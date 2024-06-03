Главные экскурсионные места в Минеральных Водах

Найдено 58 туров в категории «Популярные места» в Минеральных Водах, цены от 14 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
45 отзывов
Популярное предложение
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000 за человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
21 отзыв
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000 за человека
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
11 июня в 12:00
21 июня в 12:00
21 000 за человека
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655 за человека
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600 за человека
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
14 отзывов
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
17 отзывов
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950 за человека
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900 за человека
Две стороны Эльбруса
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
10 июля в 08:00
45 000 за человека
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
2 июля в 08:00
52 000 за человека
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000 за человека
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000 за человека
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900 за человека
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Начало: Минеральные Воды
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 76 000 за человека
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
73 200 за человека
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Начало: г. Минеральные Воды
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 45 000 за человека
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 77 000 за человека
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Начало: г. Минеральные Воды
21 июня в 10:00
2 авг в 10:00
от 83 000 за человека
Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
Начало: г. Минеральные Воды
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 61 200 за человека
Восхождение на Эльбрус с южной стороны с проживанием в палатках
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с южной стороны с проживанием в палатках
Начало: г. Минеральные Воды
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 38 900 за человека
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450 за человека
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 000 за человека
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
32 800 за человека
Восхождение на Эльбрус с юга
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с юга
Начало: г. Минеральные Воды
25 июня в 10:00
69 500 за человека
Эльбрус. Восхождение с Юга
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Эльбрус. Восхождение с Юга
Начало: Г. Минеральные Воды
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000 за человека
Эльбрус. Восхождение с Севера
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Эльбрус. Восхождение с Севера
Начало: Г. Минеральные Воды
7 июля в 10:00
5 авг в 10:00
от 36 000 за человека
Эльбрус. Восхождение с востока
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Эльбрус. Восхождение с востока
Начало: г. Минеральные Воды
19 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 49 000 за человека
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
13 окт в 10:00
45 000 за человека
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 40 000 за человека
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
15 900 за человека
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
13 сен в 10:00
18 окт в 10:00
15 000 за человека
Осенний Лаго-Наки и Гуамское ущелье
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Осенний Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
6 сен в 10:00
11 окт в 10:00
15 900 за человека
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350 за человека
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
28 июля в 11:00
18 авг в 11:00
52 900 за человека
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
31 400 за человека
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
45 000 за человека
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
32 800 за человека
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
23 июня в 11:00
25 авг в 11:00
52 800 за человека
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
Исследовать древнюю цитадель Нарын-Кала и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Минеральные Воды, 7:00
21 июня в 08:00
5 июля в 08:00
25 000 за человека
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Начало: Кисловодск/Пятигорск/Минеральные Воды, точные мест...
20 июня в 10:00
1 авг в 10:00
28 000 за человека
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
Завтра в 12:00
23 июня в 12:00
77 000 за человека
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Начало: Г. Минеральные Воды - жд вокзал, аэропорт
Расписание: Согласно расписанию
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
29 000 за человека
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800 за человека
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
    читать дальше

    насыщен и интересен. Было много различных интересных локаций. На Кавказ хочется возвращаться снова и снова!! Так как покоряет радушие и гостеприимство местных жителей. Да и на Кавказе очень много красивых локаций. Все-таки природа и горы лечат душу.

    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
    В конце мая 2024 года были с мужем в туре «Притяжение Эльбруса». Все очень понравилось, очень насыщенная программа. Рекомендую внимательно с
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    ней ознакомиться, прежде чем заказывать, в туре действительно требуется некоторая физическая подготовка. Отдельное спасибо гиду Сергею за безопасность, профессионализм и компанию! Рассказал много интересных деталей о регионе, природе и особенностях культуры)) И огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
    Даже не знаю, как описать восхищение этим туром! Каждый день в туре подарил незабываемые эмоции! Прекрасно подобранные маршруты и локации, сотни фотографий и только восхищение от проведенного времени! Алексей прекрасный инструктор, начитанный, грамотный. Часы увлекательных историй и рассказов не давали заскучать.
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
    Все здорово, отлажено, всем рекомендую!Все здорово, отлажено, всем рекомендую!Все здорово, отлажено, всем рекомендую!Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • д
    диана
    20 мая 2024
    Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
    Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем необходимым 🌞 шикарные виды и воздух
    Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем
  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Популярные места»

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  5. Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
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