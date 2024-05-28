Гастрономические экскурсии Минеральных Вод

Найдено 10 экскурсий в категории «Гастрономические» в Минеральных Водах, цены от 3 400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
36 отзывов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
«Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога — 2000 рублей взрослые, 1150 рублей дети 6-13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 16 800 за всё до 7 чел.
Из Минвод - на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
Путешествие на Эльбрус из Минеральных Вод: горные озёра, водопады и национальная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Первая остановка — на завтрак в кафе национальной кухни, где продегустируем хычины, айран, шурпу, лагман, чай»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200 за человека
Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: от Кармадона до Даргавса
Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
Начало: У вашего отеля
«Во время обеда вы продегустируете различные блюда осетинской кухни — дзыкку, араку и пироги с сыром, картошкой, фасолью, тыквой, листьями черемши»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65005 525 за человека
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Погрузитесь в мир творчества и гедонизма на арт-пикнике среди гор Кавказа. Распишите посуду, насладитесь закусками и закатом
Начало: В Ессентуках
«Для арт-пикника мы выбрали прекрасный луг, который окружают пять главных вершин Кавминвод»
Сегодня в 17:00
15 июня в 17:00
3 400 за человека
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Пятигорск с обедом и экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
«Вам точно стоит попробовать блюда кавказской кухни — сочный шашлык из мяса ягнёнка или курицы, садж и вкусный компот собственного приготовления»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 500 за всё до 4 чел.
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
41 отзыв
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин сувениров»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Любой пикник или встреча с друзьями и кальяном станет душевнее»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
26 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в сердце гор - Домбай
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Трансфер из Минеральных Вод в Домбай: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«В кафе готовят очень вкусный плов, а также шашлык, шурпу и хычины с мясом, сыром и картошкой»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
«Конечно же, наш тур не обойдётся без гастрономического путешествия»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 390 за человека
Один день в Калмыкии: путешествие из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Минеральных Вод
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Гастро-погружение в мир монгольской кухни»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
29 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    28 мая 2024
    Приэльбрусье и озеро Гижгит
    Проведение экскурсии очень понравилось! Было интересно, много красивых видов, гид рассказывал интересные факты о крае
  • А
    Арина
    13 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но это значит, что ещё вернёмся! Еда в кафе вкусная. Спасибо большое за эмоции!!!
    Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Приэльбрусье и озеро Гижгит
    На данной экскурсии нашим гидом был Александр, день пролетел весело) Александр рассказывал много интересных фактов, включая исторические, помогал сделать красивые
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    фотографии. Время в пути проходит незаметно за веселыми шутками Александра. Экскурсия продумана, локации интересные, на обед привозят в ресторан, где очень вкусно готовят за приемлемые деньги.

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Ребята, путешествуйте с Tripster! Впервые оказались в КМВ, решили сделать небольшую перезагрузку перед сдачей ЕГЭ в праздничные выходные. Смотрели много предложений,
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    но выбрали программу Tripster «Из Минвод на Эльбрус» И не прогадали!!! Программа полностью совпадает с описанием: комфортный транспорт, эрудированный, с чувством юмора гид Далхат, вкусная кухня, прекрасные локации и хорошая компания (нас было 8 человек) Огромное спасибо организаторам и отдельно нашему терпеливому гиду Далхату! Обязательно вернемся снова!

    Ребята, путешествуйте с Tripster!Ребята, путешествуйте с Tripster!Ребята, путешествуйте с Tripster!Ребята, путешествуйте с Tripster!
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!
    Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!
  • Ю
    Юля
    30 апреля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Очень интересная экскурсия! Анзор был на высоте, рассказал много интересного. Очень повезло с погодой🤗 Эльбрус показался нам полностью. Берите с собой солнечные очки. Мое пожелание: чтобы остановки были в менее многолюдных местах, хотелось бы больше индивидуальности)))
  • А
    Алеся
    25 апреля 2024
    Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
    Спасибо за организацию экскурсии, понравилось всё: от комфортного авто и чудесного гида Мурата до незабываемых пейзажей Северной Осетии. Уезжаем домой с впечатлениями и уверенностью, что мы ещё вернемся)
  • А
    Андрей
    21 апреля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Были на экскурсии 8 апреля, нас возил и развлекал Сергей. Очень приятный в общении человек, рассказал очень много по теме
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    экскурсии, показал отличные места по маршруту. При поездке на озеро на жалел свою машину (а нам было её очень жалко 😌) и показал озеро во всей красе. Познакомил с местной кухней в проверенных местах. Это впечатления только от Сергея 😉, а про места, которые мы посетили слов вообще не найти, это надо видеть. Ездили семьёй, все довольны, даже современные дети отвлеклись от гаджетов и смотрели по сторонам и слушали Сергея.

  • M
    Masha
    19 апреля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Спасибо гиду Алексею за маршрут на Эльбрус. Поездка до подножия Эльбруса из Минвод составила около 3 часов, служебная машина комфортная
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    для дальних поездок. За это время нам подробнейшим образом было рассказано о местных краях: от народов, проживающих на территории, до еды, флоры и фауны региона. Рассказ был грамотно выстроен, речь гида богата на отсылки к фильмам, поговорки и шутки, слушать было интересно. Приехав к Эльбрусу, Алексей предупредил о мерах предосторожности для избежания горной болезни. Не думайте, что это к вам не относится. Прихватило нас с ребятами почти всех на последней точке знатно. Также очень советую брать солнцезащитные очки. НО! Конечно, виды, как в фильмах и на картинах вам обеспечены, не пожалеете однозначно! Важно понимать, покупая данный маршрут, что на гору Чегет весной гиды не возят, объясняя тем, что там открытые кабинки у фуникулеров и будет достаточно холодно. Также вам предложат на выбор посещение озера Гижгит либо ущельев Адылсу и Адырсу. Мы ошибочно полагали, что в нашу экскурсию входят все эти локации. Сейчас становится понятно, что все обозначенные места за 11 часов посетить физически невозможно. Посещение минеральных источников и ущельев, лично для меня, вряд ли останутся яркими воспоминаниями после ущельев Дагестана. Ну а Эльбрус, естественно, прекрасен и могуч. В целом, экскурсию советую к посещению. Алексей прекрасный экскурсовод с кладезью знаний, спасибо ему большое!

    Спасибо гиду Алексею за маршрут на Эльбрус. Поездка до подножия Эльбруса из Минвод составила около 3Спасибо гиду Алексею за маршрут на Эльбрус. Поездка до подножия Эльбруса из Минвод составила около 3Спасибо гиду Алексею за маршрут на Эльбрус. Поездка до подножия Эльбруса из Минвод составила около 3Спасибо гиду Алексею за маршрут на Эльбрус. Поездка до подножия Эльбруса из Минвод составила около 3Спасибо гиду Алексею за маршрут на Эльбрус. Поездка до подножия Эльбруса из Минвод составила около 3
  • Е
    Евгения
    7 апреля 2024
    Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
    Прекрасный пикник с у нас прошёл с Алиной. Было очень комфортно, на протяжении нескольких дней она держала нас в курсе
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    по погодным условиям, провела невероятный мастер-класс с приятным общением, и мы ушли довольные с красивыми тарелочками. Крайне рекомендую всем, кто любит спокойные и комфортные мероприятия, где немного людей и прекрасный организатор!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  2. Из Минвод - на Эльбрус
  3. Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
  4. Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
  5. 3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Гастрономические" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3 400 до 29 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Минеральных Вод, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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