Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом

Провести день среди заповедной природы Челябинской области и услышать легенды края
Озеро Тургояк — один из самых чистых водоёмов планеты. Вода здесь настолько прозрачная, что сквозь толщу видно всё до 17 метров в глубину. Вы оцените красоту озера, узнаете об уральском Стоунхендже и золоте Пугачёва.

Подниметесь на вершину хребта Заозёрный, откроете вдохновляющие виды окрестностей и посидите на Троне богов. А на привале устроим дружеский пикник.
5
1 отзыв
Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретимся в городе и отправимся в путешествие на одной или двух машинах, в зависимости от количества человек в группе. Часть путешествия проходит на внедорожнике, часть — пешком (1,5-2 часа до вершины хребта).

Возле озера я расскажу о целебных свойствах его воды и объясню, почему полезен даже воздух вокруг водоёма. Также вы услышите легенды, связанные с загадочным змеем, древними мегалитами на бывшем полуострове Веры и бочонках с золотом, лежащих на дне Тургояка. А с вершины хребта Заозёрный насладитесь пейзажами и увидите причудливые скалы Бастион, Ворота, Малая башня, Одинокий страж.

Места на маршруте: озеро Тургояк, остров Веры, хребет Заозёрный, «китайская» каменная стена на хребте, некоторые вершины Таганая.

Кому подойдёт экскурсия

Активным опытным путешественникам, любящим лёгкий экстрим. Уровень сложности средний: протяжённость маршрута до вершины — 2 км, высота — 800 м. Важно оценивать уровень своих физических возможностей.

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado, УАЗ Патриот
  • В путешествие могут отправиться дети с 14 лет
  • С собой у нас будет походная газовая горелка — возьмите перекус
  • За рулём будут проверенные водители, с которыми я работаю

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Машгородок
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Я
20 мая 2024
Отличный тур на один день для непрофессиональных туристов!
Тур заказывали сегодня на завтра.
Ольга отозвалась сразу после оформления на Трипстере.
Поэтому за оперативность отдельная благодарность!
Гид знает и любит места по которым проводит туристов.
Должное внимание уделяется безопасности и адекватности нагрузки.
Хребет Заозёрный обязателен к восхождению.
Однозначно рекомендую!
Отличный тур на один день для непрофессиональных туристов!

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