Творчество, гедонизм и красоты Кавминвод — три главных ингредиента наших арт-пикников. Приглашаю вас создать и забрать с собой свою уникальную частичку Кавказа. С моей помощью вы распишете красками тарелку или чашку, которую потом сможете обжечь. А дополнят вечер легкие закуски, закат над горами и фотографии, которые останутся у вас на память.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мастер-класс с художником. Удобно устроившись на пледах, вы насладитесь творческим процессом и под моим руководством распишете чашку или тарелку специальными красками или маркерами. Я помогу вам создать эскиз с цветочными или горными мотивами, либо вы можете дать полную свободу воображению!

Пикник в творческой атмосфере. Также вас ждёт приятное угощение: шампанское/лимонад, ремесленный сыр, пицца, орехи и другие снеки — всё от местных проверенных производителей.

Закат среди гор. Для арт-пикника мы выбрали прекрасный луг, который окружают пять главных вершин Кавминвод. Любоваться всей этой красотой мы будем на закате, а если повезет, даже увидим пасущихся неподалеку лошадей.

Фотографии на память. На мероприятии с нами будет фотограф, поэтому в течение пары дней после нашей встречи вы получите атмосферный фоторепортаж с нашего арт-пикника.

Организационные детали