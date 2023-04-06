Приглашаю вас на арт-пикник, на котором вы насладитесь не только свежим воздухом, прекрасными видами на природу и лакомствами, но и творческим процессом, расписав под моим чутким руководством чашку и тарелку.
Ближайшие даты:
29
апр
апр
6
мая
мая
21
мая
мая
27
мая
мая
1
июн
июн
2
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Арт-пикник на закате: луг в поселке Привольный, где можно увидеть пасущихся лошадей и пятигорье Кавказа
- Арт-завтрак: озеро и сосновый лес в поселке Иноземцево
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее:
Мы выбрали живописные места с умиротворяющей атмосферой для арт-пикника и арт-завтрака. На закате вы сможете отдохнуть на лугу, откуда видны практически все горы КМВ, а утром на завтраке – зарядиться бодростью и вдохновением на берегу озера под соснами.
Краткая программа:
- Сбор участников мероприятия и знакомство;
- Вводная лекция о керамике и технике росписи посуды;
- Сам мастер-класс (роспись чашки/блюдца), работа с каждым участником мастер класса;
- Пикник после мастер-класса;
- Фоторепортаж во время всего мероприятия;
Собственноручно расписанной посудой вы сможете пользоваться по прямому назначению и вспоминать наше незабываемое путешествие!
Организационные детали:
- Место проведения арт-пикника: Ставропольский край, поселок Привольный. Длительность мероприятия с 18:00 до 20:00 в летнее время.
- Место проведения арт-завтрака: Ставропольский край, поселок Иноземцево, у озера Каррас. С 10:00 до 12:00 в летнее время.
- Трансфера нет. Можно добраться на такси, место проведения легко найти.
Ежедневно в 10:00 и 18:00, в летнее время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-художника, чуткая работа мастера с каждым участником
- Все материалы для мастер-класса
- Еда и напитки (шампанское/лимонад, ремесленный сыр, пицца, орехи, снеки)
- Теплое общение и фоторепортаж с мероприятия
- Что не входит
- Транспорт (цена такси из Минеральных Вод до места проведения – 180-200 руб.)
- Место начала и завершения?
- Поселок Привольный / Иноземцево
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00 и 18:00, в летнее времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
Пешеходные
Необычные
Природа и пейзажи
Гастрономические
Водные развлечения
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Дата и количество участников выбирается при бронировании