12.00 – встреча участников в международном аэропорту или на ж/д вокзале города Минеральные воды.
Переезд на микроавтобусе в поселок Терскол (около 4 часов).
В пути сделаем остановку в кафе на обед.
В Терсколе размещение в палаточном кемпинге.
Прогулка по поселку, знакомство с участниками, ужин в кафе.
С утра пораньше, после завтрака, отправимся в небольшой поход к водопаду Девичьи косы.
Торопиться не будем. Просто прогуляемся, наслаждаясь чистейшим горным воздухом и потрясающими видами.
Подъем достаточно пологий, однако набор высоты сегодня – 700 метров.
После посещения, а возможно, и купания в водопаде, мы поднимемся еще на 300 метров – до обсерватории Пик Терскол.
В живописной долине устроим пикник и, если повезет, увидим снежные вершины Эльбруса.
Спуск в лагерь, отдых, ужин в кафе.
Завтрак в кемпинге.
Прогулка по ущелью Терскол к одноименному водопаду никого не оставит равнодушным.
Мы пройдем по сказочной горной долине и насладимся запахом цветущих горных трав.
А после подъема к мощному водопаду Терскол устроим небольшой пикник на уютной поляне.
Возвращение в лагерь, ужин в кафе.
Сегодня нам предстоит подъем по склону горы Чегет.
Пешком мы пройдем красивейшей горной тропой и поднимемся до высоты 3080 метров над уровнем моря, где расположена станция канатной дороги Чегет-3.
Виды, открывающиеся отсюда, поражают своей грандиозностью. Панорама великана Эльбруса предстает во всей красе.
С противоположной стороны откроются живописные виды горы Донгуз Орун Баши и ледника "Семерка", названного так за характерную форму.
Не спеша пешком спустимся до знаменитого кафе Ай – первого высокогорного кафе Советского Союза, где часто любил гостить Юрий Визбор, где готовят самые вкусные хычины – лепешки с картошкой и сыром или мясом – и подают облепиховый чай и Киндзмараули.
Возвращение в лагерь, ужин в кафе.
Утром, после завтрака, доедем до поляны Азау, где начинается канатная дорога на Эльбрус.
В красном вагончике – символе Приэльбрусья – мы поднимемся до станции Мир, расположенной на высоте 3 500 метров.
Затем нам предстоит пеший подъем до высоты 3800 м – настоящее испытание!
Поднявшись до Гарабаши, мы сделаем много памятных фотографий на фоне гор и пообедаем в понравившемся высокогорном кафе.
Возвращение в лагерь, ужин в кафе.
После завтрака снова доедем до поляны Азау и оттуда по экологической тропе прогуляемся сначала до водопада Азау, а затем до поляны Нарзанов, где прямо из земли бьет настоящий Нарзан с небольшим сероводородным привкусом.
После обеда вернемся по той же тропе до поляны Чегет и посвятим немного времени неспешной прогулке по прилавкам большого сувенирного рынка.
Здесь же, на Чегетской поляне, можно будет организовать заключительный ужин нашей уже сплоченной команды.
Завтрак.
Прощание с Эльбрусом.
Отъезд на микроавтобусе в г. Минеральные воды.
Тур предполагает проживание в палатках на территории кемпинга в поселке Терскол. В кемпинге, расположенном на берегу реки, имеются душ, туалет, летняя кухня. Продуктовые магазины, кафе, аптека – в шаговой доступности.
Кемпинг-бивуак "Терскол" – тихий уголок, уютно расположенный у подножья высочайшей вершины Европы – горы Эльбрус, в красивейшей долине одноименной реки. Для ценителей горных местностей и любителей активного отдыха на природе.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.