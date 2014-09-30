Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путешествие в мир природы
Приготовьте провести день в окружении фантастических ландшафтов! В программе экскурсии:
Озеро Тамбукан — соленое бессточное озеро овальной формы. Вы узнаете, как в старину девушки использовали его целебные грязи.
Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и покажем памятник Первым покорителям Эльбруса.
Долина реки Адырсу — чудесный природный уголок, практически не тронутый цивилизацией. Вы раскроете, как переводится название долины и к какой мистической горе она ведет.
Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими ее величественными скалами.
Поляна Азау — место, откуда вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3800 метров и насладитесь шикарным видом на Эльбрус.
Музей Высоцкого — необычный горный музей, построенный из застывшей вулканической лавы. Вы увидите в нем снаряжение скалолазов, охотничьи трофеи, предметы быта местных жителей и личные вещи поэта.
Поляна Нарзанов — вы продегустируете вкуснейший нарзан, бьющий прямо из-под земли.
Организационные детали
Дополнительные расходы: еда и напитки, канатная дорога — 1600 рублей взрослые, 800 рублей дети 6-13 лет, музей Высоцкого — 100 рублей с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели 3114 экскурсий для 4614 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я предложу вам множество интересных маршрутов (автомобильных и пешеходных), различные варианты отдыха в горах: это ночёвки в разнообразных локациях, пикники, встречи закатов и рассветов и многое другое. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы проводим с моим братом и 2 нашими друзьями. Мы очень любим своё дело и стараемся быть лучшими. Мы непрерывно развиваемся в плане знаний и у нас очень хорошая материально-техническая база: внедорожники и автобусы различного класса и вместимости (всегда чистые и в безупречном техническом состоянии), палатки, спальники, кемпинговая мебель и многое другое. Мы любим и умеем отдыхать сами и сделаем все возможное, чтобы ваш отдых прошёл на высочайшем уровне! Надеемся на скорую встречу с вами!