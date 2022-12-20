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Описание
Прогулка на катере по Онежскому озеру, к месту съёмок фильма "Любовь и голуби","Пъяная баржа". По желанию с выходом на берег.
Онежское озеро привлекает особой северной красотой прибрежных лесов,чистым воздухом,огненными закатами.
Вы совершите водное путешествие наслаждаясь великолепными пейзажами.
По договоренностиежедневно,в зависимости от погодных условий
Ответы на вопросы
Что входит
Катер с капитаном
Место начала и завершения?
город Медвежьегорск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренностиежедневно,в зависимости от погодных условий
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Прогулка может быть отменена,в связи с погодными условиями.
В зимний период не проводится
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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