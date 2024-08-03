1 день

Встреча группы в Минеральных Водах. Начало маршрута по ущелью Ирикчат

Встречаем участников в г. Минеральные Воды.

Трансфер с 10:00 до 11:00 на ж/д, с 11:30 до 12:00 в аэропорту.

Трансфер в Приэльбрусье.

Заселение в кемпинг или гостиницу, в зависимости от выбранного варианта.

Прогулка к водопаду на реке Когутай 1-2 часа, набор высоты 200 м.