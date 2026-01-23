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Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод

Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Представьте себя на высоте 3500 метров над уровнем моря, где открывается дыхание перехватывающий вид на Эльбрус и поселок Азау.

Эта экскурсия в Минеральные Воды не просто путешествие, а погружение в мир
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горных вершин, ледников и альпийских лугов.

Вы посетите ледяную поляну Азау, подниметесь на канатной дороге к смотровой площадке «Мир», а затем исследуете озеро Гижгит, окруженное горами. По пути вас ждут рассказы о героических альпинистах и легендах этих мест. Включен кофе-брейк для полного погружения в атмосферу приключения

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные красоты Приэльбрусья
  • 🚡 Восхитительные виды с высоты 3500 метров
  • 🏞 Прогулка вдоль ярко-голубого озера Гижгит
  • ☕ Кофе-брейк с ароматным свежемолотым кофе
  • 🚙 Комфортабельное путешествие на внедорожнике
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения ледяной поляны Азау и озера Гижгит - летние месяцы июнь, июль и август. В это время природа раскрывается во всей красе, погода тёплая и комфортная, а виды на Эльбрус и озеро особенно впечатляют. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для поездки: в это время меньше туристов, а пейзажи окрашиваются в яркие осенние цвета. В остальные месяцы, хотя и возможны прогулки, погодные условия могут быть менее предсказуемыми, но зимние виды имеют своё очарование.
Сейчас август — это идеальное время.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод

Что можно увидеть

  • Ледяная поляна Азау
  • Смотровая площадка «Мир»
  • Озеро Гижгит

Описание экскурсии

Азау: ледяная красота Эльбруса

Наш путь лежит в Приэльбрусье — через скальные башни Шхельды и двурогой Ушбы, через ледники и снежные поля, речные долины, загадочные ущелья и альпийские луга. Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н. у. м.). Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус! По пути я поделюсь историями альпинистов и расскажу, какие чудеса творятся на главной вершине Кавказа.

Заповедное озеро Гижгит

После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета. Здешние пейзажи вдохновляют в любое время года: благоухающие весенними цветами и травами, заполненные пасущимися животными летом, пестрящие багряными красками осенью и укрытые льдом и снегом зимой, когда Гижгит превращается в сказочный горный каток. Вы прогуляетесь вдоль озера, полюбуетесь скалистыми рельефами и сделаете чудесные снимки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
  • В стоимость включен кофе-брейк (свежемолотый сваренный в турке кофе)
  • Подъем по канатной дороге оплачивается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3752 туристов
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
Побывали на данной экскурсии 22.01.2026. Нам не описать, какие виды открылись перед нами, просто дух захватывало. Маршрут построен очень логично, чтобы вы не сильно устали и не захотели спать от
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горного воздуха. По поводу дороги: Денис вел машину очень аккуратно, не было никаких рискованных трюков, что для нас было очень важно. Сам гид очень крутой, мы с мужем узнали за эту поездку столько, сколько мне кажется в школе не изучали. Самое главное, материал преподносился ненавязчиво, простыми словами, с примерами и на разные темы (было не скучно и не хотелось сбежать, а только слушать и слушать)! Помимо этого, гид перед Эльбрусом угостил нас настоящим, свежесваренным кофе. Мы благодарим Дениса за данную экскурсию, нам абсолютно все понравилось, рекомендуем этот маршрут и данного гида для ваших путешествий!

Побывали на данной экскурсии 22.01.2026. Нам не описать, какие виды открылись перед нами, просто дух захватывало.
Побывали на данной экскурсии 22.01.2026. Нам не описать, какие виды открылись перед нами, просто дух захватывало.
Побывали на данной экскурсии 22.01.2026. Нам не описать, какие виды открылись перед нами, просто дух захватывало.
Побывали на данной экскурсии 22.01.2026. Нам не описать, какие виды открылись перед нами, просто дух захватывало.
Побывали на данной экскурсии 22.01.2026. Нам не описать, какие виды открылись перед нами, просто дух захватывало.
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А
Ездили на экскурсию 20.10.2023 с водителем Денисом, очень интересная, информативная и комфортная поездка. Денис прекрасный собеседник, манера езды очень комфортная, салон автомобиля очень чистый. Многочасовая поездка получилась очень легкой, безумно интересной и незабываемой. Однозначно рекомендуем данный маршрут и данного водителя!
Ездили на экскурсию 20.10.2023 с водителем Денисом, очень интересная, информативная и комфортная поездка. Денис прекрасный собеседник,
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