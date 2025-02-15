Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Минеральных Вод)

Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
На внедорожнике вы отправитесь к вершине Скалистого хребта, с которой вам откроются фантастические пейзажи горных «богатырей» Северного Кавказа. По пути узнаете о явлении Броккенского призрака и ценности карачаевской породы домашних животных. Сфотографируетесь с лошадьми на фоне гор и пособираете целебные травы. А также отведаете местные блюда.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Минеральных Вод)
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Минеральных Вод)
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Минеральных Вод)

Описание экскурсии

Духозахватывающий маршрут

Плато Бермамыт находится в всего в 40 км от Кисловодска. Путь к нему будет лежать через красивый скалисто-пастбищный хребет и альпийские луга. По дороге вы узнаете о происхождении названия разных вершин на маршруте. Услышите о таинственном Броккенском призраке и, если повезет, даже сможете увидеть этот редкий природный феномен. И все время перед вами будут гора Эльбрус и Кавказский хребет, которые вы сможете запечатлеть с разных ракурсов.

Травы, ягоды, животные

Во время остановок вы сможете сфотографировать ландшафтные красоты и пособирать полезные травы, красивые полевые цветы и ягоды (в летний период). Кроме того, вы увидите стада коров, табуны лошадей и отары овец, а также узнаете, в чем ценность карачаевской породы домашних животных. Вам могут встретиться и дикие звери — лисы, волки, кабаны, порой даже медведи и парящие в небе кавказские орлы.

Плато Бермамыт — незабываемые эмоции

От вершины высотой 2592 м над уровнем моря до Эльбруса по прямой всего около 30 км, и это одна из лучших площадок для любования кавказскими исполинами. Вы узнаете об исторической ценности плато, известных писателях и художниках, которые здесь бывали, а также о художественных фильмах, снятых в этих краях. И, конечно, у вас будет достаточно времени, чтобы оценить великолепие открывающихся панорам.

🥘 В поездке я предложу отведать блюда местной кухни — хычины, айран и шашлык из черного барашка.

Дополнительные опции

В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники. Также у вас будет возможность при желании покататься на лошадях, посетить экстрим-парк Медовые и прокатится на зиплайне.

Организационные детали

Обратите внимание: при выборе категории билета необходимо выбрать соответствующее время начала экскурсии.
Как проходит поездка

  • Поездка проходит с гидом-водителем на автомобилях повышенной проходимости Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, Соболь 4×4; в каждом автомобиле — по 6 человек
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 19 000 руб. за 1-4 человек + 2500 руб. за каждого следующего участника.
  • При необходимости мы можем забрать вас из других городов КМВ (Ессентуки, Пятигорск, Железноводск). Стоимость уточняйте при бронировании.
  • Время в пути 2 часа в одну сторону, дорожное покрытие неровное, опасных участков нет. На самом плато Бермамыт вы проведете около 3 часов.
  • В случае плохой погоды из-за тумана на плато может быть низкая видимость. Какая будет погода заранее определить невозможно, поскольку погода в горах изменчива
  • Дополнительных расходов по пути, кроме обеда в кафе, не предвидится
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида, состоится ли экскурсия в выбранный вами день (к сожалению, бывают отмены из-за плохой погоды, когда закрывают дорогу)
  • На плато очень сильный ветер — одевайтесь тепло
  • Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Выезд на закат (14:00)4000 ₽
Выезд на рассвет (в 02:00)4200 ₽
Дневная экскурсия (выезд в 07:00)4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Минеральных Вод

Джип-тур из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
На машине
Джиппинг
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на Бермамыт: уникальные панорамы Эльбруса и гора Кольцо
Откройте захватывающие пейзажи Эльбруса и тайны Приэльбрусья в комфортном путешествии на джипе
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
Завтра в 17:00
16 фев в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Джип-путешествие из Минеральных Вод к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
На машине
Джиппинг
7 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на Джипе к Эльбрусу: горные вершины и целебные источники
Откройте величие Кавказа в джип-путешествии к Эльбрусу с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
Завтра в 08:00
16 фев в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод
На машине
5 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Плато Бермамыт: путешествие к каменным великанам из Минеральных Вод
Исследуйте загадочное плато Бермамыт, где скалы возвышаются как древние великаны, и вкусите легенды Кавказа
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.