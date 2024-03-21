1 день

Прибытие. Термальные источники «Жемчужина Кавказа»

11:00-11:30 (московское время) Сбор группы в г. Минеральные Воды (железнодорожный вокзал, аэропорт).

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов).

Термальные источники.

В первый день похода в Архыз заедем искупаться в термальных источниках!

В комплексе «Жемчужина Кавказа» находится несколько бассейнов с горячей и более прохладной водой.

Выберем бассейн, который нам больше всего по душе и с удовольствием проведём здесь время.

Искупавшись, едем дальше, в горы!

Во второй половине дня приедем в наш любимый лагерь, поставим палатки.

Вечером будем готовить ужин и знакомиться.

Активная часть похода: 2 км пешком.

Кемпинг в Архызе расположен на высоте 1600 м.

Продолжительность перехода с вещами от микроавтобуса к лагерю: 1-2 минуты.