Авторские туры на 6 дней в Минеральные Воды

Найдено 8 туров в категории «6-дневные туры» в Минеральных Водах, цены от 29 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Начало: г. Минеральные Воды
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 45 000 за человека
Джигитовка для начинающих. Зимний тур
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Джигитовка для начинающих. Зимний тур
Начало: г. Минеральные Воды
24 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
от 55 800 за человека
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
5840049 640 за человека
Новый год в Ингушетии
🚶 Пешая
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год в Ингушетии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
6480051 840 за человека
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
55 800 за человека
Ожерелье Северного Кавказа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Ожерелье Северного Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минераловодский городской окр...
48 000 за человека
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
Увидеть 5 чистейших горных водоёмов, 2 водопада и полежать на альпийских лугах
Начало: г. Минеральные Воды, вокзал или аэропорт, до 12:00
6 авг в 11:00
29 500 за человека
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
71 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Джигитовка для начинающих. Зимний тур
    Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Джигитовка для начинающих. Зимний тур
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Джигитовка для начинающих. Зимний тур
    Все хорошо организовано, большое спасибо.
    Все хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибо
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Новый год в Ингушетии
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Новый год в Ингушетии
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Новый год в Ингушетии
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • Д
    Денис
    25 сентября 2023
    Тайны седого Эльбруса. Треккинг
    Тур тайны седого Эльбруса. Треккинг. Достаточно насыщенный тур, без экстрима, для любителей природы.
  • О
    Ольга
    18 июля 2023
    Тайны седого Эльбруса. Треккинг
    Получили незабываемые впечатления от тура "Тайны Седого Эльбруса". Гиды Светлана и Екатерина очень внимательные, весёлые с ними каждое восхождение было открытием новых ощущений и знаний. Отель " Кристалл 139" замечательный, персонал приветливый, еда вкусная.
    Получили незабываемые впечатления от тура &quot;Тайны Седого Эльбруса&quot;. Гиды Светлана и Екатерина очень внимательные, весёлые сПолучили незабываемые впечатления от тура &quot;Тайны Седого Эльбруса&quot;. Гиды Светлана и Екатерина очень внимательные, весёлые сПолучили незабываемые впечатления от тура &quot;Тайны Седого Эльбруса&quot;. Гиды Светлана и Екатерина очень внимательные, весёлые сПолучили незабываемые впечатления от тура &quot;Тайны Седого Эльбруса&quot;. Гиды Светлана и Екатерина очень внимательные, весёлые с
  • Ю
    Юлия
    20 февраля 2023
    Ожерелье Северного Кавказа
    Тур организован таким образом, что совершенно не приходилось ломать голову о питани, развлечениях и маршрутах. За минимум времени максимум информации. В самостоятельной поездке, подобный спектр экскурсий и локаций занял бы месяц.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «6-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Тайны седого Эльбруса. Треккинг
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  3. Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
  4. Новый год в Ингушетии
  5. Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "6-дневные туры" можно забронировать 8 авторских туров от 29 500 до 71 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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