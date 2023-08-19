Участники экскурсии отправляются из Минеральных Вод к плато Канжол, где открывается потрясающий вид на Эльбрус.
Затем путешествие продолжается к озерам Шадхурей, известным своей кристально чистой водой и живописными пейзажами. Также можно посетить балкарский Стоунхендж, который стал популярным местом для фотосессий.
Это уникальная возможность увидеть природные красоты Кавказа в комфортной поездке на Toyota Land Cruiser
Затем путешествие продолжается к озерам Шадхурей, известным своей кристально чистой водой и живописными пейзажами. Также можно посетить балкарский Стоунхендж, который стал популярным местом для фотосессий.
Это уникальная возможность увидеть природные красоты Кавказа в комфортной поездке на Toyota Land Cruiser
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Великолепные виды на Эльбрус
- 🏞 Живописные озера Шадхурей
- 📸 Балкарский Стоунхендж для фото
- 🚗 Комфортная поездка на внедорожнике
- 🎬 Места съемок «Земли Санникова»
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В мае и октябре также можно насладиться красотами, но стоит учитывать возможные перепады температуры. В зимние месяцы доступ к некоторым местам может быть ограничен, но даже в это время поездка может стать незабываемым приключением.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Плато Канжол
- Балкарский Стоунхендж
- Озера Шадхурей
Описание экскурсии
Плато Канжол — великолепные виды на Эльбрус
Из Минеральных Вод вы направитесь к высокогорному плато (2950 метров над уровнем моря), с которого вам откроется один из лучших видов на Эльбрус. До исполина отсюда рукой подать — всего 10 километров по прямой! При желании, посетите балкарский Стоунхендж — остатки радиолокационной станции на горе Кертмен, напоминающее древние сооружения и оттого получившее популярность у любителей фактурных фотосессий.
Первозданная красота озер Шадхурей
Спустившись с плато, вы поедете к живописным карстовым водоемам с ледяной и поразительно чистой водой. Осматривая с разных ракурсов Верхнее и Нижнее озера, откроете места, где снимались эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова».
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
- Поездка начинается в Минеральных Водах или по желанию в любом другом городе КМВ (при начале в Кисловодске стоимость оговаривается отдельно). Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Автомобиль: комфортабельный Toyota Land Cruiser
- В стоимость не включен обед
- Продолжительность поездки 8-10 часов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2129 туристов
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная организация тура! Интересные рассказы гида Вадима, получали исчерпывающие ответы на все свои вопросы! Красивые локации на протяжении всего тура! Получили массу эмоций и впечатлений!
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Вадим - отличный парень, но это вовсе не экскурсия, а поездка на автомобиле с редкими скудными рассказами.
Вадим
Ответ организатора:
Уважаемый Дмитрий!
Крайне сожалею, что проведенная мной экскурсия произвела на вас такое впечатление.
Все что я вам рассказывал, на протяжении всей поездки,
Крайне сожалею, что проведенная мной экскурсия произвела на вас такое впечатление.
Все что я вам рассказывал, на протяжении всей поездки,
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