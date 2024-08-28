Путешествие на электроквадроциклах

Электроквадроциклы - лёгкие и простые в управлении. Пройдите инструктаж и отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописным местам Карелии
Электроквадроциклы в Медвежьегорске - это возможность насладиться природой Карелии и увидеть старые финские укрепления. Пройдя инструктаж, вы отправитесь в поездку по лесным дорогам, сквозь живописные места пригорода. Полюбуетесь скалами, реками
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и холмами, а также прекрасными видами на город.

В конце маршрута вас ждёт Замок Кархумяки - комплекс оборонительных сооружений с пещерами и ДОТами, которые можно осмотреть изнутри. Экскурсия проводится индивидуально, предоставляются шлем и одноразовая шапочка

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Лёгкость управления
  • 🌲 Живописные леса
  • 🏰 Старые финские укрепления
  • 🪨 Скалы и реки
  • 👷‍♂️ Инструктаж для новичков
    • Путешествие на электроквадроциклах
    Путешествие на электроквадроциклах
    Путешествие на электроквадроциклах
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

    Что можно увидеть

  • Замок Кархумяки
  • Финские укрепления

    • Описание экскурсии

    Сначала вы пройдёте несложный инструктаж: мы расскажем и покажем, как управлять электроквадроциклом. Даже если вы никогда не катались — не переживайте, всё получится!

    А затем отправимся в поездку. Маршрут проходит по лесным дорогам сквозь живописные места пригорода — никакой грязи и луж! Вы увидите скалы, реки и холмы, полюбуетесь прекрасными видами на город. Наконец, доберёмся до Замка Кархумяки — комплекса оборонительный сооружений. Прямо в скалах вырублены пещеры и ДОТы, которые когда-то считались неприступными — по желанию вы осмотрите их изнутри.

    Организационные детали

    • Мы выдадим вам шлем и одноразовую шапочку
    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет3 000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На ул. Лермонтова
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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