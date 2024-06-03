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Авторский тур
4 дня
Популярное предложение
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
11 июня в 12:00
21 июня в 12:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
10 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
2 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Начало: Минеральные Воды
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 76 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
73 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Начало: г. Минеральные Воды
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 77 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Начало: г. Минеральные Воды
21 июня в 10:00
2 авг в 10:00
от 83 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
Начало: г. Минеральные Воды
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 61 200₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Восхождение на Эльбрус с южной стороны с проживанием в палатках
Начало: г. Минеральные Воды
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 38 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Восхождение на Эльбрус с юга
Начало: г. Минеральные Воды
25 июня в 10:00
69 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Эльбрус. Восхождение с Юга
Начало: Г. Минеральные Воды
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Эльбрус. Восхождение с Севера
Начало: Г. Минеральные Воды
7 июля в 10:00
5 авг в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Эльбрус. Восхождение с востока
Начало: г. Минеральные Воды
19 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
13 окт в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
13 сен в 10:00
18 окт в 10:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Осенний Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
6 сен в 10:00
11 окт в 10:00
15 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
28 июля в 11:00
18 авг в 11:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
31 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
23 июня в 11:00
25 авг в 11:00
52 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
Исследовать древнюю цитадель Нарын-Кала и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Минеральные Воды, 7:00
21 июня в 08:00
5 июля в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Начало: Кисловодск/Пятигорск/Минеральные Воды, точные мест...
20 июня в 10:00
1 авг в 10:00
28 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
Завтра в 12:00
23 июня в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Начало: Г. Минеральные Воды - жд вокзал, аэропорт
Расписание: Согласно расписанию
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана3 июня 2024Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ССтанислава29 мая 2024В конце мая 2024 года были с мужем в туре «Притяжение Эльбруса». Все очень понравилось, очень насыщенная программа. Рекомендую внимательно с
- ДДмитрий27 мая 2024Даже не знаю, как описать восхищение этим туром! Каждый день в туре подарил незабываемые эмоции! Прекрасно подобранные маршруты и локации, сотни фотографий и только восхищение от проведенного времени! Алексей прекрасный инструктор, начитанный, грамотный. Часы увлекательных историй и рассказов не давали заскучать.
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ССветлана23 мая 2024Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ддиана20 мая 2024Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем необходимым 🌞 шикарные виды и воздух
- ССергей19 мая 2024Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Популярные места»
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