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Большое путешествие по Домбаю

От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Вслед за тысячами путешественников вы будете покорены Домбаем, а я сделаю вашу встречу с этим местом интересной и осмысленной. В пейзажах, от которых захватывает дух круглый год, вы увидите богатую историю Северного Кавказа. Узнаете о географии, геологии, культурологии региона. По пути в Домбай также полюбуетесь водопадами и Эльбрусом, а в конце по желанию отдохнете в термах.
5
25 отзывов
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю
Большое путешествие по Домбаю

Описание экскурсии

Захватывающая дорога в горы

В начале пути навестим необычную гору Кольцо — она оправдывает свое название. Это песчаниковая гора, а также лермонтовское место, около которого вы увидите панораму Пятигорска.
Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса; по желанию здесь можно покататься на лошадях, спуститься на зиплайне и опробовать скалолазание.
По серпантинам мы поедем на высокогорный перевал Гум-Баши (2150 метров). Посмотрим на водораздел внутреннего моря и Мирового океана. Конечно, остановимся насладиться видами на Кавказский хребет и белоснежный Эльбрус — в ясную погоду он как на ладони!

«Чудесный, дивный край — в ущельях спрятанный Домбай!»

Территория вокруг поселка Домбай и города Теберда — это заповедная зона. Если захотите, посетим зверинец: здесь живут представители только местной фауны.
На обед мы можем заехать в форелевое хозяйство на берегу реки Теберда! Там, в окружении высоких покрытых лесом хребтов, вы можете отведать свежевыловленную жемчужную форель, испечённую для вас на мангале, поесть шашлык или попробовать блюда местной кухни! Отдохнув, заедем пофотографироваться у реки и водопада Уллу-Муруджу в мшистом лесу.
Наконец, вы подниметесь по канатной дороге на вершину хребта Мусса-Ачитара в Домбае. У вас будет 2-3 часа свободного времени для прогулок на высоте до 3200 метров, откуда открываются неописуемые виды.

Домбай от истории до геологии

Весь день будет наполнен познавательными рассказами. Сразу скажу, что я не поклонник выдуманных легенд и предпочитаю научный подход. Вы узнаете о Средних веках и о войнах в этом крае — Кавказской и Великой Отечественной. Поймете этнический состав Кавказа, взаимоотношения народов и языковые группы. Поговорим и о природе: появлении гор, движениях тектонических плит, флоре и фауне.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На легковом автомобиле Kia Ceed для 1-4 чел.
  • Экскурсию можно провести для большего количества путешественников (до 7 человек на минивэне Toyota Alphard). В таком случае стоимость экскурсии увеличится на 35%
  • Я заберу вас от удобного вам места в любом из городов Кавминвод и после привезу обратно
  • Маршрут, место и время выезда можно скорректировать по вашим пожеланиям, мы полностью подстраиваемся под вас!

Дополнительные расходы

  • Вход на Медовые водопады — 300 ₽ за чел.
  • Билет на канатную дорогу — от 1200 ₽ до 2400 ₽ за 1 или 2 очереди канатной дороги
  • Обед в кафе — примерно 1000 ₽ за чел.
  • По вашему желанию возможно дополнить программу:
    — посещение термальных бассейнов «Жемчужина Кавказа» с купанием в лечебной термальной воде: +1500 ₽ к стоимости экскурсии и +600 ₽ за билет
    — заезд в Гоначхирское ущелье: +2000 ₽ к стоимости экскурсии и +200 ₽ билет
    — Посещение Шоанинского храма: +1500 ₽ к стоимости экскурсии и +300 ₽ с человека за джиппинг к храму на внедорожнике
    — Посещение Сырной Пещеры: +1500 ₽ к стоимости экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен
Карен — ваш гид в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 852 туристов
Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому и экскурсии у меня носят научно-познавательный и развлекательный характер! В мои экскурсии входят интересные факты из истории, антропологии, археологии, лингвистики, геологии, вулканологии, гляциологии,
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культурологии, экономики и политики. Я составляю свои авторские путешествия так, чтобы по возможности объединить в одну программу несколько экскурсий, показать и рассказать побольше интересных фактов, историй, статистических данных, которые запомнятся надолго!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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3
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2
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M
Карен привет отличную экскурсию, рассказал очень много нового и интересного.
Карен привет отличную экскурсию, рассказал очень много нового и интересного.
Карен привет отличную экскурсию, рассказал очень много нового и интересного.
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М
Хотя погода нас немного подвела — местами туман, местами дождь — мы всё равно остались довольны поездкой на гору Домбай. Как говорится, у природы нет плохой погоды, и даже в
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непогоду можно увидеть её красоту. Мы смогли насладиться великолепными видами живописной природы, сделать потрясающие фотографии, похожие на открытки.
Впечатления останутся навсегда: завораживающие снежные вершины, красивые водопады, бурные реки и густой лес создавали сказочную атмосферу. Особенно хочется отметить работу гида Карена — его увлекательные рассказы и интересные исторические факты сделали путешествие ещё более насыщенным и познавательным.

Хотя погода нас немного подвела — местами туман, местами дождь — мы всё равно остались довольны
Хотя погода нас немного подвела — местами туман, местами дождь — мы всё равно остались довольны
Хотя погода нас немного подвела — местами туман, местами дождь — мы всё равно остались довольны
Хотя погода нас немного подвела — местами туман, местами дождь — мы всё равно остались довольны
Хотя погода нас немного подвела — местами туман, местами дождь — мы всё равно остались довольны
Хотя погода нас немного подвела — местами туман, местами дождь — мы всё равно остались довольны
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Анастасия
К сожалению, я не разделю мнение предыдущих путешественников и не оставлю положительную оценку.
Расскажу наш опыт поездки с Кареном.
Оцениваю исключительно профессиональные навыки гида.

Плюсы:
1. Оперативно ответил на Трипстере касательно бронирования экскурсии.
2. Сделал
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небольшую скидку на экскурсию.
3. Ухоженный автомобиль. Нам даже повезло вместо седана мы ездили на микроавтобусе.
4. Карен аккуратный водитель.

На этом к сожалению, плюсы заканчиваются.

Минусы:
Я не могу назвать это экскурсией, скорее это трансфер. И при этом очень дорогой. За поездку мы отдали 18000 рублей. Ее стоимость исходя из впечатлений максимум 10000 рублей (есть с чем сравнивать, были на экскурсии в Сочи за несколько дней до и был опыт в Дагестане пару лет назад.)

1. В описании экскурсии было указано, цитирую: «Вы узнаете о Средних веках и о войнах в этом крае — Кавказской и Великой Отечественной. Поймете этнический состав Кавказа, взаимоотношения народов и языковые группы. Поговорим и о природе: появлении гор, движениях тектонических плит, флоре и фауне.»
Мы не узнали - НИЧЕГО из этого))

Было немного исторических фактов, немного разговоров о том, что вот это тут, вот это вон там (очень кратко, без истории и так далее, я не виню гида в плохой погоде).

По дороге в сторону Домбая я еще тешила какую-то надежду, что нам расскажут о регионе, обычаях, традициях и т. д. Но мы слушали только личные истории про брата/свата, обсуждение политики и т. д. На просьбу от меня мол Карен, расскажите, пожалуйста, про историю формирования Минеральных вод, санаториев, курорта Домбай и т. д. В ответ мы услышали, что тут в целом-то нечего рассказывать, что всем интересно послушать про битвы и сражения, я обозначила, что видимо мы не все и разговор сошел на нет)
В общем, после поездки я больше узнала из интернета, чем из общения с гидом.

2. Карен достаточно токсичный человек. Его слова: «Те, кто рисуют на песчанике на локации Гора Кольцо - д*еб*илы, джигиты на грантах - аналогично, многократное упоминание о том, что Карачаево-Черкессия самый бедный регион и всем на это наплевать и т. д) Продолжалось это всю поездку.
Уже через пару часов я очень от этого устала. На обратной дороге уже смирились с ситуацией и поддерживали беседу.

3. Не знаю особенности это вождения автомобиля на газу или что-то другое, но всю дорогу мы ехали дергаясь, то есть это не резкие толчки, но ощущение было, что на педаль газа нажимают и тут же отпускают. Авто разгоняется и замедляется туда-сюда. Не комфортно.

4. Очень неграмотная речь. Слова паразиты, неясное построение предложений. Слушать тяжело, мог 3-4 раза повторять один и тот же факт за одно предложение.

5. Вопрос в субординации. Я понимаю шутки, сарказм, иронию. Но когда чужому человеку говорят о том, что вы мазахост и мученица из-за того, что у вас отечественная машина на механике - не очень приятно)

6. Рекомендаций по заведениям у гида нет. Сами искали в Домбае, где покушать так, как гид кушает только в заведении в поселке Теберда, а мы не хотели заезжать кушать форель и т. д. Отговаривал куда-либо идти ссылаясь на то, что все закрыто или мы будем очень долго ждать. Таких проблем мы не обнаружили)

Ехать или нет, решать вам. Но я однозначно не рекомендую за данную стоимость посещать такую экскурсию.

P.s. Если сравнивать с экскурсией в Сочи, где за тоже время мы заплатили 8000 рублей и гид рассказал нам историю края от времен завоевания этих территорий по нынешнее время, рассказывал про все объекты, которые мы даже своими глазами не видели и прочее и поездку с Кареном, то конечно, это небо и земля. Не спорю, что поездка к Домбаю - это не 100 км, как на Розу Хутор, но как будто у нас и времени было предостаточно для рассказов о Карачаево-Черкессии.

Никаких вопросов к Карену, как к человеку. Добрый хороший мужчина, но как к гиду вопросов много.

К сожалению, я не разделю мнение предыдущих путешественников и не оставлю положительную оценку.
К сожалению, я не разделю мнение предыдущих путешественников и не оставлю положительную оценку.
К сожалению, я не разделю мнение предыдущих путешественников и не оставлю положительную оценку.
К сожалению, я не разделю мнение предыдущих путешественников и не оставлю положительную оценку.
К сожалению, я не разделю мнение предыдущих путешественников и не оставлю положительную оценку.
К сожалению, я не разделю мнение предыдущих путешественников и не оставлю положительную оценку.
Карен
Карен
Ответ организатора:
Доброго времени суток! Спасибо за вашу обратную связь.

Со своей стороны я постарался сделать поездку максимально комфортной: для экскурсии был предоставлен
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просторный минивэн, а также организован удобный трансфер с забором и возвращением в подходящих для вас точках. Стоимость экскурсии при этом была ниже стандартной цены аналогичного маршрута.

К сожалению, погодные условия в день поездки изменились, похолодало и местами был туман, такие факторы не зависят от организатора. Со своей стороны я старался поддерживать комфортную и доброжелательную атмосферу во время экскурсии.

В ходе экскурсии я подробно отвечал на возникавшие вопросы и делился информацией об истории городов Кавказских Минеральных Вод, особенностях их основания, развитии курортов и природных ресурсов региона. Я всегда открыт к диалогу и готов подробнее раскрывать интересующие гостей темы по ходу поездки.

В ходе поездки мы также обсуждали автомобили и особенности вождения - я старался делиться своим опытом и поддерживать беседу. Маршрут проходил по горным дорогам и серпантинам, поэтому стиль вождения был выбран максимально плавный и осторожный, с приоритетом на комфорт и безопасность пассажиров.

По ходу маршрута я делился рекомендациями по местам для обеда в Минеральных Водах и Домбае, а также предлагал варианты посещения дополнительных локаций. Окончательный выбор всегда остаётся за гостями.

Также во время экскурсии я обращаю внимание на важность бережного отношения к природе и культурным достопримечательностям региона.

По вашему запросу я также делился информацией об экономике региона, уровне жизни и социально-экономических особенностях, стараясь дать развёрнутый и наглядный обзор.

Мне искренне жаль, что поездка не в полной мере соответствовала вашим ожиданиям.

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Марина
Пламенный привет Карену от 6 девушек из Чувашии! Приехали в Пятигорск всего на 5 дней, поэтому решили выжать из этого путешествия максимум. И нам это удалось благодаря нашему гиду Карену.
Большое
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путешествие по Домбаю выдалось поистине волшебным. Неописуемые красоты Медовых водопадов, необычная гора Кольцо, живописная панорама открывающаяся с перевала Гум-Баши, величие Домбая, релакс в комплексе «Жемчужина Кавказа» оставили море положительных эмоций. Настолько, что через день мы снова отправились на внеплановую экскурсию по маршруту Чегемское ущелье- водопады – замок Шато Эркен -Нальчик. Это путешествие выдалось не менее интересным, даже с элементами экшена под конец)
Карен – не банальный гид, рассказывает не заученными фразами экскурсовода, а живыми содержательными рассказами начитанного местного жителя. Очень аккуратный водитель, тактичный, с тонким чувством юмора.
Комфортный, чистый минивэн с кондиционером стал поистине нам вторым домом на колесах во время пребывания на Кавказе.
Мы в восторге, рекомендуем однозначно, и ждем Карена в гости в солнечную Чувашию!

Пламенный привет Карену от 6 девушек из Чувашии! Приехали в Пятигорск всего на 5 дней, поэтому
Пламенный привет Карену от 6 девушек из Чувашии! Приехали в Пятигорск всего на 5 дней, поэтому
Пламенный привет Карену от 6 девушек из Чувашии! Приехали в Пятигорск всего на 5 дней, поэтому
Пламенный привет Карену от 6 девушек из Чувашии! Приехали в Пятигорск всего на 5 дней, поэтому
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Виктория
Экскурсия на Домбай очень понравилась - по дороге было много красивых мест и сам Домбай, конечно, невероятно красивый. У гида Карена отличное чувство юмора и разносторонние знания о местах, которые
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мы видели. На все наши вопросы (даже не связанные с экскурсией) он всегда находил что рассказать. Отдельное спасибо Карену за то, что он смог подстроиться под все наши пожелания и дождался нас с подъемников когда мы опаздывали. Классная поездка, море положительных эмоций (но одевайтесь тепло, берите с собой тёплые вещи, наверху правда холодно 😅).

Экскурсия на Домбай очень понравилась - по дороге было много красивых мест и сам Домбай, конечно,
Экскурсия на Домбай очень понравилась - по дороге было много красивых мест и сам Домбай, конечно,
Экскурсия на Домбай очень понравилась - по дороге было много красивых мест и сам Домбай, конечно,
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Елизавета
Карен потрясающий гид!!! У нас был очень долгий путь, но все прошло идеально. Безумно интересно, эмоции на всю жизнь!
Карен потрясающий гид!!! У нас был очень долгий путь, но все прошло идеально. Безумно интересно, эмоции на всю жизнь!
Карен потрясающий гид!!! У нас был очень долгий путь, но все прошло идеально. Безумно интересно, эмоции на всю жизнь!
Карен потрясающий гид!!! У нас был очень долгий путь, но все прошло идеально. Безумно интересно, эмоции на всю жизнь!
Карен потрясающий гид!!! У нас был очень долгий путь, но все прошло идеально. Безумно интересно, эмоции на всю жизнь!
Карен потрясающий гид!!! У нас был очень долгий путь, но все прошло идеально. Безумно интересно, эмоции на всю жизнь!
Карен потрясающий гид!!! У нас был очень долгий путь, но все прошло идеально. Безумно интересно, эмоции на всю жизнь!
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Входит в следующие категории Минеральных Вод

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