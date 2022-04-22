Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод

Джип-тур по завораживающим местам региона с историческими заметками и старинными легендами

Индивидуальная
Вы посетите плато Канжол, с которого открывается дивный вид на Эльбрус, познакомитесь с историей «Кровавой дороги» и заедете в фактурное место, где притаился балкарский Стоунхендж.

Побываете на сказочных и таинственных озерах, где снимали «Землю Санникова» и исследуете верховья верховья Тызыльского ущелья.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Плато Канжол — великолепные виды на Эльбрус

Из Минеральных Вод вы направитесь к высокогорному плато (2950 метров над уровнем моря), с которого вам откроется один из лучших видов на Эльбрус. До исполина отсюда рукой подать — всего 10 километров по прямой! Вы узнаете о битве кабардинцев с крымскими татарами в начале 18 века и других исторических фактах, объясняющих название «Кровавой дороги». А по пути, при желании, посетите балкарский Стоунхендж — остатки радиолокационной станции на горе Кертмен, напоминающее древние сооружения и оттого получившее популярность у любителей фактурных фотосессий.

Первозданная красота озер Шадхурей

Спустившись с плато, вы поедете к живописным карстовым водоемам с ледяной и поразительно чистой водой. Осматривая с разных ракурсов Верхнее и Нижнее озера, откроете места, где снимались эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова». А также узнаете, почему глубокие озера до сих пор так мало изучены и какие легенды связаны с их происхождением.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Минеральных Водах или по желанию в любом другом городе КМВ (при начале в Кисловодске стоимость оговаривается отдельно). Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Автомобиль: комфортабельный Nissan Patrol или Renault Daster.
  • В стоимость не включен обед
  • Продолжительность экскурсии 8-10 часов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по согласованию
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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