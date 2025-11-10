Пуститесь в увлекательное путешествие через горные проходы и скалистые тропы к одним из самых красивых вершин Кавказа. На мини-вене вы будете в дороге, а впереди — захватывающие виды, ощущение свободы и дух приключений.
Этот тур — настоящий вызов для искателей острых ощущений и путешественников, ищущих новые горизонты и впечатления!
Этот тур — настоящий вызов для искателей острых ощущений и путешественников, ищущих новые горизонты и впечатления!
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииГотовы к захватывающему путешествию в сердце Кавказа? Наш тур на Домбай — это не просто экскурсия, а настоящее приключение для любителей природы, высот и неожиданных открытий! Вы отправитесь на комфортабельном мини-вене в увлекательное путешествие по живописным горным тропам, пробираясь к вершинам, где дыхание захватывает дух. Вас ждут незабываемые виды на величественные пики, ледники и долины, наполненные загадками и легендами Кавказа. Погрузитесь в атмосферу горной приключенческой экспедиции — познайте силу природы, испытайте свои силы, покоряя вершины и открывая для себя новые горизонты. И даже если вы не профессиональный альпинист, маршрут продуман так, чтобы каждое мгновение было наполнено драйвом и уверенностью. Этот тур — для тех, кто ищет острых ощущений, вдохновения и новых вершин! Приготовьтесь к приключениям, которые останутся в сердце навсегда! Важная информация: Доп расходы (наличные денежные средства): Обед 600р.
Точная дата и время согласуются с гидом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Локации:
- Перевал Гумбаши
- Гора Домбай
- Обед в горах
- Река Уллу-муруджу
- Озеро Кара-Кель
- Шоанинский храм
- Сырные пещеры
Что включено
- Услуга водителя гида
- Услуга гида
- Треккинговые палки
Что не входит в цену
- Вход в национальный парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Минеральные Воды ул. 22 парт съезда, 3
Завершение: Г. Минеральные-Воды ул. 22 парт съезда, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Доп расходы (наличные денежные средства):
- Обед 600р
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие экскурсии из Минеральных Вод
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Домбаю: от Минеральных Вод до сердца Кавказа
Исследуйте величественный Домбай: от горных вершин до культурных сокровищ Северного Кавказа в одной экскурсии
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
19 999 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
В Домбай по незабываемому маршруту
Путешествие в Домбай подарит вам невероятные впечатления от горных пейзажей и уникальных природных объектов. Ваша экскурсия - это настоящее приключение
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
от 18 894 ₽
19 888 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта Минеральных Вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
Добраться до отеля с комфортом и остановками в самых живописных местах Северного Кавказа
Начало: В аэропорту Минеральных Вод
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
17 910 ₽
19 900 ₽ за всё до 4 чел.