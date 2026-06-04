Описание экскурсии
Захватывающая дорога в горы
В начале пути навестим необычную гору Кольцо — она оправдывает свое название. Это песчаниковая гора, а также лермонтовское место, около которого вы увидите панораму Пятигорска.
Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса; по желанию здесь можно покататься на лошадях, спуститься на зиплайне и опробовать скалолазание.
По серпантинам мы поедем на высокогорный перевал Гум-Баши (2150 метров). Посмотрим на водораздел внутреннего моря и Мирового океана. Конечно, остановимся насладиться видами на Кавказский хребет и белоснежный Эльбрус — в ясную погоду он как на ладони!
«Чудесный, дивный край — в ущельях спрятанный Домбай!»
Территория вокруг поселка Домбай и города Теберда — это заповедная зона. Если захотите, посетим зверинец: здесь живут представители только местной фауны.
На обед мы можем заехать в форелевое хозяйство на берегу реки Теберда! Там, в окружении высоких покрытых лесом хребтов, вы можете отведать свежевыловленную жемчужную форель, испечённую для вас на мангале, поесть шашлык или попробовать блюда местной кухни! Отдохнув, заедем пофотографироваться у реки и водопада Уллу-Муруджу в мшистом лесу.
Наконец, вы подниметесь по канатной дороге на вершину хребта Мусса-Ачитара в Домбае. У вас будет 2-3 часа свободного времени для прогулок на высоте до 3200 метров, откуда открываются неописуемые виды.
Домбай от истории до геологии
Весь день будет наполнен познавательными рассказами. Сразу скажу, что я не поклонник выдуманных легенд и предпочитаю научный подход. Вы узнаете о Средних веках и о войнах в этом крае — Кавказской и Великой Отечественной. Поймете этнический состав Кавказа, взаимоотношения народов и языковые группы. Поговорим и о природе: появлении гор, движениях тектонических плит, флоре и фауне.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На легковом автомобиле Kia Ceed для 1-4 чел.
- Экскурсию можно провести для большего количества путешественников (до 7 человек на минивэне Toyota Alphard). В таком случае стоимость экскурсии увеличится на 35%
- Я заберу вас от удобного вам места в любом из городов Кавминвод и после привезу обратно
- Маршрут, место и время выезда можно скорректировать по вашим пожеланиям, мы полностью подстраиваемся под вас!
Дополнительные расходы
- Вход на Медовые водопады — 300 ₽ за чел.
- Билет на канатную дорогу — от 1200 ₽ до 2400 ₽ за 1 или 2 очереди канатной дороги
- Обед в кафе — примерно 1000 ₽ за чел.
- По вашему желанию возможно дополнить программу:
— посещение термальных бассейнов «Жемчужина Кавказа» с купанием в лечебной термальной воде: +1500 ₽ к стоимости экскурсии и +600 ₽ за билет
— заезд в Гоначхирское ущелье: +2000 ₽ к стоимости экскурсии и +200 ₽ билет
— Посещение Шоанинского храма: +1500 ₽ к стоимости экскурсии и +300 ₽ с человека за джиппинг к храму на внедорожнике
— Посещение Сырной Пещеры: +1500 ₽ к стоимости экскурсии
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Расскажу наш опыт поездки с Кареном.
Оцениваю исключительно профессиональные навыки гида.
Плюсы:
1. Оперативно ответил на Трипстере касательно бронирования экскурсии.
2. Сделал
Со своей стороны я постарался сделать поездку максимально комфортной: для экскурсии был предоставлен
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