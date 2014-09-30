Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит

Лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день

Кабардино-Балкария покорит вас величественными скалами, дивными озерами, минеральными источниками и панорамой заснеженных горных вершин.

Мы расскажем о местных традициях, истории и природе, отвезем вас на потрясающие смотровые площадки и сделаем все, чтобы вы прочувствовали силу и красоту этого необыкновенного региона.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Ближайшие даты:
29
сен
30
сен
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
6
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы

Приготовьте провести день в окружении фантастических ландшафтов! В программе экскурсии:

  • Озеро Тамбукан — соленое бессточное озеро овальной формы. Вы узнаете, как в старину девушки использовали его целебные грязи.
  • Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и покажем памятник Первым покорителям Эльбруса.
  • Долина реки Адырсу — чудесный природный уголок, практически не тронутый цивилизацией. Вы раскроете, как переводится название долины и к какой мистической горе она ведет.
  • Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими ее величественными скалами.
  • Поляна Азау — место, откуда вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3800 метров и насладитесь шикарным видом на Эльбрус.
  • Музей Высоцкого — необычный горный музей, построенный из застывшей вулканической лавы. Вы увидите в нем снаряжение скалолазов, охотничьи трофеи, предметы быта местных жителей и личные вещи поэта.
  • Поляна Нарзанов — вы продегустируете вкуснейший нарзан, бьющий прямо из-под земли.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога — 1600 рублей взрослые, 800 рублей дети 6-13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🖼МузеиГоры🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь деньЭльбрус🗽Популярные места🍤ГастрономическиеДегустационные турыГижгит

Похожие туры в Минеральных Водах

Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
5
8 отзывов
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
по договоренности в регионе КМВ
5 окт
6 окт
7 окт
9 окт
от 12 500 за всё до 2 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
5
2 отзыва
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Приглашаю вас в путешествие по Кавминводам! Всего за день мы с вами побываем на пяти главных курортах КМВ
По договоренности
11 000 за всё до 5 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валентин
Валентин
5
3 отзыва
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
у места вашего проживания в любом городе КМВ
4 окт
3 янв
4 янв
5 янв
от 10 400 за всё до 2 чел.
Эльбрус. Восхождение с Севера
9 дней
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4
3 отзыва
Эльбрус. Восхождение с Севера
Эльбрус, высочайшая вершина Кавказа, России и Европы
г. Минеральные Воды
7 июня
5 июля
2 авг
36 000 за 1 человека
Эльбрус. Восхождение с Юга
10 дней
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4
3 отзыва
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус, высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота Западной вершины 5642 метра
г. Минеральные Воды
1 окт
от 14 000 за 1 человека
Джип-тур на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
5
2 отзыва
Джип-тур на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
по согласованию в любом городе КМВ
5 окт
6 окт
7 окт
9 окт
13 500 за всё до 6 чел.
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Приглашаем вас в активное путешествие по Приэльбрусью
г. Минеральные Воды
11 окт
от 36 600 за 1 человека
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
8 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Уникальный конный тур для любителей лошадей и чудес природы Кавказа
Минеральные Воды
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
57 000 за 1 человека
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Наблюдать за звездами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озерах
Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
4 окт
7 окт
18 окт
21 окт
20 000 за 1 человека
Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
Зарядиться красотой кавказских пейзажей и расслабиться в целебных термальных ваннах
Аэропорт Минеральные воды
30 сен
14 окт
39 000 за 1 человека
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
Покататься на канатных дорогах в горах и насладиться видами снежных вершин
Аэропорт Минеральные Воды
4 окт
13 окт
18 окт
25 окт
25 000 за 1 человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
5
45 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
по договоренности
15 окт
17 окт
18 окт
19 окт
11 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
ХОРОШО
🧭
ТАМ