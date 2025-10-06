Представляем вашему вниманию эксклюзивное путешествие на плато Бермамыт, где природа создала уникальные скальные формации, известные как Монахи.Вас ожидает восхождение на одно из самых загадочных мест Кавказа в комфорте внедорожника Toyota

Land Cruiser Prado 120. Во время экскурсии вы узнаете о геологическом прошлом этих мест, о том, как природные стихии формировали ландшафт на протяжении тысячелетий, и что такое знаменитый «брокенский призрак». Величественный Эльбрус предстанет перед вами во всей красе, открывая свои склоны для восхищенных взглядов. Посещение долины Нарзанов даст возможность попробовать настоящую кавказскую минеральную воду и узнать больше о культуре и традициях этого региона. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в мир древних легенд и неповторимых природных явлений, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а виды на Эльбрус особенно впечатляющие. В октябре и апреле также можно насладиться природой, но возможны дожди. Зимой плато покрыто снегом, что создаёт особую атмосферу, но требует подготовки и тёплой одежды.

Сейчас август — это идеальное время.