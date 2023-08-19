Мои заказы

Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод

Насладитесь невероятными видами на Эльбрус и посетите загадочные озера Шадхурей. Путешествие начинается в Минеральных Водах
Участники экскурсии отправляются из Минеральных Вод к плато Канжол, где открывается потрясающий вид на Эльбрус.

Затем путешествие продолжается к озерам Шадхурей, известным своей кристально чистой водой и живописными пейзажами. Также можно посетить балкарский Стоунхендж, который стал популярным местом для фотосессий.

Это уникальная возможность увидеть природные красоты Кавказа в комфортной поездке на Toyota Land Cruiser
4
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Великолепные виды на Эльбрус
  • 🏞 Живописные озера Шадхурей
  • 📸 Балкарский Стоунхендж для фото
  • 🚗 Комфортная поездка на внедорожнике
  • 🎬 Места съемок «Земли Санникова»

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В мае и октябре также можно насладиться красотами, но стоит учитывать возможные перепады температуры. В зимние месяцы доступ к некоторым местам может быть ограничен, но даже в это время поездка может стать незабываемым приключением.
Сейчас август — это идеальное время.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод

Что можно увидеть

  • Плато Канжол
  • Балкарский Стоунхендж
  • Озера Шадхурей

Описание экскурсии

Плато Канжол — великолепные виды на Эльбрус

Из Минеральных Вод вы направитесь к высокогорному плато (2950 метров над уровнем моря), с которого вам откроется один из лучших видов на Эльбрус. До исполина отсюда рукой подать — всего 10 километров по прямой! При желании, посетите балкарский Стоунхендж — остатки радиолокационной станции на горе Кертмен, напоминающее древние сооружения и оттого получившее популярность у любителей фактурных фотосессий.

Первозданная красота озер Шадхурей

Спустившись с плато, вы поедете к живописным карстовым водоемам с ледяной и поразительно чистой водой. Осматривая с разных ракурсов Верхнее и Нижнее озера, откроете места, где снимались эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова».

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
  • Поездка начинается в Минеральных Водах или по желанию в любом другом городе КМВ (при начале в Кисловодске стоимость оговаривается отдельно). Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Автомобиль: комфортабельный Toyota Land Cruiser
  • В стоимость не включен обед
  • Продолжительность поездки 8-10 часов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваш гид в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2129 туристов
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и
читать дальшеуменьшить

знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
Наталья
Прекрасная организация тура! Интересные рассказы гида Вадима, получали исчерпывающие ответы на все свои вопросы! Красивые локации на протяжении всего тура! Получили массу эмоций и впечатлений!
Прекрасная организация тура! Интересные рассказы гида Вадима, получали исчерпывающие ответы на все свои вопросы! Красивые локации
Прекрасная организация тура! Интересные рассказы гида Вадима, получали исчерпывающие ответы на все свои вопросы! Красивые локации
Прекрасная организация тура! Интересные рассказы гида Вадима, получали исчерпывающие ответы на все свои вопросы! Красивые локации
Прекрасная организация тура! Интересные рассказы гида Вадима, получали исчерпывающие ответы на все свои вопросы! Красивые локации
Прекрасная организация тура! Интересные рассказы гида Вадима, получали исчерпывающие ответы на все свои вопросы! Красивые локации
Прекрасная организация тура! Интересные рассказы гида Вадима, получали исчерпывающие ответы на все свои вопросы! Красивые локации
Прекрасная организация тура! Интересные рассказы гида Вадима, получали исчерпывающие ответы на все свои вопросы! Красивые локации
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Вадим - отличный парень, но это вовсе не экскурсия, а поездка на автомобиле с редкими скудными рассказами.
Вадим
Вадим
Ответ организатора:
Уважаемый Дмитрий!
Крайне сожалею, что проведенная мной экскурсия произвела на вас такое впечатление.
Все что я вам рассказывал, на протяжении всей поездки,
читать дальшеуменьшить

о геологическом строении нашего региона, о его прошлом и настоящем, об укладе жизни и обычаях народов населяющих Кабардино-Балкарию, Вы смогли обозначить лишь "редкими скудными рассказами".
Могу лишь предположить, что за те пять месяцев, которые прошли с даты проведения экскурсии до момента написания отзыва, вы попросту позабыли где мы с вами были, что видели и что я об этом рассказывал… Очень жаль…

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие экскурсии на «Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод»

Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
На машине
8 часов
21 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
Насладитесь захватывающими видами и вкусными хычинами на плато Бермамыт. Узнайте легенды Кавказа и попробуйте приготовить блюда сами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
5600 ₽ за человека
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
На машине
8 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
9 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 2 чел.
На джипе из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
На машине
Джиппинг
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
Завтра в 15:00
9 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод
На машине
7 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод
Исследуйте загадочное плато Бермамыт, где скалы возвышаются как древние великаны, и вкусите легенды Кавказа
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 18 800 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минеральных Водах
от 25 000 ₽ за экскурсию