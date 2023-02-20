В этом туре вы сможете искупаться в термальных и минеральных источниках, ощутить дыхание Домбая и величественного Эльбруса, насладиться великолепием Черекской теснины и побывать в тех примечательных местах, которые воспевал Лермонтов!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Красавец Пятигорск и купание в Суворовских термальных источниках
Встреча туристов осуществляется в а/п МинВоды ко времени прилета рейса на улице у выхода из зала прилета, на ж/д вокзале — ко времени прибытия поезда у вагона с табличкой «НАШИ ТУРЫ». Время прибытия рекомендуется до 14 часов.
Трансфер в отель, размещение.
Минеральные воды - трансфер встреча гостей по прибытию под рейс а/порт или ж/д вокзал
*Посадка на все экскурсии для наших туристов осуществляется от отеля Маск.
14:00 Заселение в Бизнес-отель Маск
с 14:30 до 20:30 (6 часов)
Первым свою историю вам раскроет российской бальнеологии город-курорт Пятигорск — «Пять вершин» в переводе с тюркского.
Среди высоких гор и широких равнин раскинулся красавец Пятигорск!
Первый русский бальнеологический курорт и самое модное местечко Империи середины 19 века. Город пяти гор и 40 источников целебной воды, совершенно разной по составу и назначению — куда там карловарской!
Город, воспетый поэтами и овеянный драматическими историями.
Известный парками, дворцами, судьбоносными событиями и свиданиями из романов, и уютнейшими улочками… И знаменитый почитателями и героями — от Лермонтова до Кисы Воробьянинова!
Маршрут проходит по старейшей части города, где у вас есть возможность увидеть карстовое явление — озеро внутри горы Машук. Озеро Провал — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Пятигорска.
Пешеходная прогулка по туфовым склонам Машука охватывает историческую часть города. На горе Горячей с Китайской пагоды открывается необыкновенная панорама центральной части курорта.
Далее вас ждёт символ КавМинВод скульптура «Орёл»), возвышающаяся над Курортным парком Цветник, где разностилевые постройки представляют периоды развития курорта и являются образцами провинциальной архитектуры юга России.
В Центральной питьевой галерее вы сможете попробовать три типа минеральной воды – щелочную, углекислую и сероводородную.
В 1793 году у подножия горы Машук были обнаружены выходы минеральных вод, благодаря которым впоследствии возник город-курорт Пятигорск.
Высота горы Машук составляет 993 метра над уровнем моря.
Вам откроется захватывающие дух панорамы не только Пятигорска и великолепных окрестностей гор Бештау, Юца, Джуца, но и с северо-западной части вы увидите серебряную цепочку заснеженных вершин Большого Кавказского хребта с величественным двуглавым Эльбрусом.
После Пятигорска вы отправитесь к Источнику «Живой воды» — Суворовские термальные источники и как его ещё называют «ванны Клеопатры», за те чудеса, которые эта животворная вода дает нам. Купание в термальных источниках в любое время года наполнит вас целебной силой, подаренной природой.
Температура минеральной воды в большом бассейне достигает 39 градусов, малом — 37. Оба водоёма находятся под открытым небом. В вечернее время на источниках особенно красиво с ночной подсветкой термальной воды. Третий бассейн находится внутри комплекса - в помещении.
Вода в бассейны подаётся со скважины глубиной 1100м.
Маршрут: Минеральные воды — Железноводск Бизнес-отель Маск — Пятигорск парк Цветник и канатная дорога — оздоровительный комплекс Суворовские Термальные источники — Железноводск Бизнес-отель Маск
Комплексный ужин в ресторане отеля (по программе полупансион).
Эльбрус - «Вся моя земля на ладони». Путешествие к поднебесному краю Земли
Завтрак в отеле Маск с 07:30
с 08:00 до 19:00 (12 час)
Автобусно-пешеходная экскурсия к самой загадочной и мистической горе Кавказа — Эльбрус.
Маршрут вашего путешествия проходит по необыкновенно живописному Баксанскому ущелью Кабардино-Балкарии, вокруг дикие горные хребты, покрытые трещинами и изрезанными ледниками.
Великолепные картины! Престолы вечные снегов, Очам казались их вершины Недвижной цепью облаков, И в их кругу колосс двуглавый, В венце блистая ледяном, Эльбрус огромный, величавый Белел на небе голубом…
Вы увидите самый высокогорный в России город «звездного металла» Тырныауз, теснину Эль-Журт.
На поляне Чегет вы подниметесь на канатно-кресельной дороге открытого типа, где открываются завораживающие пейзажи на легендарный Эльбрус, Главный Кавказский хребет, Баксанское ущелье, горное озеро Донгузорункёль и на знаменитый ледник «Семерка.
А с Поляны Азау (нижняя станция горнолыжного курорта Приэльбрусье) вы будете подниматься на Величественный Эльбрус, который имеет десятки названий - «Высокая гора», «Блестящая», и Минги-Тау, что в переводе с карачаево-балкарского значит «Гора из тысяч», Эльбрус-Тау — «Гора, вокруг которой кружит ветер», «Веселая гора», «Гора Счастья», «Повелитель духов» или «Снежная грива», «Вся моя земля на ладони».
Восточная вершина Эльбруса — 5621 метр, Западная — 5642 метра, расстояние между ними более одного километра, их соединяет перевал Седловина.
Склоны Эльбруса круглогодично окованы в ледовый панцирь, здесь 23 древних ледника.
Эльбрус манит и влечет. Эльбрус — это место, которое знаменито не только своей неповторимой красотой, но окутано тайной древней истории.
Эльбрус — одно из «Семи чудес России» и высочайшая вершина Европы!
После Величественного Эльбруса Вас ожидает Поляна Нарзанов — место бурлящих источников, насыщенных углекислым газом и железом пробивающихся прямо из-под земли. Целебный источник «Нарзан» заключен под огромным валуном, круглогодично окрашенным в цвета марсианских пейзажей.
Вокруг грозные пики гор, обвитые лазоревой лентой реки Баксан, такая великолепная красота, что просто невозможно остаться равнодушным!
Маршрут: Железноводск — Баксан — Тырнауз — Чегет и поляна Азау — Эльбрус — поляна Нарзанов — Железноводск Бизнес-отель Маск
Комплексный ужин в ресторане отеля (по программе полупансион).
Город Солнца и Нарзана - восхитительный Кисловодск
Завтрак в отеле Маск
с 09:00 до 18:00 (9 час).
Автобусно-пешеходная экскурсия проходит по живописным местам великолепного солнечного Кисловодска и изумительному Замку Коварства и Любви.
В этом путешествии вы совершите променад по историческому центру города-курорта Кисловодска, посетите Курортный парк - крупнейший в Европе по своей площади где на 1320 га произрастает 264 вида деревьев и кустарников, привезённых со всех континентов, славящийся памятниками ландшафтного паркового искусства.
Вас ждут исторические и природные достопримечательности и знаменитый источник кислой минеральной воды «НАРЗАН», а также самый притягательный и самый завораживающий уголок в самом сердце Курортного парка — «ДОЛИНА РОЗ».
Кисловодск - удивительный солнечный край, окружённый живописными склонами Кавказских гор, расположен в южной части Кавказских Минеральных Вод на высоте 800 — 960 м над уровнем моря.
По количеству солнечных дней Кисловодск не уступает лучшим курортам мира - в среднем за год количество ясных дней в Кисловодске составляет около 300. Это потрясающе зелёный край с умопомрачительными природными пейзажами и завораживающим вид на величественный Эльбрус!
Наше путешествие продолжиться к удивительному месту, недалеко от города — курорта Кисловодска.
В живописной долине горной реки Аликоновка, расположилось одно из самых любимых и посещаемых горожанами и туристами мест — Замок Коварства и Любви.
Это живописный и очень романтичный природный памятник с невероятной энергетикой — Величественные скалы, похожие на замок.
Это место настолько красиво и живописно, что связанная с ним легенда о трагичной любви и предательстве воспринимается как вполне реальная история.
Легенда гласит, что в древние незапамятные времена хозяином этого замка был очень жестокий и скупой князь Аликонов. Его сердце будто бы было сделано из камня. …
Маршрут: Железноводск — Кисловодск исторический центр — Курортный парк — Долина роз — Замок Коварства и Любви — Железноводск Бизнес-отель Маск
Комплексный ужин в ресторане отеля (по программе полупансион).
Синие горы - Домбай и купание в Термальных источниках Жемчужина Кавказа
Завтрак в отеле Маск
с 08:00 до 20:00 (12 час)
Автобусно-пешеходная экскурсия проходит по долинам рек Кубани, Теберды и Аманауза, через перевал Гумбаши Карачаево-Черкессии.
Вы увидите Большой Ставропольский канал, Сентинский и Шоанский христианские храмы, Мемориал защитников перевалов Кавказа и восхититесь необыкновенной красотой курорта Домбай, который находиться в самом сердце тебердинского заповедника у подножия Главного Кавказского хребта.
На большом хребте Кавказских гор вас ждёт курорт Домбай — Дух неба и солнца!
Сухой горный воздух, пропитанный хвоей и снежные вершины!
Лучше Гор могут быть только Горы!
Синие горы Домбая овеяны мифами и легендами. Несравненной красоты горы, субальпийские луга, древние памятники архитектуры остаются в памяти наших гостей здесь навсегда.
Домбайская поляна — один из центров альпинизма, горнолыжного спорта и туризма Северного Кавказа. Над Домбайской поляной возвышается “визитная карточка” курорта — гора Белалакая высотой 3861 метр или Полосатая скала.
Известна достопримечательность тем, что скалы прорезают белые пояса из кварца, ширина которых около 50 метров. Уникальность этого места в том, что 30 млн. лет назад здесь океан Тетис, а горные образования появились благодаря гигантским силам, которые подняли из глубины недр участок земной коры.
По канатной дороге вы поднимитесь на великолепную обзорную площадку Хребет Мусса-Ачитара, откуда вам откроется шикарный вид на вершины и ледники Главного Кавказский хребта, долину Теберды и Гоначхира и могущественный Эльбрус.
После воспетого знаменитыми поэтами Домбая вы отправитесь за бальзамом для тела и души в термальные бассейны оздоровительного комплекса Жемчужина Кавказа в районе г. Черкесск — место для тех, кто приезжает «НА ВОДЫ».
Маршрут: Железноводск – Кисловодск – Перевал Гумбаши – Карачаевск – Теберда - Домбай Тебердинский заповедник – Домбайская поляна – термальный источник Жемчужина Кавказа Черкесск – Железноводск Бизнес-отель Маск
Комплексный ужин в ресторане отеля (по программе полупансион).
Восхитительная Кабардино-Балкария, Нальчик - Поэзия гор, Чегемские водопады и Голубое озеро, Верхняя Балкария и купание в Термальных источниках Аушигер
Завтрак в отеле Маск
с 08:00 до 20:00 (12 час)
Автобусно-пешеходная экскурсия начинается с путешествия в Кабардино-Балкарию.
В путешествии вы увидите потрясающие пейзажи, пробуждающие радость, неописуемый восторг и изумление!
Вы сможете ощутить величие горной воды, рвущейся из вертикальных стен Чегемского ущелья. Чегем - здесь бьётся сердце старого Кавказа!
Ущелье, пропасть, скалы и водопады, срывающиеся мощными потоками с отвесных каменных стен.
Чегемское ущелье - уникальное творение природы, где в узком коридоре отвесных скал, уходящих в небо, мчатся неудержимые потоки реки Чегем. Чегемская теснина шириной не более 20 метров, по краям она ограничена отвесными скалами высотой более 300 метров.
Узкий каньон, подобно разветвленной кроне дерева, рассыпается на большое количество ответвлений, образованных горными потоками воды.
В скалах, на высоте 50 метров над уровнем реки Чегем, вырублена дорога, постепенно снижаясь, выводит нас к жемчужине ущелья — Чегемским водопадам.
Потоки воды несутся из расщелин, срываются вниз, образуя при этом красочную радугу.
Достопримечательности и природа Кабардино-Балкарии завораживают своим величием и погружают в удивительным мир позднего средневековья, скрытый за скалами Черекской теснины. Величественный Скалистый хребет, прозрачность горного воздуха и рокочущий в ущелье Черек Балкарский восхищают и удивляют.
На въезде в Черекское ущелье расположено карстовое бездонное Голубое озеро - Нижнее или Черек-Кель.
Его глубина до сих пор не определена.
Чирик-Кель никогда не замерзает, и имеет постоянную температуру воды +9,3°.
Воды водоёма насыщены сероводородом, в это озеро не впадает ни одной реки, а вытекает из него за сутки около 70 млн. литров воды.
Черекское ущелье указывается как первое место поселения балкарцев на Кавказе.
Из Черекского ущелья невероятной красоты дорога ведёт в нагретую солнцем Балкарскую котловину, родину древних Балкарцев. Верхняя Балкария — это колыбель, в которой зародилась культура балкарского народа. Каждый участок ее земли пропитан самобытностью и первозданностью.
Горный перевал отделяет Балкарию от Грузии.
Посетив удивительные места, вобравшее в себя первозданную красоту природы, величавость горных хребтов и суровость средневековых достопримечательностей вы отправитесь купаться на Аушигерские термальные источники.
Аушигер — место, подаренное природой, которое несет в себе красоту и здоровье.
Аушигерские термальные источники — уникальное природное явление, ключ здоровья и долголетия, подаренный людям щедрой землей Северного Кавказа.
Маршрут: Железноводск — Чегемское ущелье и каскад Чегемских водопадов Кабардино-Балкарии —Голубое озеро — Верхняя Балкария — Аушигерские термальные источники — Железноводск Бизнес-отель Маск
Комплексный ужин в ресторане отеля (по программе полупансион).
Медовые водопады Карачаево-Черкесии и гора Кольцо. Купание в Суворовских термальных источниках
Завтрак в отеле Маск
с 09:00 до 18:00 (9 час)
Автобусно-пешеходная экскурсия в удивительные невероятные красоты уголкам природы Карачаево-Черкессию.
Здесь живут история и первозданная природа изумительных по красоте уголков нашей страны.
В путешествии вы увидите необычайное природное явление — Медовые водопады.
Вы насладитесь видами с Горы Кольцо — памятник природы и место, связанное с пребыванием великого русского поэта М. Ю. Лермонтова на Кавказских Минеральных Водах.
А неподалеку от горы Кольцо, где герои повести «Княжна Мэри» любуются закатом солнца «… сквозь каменное окошко», в Аликоновском ущелье, вы увидите уникальный природный комплекс «Медовые водопады».
Медовые водопады, спрятаны в долине реки Аликоновка (старое название — Ореховые отвершки) возле речки Эчки-Баш (козья голова»).
Уникальный природный комплекс «Медовые водопады» состоит из пяти водопадов —"Медовый»,"Жемчужный","Секретный","Змейка","Чертова Мельница".
Медовые водопады низвергаются вниз с отвесных скал. Уже тысячи лет горы и солнце встречаются в районе Медовых водопадов — легенды говорят, что когда-то в древности местные скалы облюбовали для своих ульев дикие пчелы, все стены пещер были застроены их сотами и полными меда.
Но однажды река изменила свое русло и смыла медовые кладовые.
И долго еще с гор текла вода со вкусом меда.
В Чайном домике наши смогут приобрести дары Северного Кавказа– дегустация чая из горных трав, сотни видов варенья, всякие вкусности и полезности.
А также покататься на лошадях знаменитой «карачаевской» породы гости (по желанию) и посетить дом Великана и веревочный парк.
После вновь вы отправитесь купаться, чтоб наполниться целебной силой, подаренной природой к Суворовским термальным источникам и как их ещё называют «ванны Клеопатры».
Маршрут: Железноводск — Медовые водопады Карачаево-Черкесии — Гора Кольцо — оздоровительный комплекс Суворовские Термальные источники — Минеральные воды (трансфер по вылету под рейс в а/порт или ж/д вокзал)
Проживание
Тур предусматривает проживание в Бизнес-отеле Маск 4*.
Размещение в номере категории Стандарт, стоимость тура указана за 1 гостя при 2-местном размещении.
Стоимость 1-местного размещения +40% от стоимости тура; стоимость дополнительного размещения ребенка до 15 лет в номере -30%.
*В случае прибытия гостей до 11:00 оговаривается варианты раннего заселения в отель.
Варианты проживания
Бизнес-отель Маск 4
Размещение:
2-местный Стандарт Double (макс. 2+1 чел., 26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, фен, тапочки, холодильник, сейф, телефон, 2-спальная кровать, санузел).
2-местный Стандарт Twin (макс. 2+1 чел., 26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, фен, тапочки, холодильник, сейф, телефон, 1-спальные спальная кровать, санузел).
2-местный Делюкс (макс. 2+1 чел., 28–30 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, фен, тапочки, холодильник, сейф, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел).
2-местный Полулюкс (макс. 2+1 чел., 30 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, фен, халаты, тапочки, холодильник, сейф, телефон, 2-спальная кровать, санузел).
2-местный 2-комнатный Люкс (макс. 2+2 чел., 58 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, биде, фен, халаты, тапочки, холодильник, сейф, телефон, 2-спальная кровать, чайник, санузел, чайный набор).
Доп. место – еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание с завтраком Бизнес-отель Маск 4* в номере Стандарт 1-го места при 2-х местном размещении. (Стоимость дополнительного размещения детей в номере -30%, стоимость 1-го местного размещения +50% к стоимости 1-го места при 2-х местном размещении)
- Завтраки в ресторане отеля (за дополнительную плату - комплексные ужины к приезду гостей с экскурсий):
- Экскурсионное обслуживание по программе на м/автобусах (малые группы до 12чел.)
- Организация трансфера (встреча-проводы): индивидуально под рейс или поезд. (В случае прибытия гостей до 11:00 оговаривается варианты раннего заселения в отель)
- Новогодняя программа 2024г. (Стоимость Новогоднего банкета с программой для 1-го гостя 10 000р, для детей до 12 лет -50%)
- Новогодняя ночь в парке Зеленый квартал (7 мин. ходьбы от отеля Маск 4*). Новогодний банкет с пограммой с потрясающей кухней и идеальным обслуживании в зале торжеств Sky Hall (вместимость до 300 гостей). Оплата и заказ Новогоднего банкета в Sky Hall
- Что не входит
- Подъём на канатным дорогам
- Входные билеты за купание в термальных источниках (купание Суворовские термальные источники 600р.,купание термальные источники Аушигер 200р., купание Жемчужина Кавказа500р.,музей Домик Лермонтова 200р., вход Медовые водопады 100р., вход национальный парк Приэльбрусья 200р., катание на лошадях 30мин. 300р, канатная дорога гора Машук360р., канатная дорога Нальчик 300р. канатная дорога Домбай1850р.,канатная дорога Эльбрус 2500р)
- Экологические сборы
- Катание на лошадях
- Место начала и завершения?
- Ставропольский край, Минераловодский городской округ, аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- хотя бы одну теплую вещь, удобную обувь, «свои» лекарства, фото- и видеоаппаратура, нагрудный кошелек;
- для посещения термальных купален необходимо взять купальные тапочки и костюм;
- головной убор и крем для защиты от солнца в горные туры;
- желательно иметь при себе мелкие купюры для покупки сувениров и прочих даров Северного Кавказа;
- хорошее настроение!
- Возможен ли ранний заезд в отель?
В случае прибытия гостей до 11:00 оговариваются варианты раннего заселения в отель.
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору