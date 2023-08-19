Участники экскурсии отправляются из Минеральных Вод к плато Канжол, где открывается потрясающий вид на Эльбрус.



Затем путешествие продолжается к озерам Шадхурей, известным своей кристально чистой водой и живописными пейзажами. Также можно посетить балкарский Стоунхендж, который стал популярным местом для фотосессий.



Это уникальная возможность увидеть природные красоты Кавказа в комфортной поездке на Toyota Land Cruiser

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В мае и октябре также можно насладиться красотами, но стоит учитывать возможные перепады температуры. В зимние месяцы доступ к некоторым местам может быть ограничен, но даже в это время поездка может стать незабываемым приключением.

Сейчас август — это идеальное время.