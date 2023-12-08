Это не просто трансфер из аэропорта, а увлекательная экскурсия в горы Северного Кавказа по пути до Домбая. Мы встретим вас у терминала прилёта, расскажем про традиции местных народов и достопримечательности городов КМВ. А также покажем красоты нашей природы, отвезём в аланский храм и к горячим источникам, которые дарят одновременно и бодрость, и расслабление.

Описание

Что вас ожидает

Горячие источники

Мы встретим вас в аэропорту и проводим к комфортабельному автомобилю. Уже через час после выезда мы окажемся в комплексе термальных источников «Жемчужина Кавказа». Из недр земли здесь выходит горячий нарзан. Окунёмся, чтобы почувствовать одновременно бодрость и расслабление. Также здесь есть хаммам и сауна. Пока вы будете наслаждаться отдыхом, расскажем вам о происхождении и удивительных целебных свойствах этой воды.

Древний храм

Следующей достопримечательностью будет древний аланский храм на горе Шаона с более чем тысячелетней историей. С его колокольни открывается вид на живописное ущелье и бирюзовую гладь реки Кубань. У подножья храма отведаем блюда домашней кухни в осетинском кафе. Вы узнаете, откуда и как христианство пришло на Кавказ и почему храм стоит в столь труднодоступном месте.

Озеро Кара-Кёль

Добравшись до Теберды, остановимся у озера Кара-Кёль, в чьей изумрудной глади отражаются вековые ели и отвесные скалы. А после начнётся одна из самых красивых дорог в мире! По пути полюбуемся стремительной рекой Улу-Муруджу, ниспадающей с крутого склона. И уже через 10 минут нас встречает знаменитый горнолыжный курорт Домбай.

Организационные детали

Едем на комфортабельном внедорожнике Suzuki Grand Vitara xl7 limited. Крепления для лыж и сноубордов — на крыше. Есть детские кресла.

Угощаем ароматным травяным чаем

Отдельно оплачивается обед (по меню) и вход в комплекс термальных источников (550 руб. /чел.)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата