Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Пуститесь в увлекательное путешествие через горные проходы и скалистые тропы к одним из самых красивых вершин Кавказа. На мини-вене вы будете в дороге, а впереди — захватывающие виды, ощущение свободы и дух приключений.



Этот тур — настоящий вызов для искателей острых ощущений и путешественников, ищущих новые горизонты и впечатления!

Тамерлан Ваш гид в Минеральных Водах Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком Когда Точная дата и время согласуются с гидом 11 000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии Готовы к захватывающему путешествию в сердце Кавказа? Наш тур на Домбай — это не просто экскурсия, а настоящее приключение для любителей природы, высот и неожиданных открытий! Вы отправитесь на комфортабельном мини-вене в увлекательное путешествие по живописным горным тропам, пробираясь к вершинам, где дыхание захватывает дух. Вас ждут незабываемые виды на величественные пики, ледники и долины, наполненные загадками и легендами Кавказа. Погрузитесь в атмосферу горной приключенческой экспедиции — познайте силу природы, испытайте свои силы, покоряя вершины и открывая для себя новые горизонты. И даже если вы не профессиональный альпинист, маршрут продуман так, чтобы каждое мгновение было наполнено драйвом и уверенностью. Этот тур — для тех, кто ищет острых ощущений, вдохновения и новых вершин! Приготовьтесь к приключениям, которые останутся в сердце навсегда! Важная информация: Доп расходы (наличные денежные средства): Обед 600р.

Точная дата и время согласуются с гидом Выбрать дату