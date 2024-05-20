Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
Провести день среди заповедной природы Челябинской области и услышать легенды края
Озеро Тургояк — один из самых чистых водоёмов планеты. Вода здесь настолько прозрачная, что сквозь толщу видно всё до 17 метров в глубину. Вы оцените красоту озера, узнаете об уральском Стоунхендже и золоте Пугачёва.
Подниметесь на вершину хребта Заозёрный, откроете вдохновляющие виды окрестностей и посидите на Троне богов. А на привале устроим дружеский пикник.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы встретимся в городе и отправимся в путешествие на одной или двух машинах, в зависимости от количества человек в группе. Часть путешествия проходит на внедорожнике, часть — пешком (1,5-2 часа до вершины хребта).
Возле озера я расскажу о целебных свойствах его воды и объясню, почему полезен даже воздух вокруг водоёма. Также вы услышите легенды, связанные с загадочным змеем, древними мегалитами на бывшем полуострове Веры и бочонках с золотом, лежащих на дне Тургояка. А с вершины хребта Заозёрный насладитесь пейзажами и увидите причудливые скалы Бастион, Ворота, Малая башня, Одинокий страж.
Места на маршруте: озеро Тургояк, остров Веры, хребет Заозёрный, «китайская» каменная стена на хребте, некоторые вершины Таганая.
Кому подойдёт экскурсия
Активным опытным путешественникам, любящим лёгкий экстрим. Уровень сложности средний: протяжённость маршрута до вершины — 2 км, высота — 800 м. Важно оценивать уровень своих физических возможностей.
Организационные детали
Поездка проходит на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado, УАЗ Патриот
В путешествие могут отправиться дети с 14 лет
С собой у нас будет походная газовая горелка — возьмите перекус
За рулём будут проверенные водители, с которыми я работаю
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 10:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Машгородок
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Миассе
Привет, я Ольга. Мне 47 лет. Живу в Миассе. С 2020 года работаю турагентом, гидом-проводником. Приглашаю совершить сногсшибательные автомобильно-пешеходные экскурсии и полюбоваться красивыми пейзажами с высоты птичьего полёта. Организовываю походы по национальным паркам Южного Урала и Башкирии.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ярослав
20 мая 2024
Отличный тур на один день для непрофессиональных туристов! Тур заказывали сегодня на завтра. Ольга отозвалась сразу после оформления на Трипстере. Поэтому за оперативность отдельная благодарность! Гид знает и любит места по которым проводит туристов. Должное внимание уделяется безопасности и адекватности нагрузки. Хребет Заозёрный обязателен к восхождению. Однозначно рекомендую!