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Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод

Исследуйте загадочное плато Бермамыт, где скалы возвышаются как древние великаны, и вкусите легенды Кавказа
Представляем вашему вниманию эксклюзивное путешествие на плато Бермамыт, где природа создала уникальные скальные формации, известные как Монахи.

Вас ожидает восхождение на одно из самых загадочных мест Кавказа в комфорте внедорожника Toyota
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Land Cruiser Prado 120.

Во время экскурсии вы узнаете о геологическом прошлом этих мест, о том, как природные стихии формировали ландшафт на протяжении тысячелетий, и что такое знаменитый «брокенский призрак».

Величественный Эльбрус предстанет перед вами во всей красе, открывая свои склоны для восхищенных взглядов.

Посещение долины Нарзанов даст возможность попробовать настоящую кавказскую минеральную воду и узнать больше о культуре и традициях этого региона.

Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в мир древних легенд и неповторимых природных явлений, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления

5
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
  • 🌄 Величественные виды плато Бермамыт
  • 🏞 Долина нарзанов и целебная вода
  • 🗿 Скалы Монахи и их легенды
  • 📸 Панорамы Эльбруса для фото
  • 🌿 Знакомство с кавказской культурой

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а виды на Эльбрус особенно впечатляющие. В октябре и апреле также можно насладиться природой, но возможны дожди. Зимой плато покрыто снегом, что создаёт особую атмосферу, но требует подготовки и тёплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод

Что можно увидеть

  • Плато Бермамыт
  • Скалы Монахи
  • Долина нарзанов
  • Хасаутское ущелье
  • Руины метеостанции

Описание экскурсии

Мощь и тайны плато Бермамыт

Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд. Вы услышите, когда они были образованы, как на них повлияла стихия и что такое «брокенский призрак». А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями.

Долина нарзанов и рассказы о местной жизни

Кроме фантастических горных видов, вы оцените живописное Хасаутское ущелье и увидите руины метеостанции, построенной в 30-е годы прошлого столетия. А также посетите Долину нарзанов, где сможете попробовать несколько видов местной целебной минеральной воды. И, конечно, услышите множество интересных фактов о кавказских традициях, обычаях, культуре и особенностях менталитета.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
  • По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3752 туристов
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Елена
Это была одна из самых ярких и запоминающихся поездок! Экскурсию нам проводил гид Денис-настоящий профессионал своего дела. Он не только великолепно знает свой регион, но и с любовью делится историями,
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традициями и культурой Кабардино-Балкарии. Плато Бермамыт-место с невероятной энергетикой и потрясающими видами на Эльбрус. Нам очень повезло с погодой: Эльбрус сиял на фоне чистого неба, и виды были просто волшебные! 🏔️ Особенно хочется отметить, как аккуратно Денис водит-для нас, путешествующих с детьми, это было очень важно. Трепетное отношение к каждому участнику группы чувствовалось во всём. А фотографии, которые он сделал-это отдельная благодарность! Потрясающие ракурсы, живые кадры, всё очень душевно.
Обязательно будем выбираться в горы чаще-и только с Денисом! 🙌

Это была одна из самых ярких и запоминающихся поездок! Экскурсию нам проводил гид Денис-настоящий профессионал своего
Это была одна из самых ярких и запоминающихся поездок! Экскурсию нам проводил гид Денис-настоящий профессионал своего
Это была одна из самых ярких и запоминающихся поездок! Экскурсию нам проводил гид Денис-настоящий профессионал своего
Это была одна из самых ярких и запоминающихся поездок! Экскурсию нам проводил гид Денис-настоящий профессионал своего
Это была одна из самых ярких и запоминающихся поездок! Экскурсию нам проводил гид Денис-настоящий профессионал своего
Это была одна из самых ярких и запоминающихся поездок! Экскурсию нам проводил гид Денис-настоящий профессионал своего
Это была одна из самых ярких и запоминающихся поездок! Экскурсию нам проводил гид Денис-настоящий профессионал своего
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Д
Нам был предложен другой маршрут - на Джила Су. К сожалению, горы не предсказуемы и не всегда погода соответствует ожиданиям. Но мы ни минуты не пожалели. Прекрасное знание предмета, отличная дорога, удивительно красивая природа - вот что ожидает путешественника. А посещение кафе с национальной кухней будет хорошим бонусом к такому путешествию.
Нам был предложен другой маршрут - на Джила Су. К сожалению, горы не предсказуемы и не
Нам был предложен другой маршрут - на Джила Су. К сожалению, горы не предсказуемы и не
Нам был предложен другой маршрут - на Джила Су. К сожалению, горы не предсказуемы и не
Нам был предложен другой маршрут - на Джила Су. К сожалению, горы не предсказуемы и не
Нам был предложен другой маршрут - на Джила Су. К сожалению, горы не предсказуемы и не
Нам был предложен другой маршрут - на Джила Су. К сожалению, горы не предсказуемы и не
Нам был предложен другой маршрут - на Джила Су. К сожалению, горы не предсказуемы и не
Нам был предложен другой маршрут - на Джила Су. К сожалению, горы не предсказуемы и не+2
Нам был предложен другой маршрут - на Джила Су. К сожалению, горы не предсказуемы и не
Нам был предложен другой маршрут - на Джила Су. К сожалению, горы не предсказуемы и не
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В
Большое спасибо Денису за увлекательное и познавательное путешествие!!!
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Екатерина
Невероятная красота, спасибо большое за поездку!
Невероятная красота, спасибо большое за поездку!
Невероятная красота, спасибо большое за поездку!
Невероятная красота, спасибо большое за поездку!
Невероятная красота, спасибо большое за поездку!
Невероятная красота, спасибо большое за поездку!
Невероятная красота, спасибо большое за поездку!
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Е
Были в Минеральных водах проездом. Необходимо было занять время. Очень понравилась экскурсия. Предложили удобный интересный маршрут, под то время, какое нам было нужно. Комфортная машина, приятный молодой человек, невероятной красоты места, множество интересных фактов, историй, погружение в местный колорит. Однозначно рекомендую!
Были в Минеральных водах проездом. Необходимо было занять время. Очень понравилась экскурсия. Предложили удобный интересный маршрут,
Были в Минеральных водах проездом. Необходимо было занять время. Очень понравилась экскурсия. Предложили удобный интересный маршрут,
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Александра
10 звёзд из 10. Огромное СПАСИБО за незабываемые виды и красоты Кавказа!!! Гид Антон лучший 👍!!!
10 звёзд из 10. Огромное СПАСИБО за незабываемые виды и красоты Кавказа!!! Гид Антон лучший 👍!!!
10 звёзд из 10. Огромное СПАСИБО за незабываемые виды и красоты Кавказа!!! Гид Антон лучший 👍!!!
10 звёзд из 10. Огромное СПАСИБО за незабываемые виды и красоты Кавказа!!! Гид Антон лучший 👍!!!
10 звёзд из 10. Огромное СПАСИБО за незабываемые виды и красоты Кавказа!!! Гид Антон лучший 👍!!!
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