Эльбрус. Восхождение с востока

Эльбрус — высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота восточной вершины — 5621 метра.

Маршрут восхождения с востока через Ачкерьякольский лавовый поток выводит на Восточную вершину и входит в программу 7 вершин (восхождения на высочайшие вершины всех континентов).
4.67
3 отзыва
Эльбрус. Восхождение с востока
Эльбрус. Восхождение с востока
Эльбрус. Восхождение с востока
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы в Минеральных Водах. Начало маршрута по ущелью Ирикчат

Встречаем участников в г. Минеральные Воды.

Трансфер с 10:00 до 11:00 на ж/д, с 11:30 до 12:00 в аэропорту.

Трансфер в Приэльбрусье.

Заселение в кемпинг или гостиницу, в зависимости от выбранного варианта.

Прогулка к водопаду на реке Когутай 1-2 часа, набор высоты 200 м.

Встреча группы в Минеральных Водах. Начало маршрута по ущелью ИрикчатВстреча группы в Минеральных Водах. Начало маршрута по ущелью ИрикчатВстреча группы в Минеральных Водах. Начало маршрута по ущелью ИрикчатВстреча группы в Минеральных Водах. Начало маршрута по ущелью Ирикчат
2 день

Акклиматизационное восхождение на пик Чегет или Иткол

После завтрака выход на акклиматизационное восхождение.

Треккинг на Чегет, очень популярный маршрут с отличными видами на Эльбрус и Донгуз-орун.

Привалы для восстановления сил будем делать каждый час.

Пройдём через две станции канатной дороги, где будем отдыхать и наслаждаться видами.

Также на станциях можно подкрепиться, заказав чай и чебуреки или хычины.

Продолжительность подъёма 5-6 часов, спуск 2 часа, набор высоты 1450 м.

Акклиматизационное восхождение на пик Чегет или ИтколАкклиматизационное восхождение на пик Чегет или ИтколАкклиматизационное восхождение на пик Чегет или ИтколАкклиматизационное восхождение на пик Чегет или Иткол
3 день

Подъём в приют Бочки

После завтрака заедем в прокат, если кому-то из участников нужна экипировка.

После чего трансфер доставит нас к канатной дороге на Эльбрус.

Поднимемся до высоты 3750 м, где расположен приют Бочки.

После заселения выходим на акклиматизацию, задача подняться до окончания скальной гряды, высота 4300 м.

Спуск в Бочки, ужин, ночёвка на высоте 3750 м.

Подъём в приют БочкиПодъём в приют БочкиПодъём в приют БочкиПодъём в приют Бочки
4 день

Отдых в Терсколе

Утром спускаемся вниз.

Сегодня отдыхаем и собираемся к выходу на маршрут.

Получаем снаряжение в прокате, упаковываем рюкзаки.

Отдых в ТерсколеОтдых в ТерсколеОтдых в ТерсколеОтдых в Терсколе
5 день

Выход на маршрут, восхождение на Эльбрус с востока

Трансфер доставит нас в посёлок Эльбрус, прямо к началу тропы по ущелью Ирик-чат.

Здесь начало маршрута на Эльбрус с востока.

Вес рюкзаков на старте составит около 20 кг, следующие 6 дней мы проведём вдали от цивилизации, всё необходимое питание и снаряжение мы будем нести сами.

По предварительной договорённости можно нанять портера (носильщик грузов — 5 000 руб. /день), можно скинуться вдвоём- втроём.

Ночевка в «Саду камней» на 3000 м.

Продолжительность пути 6 часов, набор высоты 1300 м.

Выход на маршрут, восхождение на Эльбрус с востокаВыход на маршрут, восхождение на Эльбрус с востокаВыход на маршрут, восхождение на Эльбрус с востокаВыход на маршрут, восхождение на Эльбрус с востока
6 день

Переход до перевала Ирик-чат, выход на Ачкерьякольский лавовый поток

Выходим пораньше, чтобы двигаться по хорошей погоде (летом на Кавказе погода в утренние часы часто лучше).

Поднимаемся на перевал Ирикчат и дальше проходим стоянки на Рыжем бугре, переходим ледник Ирик (в связках) и выйдем на начало лавового потока.

Высота 4000 м.

Продолжительность пути 7-8 часов, набор высоты 1000 м.

Переход до перевала Ирик-чат, выход на Ачкерьякольский лавовый потокПереход до перевала Ирик-чат, выход на Ачкерьякольский лавовый потокПереход до перевала Ирик-чат, выход на Ачкерьякольский лавовый потокПереход до перевала Ирик-чат, выход на Ачкерьякольский лавовый поток
7 день

Переносим лагерь на 4600

Собираем лагерь и поднимаемся до высоты 4600 м.

Здесь есть места для четырёх палаток, ставим их.

Обедаем и делаем акклиматизационный выход на высоту 4900 м.

Продолжительность подъёма 7-8 часов, набор высоты 600-900 м.

Переносим лагерь на 4600Переносим лагерь на 4600Переносим лагерь на 4600Переносим лагерь на 4600
8 день

Отдых перед восхождением

День отдыха перед решающим штурмом, набираемся сил.

Отдых перед восхождениемОтдых перед восхождениемОтдых перед восхождениемОтдых перед восхождением
9 день

Восхождение на Эльбрус

С ночёвок на 4600 м выходим ночью.

Поднимаемся на восточную вершину Эльбруса — 5621 м.

Время подъёма 7-8 часов.

Спускаемся на седловину, отдыхаем.

В случае хорошей погоды и нормального состояния участников поднимаемся на западную вершину и спускаемся на юг.

На высоту 5100 м можно вызвать ратрак, чтобы спуститься быстрее.

Восхождение на ЭльбрусВосхождение на ЭльбрусВосхождение на ЭльбрусВосхождение на Эльбрус
10 день

Отдых в посёлке Терскол

Этот день вы проведете в поселке Терскол (туристический центр Приэльбрусья).

Трансфер в пос. Терскол.

Размещение в отеле.

Прогулки по окрестностям Терскола, посещение местного рынка, где можно приобрести различные сувениры, связанные с Эльбрусом.

Вечером русская баня на дровах с веником.

В случае необходимости (если долгое время не будет погоды), этот день будет использован в качестве дополнительного резервного дня для восхождения.

Отдых в посёлке ТерсколОтдых в посёлке ТерсколОтдых в посёлке ТерсколОтдых в посёлке Терскол
11 день

Трансфер в Минеральные Воды

Возвращение в Минеральные Воды и Пятигорск, трансфер в первой половине дня.

Трансфер в Минеральные ВодыТрансфер в Минеральные ВодыТрансфер в Минеральные ВодыТрансфер в Минеральные Воды
12 день

Отъезд

Резервный день на случай непогоды. Таким образом, у группы будет 4 дня на то, чтобы дождаться хорошей погоды и подняться на вершину Эльбруса.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • В гостинице 2, 3-местное размещение (4-5 дней);
  • в приюте Бочки, 3750 м (1 день);
  • в приюте «Орлиное гнездо», 4150 м (1 день);
  • в палатках.

Варианты проживания

Палатка

5 ночей

Орлиное гнездо

1 ночь

Располагается на высоте 4130 м. н.у. м. Приют находится выше, верхней станции канатной дороги "Гара-Баши 2" по левой стороне каменной гряды. Подняться в него можно пешком, на ратраке или снегоходе.

Представляет собой: отдельно стоящее здание. 6 комнат с вместимостью 4, 6 и 8 человек. Двух-ярусные кровати в комнатах оборудованы подушками и матрацами. Отдельно стоящая кухня-столовая, оборудованная газовыми плитами, столами, где можно самостоятельно готовить либо заказать трехразовое питание. Туалет снаружи в виде небольшого строения.

Орлиное гнездоОрлиное гнездоОрлиное гнездоОрлиное гнездоОрлиное гнездоОрлиное гнездо

Бочки

1 ночь

Высокогорная турбаза «Гарабаши-Бочки» расположен на склоне Эльбруса, где туристы перед восхождениями могут пройти акклиматизацию, а также отдохнуть после спуска с вершины Эльбруса. Приют находится на высоте 3750 метров над уровнем моря, в 50 метрах от станции «Гарабаши» — конечная станция кресельной дороги. Размещение на турбазе «Гарабаши-Бочки» осуществляется в домиках в форме бочек рассчитанные на 6 человек. В каждом домике: 6 спальных мест, столик и стулья. Удобства на территории. Столовая совмещена с кухней и находится в отдельном здании.

БочкиБочкиБочкиБочкиБочкиБочки

Гостиница

4 ночи

Гостиница проживания уточняется.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гидов (один на 3-4 участника)
  • Трансфер Минеральные Воды - Терскол - Минеральные Воды
  • Трансфер Терскол - Азау - Терскол
  • Трансфер Терскол - пос. Эльбрус
  • Проживание в гостинице 2, 3-местное размещение (4-5 дней)
  • Проживание в приюте (2 дня)
  • Канатная дорога Азау - Мир - Азау
  • Питание 3-разовое: завтрак, ужин, перекус на выходах
  • Билеты в национальный парк Приэльбрусье
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Прокат личного снаряжения
  • Прокат экипировки
  • Услуги портера (носильщик грузов) - 5 000 руб. /день (по желанию)
  • Спуск на ратраке после восхождения
  • Расширенная страховка (рекомендуется)
  • Питание в кафе (по желанию)
  • Дополнительные экскурсии
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;

Снаряжение походное

  • рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя;
  • спальный мешок. Температура комфорта -5…. -10 С, лучше с синтетическим наполнителем;
  • при размещении в приюте – самый легкий и маленький, в приюте есть отопление, одеяла и подушки, спальник нужен только в качестве постельного белья;
  • треккинговые палки;
  • коврик туристический (каремат, пенка);
  • палатка;

Снаряжение для восхождения

  • спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более;
  • рюкзак 25-35 литров на восхождение;
  • кошки с мягким креплением;
  • беседка страховочная, два карабина, ус. самостраховки;
  • ледоруб (применяется для самостраховки при подъеме на вершину);
  • каска.

Одежда для треккинга 1-4 день

  • футболка;
  • термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
  • термоштаны;
  • тёплая флисовая кофта;
  • ветро-влагозащитная куртка с капюшоном. Если куртка может промокнуть, то ещё плащ-дождевик;
  • ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной;
  • треккинговые ботинки или кроссовки. Могут использоваться и на восхождении;
  • тёплая шапка;
  • тонкие перчатки 2 пары;
  • панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
  • носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
  • сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
  • плавки или купальник;

Одежда для восхождения 5-9 день

  • пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку;
  • пуховка высотная, обязательна весной и осенью выше 5000 метров;
  • ботинки альпинистские утеплённые;
  • бахилы утеплённые, позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении;
  • гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи;
  • маска, бафф или балаклава для защиты лица от ветра;
  • тёплые непродуваемые перчатки, лучше варежки;

Прочее

  • налобный фонарик с 1 запасом батареек;
  • средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага, полотенце (небольшое),влажные салфетки;
  • кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
  • термос. 500-800 мл.;
  • бутылка для воды. 0,5-1 литр;
  • сидушка (желательно);
  • пакеты 100-120 литров 2шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания;
  • фотоаппарат;

Личная аптечка

  • гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
  • крем от загара (максимальной защиты);
  • витамины, лучше в шипучих таблетках;
  • аспирин, лучше в шипучих таблетках;
  • парацетамол;
  • пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
  • от расстройства желудка;
  • лекарства от своих болезней.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где организаторы встречают туристов?

Встреча происходит в городе Минеральные Воды.

Встреча в МинВодах в 10:00-12:00. Трансфер с 10:00 до 11:00 на ж/д, с 11:30 до 12:00 в аэропорту.

Если вы приехали накануне, вам надо будет подъехать к одному из мест встречи самостоятельно.

Я новичок, смогу ли я подняться на Эльбрус?

Большинство людей приезжающих, чтобы подняться с нами на вершину Эльбруса, новички. И это никак не мешает им достигнуть своей цели.

С первого дня тура наши гиды будут учить участников технике ходьбы, сначала по тропам, потом по снегу и льду, мы постоянно будем рассказывать и показывать как правильно дышать, на что обращать внимание при подъёмах.

Перед штурмом вершины мы проводим тренировки по взаимодействию группы при движении в связках, учим пользоваться ледорубом, треккинговыми палками. Отрабатываем правильную технику ходьбы в кошках.

Вместе мы всё сможем!

Как подготовиться к восхождению?

Самая важная и трудоёмкая часть подготовки к восхождению на Эльбрус, это физическая подготовка.

Для наших участников мы предоставляем тренировочные программы. В специальном чате контролируем и даём мотивацию не бросать занятия.

Как вы проводите акклиматизацию?

Акклиматизация — это процесс адаптации организма человека к условиям высокогорья (в нашем случае).

Процесс этот длительный, поэтому, чем больше времени от приезда в горы до восхождения на вершину, тем лучше.

Наш тур «восхождение на Эльбрус с востока», отличается оригинальной программой акклиматизации. Первые 4-5 дней тура группа проводит на южном склоне горы, поднимается до высоты 4500 метров и ночует в комфортном приюте «Орлиное гнездо», расположенном на высоте 4150 м. Эта предварительная акклиматизация позволяет быстрее пройти маршрут с востока и спуститься на юг, а не по пути подъёма.

Чем маршрут на Эльбрус с востока отличается от других маршрутов?

Маршрут по восточному склону Эльбруса через Ачкерьякольский лавовый поток, начинается из посёлка Эльбрус и идёт по ущелью Ирикчат.

С момента выхода на тропу до спуска нам не встретится ни одного магазина или приюта, все ночёвки будут в палатках, которые мы возьмём с собой.

Программа нашего тура отличается от других тем, что мы проводим предварительную акклиматизацию в комфортных условиях, используя инфраструктуру южного склона, что позволяет быстрее и более безопасно провести восхождение с востока.

Какие будут дополнительные расходы, не включенные в стоимость тура?

Из дополнительных расходов можно выделить три основных:

1. Прокат экипировки (основные позиции):

  • Альпинистские ботинки для восхождения (8 дней) — 7 000-8 600 руб.;
  • Рюкзак туристический 80-85 л (8 дней) — 3 200 руб.;
  • Место в 2-3х местной палатке (6 дней) — 2 400 руб.;
  • Спальный мешок t комфорта не выше 5 °С (6 дней) — 2 400 руб.;
  • Альпинистский набор: ледоруб, кошки, страховочная система, каска -— 0 руб.

Точная стоимость проката будет известна в апреле.

2. Питание в кафе. Средняя стоимость одного блюда 300-500 руб. Запланируйте как минимум одно, а лучше два-три посещения кафе, в которых можно попробовать национальные блюда.

3. Подарки, сувениры, карманные расходы от 1000 руб.

Какие скидки есть в туре?

Скидка 3000 руб. при приобретении тура от 2-х человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
3 авг 2024
Всё отлично, всем довольны
Всё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольныВсё отлично, всем довольны
М
13 июл 2024
Организация соответствует заявленному.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Михаил! Спасибо за ваш отзыв. Мы рады, что путешествие в целом вам понравилось. Будем рады видеть вас вновь в других наших турах по России!
Т
18 июн 2024
Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.

Спасибо, вы классные!

*Если у вас нет каких либо вещей для треккинга - обувь, палки, одежда, термос и т. п. все можно взять в прокат, на месте у организаторов.
Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.Организаторы - прекрасная команда гидов, любящих горы, знающих свою работу и с массой интересных жизненных историй про восхождения и преодоление.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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