1 день

Красавец Пятигорск и купание в Суворовских термальных источниках

Встреча туристов осуществляется в а/п МинВоды ко времени прилета рейса на улице у выхода из зала прилета, на ж/д вокзале — ко времени прибытия поезда у вагона с табличкой «НАШИ ТУРЫ». Время прибытия рекомендуется до 14 часов.

Трансфер в отель, размещение.

Минеральные воды - трансфер встреча гостей по прибытию под рейс а/порт или ж/д вокзал

*Посадка на все экскурсии для наших туристов осуществляется от отеля Маск.

14:00 Заселение в Бизнес-отель Маск

с 14:30 до 20:30 (6 часов)

Первым свою историю вам раскроет российской бальнеологии город-курорт Пятигорск — «Пять вершин» в переводе с тюркского.

Среди высоких гор и широких равнин раскинулся красавец Пятигорск!

Первый русский бальнеологический курорт и самое модное местечко Империи середины 19 века. Город пяти гор и 40 источников целебной воды, совершенно разной по составу и назначению — куда там карловарской!

Город, воспетый поэтами и овеянный драматическими историями.

Известный парками, дворцами, судьбоносными событиями и свиданиями из романов, и уютнейшими улочками… И знаменитый почитателями и героями — от Лермонтова до Кисы Воробьянинова!

Маршрут проходит по старейшей части города, где у вас есть возможность увидеть карстовое явление — озеро внутри горы Машук. Озеро Провал — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Пятигорска.

Пешеходная прогулка по туфовым склонам Машука охватывает историческую часть города. На горе Горячей с Китайской пагоды открывается необыкновенная панорама центральной части курорта.

Далее вас ждёт символ КавМинВод скульптура «Орёл»), возвышающаяся над Курортным парком Цветник, где разностилевые постройки представляют периоды развития курорта и являются образцами провинциальной архитектуры юга России.

В Центральной питьевой галерее вы сможете попробовать три типа минеральной воды – щелочную, углекислую и сероводородную.

В 1793 году у подножия горы Машук были обнаружены выходы минеральных вод, благодаря которым впоследствии возник город-курорт Пятигорск.

Высота горы Машук составляет 993 метра над уровнем моря.

Вам откроется захватывающие дух панорамы не только Пятигорска и великолепных окрестностей гор Бештау, Юца, Джуца, но и с северо-западной части вы увидите серебряную цепочку заснеженных вершин Большого Кавказского хребта с величественным двуглавым Эльбрусом.

После Пятигорска вы отправитесь к Источнику «Живой воды» — Суворовские термальные источники и как его ещё называют «ванны Клеопатры», за те чудеса, которые эта животворная вода дает нам. Купание в термальных источниках в любое время года наполнит вас целебной силой, подаренной природой.

Температура минеральной воды в большом бассейне достигает 39 градусов, малом — 37. Оба водоёма находятся под открытым небом. В вечернее время на источниках особенно красиво с ночной подсветкой термальной воды. Третий бассейн находится внутри комплекса - в помещении.

Вода в бассейны подаётся со скважины глубиной 1100м.

Маршрут: Минеральные воды — Железноводск Бизнес-отель Маск — Пятигорск парк Цветник и канатная дорога — оздоровительный комплекс Суворовские Термальные источники — Железноводск Бизнес-отель Маск

Комплексный ужин в ресторане отеля (по программе полупансион).