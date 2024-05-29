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Авторский тур
6 дней
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Начало: г. Минеральные Воды
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Джигитовка для начинающих. Зимний тур
Начало: г. Минеральные Воды
24 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
от 55 800₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
5840049 640₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
Новый год в Ингушетии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
6480051 840₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
55 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ожерелье Северного Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минераловодский городской окр...
48 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
Увидеть 5 чистейших горных водоёмов, 2 водопада и полежать на альпийских лугах
Начало: г. Минеральные Воды, вокзал или аэропорт, до 12:00
6 авг в 11:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
71 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССтанислава29 мая 2024Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ДДенис25 сентября 2023Тур тайны седого Эльбруса. Треккинг. Достаточно насыщенный тур, без экстрима, для любителей природы.
- ООльга18 июля 2023Получили незабываемые впечатления от тура "Тайны Седого Эльбруса". Гиды Светлана и Екатерина очень внимательные, весёлые с ними каждое восхождение было открытием новых ощущений и знаний. Отель " Кристалл 139" замечательный, персонал приветливый, еда вкусная.
- ЮЮлия20 февраля 2023Тур организован таким образом, что совершенно не приходилось ломать голову о питани, развлечениях и маршрутах. За минимум времени максимум информации. В самостоятельной поездке, подобный спектр экскурсий и локаций занял бы месяц.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «6-дневные туры»
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