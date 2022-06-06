Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков

Засыпать под шум горной реки. А просыпаясь, видеть заснеженные пики

5
3 отзыва
Засыпать под шум горной реки. А просыпаясь, видеть заснеженные пики.

Налегке посетить самые красивые места Приэльбрусья и побывать на высоте 3500 метров над уровнем моря. Попробовать блюда балкарской кухни и весело провести время в компании единомышленников.
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Приэльбрусье. Походная романтика без рюкзаков
Ближайшие даты:
15
июл

Что вас ожидает 🤩

Энергия Кавказа
Энергия Кавказа
Попробуешь настоящий нарзан прямо из-под земли
Ущелье и водопад Терскол
Ущелье и водопад Терскол
Пройдем по сказочной горной долине и насладимся запахом цветущих горных трав
Гора Чегет
Гора Чегет
Виды, открывающиеся отсюда, поражают своей грандиозностью. Панорама великана Эльбруса предстает во всей красе
Эльбрус
Эльбрус
Побываем на склонах самой высокой горы в Европе
Знаменитое кафе Ай
Знаменитое кафе Ай
Где готовят самые вкусные хычины – лепешки с картошкой и сыром или мясом – и подают облепиховый чай и Киндзмараули
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости В случае отказа от участия более, чем за 30 дней, предоплата возвращается, либо остается на депозите, для оплаты любого другого путешествия в течении 12 месяцев.
При отказе от участия в туре за 15- 30 дней, удерживается 50% от стоимости тура в счет понесенных расходов.
При отказе от участия в туре менее 15 дней, удерживается 70% от стоимости тура в счет понесенных расходов

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Минеральные воды - Терскол

12.00 – встреча участников в международном аэропорту или на ж/д вокзале города Минеральные воды.

Переезд на микроавтобусе в поселок Терскол (около 4 часов).

В пути сделаем остановку в кафе на обед.

В Терсколе размещение в палаточном кемпинге.

Прогулка по поселку, знакомство с участниками, ужин в кафе.

Встреча группы. Минеральные воды - ТерсколВстреча группы. Минеральные воды - ТерсколВстреча группы. Минеральные воды - ТерсколВстреча группы. Минеральные воды - ТерсколВстреча группы. Минеральные воды - ТерсколВстреча группы. Минеральные воды - Терскол
2 день

Водопад Девичьи косы - обсерватория Терскол

С утра пораньше, после завтрака, отправимся в небольшой поход к водопаду Девичьи косы.

Торопиться не будем. Просто прогуляемся, наслаждаясь чистейшим горным воздухом и потрясающими видами.

Подъем достаточно пологий, однако набор высоты сегодня – 700 метров.

После посещения, а возможно, и купания в водопаде, мы поднимемся еще на 300 метров – до обсерватории Пик Терскол.

В живописной долине устроим пикник и, если повезет, увидим снежные вершины Эльбруса.

Спуск в лагерь, отдых, ужин в кафе.

Водопад Девичьи косы - обсерватория ТерсколВодопад Девичьи косы - обсерватория ТерсколВодопад Девичьи косы - обсерватория ТерсколВодопад Девичьи косы - обсерватория ТерсколВодопад Девичьи косы - обсерватория ТерсколВодопад Девичьи косы - обсерватория Терскол
3 день

Ущелье Терскол

Завтрак в кемпинге.

Прогулка по ущелью Терскол к одноименному водопаду никого не оставит равнодушным.

Мы пройдем по сказочной горной долине и насладимся запахом цветущих горных трав.

А после подъема к мощному водопаду Терскол устроим небольшой пикник на уютной поляне.

Возвращение в лагерь, ужин в кафе.

Ущелье ТерсколУщелье ТерсколУщелье ТерсколУщелье Терскол
4 день

Гора Чегет

Сегодня нам предстоит подъем по склону горы Чегет.

Пешком мы пройдем красивейшей горной тропой и поднимемся до высоты 3080 метров над уровнем моря, где расположена станция канатной дороги Чегет-3.

Виды, открывающиеся отсюда, поражают своей грандиозностью. Панорама великана Эльбруса предстает во всей красе.

С противоположной стороны откроются живописные виды горы Донгуз Орун Баши и ледника "Семерка", названного так за характерную форму.

Не спеша пешком спустимся до знаменитого кафе Ай – первого высокогорного кафе Советского Союза, где часто любил гостить Юрий Визбор, где готовят самые вкусные хычины – лепешки с картошкой и сыром или мясом – и подают облепиховый чай и Киндзмараули.

Возвращение в лагерь, ужин в кафе.

Гора ЧегетГора ЧегетГора ЧегетГора Чегет
5 день

Эльбрус

Утром, после завтрака, доедем до поляны Азау, где начинается канатная дорога на Эльбрус.

В красном вагончике – символе Приэльбрусья – мы поднимемся до станции Мир, расположенной на высоте 3 500 метров.

Затем нам предстоит пеший подъем до высоты 3800 м – настоящее испытание!

Поднявшись до Гарабаши, мы сделаем много памятных фотографий на фоне гор и пообедаем в понравившемся высокогорном кафе.

Возвращение в лагерь, ужин в кафе.

ЭльбрусЭльбрусЭльбрусЭльбрусЭльбрусЭльбрусЭльбрус
6 день

Поляна Нарзанов и Сувенирный рынок

После завтрака снова доедем до поляны Азау и оттуда по экологической тропе прогуляемся сначала до водопада Азау, а затем до поляны Нарзанов, где прямо из земли бьет настоящий Нарзан с небольшим сероводородным привкусом.

После обеда вернемся по той же тропе до поляны Чегет и посвятим немного времени неспешной прогулке по прилавкам большого сувенирного рынка.

Здесь же, на Чегетской поляне, можно будет организовать заключительный ужин нашей уже сплоченной команды.

Поляна Нарзанов и Сувенирный рынокПоляна Нарзанов и Сувенирный рынокПоляна Нарзанов и Сувенирный рынокПоляна Нарзанов и Сувенирный рынок
7 день

Отъезд

Завтрак.

Прощание с Эльбрусом.

Отъезд на микроавтобусе в г. Минеральные воды.

Проживание

Тур предполагает проживание в палатках на территории кемпинга в поселке Терскол. В кемпинге, расположенном на берегу реки, имеются душ, туалет, летняя кухня. Продуктовые магазины, кафе, аптека – в шаговой доступности.

Варианты проживания

Кемпинг «Бивуак»

6 ночей

Кемпинг-бивуак "Терскол" – тихий уголок, уютно расположенный у подножья высочайшей вершины Европы – горы Эльбрус, в красивейшей долине одноименной реки. Для ценителей горных местностей и любителей активного отдыха на природе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные воды – Терскол – Минеральные воды
  • Размещение в палаточном кемпинге на все время путешествия
  • Завтраки (готовят гиды)
  • Два пикника во время дневных выходов
  • Подъем и спуск по канатной дороге Эльбрус
  • Трансфер п. Терскол – поляна Азау – п. Терскол (2 раза)
  • Инструкторское сопровождение
  • Групповое снаряжение (палатки, кухонное оборудование, средства связи и навигации)
  • Групповая аптечка
  • Взносы в национальный парк
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
  • Питание в дороге из Минеральных вод в Терскол и обратно
  • Обеды и ужины, помимо двух пикников, включенных в стоимость
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Хоба (подпопник);
  • Маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов;
  • Треккинговые палки;
  • Спальник;

Одежда и обувь:

  • Ботинки трекинговые либо непромокаемые кроссовки на подошве с хорошим протектором (кеды, кроссовки с сеткой не подходят);
  • Сандалии или сланцы;
  • Ветровка, штаны;
  • Дождевик;
  • Панама / бейсболка / бандана / баф;
  • Кофта флисовая;
  • Комплект термобелья;
  • 1-2 футболки;
  • Шорты;
  • Носки 2-3 пары синтетические;
  • Легкое полотенце + купальные принадлежности (по желанию для бани и/или водопада);
  • Яркое и легкое платье (для стильных фоточек);

Что взять еще:

  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь;
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • Термос (0,5 -1 литр) – по желанию;
  • Очки солнцезащитные;
  • Крем солнцезащитный;

Документы:

  • Медицинский полис;
  • Паспорт;
  • Деньги на дополнительные расходы – кафе, сувениры;

Дополнительно:

  • Фотоаппарат (видеокамера).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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