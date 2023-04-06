Арт-пикник или завтрак у озера

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Приглашаю вас на арт-пикник, на котором вы насладитесь не только свежим воздухом, прекрасными видами на природу и лакомствами, но и творческим процессом, расписав под моим чутким руководством чашку и тарелку.
Арт-пикник или завтрак у озера
Арт-пикник или завтрак у озера
Арт-пикник или завтрак у озера
Арт-пикник или завтрак у озера
Ближайшие даты:
29
апр
6
мая
21
мая
27
мая
1
июн
2
июн
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июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Арт-пикник на закате: луг в поселке Привольный, где можно увидеть пасущихся лошадей и пятигорье Кавказа
  • Арт-завтрак: озеро и сосновый лес в поселке Иноземцево
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее:

Мы выбрали живописные места с умиротворяющей атмосферой для арт-пикника и арт-завтрака. На закате вы сможете отдохнуть на лугу, откуда видны практически все горы КМВ, а утром на завтраке – зарядиться бодростью и вдохновением на берегу озера под соснами.

Краткая программа:

  • Сбор участников мероприятия и знакомство;
  • Вводная лекция о керамике и технике росписи посуды;
  • Сам мастер-класс (роспись чашки/блюдца), работа с каждым участником мастер класса;
  • Пикник после мастер-класса;
  • Фоторепортаж во время всего мероприятия;
Собственноручно расписанной посудой вы сможете пользоваться по прямому назначению и вспоминать наше незабываемое путешествие!

Организационные детали:

  • Место проведения арт-пикника: Ставропольский край, поселок Привольный. Длительность мероприятия с 18:00 до 20:00 в летнее время.
  • Место проведения арт-завтрака: Ставропольский край, поселок Иноземцево, у озера Каррас. С 10:00 до 12:00 в летнее время.
  • Трансфера нет. Можно добраться на такси, место проведения легко найти.

Ежедневно в 10:00 и 18:00, в летнее время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-художника, чуткая работа мастера с каждым участником
  • Все материалы для мастер-класса
  • Еда и напитки (шампанское/лимонад, ремесленный сыр, пицца, орехи, снеки)
  • Теплое общение и фоторепортаж с мероприятия
Что не входит
  • Транспорт (цена такси из Минеральных Вод до места проведения – 180-200 руб.)
Место начала и завершения?
Поселок Привольный / Иноземцево
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 18:00, в летнее время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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