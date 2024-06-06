1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
«Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт»
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 13:00 и 13:30
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58124 650₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и его тайны
Завораживающая экскурсия в Приэльбрусье: поляна Эммануэля, водопады и закат с видом на Эльбрус
Начало: От вашего адреса проживания
«Проедем через плато Бечасын по нестандартному маршруту и поднимемся через древний карачаевский аул на плато Бермамыт, где вас ждут открыточные виды местного Гранд-Каньона»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт: путешествие к каменным великанам из Минеральных Вод
Исследуйте загадочное плато Бермамыт, где скалы возвышаются как древние великаны, и вкусите легенды Кавказа
«Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на Бермамыт: уникальные панорамы Эльбруса и гора Кольцо
Откройте захватывающие пейзажи Эльбруса и тайны Приэльбрусья в комфортном путешествии на джипе
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Здесь вы в полной мере насладитесь неописуемыми пейзажами, ощутите особую горную атмосферу, узнаете о феномене «Брокенского призрака», а также услышите легенду о богатыре Эльбрусе и его верных псах — Большом и Малом Бермамыте»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт: экскурсия в мир дикой природы и величественных видов
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя скалистые красоты и панорамы Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Плато Бермамыт Это на удивление мало известное чудо природы в Карачаево-Черкессии»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
«Приглашаем на один день съездить в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт — удивительное по своей силе и красоте место»
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт: красоты Кавказа
Готовы ли вы к восхождению на высоту 2500 метров, где вас ждут невероятные панорамы и чистый воздух? Плато Бермамыт откроет перед вами величие Кавказа
Начало: Минеральные воды
«Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 метров — именно там расположено плато Бермамыт»
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Минеральных Вод
Начало: По вашему адресу
«Вы подниметесь к труднодоступному плато Бермамыт, побываете в загадочном древнем ауле»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
28 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не только на основном маршруте,
- ААлина26 мая 2024Дорога прекрасная, бездорожье, горы, уаз, все как я люблю. Водитель-гид, супер, лучший гонщик, безопасно, интересно и душевно. Все очень понравилось, конечно же возьму ещё тур с вами🥰
- РРимма23 мая 2024Спасибо организаторам, Анастасии,все прошло хорошо. Спасибо Алиму, посетили локации в непренужденной обстановке, с юмором)) Желаю вам дальнейшего процветания, и если снова буду в этих краях, то непременно обращусь к вам))
- ААлександр22 мая 2024Отличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла свои коррективы и мы застали
- DD1ma22 мая 2024Плато Бермамыт увидели, красота, с погодой правда не повезло, Эльбрус и плато - начало быстро затягивать облаками и потом пошел мощный снег, но гид свозил нас в еще одно красивое место.
- ДДарья6 мая 2024Всё прошло по договоренности, проходимый комфортный автомобиль. Очень красивая дорога до плато Бермамыт, жаль не повезло - плотный туман помешал насладиться видом, но в этом была и своя прелесть)
- ММария7 марта 2024Чудесный молодой человек, общительный, интересный,с богатым кругозором. Будет отличным собеседником и фотографом даже если вы отправитесь в путешествие одни)
- ККатерина4 января 2024Хотим поблагодарить нашего гида Владимира, который провёл для нас экскурсию, за чудесный и насыщенный день: Интересно, комфортно, доброжелательно. Владимир показал много живописных мест, учёл наши пожелания в ходе проведения экскурсии.
- ТТатьяна17 октября 2023Огромное спасибо гиду Станиславу за волшебную экскурсию. Все было продуманно до мелочей. С погодой тоже повезло. Такой красоты мы никогда не видели!
- аандрей13 сентября 2023Вадим прекрасный рассказчик с обширными знаниями в геологии. Съездил с удовольствием
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Плато Бермамыт»
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