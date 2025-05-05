Встретим вас в аэропорту в указанное время и поедете по горному серпантину, поднимаясь на перевал. С его высоты вам откроется панорама Эльбруса от самого подножия до обеих вершин.
Сырные пещеры
На спуске с перевала вы заглянете в природные гроты, прозванные сырными пещерами. Узнаете, как вода и ветер за тысячелетия создали в мягкой породе эти причудливые формы, напоминающие гигантские соты.
Древний храм
Следующей достопримечательностью будет древний аланский храм на горе Шоана с более чем тысячелетней историей. С его колокольни открывается вид на живописное ущелье и бирюзовую гладь реки Кубань. У подножья храма отведаем блюда домашней кухни в осетинском кафе. Вы узнаете, откуда и как христианство пришло на Кавказ и почему храм стоит в столь труднодоступном месте.
Озеро Кара-Кёль
Добравшись до Теберды, остановимся у озера Кара-Кёль, в чьей изумрудной глади отражаются вековые ели и отвесные скалы. А после начнётся одна из самых красивых дорог в мире! По пути полюбуемся стремительной рекой Улу-Муруджу, ниспадающей с крутого склона. И уже через 10 минут нас встречает знаменитый горнолыжный курорт Домбай.
Организационные детали
Едем на комфортабельных автомобилях. Есть детские кресла.
Угощаем ароматным травяным чаем
Отдельно оплачивается обед
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
При бронировании сообщите, пожалуйста номер рейса и время прибытия
Мы встретим вас в аэропорту Минеральных Вод
Трансфер из Домбая в аэропорт тоже возможен — с обратной последовательностью достопримечательностей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Минеральных Вод
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1953 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда.
Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по читать дальшеуменьшить
Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края.
Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Влад
Отличный впечатления от экскурсии! Исходно в чате, а затем и на месте с гидом Алексеем скорректировали маршрут, чтобы вместо менее интересующих нас локаций проехать по другой дороге и посетить перевал Гумбаши и Сырные пещеры. На перевале, конечно с погодой не повезло, однако по пути мы также заехали на шикарный водопад, поэтому не расстроились! Процитирую Алексея "Доверяйте своему гиду", не пожалеете)
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