Маршрут восхождения с востока через Ачкерьякольский лавовый поток выводит на Восточную вершину и входит в программу 7 вершин (восхождения на высочайшие вершины всех континентов).
Программа тура по дням
Встреча группы в Минеральных Водах. Начало маршрута по ущелью Ирикчат
Встречаем участников в г. Минеральные Воды.
Трансфер с 10:00 до 11:00 на ж/д, с 11:30 до 12:00 в аэропорту.
Трансфер в Приэльбрусье.
Заселение в кемпинг или гостиницу, в зависимости от выбранного варианта.
Прогулка к водопаду на реке Когутай 1-2 часа, набор высоты 200 м.
Акклиматизационное восхождение на пик Чегет или Иткол
После завтрака выход на акклиматизационное восхождение.
Треккинг на Чегет, очень популярный маршрут с отличными видами на Эльбрус и Донгуз-орун.
Привалы для восстановления сил будем делать каждый час.
Пройдём через две станции канатной дороги, где будем отдыхать и наслаждаться видами.
Также на станциях можно подкрепиться, заказав чай и чебуреки или хычины.
Продолжительность подъёма 5-6 часов, спуск 2 часа, набор высоты 1450 м.
Подъём в приют Бочки
После завтрака заедем в прокат, если кому-то из участников нужна экипировка.
После чего трансфер доставит нас к канатной дороге на Эльбрус.
Поднимемся до высоты 3750 м, где расположен приют Бочки.
После заселения выходим на акклиматизацию, задача подняться до окончания скальной гряды, высота 4300 м.
Спуск в Бочки, ужин, ночёвка на высоте 3750 м.
Отдых в Терсколе
Утром спускаемся вниз.
Сегодня отдыхаем и собираемся к выходу на маршрут.
Получаем снаряжение в прокате, упаковываем рюкзаки.
Выход на маршрут, восхождение на Эльбрус с востока
Трансфер доставит нас в посёлок Эльбрус, прямо к началу тропы по ущелью Ирик-чат.
Здесь начало маршрута на Эльбрус с востока.
Вес рюкзаков на старте составит около 20 кг, следующие 6 дней мы проведём вдали от цивилизации, всё необходимое питание и снаряжение мы будем нести сами.
По предварительной договорённости можно нанять портера (носильщик грузов — 5 000 руб. /день), можно скинуться вдвоём- втроём.
Ночевка в «Саду камней» на 3000 м.
Продолжительность пути 6 часов, набор высоты 1300 м.
Переход до перевала Ирик-чат, выход на Ачкерьякольский лавовый поток
Выходим пораньше, чтобы двигаться по хорошей погоде (летом на Кавказе погода в утренние часы часто лучше).
Поднимаемся на перевал Ирикчат и дальше проходим стоянки на Рыжем бугре, переходим ледник Ирик (в связках) и выйдем на начало лавового потока.
Высота 4000 м.
Продолжительность пути 7-8 часов, набор высоты 1000 м.
Переносим лагерь на 4600
Собираем лагерь и поднимаемся до высоты 4600 м.
Здесь есть места для четырёх палаток, ставим их.
Обедаем и делаем акклиматизационный выход на высоту 4900 м.
Продолжительность подъёма 7-8 часов, набор высоты 600-900 м.
Отдых перед восхождением
День отдыха перед решающим штурмом, набираемся сил.
Восхождение на Эльбрус
С ночёвок на 4600 м выходим ночью.
Поднимаемся на восточную вершину Эльбруса — 5621 м.
Время подъёма 7-8 часов.
Спускаемся на седловину, отдыхаем.
В случае хорошей погоды и нормального состояния участников поднимаемся на западную вершину и спускаемся на юг.
На высоту 5100 м можно вызвать ратрак, чтобы спуститься быстрее.
Отдых в посёлке Терскол
Этот день вы проведете в поселке Терскол (туристический центр Приэльбрусья).
Трансфер в пос. Терскол.
Размещение в отеле.
Прогулки по окрестностям Терскола, посещение местного рынка, где можно приобрести различные сувениры, связанные с Эльбрусом.
Вечером русская баня на дровах с веником.
В случае необходимости (если долгое время не будет погоды), этот день будет использован в качестве дополнительного резервного дня для восхождения.
Трансфер в Минеральные Воды
Возвращение в Минеральные Воды и Пятигорск, трансфер в первой половине дня.
Отъезд
Резервный день на случай непогоды. Таким образом, у группы будет 4 дня на то, чтобы дождаться хорошей погоды и подняться на вершину Эльбруса.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- В гостинице 2, 3-местное размещение (4-5 дней);
- в приюте Бочки, 3750 м (1 день);
- в приюте «Орлиное гнездо», 4150 м (1 день);
- в палатках.
Варианты проживания
Палатка
Орлиное гнездо
Располагается на высоте 4130 м. н.у. м. Приют находится выше, верхней станции канатной дороги "Гара-Баши 2" по левой стороне каменной гряды. Подняться в него можно пешком, на ратраке или снегоходе.
Представляет собой: отдельно стоящее здание. 6 комнат с вместимостью 4, 6 и 8 человек. Двух-ярусные кровати в комнатах оборудованы подушками и матрацами. Отдельно стоящая кухня-столовая, оборудованная газовыми плитами, столами, где можно самостоятельно готовить либо заказать трехразовое питание. Туалет снаружи в виде небольшого строения.
Бочки
Высокогорная турбаза «Гарабаши-Бочки» расположен на склоне Эльбруса, где туристы перед восхождениями могут пройти акклиматизацию, а также отдохнуть после спуска с вершины Эльбруса. Приют находится на высоте 3750 метров над уровнем моря, в 50 метрах от станции «Гарабаши» — конечная станция кресельной дороги. Размещение на турбазе «Гарабаши-Бочки» осуществляется в домиках в форме бочек рассчитанные на 6 человек. В каждом домике: 6 спальных мест, столик и стулья. Удобства на территории. Столовая совмещена с кухней и находится в отдельном здании.
Гостиница
Гостиница проживания уточняется.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гидов (один на 3-4 участника)
- Трансфер Минеральные Воды - Терскол - Минеральные Воды
- Трансфер Терскол - Азау - Терскол
- Трансфер Терскол - пос. Эльбрус
- Проживание в гостинице 2, 3-местное размещение (4-5 дней)
- Проживание в приюте (2 дня)
- Канатная дорога Азау - Мир - Азау
- Питание 3-разовое: завтрак, ужин, перекус на выходах
- Билеты в национальный парк Приэльбрусье
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Прокат личного снаряжения
- Прокат экипировки
- Услуги портера (носильщик грузов) - 5 000 руб. /день (по желанию)
- Спуск на ратраке после восхождения
- Расширенная страховка (рекомендуется)
- Питание в кафе (по желанию)
- Дополнительные экскурсии
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
Снаряжение походное
- рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя;
- спальный мешок. Температура комфорта -5…. -10 С, лучше с синтетическим наполнителем;
- при размещении в приюте – самый легкий и маленький, в приюте есть отопление, одеяла и подушки, спальник нужен только в качестве постельного белья;
- треккинговые палки;
- коврик туристический (каремат, пенка);
- палатка;
Снаряжение для восхождения
- спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более;
- рюкзак 25-35 литров на восхождение;
- кошки с мягким креплением;
- беседка страховочная, два карабина, ус. самостраховки;
- ледоруб (применяется для самостраховки при подъеме на вершину);
- каска.
Одежда для треккинга 1-4 день
- футболка;
- термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
- термоштаны;
- тёплая флисовая кофта;
- ветро-влагозащитная куртка с капюшоном. Если куртка может промокнуть, то ещё плащ-дождевик;
- ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной;
- треккинговые ботинки или кроссовки. Могут использоваться и на восхождении;
- тёплая шапка;
- тонкие перчатки 2 пары;
- панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
- носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
- сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
- плавки или купальник;
Одежда для восхождения 5-9 день
- пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку;
- пуховка высотная, обязательна весной и осенью выше 5000 метров;
- ботинки альпинистские утеплённые;
- бахилы утеплённые, позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении;
- гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи;
- маска, бафф или балаклава для защиты лица от ветра;
- тёплые непродуваемые перчатки, лучше варежки;
Прочее
- налобный фонарик с 1 запасом батареек;
- средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага, полотенце (небольшое),влажные салфетки;
- кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
- термос. 500-800 мл.;
- бутылка для воды. 0,5-1 литр;
- сидушка (желательно);
- пакеты 100-120 литров 2шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания;
- фотоаппарат;
Личная аптечка
- гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
- крем от загара (максимальной защиты);
- витамины, лучше в шипучих таблетках;
- аспирин, лучше в шипучих таблетках;
- парацетамол;
- пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
- от расстройства желудка;
- лекарства от своих болезней.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где организаторы встречают туристов?
Встреча происходит в городе Минеральные Воды.
Встреча в МинВодах в 10:00-12:00. Трансфер с 10:00 до 11:00 на ж/д, с 11:30 до 12:00 в аэропорту.
Если вы приехали накануне, вам надо будет подъехать к одному из мест встречи самостоятельно.
Я новичок, смогу ли я подняться на Эльбрус?
Большинство людей приезжающих, чтобы подняться с нами на вершину Эльбруса, новички. И это никак не мешает им достигнуть своей цели.
С первого дня тура наши гиды будут учить участников технике ходьбы, сначала по тропам, потом по снегу и льду, мы постоянно будем рассказывать и показывать как правильно дышать, на что обращать внимание при подъёмах.
Перед штурмом вершины мы проводим тренировки по взаимодействию группы при движении в связках, учим пользоваться ледорубом, треккинговыми палками. Отрабатываем правильную технику ходьбы в кошках.
Вместе мы всё сможем!
Как подготовиться к восхождению?
Самая важная и трудоёмкая часть подготовки к восхождению на Эльбрус, это физическая подготовка.
Для наших участников мы предоставляем тренировочные программы. В специальном чате контролируем и даём мотивацию не бросать занятия.
Как вы проводите акклиматизацию?
Акклиматизация — это процесс адаптации организма человека к условиям высокогорья (в нашем случае).
Процесс этот длительный, поэтому, чем больше времени от приезда в горы до восхождения на вершину, тем лучше.
Наш тур «восхождение на Эльбрус с востока», отличается оригинальной программой акклиматизации. Первые 4-5 дней тура группа проводит на южном склоне горы, поднимается до высоты 4500 метров и ночует в комфортном приюте «Орлиное гнездо», расположенном на высоте 4150 м. Эта предварительная акклиматизация позволяет быстрее пройти маршрут с востока и спуститься на юг, а не по пути подъёма.
Чем маршрут на Эльбрус с востока отличается от других маршрутов?
Маршрут по восточному склону Эльбруса через Ачкерьякольский лавовый поток, начинается из посёлка Эльбрус и идёт по ущелью Ирикчат.
С момента выхода на тропу до спуска нам не встретится ни одного магазина или приюта, все ночёвки будут в палатках, которые мы возьмём с собой.
Программа нашего тура отличается от других тем, что мы проводим предварительную акклиматизацию в комфортных условиях, используя инфраструктуру южного склона, что позволяет быстрее и более безопасно провести восхождение с востока.
Какие будут дополнительные расходы, не включенные в стоимость тура?
Из дополнительных расходов можно выделить три основных:
1. Прокат экипировки (основные позиции):
- Альпинистские ботинки для восхождения (8 дней) — 7 000-8 600 руб.;
- Рюкзак туристический 80-85 л (8 дней) — 3 200 руб.;
- Место в 2-3х местной палатке (6 дней) — 2 400 руб.;
- Спальный мешок t комфорта не выше 5 °С (6 дней) — 2 400 руб.;
- Альпинистский набор: ледоруб, кошки, страховочная система, каска -— 0 руб.
Точная стоимость проката будет известна в апреле.
2. Питание в кафе. Средняя стоимость одного блюда 300-500 руб. Запланируйте как минимум одно, а лучше два-три посещения кафе, в которых можно попробовать национальные блюда.
3. Подарки, сувениры, карманные расходы от 1000 руб.
Какие скидки есть в туре?
Скидка 3000 руб. при приобретении тура от 2-х человек.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо, вы классные!
*Если у вас нет каких либо вещей для треккинга - обувь, палки, одежда, термос и т. п. все можно взять в прокат, на месте у организаторов.