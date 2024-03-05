Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай или Эльбрус

Встречу вас в аэропорту или на вокзале, помогу с багажом и обеспечу комфортную поездку. Наслаждайтесь горными пейзажами по пути к вашему отелю
Встреча в аэропорту или на вокзале в Минеральных Водах, комфортное размещение в автомобиле и удобная поездка к отелю в Архызе, Домбае или на Эльбрусе.

Возможность организовать трансфер для большего количества человек,
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а также трассовую экскурсию с посещением достопримечательностей. Путешествие на автомобилях Honda Pilot, Nissan Qashqai, Toyota Camry, KIA Sorento и других.

При необходимости предоставляется детское кресло и возможность перевозки крупногабаритного багажа и горнолыжного оборудования. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь комфортной поездкой

5
1 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  1. 🚗 Комфортные автомобили
  2. 🏔️ Горные пейзажи
  3. 🕒 Пунктуальность
  4. 👨‍👩‍👧‍👦 Услуги для семей
  5. 📦 Перевозка крупногабаритного багажа

Что можно увидеть

  • Достопримечательности
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай или Эльбрус
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай или Эльбрус
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай или Эльбрус
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание трансфер

Организационные детали

  • Трансфер можно организовать и для большего количества человек. Цена трансфера для 5–8 человек — 10 000 руб. Детали уточняйте в переписке.
  • По запросу и за дополнительную плату по пути можно организовать трассовую экскурсию и заехать к важным достопримечательностям. Детали и цены уточняйте в переписке.
  • Поездка проходит на автомобилях Honda Pilot, Nissan Qashqai, Toyota Camry, KIA Sorento и других.

Обратите внимание

  • Если вам понадобится детское кресло, предупредите заранее.
  • О крупногабаритном багаже и горнолыжном оборудовании также предупредите заранее.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
5 мар 2024
05 марта прилетели из Москвы в Минеральные Воды, встретил водитель Александр. Накануне прислал четкую инструкцию по организации встречи. Поездка до Архыза прошла комфортно и безопасно на очень комфортабельном авто. Александр угостил вкусным кофе, что было очень кстати. Спасибо большое! Рекомендую!

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