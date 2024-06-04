Интересные экскурсии для школьного возраста в Медвежьегорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Медвежьегорске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Медвежьегорском
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Знакомство с Медвежьегорском
Познакомиться со знаковыми местами молодого карельского городка с непростой историей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Открыть неизведанные и полные преданий уголки Карелии и посетить музей-заповедник
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
от 4 000 за человека
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Увидеть вулкан возрастом 2 миллиарда лет, «спящий» водопад и другие чудеса природы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомство с Медвежьегорском
    Нам понравилось, сами бы всё не обошли
    Нам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошлиНам понравилось, сами бы всё не обошли
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
    Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день года, то Гирвас и
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    Поор-порог активны только несколько недель весной, когда идет сброс излишков воды. Мощь природной стихии впечатлила и взрослых, и 11-летнего ребенка! Александр рассказал об истории этих водопадов, показал разные ракурсы. Отличная прогулка получилась, не перегруженная историческими фактами

    Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Знакомство с Медвежьегорском
    Медвежьегорск-маленький городок, от которого мы многого не ждали, но город нас определенно удивил. Удивил, в первую очередь, людьми. С Александром
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    мы посетили музей ж/д транспорта на станции, где для нас провел бесплатную экскурсию создатель музея, а экспонаты приносят местные жители. Александр показал нам «замок Кархумяки», мы спускались в подземные укрепления и удивлялись упорству финнов, отстроивших прекрасно сохранившиеся доты. И, конечно, мы заходили во дворик, где снимали «Любовь и голуби», дворик воссоздан благодаря собственнику участка-энтузиасту. Медвежьегорск нам определенно понравился, спасибо Александру за экскурсию.

  • М
    Марина
    1 октября 2023
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Замечательная поездка! Отличная организация всей экскурсии. Очень интересные аудио-тексты, которые знакомят с историей тех мест, куда вы направляетесь. На острове, достаточно свободного времени, есть возможность самостоятельно там побродить и увидеть сверх, экскурсионного маршрута.
  • А
    Андрей
    6 сентября 2023
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Второй раз путешествовали с Александром и второй раз в полном восторге. Кроме, собственно, Кижей и шунгита наковыряли и вокруг поглазели.
  • А
    Андрей
    19 августа 2023
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Очень понравилось, что рассказ о красотах и достопримечательностях Медвежьегорска и окрестностей Александр сопроводил качественными аудиоматериалами. К тому же отвечал на заковыристые вопросы вне рамок экскурсии. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «Для школьников»

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Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в июне 2024
Сейчас в Медвежьегорске в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
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