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Из аэропорта Минеральных Вод - в Домбай: экскурсия-трансфер

Добраться до отеля с комфортом и остановками в самых живописных местах Северного Кавказа
Это не просто трансфер из аэропорта, а увлекательная экскурсия в горы Северного Кавказа по пути до Домбая. Мы встретим вас у терминала прилёта, безопасно и комфортно довезём до гостиницы.

По пути расскажем об истории Кавказа, местных народах и традициях, заедем на смотровую площадку, заглянем в сырные пещеры и посетим алано-византийский храм 10 века.
5
1 отзыв
Из аэропорта Минеральных Вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
Из аэропорта Минеральных Вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
Из аэропорта Минеральных Вод - в Домбай: экскурсия-трансфер

Описание трансфер

Перевал Гумбаши

Встретим вас в аэропорту в указанное время и поедете по горному серпантину, поднимаясь на перевал. С его высоты вам откроется панорама Эльбруса от самого подножия до обеих вершин.

Сырные пещеры

На спуске с перевала вы заглянете в природные гроты, прозванные сырными пещерами. Узнаете, как вода и ветер за тысячелетия создали в мягкой породе эти причудливые формы, напоминающие гигантские соты.

Древний храм

Следующей достопримечательностью будет древний аланский храм на горе Шоана с более чем тысячелетней историей. С его колокольни открывается вид на живописное ущелье и бирюзовую гладь реки Кубань. У подножья храма отведаем блюда домашней кухни в осетинском кафе. Вы узнаете, откуда и как христианство пришло на Кавказ и почему храм стоит в столь труднодоступном месте.

Озеро Кара-Кёль

Добравшись до Теберды, остановимся у озера Кара-Кёль, в чьей изумрудной глади отражаются вековые ели и отвесные скалы. А после начнётся одна из самых красивых дорог в мире! По пути полюбуемся стремительной рекой Улу-Муруджу, ниспадающей с крутого склона. И уже через 10 минут нас встречает знаменитый горнолыжный курорт Домбай.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельных автомобилях. Есть детские кресла.
  • Угощаем ароматным травяным чаем
  • Отдельно оплачивается обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • При бронировании сообщите, пожалуйста номер рейса и время прибытия
  • Мы встретим вас в аэропорту Минеральных Вод
  • Трансфер из Домбая в аэропорт тоже возможен — с обратной последовательностью достопримечательностей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Минеральных Вод
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1953 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по
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Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Влад
Отличный впечатления от экскурсии! Исходно в чате, а затем и на месте с гидом Алексеем скорректировали маршрут, чтобы вместо менее интересующих нас локаций проехать по другой дороге и посетить перевал Гумбаши и Сырные пещеры. На перевале, конечно с погодой не повезло, однако по пути мы также заехали на шикарный водопад, поэтому не расстроились! Процитирую Алексея "Доверяйте своему гиду", не пожалеете)
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