Л Лилия Приэльбрусье и озеро Гижгит Проведение экскурсии очень понравилось! Было интересно, много красивых видов, гид рассказывал интересные факты о крае

L Lyudmila Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит Поездка на Приэльбрусье была впечатляющей! Наш гид Михаил внимательный, доброжелательный, компетентный и очень приятный молодой человек! Поездка оставила самые замечательные воспоминания!

И Инна Тур к водопадам Джилы-Су Это самый лучший гид!!! Спасибо Дмитрию Напоил, покормил, заботился о нас!!! Очень много нереальных фотографий и куча впечатлений

Л Лариса Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова Невероятные виды, невероятные эмоции! Спасибо водителю Исмаилу за прекрасную экскурсию. Все организовано, очень интересно и познавательно. Очень повезло, что с нами ездил оператор, который снимал нам крутые видео, за это ему отдельное спасибо! Благодаря таким людям хочется возвращаться снова и снова!

С Светлана Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит читать дальше оказалась приятнее, чем предполагалось. Единственное что не понравилось - на сайте указанно что забирают из города Минеральные Воды, а по факту нет. Пришлось ехать к 7 утра на другую станцию на электричке. Спасибо за экскурсию в любом случае!!! Понравился Гид Михаил, подробно рассказывал о достопримечательностях, весело шутил, остались только приятные воспоминания и впечатления. Подобралась дружная компания и поездка

Е Елена Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен Экскурсия просто бомба!!! Множество остановок с невероятными пейзажами!) Александр не только шикарный гид по несравненным местам, но и чудесный фотограф, рассказчик и водитель! От видов вокруг просто не верилось своим глазам))) влюбилась в этот регион навсегда))

Д Денис Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит читать дальше Эльбрусом и Домбаем, второе однозначно. Сдесь же чисто горнолыжка, особо не чего умопомрачительного нету) На счёт гида. Был Далхат на хюндае,микроавтобус. Довольно опасное вождение, на обратном пути топили в дождь до 160 км по трассе, куда то вечно торопился. Опасные обгоны и резкие торможения, нельзя так ездить. Все таки вся машина забита людьми Пойдет) Меня не особо как то впечатлило после Домбая) но для галочки сойдёт побывать на Эльбрусе. Если кто то меветься между

Д Денис Тур к водопадам Джилы-Су читать дальше тура виды на Эльбрус. К сожалению мы из за погоды его не видели. Но в любом случае красивые места, одна из самых красивых дорог считается) Не плохая экскурсия, но в ней очень важная погода! Если пасмурно или облачно не стоит ехать, так как изюменка этого

Д Денис Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен читать дальше много путался в маршруте правда, но не критично) зато угощал чачей и вином), может по этому и не успели в замок. Хорошая экскурсия,красивые места. Правда не успели в замок, приехали очень поздно. Гид Андрей был на Паджеро, в принципе норм товарищ. Не