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Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
30 июня в 11:00
7 июля в 11:00
56 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход по горам Архыза
Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Ар...
12 июля в 06:00
2 авг в 06:00
12 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
31 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Начало: Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 85 920₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
73 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Начало: г. Минеральные Воды
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 77 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Красоты Домбая. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
19 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 55 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Каникулы в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 67 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Мультиактив от Архыза до Домбая
Начало: г. Минеральные Воды
15 июля в 10:00
16 сен в 10:00
от 83 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Каникулы на Домбае. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
19 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 76 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горизонты Домбая. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Красоты Архыза. Активный тур
Начало: г. Минеральные Воды
15 июля в 10:00
16 сен в 10:00
от 59 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
14 июля в 10:00
от 3280029 520₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
8 сен в 10:00
29 сен в 10:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
14 июля в 10:00
18 авг в 10:00
от 38 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
17 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 39 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
23 июня в 10:00
25 авг в 10:00
от 5280047 520₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг-тур «Перезагрузка в Домбае»
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Архыз PRO. Треккинг по горным озёрам
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
4790043 110₽ за человека
Авторский тур
10 дней
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июля в 10:00
15 авг в 10:00
61 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь в Архызе. Софийские озёра
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
3140028 260₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Верхней Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 авг в 10:00
22 сен в 10:00
5100045 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход в Безенгийском ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
30 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
3140028 260₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Экскурсионный тур «Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи» на 7 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горное путешествие по Архызу налегке
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
29 июня в 10:00
7 июля в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Голубое ожерелье Архыза. Пеший тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
13 окт в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Семейный горный лагерь в Архызе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 июля в 10:00
от 41 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Семейный горный лагерь в Приэльбрусье
Экскурсионный тур «Семейный горный лагерь в Приэльбрусье» на 8 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
22 июня в 10:00
от 41 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активная зимняя программа на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
59 800₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
8 дек в 10:00
19 янв в 10:00
4140035 190₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
5840049 640₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
26 янв в 10:00
от 4440037 740₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный тур в Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
16 мар в 10:00
4440037 740₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
Новый год в Ингушетии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
6480051 840₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССтанислава29 мая 2024В конце мая 2024 года были с мужем в туре «Притяжение Эльбруса». Все очень понравилось, очень насыщенная программа. Рекомендую внимательно с
- ССтанислава29 мая 2024Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ДДмитрий27 мая 2024Даже не знаю, как описать восхищение этим туром! Каждый день в туре подарил незабываемые эмоции! Прекрасно подобранные маршруты и локации, сотни фотографий и только восхищение от проведенного времени! Алексей прекрасный инструктор, начитанный, грамотный. Часы увлекательных историй и рассказов не давали заскучать.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ЕЕлена15 мая 2024Всё классно. Спасибо) Природа потрясающая. Нагрузки умеренные. Гостиница прекрасная (Седьмой регион). Инструкторы - нормальные люди, адекватные, вежливые, компетентные. Было облачно почти всё
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ТТатьяна8 мая 2024Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
- ННаталья21 марта 2024Была в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично и в соответствии с заявленной
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Пешеходные»
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