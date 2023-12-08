Добраться до отеля с комфортом и остановками в самых живописных местах Северного Кавказа
Мы встретим вас у терминала прилёта, расскажем про традиции местных народов и достопримечательности городов КМВ.
А также покажем красоты нашей природы, отвезём в аланский храм и к горячим источникам, которые дарят одновременно и бодрость, и расслабление.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Горячие источники
Мы встретим вас в аэропорту и проводим к комфортабельному автомобилю. Уже через час после выезда мы окажемся в комплексе термальных источников «Жемчужина Кавказа». Из недр земли здесь выходит горячий нарзан. Окунёмся, чтобы почувствовать одновременно бодрость и расслабление. Также здесь есть хаммам и сауна. Пока вы будете наслаждаться отдыхом, расскажем вам о происхождении и удивительных целебных свойствах этой воды.
Древний храм
Следующей достопримечательностью будет древний аланский храм на горе Шаона с более чем тысячелетней историей. С его колокольни открывается вид на живописное ущелье и бирюзовую гладь реки Кубань. У подножья храма отведаем блюда домашней кухни в осетинском кафе. Вы узнаете, откуда и как христианство пришло на Кавказ и почему храм стоит в столь труднодоступном месте.
Озеро Кара-Кёль
Добравшись до Теберды, остановимся у озера Кара-Кёль, в чьей изумрудной глади отражаются вековые ели и отвесные скалы. А после начнётся одна из самых красивых дорог в мире! По пути полюбуемся стремительной рекой Улу-Муруджу, ниспадающей с крутого склона. И уже через 10 минут нас встречает знаменитый горнолыжный курорт Домбай.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном внедорожнике Suzuki Grand Vitara xl7 limited. Крепления для лыж и сноубордов — на крыше. Есть детские кресла.
- Угощаем ароматным травяным чаем
- Отдельно оплачивается обед (по меню) и вход в комплекс термальных источников (550 руб. /чел.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- При бронировании сообщите, пожалуйста, ваше ФИО, номер рейса и время прибытия
- Мы встретим вас в аэропорту Минеральных вод с именной табличкой и поможем с багажом
- Трансфер из отеля в аэропорт тоже возможен — с обратной последовательностью достопримечательностей
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту Минеральных вод
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.