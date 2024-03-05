Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай или Эльбрус

Встреча в аэропорту или на вокзале в Минеральных Водах, комфортное размещение в автомобиле и удобная поездка к отелю в Архызе, Домбае или на Эльбрусе.
Возможность организовать трансфер для большего количества человек,
Возможность организовать трансфер для большего количества человек,
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортные автомобили
- 🏔️ Горные пейзажи
- 🕒 Пунктуальность
- 👨👩👧👦 Услуги для семей
- 📦 Перевозка крупногабаритного багажа
Что можно увидеть
- Достопримечательности
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание трансфер
Организационные детали
- Трансфер можно организовать и для большего количества человек. Цена трансфера для 5–8 человек — 10 000 руб. Детали уточняйте в переписке.
- По запросу и за дополнительную плату по пути можно организовать трассовую экскурсию и заехать к важным достопримечательностям. Детали и цены уточняйте в переписке.
- Поездка проходит на автомобилях Honda Pilot, Nissan Qashqai, Toyota Camry, KIA Sorento и других.
Обратите внимание
- Если вам понадобится детское кресло, предупредите заранее.
- О крупногабаритном багаже и горнолыжном оборудовании также предупредите заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 133 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр, я родился и вырос в этих горах. Показывать наши красоты и рассказывать историю — уже даже не хобби, а образ жизни. В моём арсенале множество живописных маршрутов и захватывающих легенд. Буду рад встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
5 мар 2024
05 марта прилетели из Москвы в Минеральные Воды, встретил водитель Александр. Накануне прислал четкую инструкцию по организации встречи. Поездка до Архыза прошла комфортно и безопасно на очень комфортабельном авто. Александр угостил вкусным кофе, что было очень кстати. Спасибо большое! Рекомендую!
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