Описание экскурсии

Что вас ожидает:Отправной точкой путешествия станет самая высокогорная автомобильная дорога России — перевал Гум-Баши (2187 метром над уровнем моря), где мы сделаем первую остановку на смотровой площадке, расположенной на высшей точке перевала. С площадки открывается незабываемый вид на самую высокую горную вершину Европы — Эльбрус (всего 52 км. по прямой) и Кавказский хребет, излюбленное место для фотосессии не только туристов, но и местных жителей. На смотровой площадке вы можете также познакомиться с местной кухней — вкуснейшие хычины и травяной чай в сочетании с любованием горными пейзажами поистине прекрасны. На спуске с перевала мы посетим Сырные пещеры длиной порядка пятидесяти метров. Следующей нашей остановкой станет самый известный собор, относящийся к аланской епархии – Шоанинский храм, с момента возведения которого прошло уже 11 веков. Подъезжая к курортному поселку Домбай, мы заедем на древнее озеро, хранящее много тайн и местных легенд — Кара-Кёль, возраст которого насчитывает около 10 тыс. лет. На территории Тебердинского заповедника остановимся у реки Уллу-Муруджу, которая считается одной из самых чистых рек России и Европы. Её воды берут свое начало высоко в горах, на леднике, и вода протекает через серебряные залежи. И наконец Домбай, где главной жемчужиной нашей экскурсии станет гора Мусса-Ачитара. Без каких-либо усилий поднимаемся по канатной дороге на пик горы высотой 3200 метров, откуда открывается потрясающий панорамный вид на Кавказский хребет. И помните: гора не кажется неприступной, если смотреть с ее вершины!