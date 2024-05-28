1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
«Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога — 2000 рублей взрослые, 1150 рублей дети 6-13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 16 800₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
Путешествие на Эльбрус из Минеральных Вод: горные озёра, водопады и национальная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Первая остановка — на завтрак в кафе национальной кухни, где продегустируем хычины, айран, шурпу, лагман, чай»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: от Кармадона до Даргавса
Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
Начало: У вашего отеля
«Во время обеда вы продегустируете различные блюда осетинской кухни — дзыкку, араку и пироги с сыром, картошкой, фасолью, тыквой, листьями черемши»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65005 525₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Погрузитесь в мир творчества и гедонизма на арт-пикнике среди гор Кавказа. Распишите посуду, насладитесь закусками и закатом
Начало: В Ессентуках
«Для арт-пикника мы выбрали прекрасный луг, который окружают пять главных вершин Кавминвод»
Сегодня в 17:00
15 июня в 17:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Пятигорск с обедом и экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
«Вам точно стоит попробовать блюда кавказской кухни — сочный шашлык из мяса ягнёнка или курицы, садж и вкусный компот собственного приготовления»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Любой пикник или встреча с друзьями и кальяном станет душевнее»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
26 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Трансфер из Минеральных Вод в Домбай: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«В кафе готовят очень вкусный плов, а также шашлык, шурпу и хычины с мясом, сыром и картошкой»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
«Конечно же, наш тур не обойдётся без гастрономического путешествия»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 390₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Минеральных Вод
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Гастро-погружение в мир монгольской кухни»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
29 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия28 мая 2024Проведение экскурсии очень понравилось! Было интересно, много красивых видов, гид рассказывал интересные факты о крае
- ААрина13 мая 2024Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но это значит, что ещё вернёмся! Еда в кафе вкусная. Спасибо большое за эмоции!!!
- ААнастасия12 мая 2024На данной экскурсии нашим гидом был Александр, день пролетел весело) Александр рассказывал много интересных фактов, включая исторические, помогал сделать красивые
- ЕЕлена12 мая 2024Ребята, путешествуйте с Tripster! Впервые оказались в КМВ, решили сделать небольшую перезагрузку перед сдачей ЕГЭ в праздничные выходные. Смотрели много предложений,
- ААнна9 мая 2024Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!
- ЮЮля30 апреля 2024Очень интересная экскурсия! Анзор был на высоте, рассказал много интересного. Очень повезло с погодой🤗 Эльбрус показался нам полностью. Берите с собой солнечные очки. Мое пожелание: чтобы остановки были в менее многолюдных местах, хотелось бы больше индивидуальности)))
- ААлеся25 апреля 2024Спасибо за организацию экскурсии, понравилось всё: от комфортного авто и чудесного гида Мурата до незабываемых пейзажей Северной Осетии. Уезжаем домой с впечатлениями и уверенностью, что мы ещё вернемся)
- ААндрей21 апреля 2024Были на экскурсии 8 апреля, нас возил и развлекал Сергей. Очень приятный в общении человек, рассказал очень много по теме
- MMasha19 апреля 2024Спасибо гиду Алексею за маршрут на Эльбрус. Поездка до подножия Эльбруса из Минвод составила около 3 часов, служебная машина комфортная
- ЕЕвгения7 апреля 2024Прекрасный пикник с у нас прошёл с Алиной. Было очень комфортно, на протяжении нескольких дней она держала нас в курсе
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Гастрономические»
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