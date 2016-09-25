Арт-пикник с художником среди гор Кавказа

Перезагрузиться на природе и расписать тарелочку в окрестностях Минеральных Вод

Творчество, гедонизм и красоты Кавминвод — три главных ингредиента наших арт-пикников. Приглашаю вас создать и забрать с собой свою уникальную частичку Кавказа. С моей помощью вы распишете красками тарелку или чашку, которую потом сможете обжечь. А дополнят вечер легкие закуски, закат над горами и фотографии, которые останутся у вас на память.
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Ближайшие даты:
25
сен
30
сен
1
окт
15
окт
22
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мастер-класс с художником. Удобно устроившись на пледах, вы насладитесь творческим процессом и под моим руководством распишете чашку или тарелку специальными красками или маркерами. Я помогу вам создать эскиз с цветочными или горными мотивами, либо вы можете дать полную свободу воображению!

Пикник в творческой атмосфере. Также вас ждёт приятное угощение: шампанское/лимонад, ремесленный сыр, пицца, орехи и другие снеки — всё от местных проверенных производителей.

Закат среди гор. Для арт-пикника мы выбрали прекрасный луг, который окружают пять главных вершин Кавминвод. Любоваться всей этой красотой мы будем на закате, а если повезет, даже увидим пасущихся неподалеку лошадей.

Фотографии на память. На мероприятии с нами будет фотограф, поэтому в течение пары дней после нашей встречи вы получите атмосферный фоторепортаж с нашего арт-пикника.

Организационные детали

  • Арт-пикник проходит в поселке Привольный, куда удобно добраться из Минеральных Вод на автомобиле или такси (примерно 15 минут в пути, стоимость около 200 руб.)
  • В стоимость входит мастер-класс, все необходимые материалы, а также пикник
  • Также по запросу можно организовать арт-завтрак на берегу озера Каррас
  • Через 1-2 дня после пикника мы пришлем ссылку на облако с фотографиями
  • После мастер-класса вы получите инструкции, как обжечь посуду в домашних условиях, чтобы потом пользоваться ей по прямому назначению

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в посёлке Привольный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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