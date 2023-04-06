Подробнее:

Мы выбрали живописные места с умиротворяющей атмосферой для арт-пикника и арт-завтрака. На закате вы сможете отдохнуть на лугу, откуда видны практически все горы КМВ, а утром на завтраке – зарядиться бодростью и вдохновением на берегу озера под соснами.

Краткая программа:

Сбор участников мероприятия и знакомство;

Вводная лекция о керамике и технике росписи посуды;

Сам мастер-класс (роспись чашки/блюдца), работа с каждым участником мастер класса;

Пикник после мастер-класса;

Фоторепортаж во время всего мероприятия;

Собственноручно расписанной посудой вы сможете пользоваться по прямому назначению и вспоминать наше незабываемое путешествие!

Организационные детали: