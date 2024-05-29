С Станислава Джигитовка для начинающих. Зимний тур Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!

Д Дмитрий Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.

Е Елена Джигитовка для начинающих. Зимний тур Все отлично организовано, отель, трансфер.

Т Татьяна Джигитовка для начинающих. Зимний тур Все хорошо организовано, большое спасибо.

Н Наталья Новый год в Ингушетии читать дальше было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию! Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что

И Иван Новый год в Ингушетии читать дальше гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес. Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный

Д Данетта Новый год в Ингушетии Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!

Д Денис Тайны седого Эльбруса. Треккинг Тур тайны седого Эльбруса. Треккинг. Достаточно насыщенный тур, без экстрима, для любителей природы.

О Ольга Тайны седого Эльбруса. Треккинг Получили незабываемые впечатления от тура "Тайны Седого Эльбруса". Гиды Светлана и Екатерина очень внимательные, весёлые с ними каждое восхождение было открытием новых ощущений и знаний. Отель " Кристалл 139" замечательный, персонал приветливый, еда вкусная.