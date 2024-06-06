Экскурсии на Бермамыт из Минеральных Вод

Найдено 8 экскурсий в категории «Плато Бермамыт» в Минеральных Водах, цены от 4 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
21 отзыв
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
«Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт»
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 13:00 и 13:30
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58124 650 за человека
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Минеральных вод. Горы в сердце, а сердце - в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и его тайны
Завораживающая экскурсия в Приэльбрусье: поляна Эммануэля, водопады и закат с видом на Эльбрус
Начало: От вашего адреса проживания
«Проедем через плато Бечасын по нестандартному маршруту и поднимемся через древний карачаевский аул на плато Бермамыт, где вас ждут открыточные виды местного Гранд-Каньона»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Плато Бермамыт: путешествие к каменным великанам из Минеральных Вод
Исследуйте загадочное плато Бермамыт, где скалы возвышаются как древние великаны, и вкусите легенды Кавказа
«Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Джип-тур из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Джип-тур на Бермамыт: уникальные панорамы Эльбруса и гора Кольцо
Откройте захватывающие пейзажи Эльбруса и тайны Приэльбрусья в комфортном путешествии на джипе
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Здесь вы в полной мере насладитесь неописуемыми пейзажами, ощутите особую горную атмосферу, узнаете о феномене «Брокенского призрака», а также услышите легенду о богатыре Эльбрусе и его верных псах — Большом и Малом Бермамыте»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы: Плато Бермамыт - настоящая шкатулка с сокровищами
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
18 отзывов
Плато Бермамыт: экскурсия в мир дикой природы и величественных видов
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя скалистые красоты и панорамы Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Плато Бермамыт Это на удивление мало известное чудо природы в Карачаево-Черкессии»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900 за человека
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
11 отзывов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
«Приглашаем на один день съездить в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт — удивительное по своей силе и красоте место»
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200 за человека
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт: красоты Кавказа
Готовы ли вы к восхождению на высоту 2500 метров, где вас ждут невероятные панорамы и чистый воздух? Плато Бермамыт откроет перед вами величие Кавказа
Начало: Минеральные воды
«Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 метров — именно там расположено плато Бермамыт»
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000 за всё до 6 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Минеральных Вод
Начало: По вашему адресу
«Вы подниметесь к труднодоступному плато Бермамыт, побываете в загадочном древнем ауле»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
28 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
    Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не только на основном маршруте,
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    но и на необязательных локациях. Не смотря на то, что было заявлено, что поездка не предполагает экскурсионной (рассказ) части, от гида мы все равно услышали много интересного, к тому же Алим, наш гид, умеет отлично поддержать и обычную беседу и настроение. Физически данная поездка может быть тяжеловата - здесь 70 км по бездорожью, а также высокие горы и холмы, и если вы желаете забраться повыше и посмотреть на все с высоты птичьего полета и с разных ракурсов, придется немного поднапрячься:) За поездку мы устали, но это того стоило! ❤️ Любителям острых ощущений данная поездка подойдёт тоже, в пути вы встретите несколько экстремальных участков, которые сможете посетить по своему желанию!

    Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не
  • А
    Алина
    26 мая 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
    Дорога прекрасная, бездорожье, горы, уаз, все как я люблю. Водитель-гид, супер, лучший гонщик, безопасно, интересно и душевно. Все очень понравилось, конечно же возьму ещё тур с вами🥰
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  • Р
    Римма
    23 мая 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
    Спасибо организаторам, Анастасии,все прошло хорошо. Спасибо Алиму, посетили локации в непренужденной обстановке, с юмором)) Желаю вам дальнейшего процветания, и если снова буду в этих краях, то непременно обращусь к вам))
    Спасибо организаторам, Анастасии,все прошло хорошо. Спасибо Алиму, посетили локации в непренужденной обстановке, с юмором))Спасибо организаторам, Анастасии,все прошло хорошо. Спасибо Алиму, посетили локации в непренужденной обстановке, с юмором))
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Минеральных вод. Горы в сердце, а сердце - в горах
    Отличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла свои коррективы и мы застали
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    все времена года, поездка стала более атмосферней. Единственное разочарование не увидели Эльбрус ближе. Семён отлично знает местность и историю этих мест. Маршрут помимо красивых видов сопровождался интересными историями и разговорами. На поляну Эммануэля не попали из-за снега но компенсировали заездом на ферму альпак.

    Отличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла свои
  • D
    D1ma
    22 мая 2024
    Тур в горы: Плато Бермамыт - настоящая шкатулка с сокровищами
    Плато Бермамыт увидели, красота, с погодой правда не повезло, Эльбрус и плато - начало быстро затягивать облаками и потом пошел мощный снег, но гид свозил нас в еще одно красивое место.
  • Д
    Дарья
    6 мая 2024
    Тур в горы: Плато Бермамыт - настоящая шкатулка с сокровищами
    Всё прошло по договоренности, проходимый комфортный автомобиль. Очень красивая дорога до плато Бермамыт, жаль не повезло - плотный туман помешал насладиться видом, но в этом была и своя прелесть)
  • М
    Мария
    7 марта 2024
    Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод
    Чудесный молодой человек, общительный, интересный,с богатым кругозором. Будет отличным собеседником и фотографом даже если вы отправитесь в путешествие одни)
  • К
    Катерина
    4 января 2024
    Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод
    Хотим поблагодарить нашего гида Владимира, который провёл для нас экскурсию, за чудесный и насыщенный день: Интересно, комфортно, доброжелательно. Владимир показал много живописных мест, учёл наши пожелания в ходе проведения экскурсии.
  • Т
    Татьяна
    17 октября 2023
    Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
    Огромное спасибо гиду Станиславу за волшебную экскурсию. Все было продуманно до мелочей. С погодой тоже повезло. Такой красоты мы никогда не видели!
  • а
    андрей
    13 сентября 2023
    Джип-тур из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
    Вадим прекрасный рассказчик с обширными знаниями в геологии. Съездил с удовольствием

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Плато Бермамыт»

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  4. Джип-тур из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
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