Вас ждет вдохновляющий арт-пикник в цветущем и благоухающем яблоневом саду с мастер-классом по живописи, замечательными местными музыкантами и фотосессией.
Ближайшие даты:
30
апр
апр
Что вас ожидает:
- Цветущий яблоневый сад у подножия горы
- Всё пятигорье КМВ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Краткая программа:
- Трансфер в сад со станции Змейка;
- Сбор гостей в 14:00;
- Знакомство, аперитив;
- Начало мастер-класса в 14:15;
- Живая музыка и фотограф на всем мероприятии;
- Мастер-класс (2 часа);
- Прогулка по саду;
- Пикник с игристым и закусками;
- Трансфер до станции Змейка.
Важно знать:В экскурсию включен трансфер, наш водитель заберет вас и отвезет до яблоневого сада со станции Змейка. Из Минеральных вод и Пятигорска можно добраться до станции на электричке или автобусе 223.
См. календарь (во время цветения сада)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от станции Змейка
- Услуги художника
- Все материалы для мастер-класса
- Живая музыка
- Услуги профессионального фотографа
- Еда и напитки (игристое вино и лимонады местного производства, фермерские сыры, сезонные фрукты и другие закуски, а так же пицца милина-маскарпоне)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция ЗмейкаЗавершение: Поселок Змейка
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарь (во время цветения сада)Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Трансфер со станции Змейка
- Мероприятие может быть перенесено из за погодных условий
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод
Групповые
Пешеходные
Необычные
Выездные
Гастрономические
Водные развлечения
Похожие туры из Минеральных Вод
Мини-группа
12 часов
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Сегодня
Завтра
25 апр
26 апр
5 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Арт-пикник или завтрак у озера
Поселок Привольный / Иноземцево
29 апр
6 мая
21 мая
27 мая
1 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Арт-пикник в горах у озера Гижгит с гидом-художником
Поселок Иноземцево, парк «Зелёный квартал»
3 мая
10 мая
19 мая
8 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании