Побывать в местах, где горные вершины целуют небо, а долины хранят тайны веков
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 250 ₽
Описание
Что вас ожидает
Перевал Гум-Баши — дыхание дикой природы
Среди величественных гор Домбая расположен перевал Гум-Баши — место, где время словно останавливается. Горные вершины встречаются, образуя поразительный пейзаж, который захватывает дух. Здесь можно увидеть диких горных коз, пасущихся на зелёных лугах. И, конечно, этот свежий горный воздух — настоящий дар для городских жителей.
Сырные пещеры — загадка под землёй
Глубоко под землёй в утробе гор Домбая скрываются Сырные пещеры. Это необычное место удивляет сталактитами и сталагмитами, которые текстурой и формой напоминают кусочки настоящего сыра.
Заблудившись в лабиринте коридоров и гротов, вы погрузитесь в мир, где каждый камень хранит свою тайну. А чтобы ваше исследование было комфортным и безопасным, обязательно возьмите с собой фонарик и следуйте заранее изученному маршруту.
Шоанинский храм — встреча с вечностью
На краю обрыва возвышается Шоанинский храм. С его площадки открывается чудесный вид — бескрайние горные вершины, тянущиеся до горизонта. Это не просто строение — это портал в мир древних легенд, место, где каждый камень дышит историей.
Река Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль — уголок, где небо касается земли
Представьте место, где каждый ваш шаг сопровождается шёпотом воды и пением птиц. Река Уллу-Муруджи — это оазис свежести и спокойствия. Но истинное чудо ждёт вас неподалеку. Озеро Кара-Кёль в утренние часы превращается в волшебное зеркало, в котором небо и земля становятся единым целым. Ни одно фото не передаст той магии, которую вы увидите своими глазами.
Канатные дороги — панорама Кавказа
Если вы мечтали увидеть Кавказ во всей его красе, то канатные дороги Домбая — ваш билет на вершину мира. С высоты птичьего полёта перед вами откроется захватывающая панорама гор, лесов и долин. Непередаваемое чувство свободы и величия природы!
В посёлке Домбай по желанию можно посетить ферму альпак и пообщаться с этими удивительными животными.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): питание — 500–600 руб. /чел., канатная дорога — от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа), билет на ферму альпак — 600 руб. /чел.
- Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом комфортабельном внедорожнике. Дорога до первой точки занимает около 3 часов.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Адрес туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.