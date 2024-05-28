1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Погрузитесь в мир творчества и гедонизма на арт-пикнике среди гор Кавказа. Распишите посуду, насладитесь закусками и закатом
Начало: В Ессентуках
Сегодня в 17:00
15 июня в 17:00
3 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Путешествие в горы Верхней Балкарии и на Язык Тролля из Минеральных Вод
Погрузитесь в красоту Кавказских гор, посетите Язык Тролля и насладитесь кавказской кухней в однодневной экскурсии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в память о Сергее Бодрове-младшем и древний Даргавс
Вместе мы отправимся в места, хранящие память о талантливом актере и уникальные исторические сокровища
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
6 300₽ за человека
Мини-группа
14 часов
Секреты Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубых озер
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Кабардино-Балкарии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия: Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, перевалу Актопрак и озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит: природные чудеса
Откройте для себя красоту озера Гижгит и величие Эльбруса в одной поездке. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия к водопадам Джилы-Су: великолепие природы и древние легенды
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, где вас ждут удивительные природные красоты и тайны древности
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай: Перевал Гумбаши и Шоанинский храм
Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Домбай, включающей посещение исторических мест
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Путешествие к Языку Тролля и чудесам Верхней Балкарии
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубого озера и древних башен
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5 300₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Тур в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Погрузитесь в мир кавказских традиций, вкусите местные блюда и насладитесь неповторимыми пейзажами
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
15 июня в 09:00
1180011 210₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Детальный однодневный тур по КМВ: обзор пяти городов-курортов
Погрузитесь в удивительный мир Кавказских Минеральных Вод с экскурсией, охватывающей пять городов-курортов и их сокровища
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Внедорожный Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
26 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Трансфер из Минеральных Вод в Домбай: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Горная Ингушетия: путешествие по земле башен и легенд
Погрузитесь в мир древних башен, храмов и захватывающих пейзажей Кавказа, отправившись в уникальное путешествие из Минеральных Вод
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Расписание: ежедневно с 06:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
22 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су и плато Шаджатмаз - экскурсия мечты
Откройте для себя чудеса Северного Приэльбрусья: от теплых минеральных источников до величественного Эльбруса и живописных водопадов
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Кавказская сказка: Кисловодск, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 820₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия28 мая 2024Проведение экскурсии очень понравилось! Было интересно, много красивых видов, гид рассказывал интересные факты о крае
- LLyudmila28 мая 2024Поездка на Приэльбрусье была впечатляющей! Наш гид Михаил внимательный, доброжелательный, компетентный и очень приятный молодой человек! Поездка оставила самые замечательные воспоминания!
- ИИнна28 мая 2024Это самый лучший гид!!! Спасибо Дмитрию Напоил, покормил, заботился о нас!!! Очень много нереальных фотографий и куча впечатлений
- ЛЛариса27 мая 2024Невероятные виды, невероятные эмоции! Спасибо водителю Исмаилу за прекрасную экскурсию. Все организовано, очень интересно и познавательно. Очень повезло, что с нами ездил оператор, который снимал нам крутые видео, за это ему отдельное спасибо! Благодаря таким людям хочется возвращаться снова и снова!
- ССветлана23 мая 2024Понравился Гид Михаил, подробно рассказывал о достопримечательностях, весело шутил, остались только приятные воспоминания и впечатления. Подобралась дружная компания и поездка
- ЕЕлена21 мая 2024Экскурсия просто бомба!!! Множество остановок с невероятными пейзажами!) Александр не только шикарный гид по несравненным местам, но и чудесный фотограф, рассказчик и водитель! От видов вокруг просто не верилось своим глазам))) влюбилась в этот регион навсегда))
- ДДенис20 мая 2024Пойдет) Меня не особо как то впечатлило после Домбая) но для галочки сойдёт побывать на Эльбрусе. Если кто то меветься между
- ДДенис20 мая 2024Не плохая экскурсия, но в ней очень важная погода! Если пасмурно или облачно не стоит ехать, так как изюменка этого
- ДДенис20 мая 2024Хорошая экскурсия,красивые места. Правда не успели в замок, приехали очень поздно. Гид Андрей был на Паджеро, в принципе норм товарищ. Не
- ЕЕлена20 мая 2024Отличная экскурсия!! Когда мало времени, а увидеть хочется максимум - это просто находка!) море информации, море красивых мест, море эмоций!) Аркадий - прекраснейший гид по городам КМВ! Очень довольны))
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Необычные»
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