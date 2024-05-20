Экскурсии на 1 день в Миассе

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Миассе, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
Провести день среди заповедной природы Челябинской области и услышать легенды края
Начало: В районе Машгородок
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 10:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за человека
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
Групповая
8 часов
4 отзыва
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
Начало: Ваше место проживания или Ж/Д вокзал Миасс-1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
900 за человека
Кыштым. Касли. По стопам Демидовых (выезд из г. Миасс)
Индивидуальная
8 часов
Кыштым. Касли. По стопам Демидовых (выезд из г. Миасс)
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
11 июня в 13:00
12 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Таганай: первое восхождение (выезд из г. Миасс)
Индивидуальная
9 часов
Таганай: первое восхождение (выезд из г. Миасс)
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
7 000 за всё до 4 чел.
На остров святой Веры (Вера в веслах)
Индивидуальная
6 часов
На остров святой Веры (Вера в веслах)
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ярослав
    20 мая 2024
    Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
    Отличный тур на один день для непрофессиональных туристов! Тур заказывали сегодня на завтра. Ольга отозвалась сразу после оформления на Трипстере. Поэтому за оперативность
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    отдельная благодарность! Гид знает и любит места по которым проводит туристов. Должное внимание уделяется безопасности и адекватности нагрузки. Хребет Заозёрный обязателен к восхождению. Однозначно рекомендую!

    Отличный тур на один день для непрофессиональных туристов!
  • Р
    Роза
    11 марта 2024
    Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
    8 марта я провела в компании с друзьями и гидом Василием,совершив поход на Китайскую стенку через остров Веры. Провести 9
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    часов на природе, обозревая невероятной красоты окрестности, слушая не просто истории,а документально подтвержденные факты от замечательного рассказчика Василия, не замечая не простого восхождения на Китайскую стенку, а в конце пути еще и чаепитие на костре, лучшего праздника не придумать. Спасибо огромное за великолепную экскурсию!

  • Е
    Елена
    18 июля 2022
    Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
    Спасибо за экскурсию на Тургояк, а особенно гиду Василию Заушицину за его опыт и открытие очарования природы!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Миассу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Миассе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
  2. Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
  3. Кыштым. Касли. По стопам Демидовых (выезд из г. Миасс)
  4. Таганай: первое восхождение (выезд из г. Миасс)
  5. На остров святой Веры (Вера в веслах)
Сколько стоит экскурсия по Миассу в июне 2024
Сейчас в Миассе в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 900 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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