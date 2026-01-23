Представьте себя на высоте 3500 метров над уровнем моря, где открывается дыхание перехватывающий вид на Эльбрус и поселок Азау.Эта экскурсия в Минеральные Воды не просто путешествие, а погружение в мир

горных вершин, ледников и альпийских лугов. Вы посетите ледяную поляну Азау, подниметесь на канатной дороге к смотровой площадке «Мир», а затем исследуете озеро Гижгит, окруженное горами. По пути вас ждут рассказы о героических альпинистах и легендах этих мест. Включен кофе-брейк для полного погружения в атмосферу приключения

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения ледяной поляны Азау и озера Гижгит - летние месяцы июнь, июль и август. В это время природа раскрывается во всей красе, погода тёплая и комфортная, а виды на Эльбрус и озеро особенно впечатляют. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для поездки: в это время меньше туристов, а пейзажи окрашиваются в яркие осенние цвета. В остальные месяцы, хотя и возможны прогулки, погодные условия могут быть менее предсказуемыми, но зимние виды имеют своё очарование.

Сейчас август — это идеальное время.