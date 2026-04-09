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Плато Бермамыт - край скал и облаков: из Минвод в мини-группе

Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато
Бермамыт — место, где останавливается время и растекаются границы мира. Вы можете представить, что перенеслись на другой край земли — например, в Исландию. Можете мысленно остаться здесь, на Скалистом хребте Кавказа. Значение будет иметь только природа перед вами и вокруг вас. Куда бы мы ни поехали дальше — в долины, ущелья или к водопадам — она не перестанет вас восхищать.
4.8
51 отзыв
Плато Бермамыт - край скал и облаков: из Минвод в мини-группе
Плато Бермамыт - край скал и облаков: из Минвод в мини-группе
Плато Бермамыт - край скал и облаков: из Минвод в мини-группе

Описание экскурсии

Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт. От панорам, которые здесь открываются, захватывает дух! Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы!

Вы насладитесь воздухом и красками Кавказских гор, пройдётесь по лугам, любуясь пиками Машука и Бештау, увидите скалы Амфитеатр и Монахи, заглянете в бездонные ущелья. По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище.

А для подкрепления сил мы пообедаем в кафе с кавказской кухней.

Организационные детали

  • Обратите внимание: в первую очередь, это видовая поездка, рассказ гида не предусмотрен
  • Экскурсия возможна с детьми от 6 лет
  • В стоимость включены трансфер от места вашего проживания и обратно, транспортное обслуживание и услуги гида
  • Посещение Медовых водопадов, горы Шапка, Эшкаконского водохранилища, обед оплачиваются отдельно (по желанию)
  • Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
  • Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +/- 30 мин
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 06:00 и 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Минводах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7451 туриста
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
1
3
2
2
1
1
Ирина
Это нечто неописуемое плато Бермамыт!! Красота природы и гор - невозможно передать словам. Пугала дорога, а в итоге оно того стоит!! Каждому надо побывать здесь почувствовать эту мощь и силу,
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природную красоту!!! Наш гид Алим прекрасно справлялся с бездорожьем, лучший гид и водитель, довез нас на Симбе до всех локаций, спас из заточения в грязи неместных туристов. Погода была переменчивая, мы смогли увидеть и прекрасные горы и завораживающий туман, это тоже очень атмосферно. Большое спасибо, все очень понравилось, напитались энергией гор, будем долго вспоминать!

Это нечто неописуемое плато Бермамыт!! Красота природы и гор - невозможно передать словам. Пугала дорога, а
Это нечто неописуемое плато Бермамыт!! Красота природы и гор - невозможно передать словам. Пугала дорога, а
Это нечто неописуемое плато Бермамыт!! Красота природы и гор - невозможно передать словам. Пугала дорога, а
Это нечто неописуемое плато Бермамыт!! Красота природы и гор - невозможно передать словам. Пугала дорога, а
Это нечто неописуемое плато Бермамыт!! Красота природы и гор - невозможно передать словам. Пугала дорога, а
Это нечто неописуемое плато Бермамыт!! Красота природы и гор - невозможно передать словам. Пугала дорога, а
Это нечто неописуемое плато Бермамыт!! Красота природы и гор - невозможно передать словам. Пугала дорога, а
Это нечто неописуемое плато Бермамыт!! Красота природы и гор - невозможно передать словам. Пугала дорога, а+2
Это нечто неописуемое плато Бермамыт!! Красота природы и гор - невозможно передать словам. Пугала дорога, а
Это нечто неописуемое плато Бермамыт!! Красота природы и гор - невозможно передать словам. Пугала дорога, а
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Светлана
Очень понравился тур, много ездили по горам, останавливались в живописных местах, гид рассказывал разные истории.
Из плюсов: много красоты Из минусов: если вас укачивает, не рекомендую
Очень понравился тур, много ездили по горам, останавливались в живописных местах, гид рассказывал разные истории.
Очень понравился тур, много ездили по горам, останавливались в живописных местах, гид рассказывал разные истории.
Очень понравился тур, много ездили по горам, останавливались в живописных местах, гид рассказывал разные истории.
Очень понравился тур, много ездили по горам, останавливались в живописных местах, гид рассказывал разные истории.
Очень понравился тур, много ездили по горам, останавливались в живописных местах, гид рассказывал разные истории.
Очень понравился тур, много ездили по горам, останавливались в живописных местах, гид рассказывал разные истории.
Очень понравился тур, много ездили по горам, останавливались в живописных местах, гид рассказывал разные истории.
Очень понравился тур, много ездили по горам, останавливались в живописных местах, гид рассказывал разные истории.
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А
Путешествие оказалось интересным и познавательным. Сами мы никогда бы не добрались. А красоты просто восхитительны.
Рекомендую прокатиться. Покатушки по бездорожью тоже немного встряхивают от повседневных забот
Путешествие оказалось интересным и познавательным. Сами мы никогда бы не добрались. А красоты просто восхитительны.
Путешествие оказалось интересным и познавательным. Сами мы никогда бы не добрались. А красоты просто восхитительны.
Путешествие оказалось интересным и познавательным. Сами мы никогда бы не добрались. А красоты просто восхитительны.
Путешествие оказалось интересным и познавательным. Сами мы никогда бы не добрались. А красоты просто восхитительны.
Путешествие оказалось интересным и познавательным. Сами мы никогда бы не добрались. А красоты просто восхитительны.
Путешествие оказалось интересным и познавательным. Сами мы никогда бы не добрались. А красоты просто восхитительны.
Путешествие оказалось интересным и познавательным. Сами мы никогда бы не добрались. А красоты просто восхитительны.
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Ксения
Оно того точно стоит! Большое спасибо нашему гиду Алиму за хорошее настроение и юмор! Было интересно и очень красиво 😻
Оно того точно стоит! Большое спасибо нашему гиду Алиму за хорошее настроение и юмор! Было интересно и очень красиво 😻
Оно того точно стоит! Большое спасибо нашему гиду Алиму за хорошее настроение и юмор! Было интересно и очень красиво 😻
Оно того точно стоит! Большое спасибо нашему гиду Алиму за хорошее настроение и юмор! Было интересно и очень красиво 😻
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Ирина
Хорошая экскурсия, красивые захватывающие виды) увлекательно покататься-попрыгать на джипе по горам))) если не брать доп локации (за отдельную плату) то в районе 15-16 дня вы будете уже свободны. Домой еще
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не хотелось, согласились на медовые водопады, вот туда не рекомендую. Там миллион людей привозят на автобусах и фотографировать там нечего, водопады маленькие не впечатляющие, но там можно покататься на зиплайне. После этой экскурсии мы сильно не устали, поэтому на обратном пути высадились в Кисловодске и пошли еще погулять.

Хорошая экскурсия, красивые захватывающие виды) увлекательно покататься-попрыгать на джипе по горам))) если не брать доп локации
Хорошая экскурсия, красивые захватывающие виды) увлекательно покататься-попрыгать на джипе по горам))) если не брать доп локации
Хорошая экскурсия, красивые захватывающие виды) увлекательно покататься-попрыгать на джипе по горам))) если не брать доп локации
Хорошая экскурсия, красивые захватывающие виды) увлекательно покататься-попрыгать на джипе по горам))) если не брать доп локации
Хорошая экскурсия, красивые захватывающие виды) увлекательно покататься-попрыгать на джипе по горам))) если не брать доп локации
Хорошая экскурсия, красивые захватывающие виды) увлекательно покататься-попрыгать на джипе по горам))) если не брать доп локации
Хорошая экскурсия, красивые захватывающие виды) увлекательно покататься-попрыгать на джипе по горам))) если не брать доп локации
Хорошая экскурсия, красивые захватывающие виды) увлекательно покататься-попрыгать на джипе по горам))) если не брать доп локации+2
Хорошая экскурсия, красивые захватывающие виды) увлекательно покататься-попрыгать на джипе по горам))) если не брать доп локации
Хорошая экскурсия, красивые захватывающие виды) увлекательно покататься-попрыгать на джипе по горам))) если не брать доп локации
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Юлия
Хочется поблагодарить за такую отличную организацию. С погодой нам очень повезло, виды были впечатляющие, программа интересная, водитель Сергей рассказывал нам о городах, об окрестностях и отвечал на все интересующие нас вопросы, с удовольствием делал нам красивые кадры, за это отдельное спасибо!
Хочется поблагодарить за такую отличную организацию. С погодой нам очень повезло, виды были впечатляющие, программа интересная,
Хочется поблагодарить за такую отличную организацию. С погодой нам очень повезло, виды были впечатляющие, программа интересная,
Хочется поблагодарить за такую отличную организацию. С погодой нам очень повезло, виды были впечатляющие, программа интересная,
Хочется поблагодарить за такую отличную организацию. С погодой нам очень повезло, виды были впечатляющие, программа интересная,
Хочется поблагодарить за такую отличную организацию. С погодой нам очень повезло, виды были впечатляющие, программа интересная,
Хочется поблагодарить за такую отличную организацию. С погодой нам очень повезло, виды были впечатляющие, программа интересная,
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