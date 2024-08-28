Электроквадроциклы в Медвежьегорске - это возможность насладиться природой Карелии и увидеть старые финские укрепления. Пройдя инструктаж, вы отправитесь в поездку по лесным дорогам, сквозь живописные места пригорода. Полюбуетесь скалами, реками

и холмами, а также прекрасными видами на город. В конце маршрута вас ждёт Замок Кархумяки - комплекс оборонительных сооружений с пещерами и ДОТами, которые можно осмотреть изнутри. Экскурсия проводится индивидуально, предоставляются шлем и одноразовая шапочка

Описание экскурсии

Сначала вы пройдёте несложный инструктаж: мы расскажем и покажем, как управлять электроквадроциклом. Даже если вы никогда не катались — не переживайте, всё получится!

А затем отправимся в поездку. Маршрут проходит по лесным дорогам сквозь живописные места пригорода — никакой грязи и луж! Вы увидите скалы, реки и холмы, полюбуетесь прекрасными видами на город. Наконец, доберёмся до Замка Кархумяки — комплекса оборонительный сооружений. Прямо в скалах вырублены пещеры и ДОТы, которые когда-то считались неприступными — по желанию вы осмотрите их изнутри.

Организационные детали