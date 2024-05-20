Озеро Тургояк — один из самых чистых водоёмов планеты. Вода здесь настолько прозрачная, что сквозь толщу видно всё до 17 метров в глубину. Вы оцените красоту озера, узнаете об уральском Стоунхендже и золоте Пугачёва. Подниметесь на вершину хребта Заозёрный, откроете вдохновляющие виды окрестностей и посидите на Троне богов. А на привале устроим дружеский пикник.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретимся в городе и отправимся в путешествие на одной или двух машинах, в зависимости от количества человек в группе. Часть путешествия проходит на внедорожнике, часть — пешком (1,5-2 часа до вершины хребта).

Возле озера я расскажу о целебных свойствах его воды и объясню, почему полезен даже воздух вокруг водоёма. Также вы услышите легенды, связанные с загадочным змеем, древними мегалитами на бывшем полуострове Веры и бочонках с золотом, лежащих на дне Тургояка. А с вершины хребта Заозёрный насладитесь пейзажами и увидите причудливые скалы Бастион, Ворота, Малая башня, Одинокий страж.

Места на маршруте: озеро Тургояк, остров Веры, хребет Заозёрный, «китайская» каменная стена на хребте, некоторые вершины Таганая.

Кому подойдёт экскурсия

Активным опытным путешественникам, любящим лёгкий экстрим. Уровень сложности средний: протяжённость маршрута до вершины — 2 км, высота — 800 м. Важно оценивать уровень своих физических возможностей.

Организационные детали