2 день

Водопад Девичьи косы - обсерватория Терскол

С утра пораньше, после завтрака, отправимся в небольшой поход к водопаду Девичьи косы.

Торопиться не будем. Просто прогуляемся, наслаждаясь чистейшим горным воздухом и потрясающими видами.

Подъем достаточно пологий, однако набор высоты сегодня – 700 метров.

После посещения, а возможно, и купания в водопаде, мы поднимемся еще на 300 метров – до обсерватории Пик Терскол.

В живописной долине устроим пикник и, если повезет, увидим снежные вершины Эльбруса.

Спуск в лагерь, отдых, ужин в кафе.