вкусными хычынами, продегустировали местный мед (спасибо Аслану 😉),увидели с горы Гумбаши Эльбрус,остановились чтобы побегали за овцами😄 попили водичку с частичками серебра с реки уллу муруджу, побывали в храме с потрясающим видом. Рассказывал много историй про гор и как они зарождались. это очень увлекательно. 👍 как зарождалась гора кольцо, откуда зародился кефир и многое другое. ❤️❤️.

Но за 1 день всю эту красоту не объездить. . И решили приехать через год вновь. и конечно же мы позвоним Олегу,чтобы только ОН показал нам еще больше красоты гор 🫶