Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Представьте себя на высоте 3500 метров над уровнем моря, где открывается дыхание перехватывающий вид на Эльбрус и поселок Азау.
Эта экскурсия в Минеральные Воды не просто путешествие, а погружение в мир читать дальшеуменьшить
горных вершин, ледников и альпийских лугов.
Вы посетите ледяную поляну Азау, подниметесь на канатной дороге к смотровой площадке «Мир», а затем исследуете озеро Гижгит, окруженное горами. По пути вас ждут рассказы о героических альпинистах и легендах этих мест. Включен кофе-брейк для полного погружения в атмосферу приключения
Лучшее время для посещения ледяной поляны Азау и озера Гижгит - летние месяцы июнь, июль и август. В это время природа раскрывается во всей красе, погода тёплая и комфортная, а виды на Эльбрус и озеро особенно впечатляют. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для поездки: в это время меньше туристов, а пейзажи окрашиваются в яркие осенние цвета. В остальные месяцы, хотя и возможны прогулки, погодные условия могут быть менее предсказуемыми, но зимние виды имеют своё очарование.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ледяная поляна Азау
Смотровая площадка «Мир»
Озеро Гижгит
Описание экскурсии
Азау: ледяная красота Эльбруса
Наш путь лежит в Приэльбрусье — через скальные башни Шхельды и двурогой Ушбы, через ледники и снежные поля, речные долины, загадочные ущелья и альпийские луга. Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н. у. м.). Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус! По пути я поделюсь историями альпинистов и расскажу, какие чудеса творятся на главной вершине Кавказа.
Заповедное озеро Гижгит
После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета. Здешние пейзажи вдохновляют в любое время года: благоухающие весенними цветами и травами, заполненные пасущимися животными летом, пестрящие багряными красками осенью и укрытые льдом и снегом зимой, когда Гижгит превращается в сказочный горный каток. Вы прогуляетесь вдоль озера, полюбуетесь скалистыми рельефами и сделаете чудесные снимки.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
В стоимость включен кофе-брейк (свежемолотый сваренный в турке кофе)
Подъем по канатной дороге оплачивается дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3752 туристов
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
Побывали на данной экскурсии 22.01.2026. Нам не описать, какие виды открылись перед нами, просто дух захватывало. Маршрут построен очень логично, чтобы вы не сильно устали и не захотели спать от читать дальшеуменьшить
горного воздуха. По поводу дороги: Денис вел машину очень аккуратно, не было никаких рискованных трюков, что для нас было очень важно. Сам гид очень крутой, мы с мужем узнали за эту поездку столько, сколько мне кажется в школе не изучали. Самое главное, материал преподносился ненавязчиво, простыми словами, с примерами и на разные темы (было не скучно и не хотелось сбежать, а только слушать и слушать)! Помимо этого, гид перед Эльбрусом угостил нас настоящим, свежесваренным кофе. Мы благодарим Дениса за данную экскурсию, нам абсолютно все понравилось, рекомендуем этот маршрут и данного гида для ваших путешествий!
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А
Анна
Ездили на экскурсию 20.10.2023 с водителем Денисом, очень интересная, информативная и комфортная поездка. Денис прекрасный собеседник, манера езды очень комфортная, салон автомобиля очень чистый. Многочасовая поездка получилась очень легкой, безумно интересной и незабываемой. Однозначно рекомендуем данный маршрут и данного водителя!
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