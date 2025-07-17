Экскурсия из Минеральных Вод в Домбай предлагает уникальную возможность увидеть перевал Гумбаши, древний Сентинский храм и реку Уллу-Муруджу.
Посетители смогут насладиться видами Главного Кавказского хребта и ощутить атмосферу Тебердинского биосферного заповедника. Домбай подарит вам горный воздух и великолепные снежные вершины. Это путешествие позволит узнать больше о культуре и традициях Карачаево-Черкесии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды перевала Гумбаши
- 🏛️ Исторический Сентинский храм
- 🌊 Чистота реки Уллу-Муруджу
- 🌿 Природа Тебердинского заповедника
- 🏔️ Курортный поселок Домбай
Что можно увидеть
- Перевал Гумбаши
- Сентинский храм
- Тебердинский биосферный заповедник
- Домбай
Описание экскурсии
Древний и самобытный Кавказ
Я покажу вам невероятно интересные и красивые места Карачаево-Черкесии. В программе экскурсии:
- Перевал Гумбаши — вы проедете по одной из самых живописных дорог региона, подниметесь на высоту 2144 метра и оцените шикарный вид на Главный Кавказский хребет.
- Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами.
- Река Уллу-Муруджу — один из самых чистых водоемов в России и Европе. Вы узнаете, где берут начало холодные голубые воды реки и почему они считаются целебными.
- Тебердинский биосферный заповедник — вы полюбуетесь нетронутой природой и по желанию посетите зоопарк с редкими видами животных.
- Домбай — в знаменитом курортном поселке вас ждут щедрое солнце, горный воздух и вид на потрясающие снежные вершины.
- Я не профессиональный гид, и путешествуя со мной, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Но зато я покажу Вам красивейшие пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах, а также подскажу где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере или внедорожнике
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проводится круглый год
- Входные билеты не включены в стоимость: Тебердинский заповедник — 200 р. с человека, канатная дорога в Домбае — от 900 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 700 руб. до 1700 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
- Стоимость экскурсии указана для продолжительности 12 часов, каждый последующий час оплачивается дополнительно: + 1000 руб.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 1664 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
17 июл 2025
Гид Рашид - молодец. Все вежливо, вовремя, но без спешки. Красота!
И
Инга
25 мая 2025
Отличный гид Олег. 👍 рекомендуем однозначно. Если хотите незабываемые впечатления, море эмоций- то это точно к нему🔥. Встретил прям около дома, где мы остановились. Объездили все достопримечательности по Домбаю, позавтракали
Дарья
24 мая 2025
Олег, спасибо тебе за душевный отдых и отличную компанию! Изюминкой твоего тура стало знакомство с удивительно добрыми и открытыми людьми (мне в родном городе этого очень не хватает, передавай им всем огромный привет).
Вернувшись домой, ещё долго смотрела поверх макушек деревьев — в поисках гор. Очень скучаю по этим местам. Фотографии до сих пор до конца не разобрала.
Процветания твоему делу!
