Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Лучшие панорамы, незабываемые впечатления, ни с чем не сравнимые эмоции и потрясающие фотолокации. Все это подарит Вам путешествие на Плато Бермамыт.



Особый шарм недоступности и таинственности этому месту придает его удаленность и труднопроходимость дорог.

Михаил Ваш гид в Минеральных Водах Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-7 человек Когда Ежедневно в 07:00 21 200 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00

Описание экскурсии Лучшие панорамы, незабываемые впечатления, ни с чем не сравнимые эмоции и потрясающие фотолокации. Все это подарит Вам путешествие на Плато Бермамыт. Особый шарм недоступности и таинственности этому месту придает его удаленность и труднопроходимость дорог. Плато Бермамыт – часть Скалистого хребта Большого Кавказа. Его основная часть Большой Бермамыт достигает высоты 2591 метр. Его скалистый выступ – Малый Бермамыт – 2643 метра. С такой высоты открывается лучший вид на спящий Эльбрус – вулкан, покрытый громадными ледниками. Мы начнем нашу экскурсию с посещения обзорной площадки, откуда открывается великолепный вид на город Кисловодск. После по бездорожью отправимся к плато, по пути нас будут ждать альпийские луга и травы, вид на боковой Кавказский Хребет. Но самое интересное ждет нас на самом плато -"Амфитеатр", созданный природой! Это две скалы, которые в своем стремлении друг к другу образуют скальный полумесяц. А разделяет их третья скала, которая заслужено получила название «Мост в облака». Начинаясь в середине месяца, она устремляется вверх и в даль, давая возможность создать самые оригинальные и потрясающие снимки. Также здесь мы повстречаем «Два монаха». Отделившиеся от плато фрагменты скалы, напоминающие собой фигуры в капюшонах. Однозначно плато Бермамыт — это удивительное место, которое стоит посетить всем, кто любит горы и красоту природы. Здесь можно насладиться потрясающими видами, сделать красивые фотографии и просто отдохнуть от городской суеты. Важная информация: Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Обязательно возьмите документы удостоверяющие личность.

Ежедневно в 07:00 Выбрать дату