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небольшую скидку на экскурсию.

3. Ухоженный автомобиль. Нам даже повезло вместо седана мы ездили на микроавтобусе.

4. Карен аккуратный водитель.



На этом к сожалению, плюсы заканчиваются.



Минусы:

Я не могу назвать это экскурсией, скорее это трансфер. И при этом очень дорогой. За поездку мы отдали 18000 рублей. Ее стоимость исходя из впечатлений максимум 10000 рублей (есть с чем сравнивать, были на экскурсии в Сочи за несколько дней до и был опыт в Дагестане пару лет назад.)



1. В описании экскурсии было указано, цитирую: «Вы узнаете о Средних веках и о войнах в этом крае — Кавказской и Великой Отечественной. Поймете этнический состав Кавказа, взаимоотношения народов и языковые группы. Поговорим и о природе: появлении гор, движениях тектонических плит, флоре и фауне.»

Мы не узнали - НИЧЕГО из этого))



Было немного исторических фактов, немного разговоров о том, что вот это тут, вот это вон там (очень кратко, без истории и так далее, я не виню гида в плохой погоде).



По дороге в сторону Домбая я еще тешила какую-то надежду, что нам расскажут о регионе, обычаях, традициях и т. д. Но мы слушали только личные истории про брата/свата, обсуждение политики и т. д. На просьбу от меня мол Карен, расскажите, пожалуйста, про историю формирования Минеральных вод, санаториев, курорта Домбай и т. д. В ответ мы услышали, что тут в целом-то нечего рассказывать, что всем интересно послушать про битвы и сражения, я обозначила, что видимо мы не все и разговор сошел на нет)

В общем, после поездки я больше узнала из интернета, чем из общения с гидом.



2. Карен достаточно токсичный человек. Его слова: «Те, кто рисуют на песчанике на локации Гора Кольцо - д*еб*илы, джигиты на грантах - аналогично, многократное упоминание о том, что Карачаево-Черкессия самый бедный регион и всем на это наплевать и т. д) Продолжалось это всю поездку.

Уже через пару часов я очень от этого устала. На обратной дороге уже смирились с ситуацией и поддерживали беседу.



3. Не знаю особенности это вождения автомобиля на газу или что-то другое, но всю дорогу мы ехали дергаясь, то есть это не резкие толчки, но ощущение было, что на педаль газа нажимают и тут же отпускают. Авто разгоняется и замедляется туда-сюда. Не комфортно.



4. Очень неграмотная речь. Слова паразиты, неясное построение предложений. Слушать тяжело, мог 3-4 раза повторять один и тот же факт за одно предложение.



5. Вопрос в субординации. Я понимаю шутки, сарказм, иронию. Но когда чужому человеку говорят о том, что вы мазахост и мученица из-за того, что у вас отечественная машина на механике - не очень приятно)



6. Рекомендаций по заведениям у гида нет. Сами искали в Домбае, где покушать так, как гид кушает только в заведении в поселке Теберда, а мы не хотели заезжать кушать форель и т. д. Отговаривал куда-либо идти ссылаясь на то, что все закрыто или мы будем очень долго ждать. Таких проблем мы не обнаружили)



Ехать или нет, решать вам. Но я однозначно не рекомендую за данную стоимость посещать такую экскурсию.



P.s. Если сравнивать с экскурсией в Сочи, где за тоже время мы заплатили 8000 рублей и гид рассказал нам историю края от времен завоевания этих территорий по нынешнее время, рассказывал про все объекты, которые мы даже своими глазами не видели и прочее и поездку с Кареном, то конечно, это небо и земля. Не спорю, что поездка к Домбаю - это не 100 км, как на Розу Хутор, но как будто у нас и времени было предостаточно для рассказов о Карачаево-Черкессии.



Никаких вопросов к Карену, как к человеку. Добрый хороший мужчина, но как к гиду вопросов много.