Это не просто трансфер из аэропорта, а увлекательная экскурсия в горы Северного Кавказа по пути до Домбая. Мы встретим вас у терминала прилёта, безопасно и комфортно довезём до гостиницы. По пути расскажем об истории Кавказа, местных народах и традициях, заедем на смотровую площадку, заглянем в сырные пещеры и посетим алано-византийский храм 10 века.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Перевал Гумбаши

Встретим вас в аэропорту в указанное время и поедете по горному серпантину, поднимаясь на перевал. С его высоты вам откроется панорама Эльбруса от самого подножия до обеих вершин.

Сырные пещеры

На спуске с перевала вы заглянете в природные гроты, прозванные сырными пещерами. Узнаете, как вода и ветер за тысячелетия создали в мягкой породе эти причудливые формы, напоминающие гигантские соты.

Древний храм

Следующей достопримечательностью будет древний аланский храм на горе Шоана с более чем тысячелетней историей. С его колокольни открывается вид на живописное ущелье и бирюзовую гладь реки Кубань. У подножья храма отведаем блюда домашней кухни в осетинском кафе. Вы узнаете, откуда и как христианство пришло на Кавказ и почему храм стоит в столь труднодоступном месте.

Озеро Кара-Кёль

Добравшись до Теберды, остановимся у озера Кара-Кёль, в чьей изумрудной глади отражаются вековые ели и отвесные скалы. А после начнётся одна из самых красивых дорог в мире! По пути полюбуемся стремительной рекой Улу-Муруджу, ниспадающей с крутого склона. И уже через 10 минут нас встречает знаменитый горнолыжный курорт Домбай.

Организационные детали

Едем на комфортабельных автомобилях. Есть детские кресла.

Угощаем ароматным травяным чаем

Отдельно оплачивается обед

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата