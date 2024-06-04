1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Медвежьегорском
Познакомиться со знаковыми местами молодого карельского городка с непростой историей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Открыть неизведанные и полные преданий уголки Карелии и посетить музей-заповедник
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
от 4 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Увидеть вулкан возрастом 2 миллиарда лет, «спящий» водопад и другие чудеса природы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Нам понравилось, сами бы всё не обошли
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день года, то Гирвас и
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Медвежьегорск-маленький городок, от которого мы многого не ждали, но город нас определенно удивил. Удивил, в первую очередь, людьми. С Александром
- ММарина1 октября 2023Замечательная поездка! Отличная организация всей экскурсии. Очень интересные аудио-тексты, которые знакомят с историей тех мест, куда вы направляетесь. На острове, достаточно свободного времени, есть возможность самостоятельно там побродить и увидеть сверх, экскурсионного маршрута.
- ААндрей6 сентября 2023Второй раз путешествовали с Александром и второй раз в полном восторге. Кроме, собственно, Кижей и шунгита наковыряли и вокруг поглазели.
- ААндрей19 августа 2023Очень понравилось, что рассказ о красотах и достопримечательностях Медвежьегорска и окрестностей Александр сопроводил качественными аудиоматериалами. К тому же отвечал на заковыристые вопросы вне рамок экскурсии. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «Для школьников»
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