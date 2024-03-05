Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай или Эльбрус

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читать дальше а также трассовую экскурсию с посещением достопримечательностей. Путешествие на автомобилях Honda Pilot, Nissan Qashqai, Toyota Camry, KIA Sorento и других.



При необходимости предоставляется детское кресло и возможность перевозки крупногабаритного багажа и горнолыжного оборудования. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь комфортной поездкой

Встреча в аэропорту или на вокзале в Минеральных Водах, комфортное размещение в автомобиле и удобная поездка к отелю в Архызе, Домбае или на Эльбрусе.Возможность организовать трансфер для большего количества человек,