Пешие туры-прогулки в Минеральных Водах с экскурсоводом

Найдено 67 туров в категории «Пешеходные» в Минеральных Водах, цены от 12 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
30 июня в 11:00
7 июля в 11:00
56 800 за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200 за человека
Поход по горам Архыза
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Поход по горам Архыза
Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Ар...
12 июля в 06:00
2 авг в 06:00
12 000 за человека
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900 за человека
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
31 400 за человека
Чарующий Архыз. Треккинг тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Начало: Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 85 920 за человека
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
73 200 за человека
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Начало: г. Минеральные Воды
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 45 000 за человека
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 77 000 за человека
Красоты Домбая. Пеший тур
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Красоты Домбая. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
19 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 55 000 за человека
Каникулы в Приэльбрусье
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Каникулы в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 67 000 за человека
Мультиактив от Архыза до Домбая
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Мультиактив от Архыза до Домбая
Начало: г. Минеральные Воды
15 июля в 10:00
16 сен в 10:00
от 83 500 за человека
Каникулы на Домбае. Пеший тур
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Каникулы на Домбае. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
19 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 76 000 за человека
Горизонты Домбая. Пеший тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Горизонты Домбая. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 33 000 за человека
Красоты Архыза. Активный тур
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Красоты Архыза. Активный тур
Начало: г. Минеральные Воды
15 июля в 10:00
16 сен в 10:00
от 59 000 за человека
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
14 июля в 10:00
от 3280029 520 за человека
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 000 за человека
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
8 сен в 10:00
29 сен в 10:00
49 900 за человека
Треккинг в Безенги без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 800 за человека
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 900 за человека
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
14 июля в 10:00
18 авг в 10:00
от 38 000 за человека
Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
17 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 39 000 за человека
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
23 июня в 10:00
25 авг в 10:00
от 5280047 520 за человека
Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 000 за человека
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 200 за человека
Треккинг-тур «Перезагрузка в Домбае»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг-тур «Перезагрузка в Домбае»
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000 за человека
Архыз PRO. Треккинг по горным озёрам
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Архыз PRO. Треккинг по горным озёрам
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
4790043 110 за человека
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июля в 10:00
15 авг в 10:00
61 800 за человека
Горный лагерь в Архызе. Софийские озёра
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь в Архызе. Софийские озёра
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
3140028 260 за человека
Треккинг в Верхней Балкарии
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Верхней Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 авг в 10:00
22 сен в 10:00
5100045 900 за человека
Поход в Безенгийском ущелье
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход в Безенгийском ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
30 800 за человека
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
3140028 260 за человека
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
32 800 за человека
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Экскурсионный тур «Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи» на 7 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 000 за человека
Горное путешествие по Архызу налегке
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горное путешествие по Архызу налегке
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
29 июня в 10:00
7 июля в 10:00
45 000 за человека
Голубое ожерелье Архыза. Пеший тур
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Голубое ожерелье Архыза. Пеший тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
37 500 за человека
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
13 окт в 10:00
45 000 за человека
Семейный горный лагерь в Архызе
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Семейный горный лагерь в Архызе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 июля в 10:00
от 41 000 за человека
Семейный горный лагерь в Приэльбрусье
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Семейный горный лагерь в Приэльбрусье
Экскурсионный тур «Семейный горный лагерь в Приэльбрусье» на 8 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
22 июня в 10:00
от 41 000 за человека
Активная зимняя программа на Кавказе
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активная зимняя программа на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
59 800 за человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
8 дек в 10:00
19 янв в 10:00
4140035 190 за человека
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
5840049 640 за человека
Зимний треккинг в Приэльбрусье
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
26 янв в 10:00
от 4440037 740 за человека
Горнолыжный тур в Домбай
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур в Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
16 мар в 10:00
4440037 740 за человека
Новый год в Ингушетии
🚶 Пешая
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год в Ингушетии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
6480051 840 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
    В конце мая 2024 года были с мужем в туре «Притяжение Эльбруса». Все очень понравилось, очень насыщенная программа. Рекомендую внимательно с
    читать дальше

    ней ознакомиться, прежде чем заказывать, в туре действительно требуется некоторая физическая подготовка. Отдельное спасибо гиду Сергею за безопасность, профессионализм и компанию! Рассказал много интересных деталей о регионе, природе и особенностях культуры)) И огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!

  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
    Даже не знаю, как описать восхищение этим туром! Каждый день в туре подарил незабываемые эмоции! Прекрасно подобранные маршруты и локации, сотни фотографий и только восхищение от проведенного времени! Алексей прекрасный инструктор, начитанный, грамотный. Часы увлекательных историй и рассказов не давали заскучать.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Горнолыжный тур в Домбай
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
    Всё классно. Спасибо) Природа потрясающая. Нагрузки умеренные. Гостиница прекрасная (Седьмой регион). Инструкторы - нормальные люди, адекватные, вежливые, компетентные. Было облачно почти всё
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    время тура, шёл снег небольшой (начало мая). И горы были наполовину скрыты в облаках. Но иногда всё же Солнце было и горы открывались. И когда мы поднялись на канатке, чтобы увидеть Эльбрус - мы его увидели! Ура! В посёлке Терскол и даже на Эльбрусе есть сотовая связь, Интернет. Кормят хорошо. Но если ты веган (а я такая) то выбор блюд будет в несколько раз меньше, чем для всеядных людей. Ну это временно. Я думаю скоро и в таких местах, как Терскол, появятся в меню постные виды плова, шашлыка, пельменей, блинов, растительная колбаса, растительные котлеты и десерты без яиц и молочных продуктов. Может быть, не в каждом кафе это всё будет, но хотя бы одно веганское заведение общепита должно появиться в каждом населённом пункте) Скоро)

    Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
    Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
    Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Все хорошо организовано, большое спасибо.
    Все хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибо
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Горнолыжный тур в Домбай
    Была в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично и в соответствии с заявленной
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    программой - были и термальные источники, и треккинг в ущелье Алибек, и конечно катание. Природа и виды сумасшедшие, только ради них стоит приехать сюда - невозможно остаться равнодушным при катании и проживания в такой красоте. Спасибо!

    Была в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично и

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Пешеходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Треккинг налегке в Безенги с комфортом
  2. Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
  3. Поход по горам Архыза
  4. Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
  5. Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Пешеходные" можно забронировать 67 авторских туров от 12 000 до 85 920 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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