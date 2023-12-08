Из аэропорта Минеральных вод - в Домбай: экскурсия-трансфер

Индивидуальный трансфер в Минеральных Водах

Добраться до отеля с комфортом и остановками в самых живописных местах Северного Кавказа

Это не просто трансфер из аэропорта, а увлекательная экскурсия в горы Северного Кавказа по пути до Домбая.

Мы встретим вас у терминала прилёта, расскажем про традиции местных народов и достопримечательности городов КМВ.

А также покажем красоты нашей природы, отвезём в аланский храм и к горячим источникам, которые дарят одновременно и бодрость, и расслабление.
Из аэропорта Минеральных вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
Из аэропорта Минеральных вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
Из аэропорта Минеральных вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
Из аэропорта Минеральных вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
Из аэропорта Минеральных вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
Из аэропорта Минеральных вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
Из аэропорта Минеральных вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
Из аэропорта Минеральных вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
Из аэропорта Минеральных вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
Ближайшие даты:
8
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Описание

Что вас ожидает

Горячие источники

Мы встретим вас в аэропорту и проводим к комфортабельному автомобилю. Уже через час после выезда мы окажемся в комплексе термальных источников «Жемчужина Кавказа». Из недр земли здесь выходит горячий нарзан. Окунёмся, чтобы почувствовать одновременно бодрость и расслабление. Также здесь есть хаммам и сауна. Пока вы будете наслаждаться отдыхом, расскажем вам о происхождении и удивительных целебных свойствах этой воды.

Древний храм

Следующей достопримечательностью будет древний аланский храм на горе Шаона с более чем тысячелетней историей. С его колокольни открывается вид на живописное ущелье и бирюзовую гладь реки Кубань. У подножья храма отведаем блюда домашней кухни в осетинском кафе. Вы узнаете, откуда и как христианство пришло на Кавказ и почему храм стоит в столь труднодоступном месте.

Озеро Кара-Кёль

Добравшись до Теберды, остановимся у озера Кара-Кёль, в чьей изумрудной глади отражаются вековые ели и отвесные скалы. А после начнётся одна из самых красивых дорог в мире! По пути полюбуемся стремительной рекой Улу-Муруджу, ниспадающей с крутого склона. И уже через 10 минут нас встречает знаменитый горнолыжный курорт Домбай.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном внедорожнике Suzuki Grand Vitara xl7 limited. Крепления для лыж и сноубордов — на крыше. Есть детские кресла.
  • Угощаем ароматным травяным чаем
  • Отдельно оплачивается обед (по меню) и вход в комплекс термальных источников (550 руб. /чел.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • При бронировании сообщите, пожалуйста, ваше ФИО, номер рейса и время прибытия
  • Мы встретим вас в аэропорту Минеральных вод с именной табличкой и поможем с багажом
  • Трансфер из отеля в аэропорт тоже возможен — с обратной последовательностью достопримечательностей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Минеральных вод
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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