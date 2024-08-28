Электроквадроциклы в Медвежьегорске - это возможность насладиться природой Карелии и увидеть старые финские укрепления. Пройдя инструктаж, вы отправитесь в поездку по лесным дорогам, сквозь живописные места пригорода. Полюбуетесь скалами, реками
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Сначала вы пройдёте несложный инструктаж: мы расскажем и покажем, как управлять электроквадроциклом. Даже если вы никогда не катались — не переживайте, всё получится!
А затем отправимся в поездку. Маршрут проходит по лесным дорогам сквозь живописные места пригорода — никакой грязи и луж! Вы увидите скалы, реки и холмы, полюбуетесь прекрасными видами на город. Наконец, доберёмся до Замка Кархумяки — комплекса оборонительный сооружений. Прямо в скалах вырублены пещеры и ДОТы, которые когда-то считались неприступными — по желанию вы осмотрите их изнутри.
Организационные детали
- Мы выдадим вам шлем и одноразовую шапочку
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Лермонтова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Медвежьегорске
Провёл экскурсии для 378 туристов
Наше агентство работает с 2007 года. Отдельное направление нашей работы — организация экскурсий и поездок из Медвежьегорска по достопримечательностям Карелии. Сотрудники агентства разработали эксклюзивные авторские маршруты и экскурсии по Заонежью, Медвежьегорску и Медвежьегорский району. Руководители агентства — финалисты всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для проведения экскурсий мы привлекаем лучших экскурсоводов города.Задать вопрос
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