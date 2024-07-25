Альпийские луга, заснеженные вершины, стремительные реки и бурные водопады никого не оставят равнодушным.
Но настоящей драгоценностью Архыза являются высокогорные озёра, которые отличаются редкой красотой (их насчитывается более 60). Наш маршрут позволяет познакомиться с рядом озер Софийского хребта.
Незабываемое впечатление оставит и Софийский ледник, из-под которого низвергаются водопады с высоты 120 метров.
Программа тура по дням
Встреча. Трансфер на курорт Архыз, термальные источники
Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.
Обратите внимание: если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске.
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00. Сбор группы.
12:30 Групповой трансфер в Архыз без гида.
Остановка на обед (доп. плата).
По пути — посещение термального комплекса «Жемчужина Кавказа», состоящего из 8 бассейнов с гидромассажными установками. Вода в бассейнах разной температуры: от + 25 до +41 градусов (доп. плата за билет).
На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе. В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.
Размещение в отеле «Вертикаль SKI&SPA Resort» 4*п. Архыз.
Ужин – самостоятельно.
Дуккинские озера - жемчужины Карачаево-Черкесии
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в отеле. Заброска на транспорте повышенной проходимости к началу маршрута.
Дуккинские озера – один из самых популярных маршрутов Архыза. Мы посетим три красивых и популярных озера бассейна реки Малая Дукка.
Трекинг начинается с путешествия по пологой приятной тропе, которая приводит к излучине реки Малая Дукка. Потом тропа начинает круче забирать вверх, но вскоре снова выглаживается.
Мы остановимся на отдых у быстрого ручья, который течет в окружении альпийского разноцветья. Но расслабляться не стоит, ведь впереди самый сложный участок – крутой подъем к нижнему озеру Рыбка.
Не поленитесь и поднимитесь на второе озеро, Аркасарское. Несмотря на то, что между двумя озерами меньше ста метров перепада, выглядят они совершенно по-разному: верхнее озеро более суровое в окружении горных пиков.
Обед (сух. паек).
Если остались силы, можно вернуться другим путем, через третье озеро, которое носит название «Сказка Кавказа».
Возвращение в отель.
- Продолжительность: 5- 6 часов
- Перепад высот: 500 метров
Возможна замена на трекинг к Лунному озеру.
Софийское ущелье. Водопад Ак-Айры
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Заброска на транспорте повышенной проходимости в верховья Софийского ущелья на высоту 2 000 м над уровнем моря. Это вступительная часть программы, потому как джиппинг по руслу горной реки достоин отдельной экскурсии.
Далее мы предлагаем два радиальных выхода, оба примерно одинаковой сложности и продолжительности.
Первая часть маршрута – посещение знаменитых Софийских водопадов, которые видны уже с дороги. Для подхода к ним поднимемся по хорошей тропе около 300 м. Эта группа водопадов берет начало в Софийском Восточном леднике, который отступает со значительной скоростью, обнажая заглаженные скалы – «бараньи лбы» и открывая нам новые ветви водопадов.
Обед.
После обеда мы посетим водопады Ак-Айры, которые менее известны и не видны с дороги. До них также ведет хорошая тропа, с аналогичным набором высоты. Самый высокий водопад берет начало на леднике Софийский Западный, а каскад водопадов поменьше – на леднике Соловьёва, который стекает с вершины Надежда.
Возвращение в отель.
Ужин – самостоятельно.
- Продолжительность: 5-6 часов
- Перепад высот: 300 метров
Отдых на курорте. Дополнительные экскурсии
Завтрак в отеле.
В свободное время предлагаем за дополнительную плату экскурсии:
- Прогулка по экотропе (самостоятельно – без оплаты, с гидом – от 5 000 рублей).
Прогулка начинается от нижней станции канатной дороги «Млечный путь».
Маршрут промаркирован, оборудован ступенями на крутых участках и мостиками через ручьи.
Во время экскурсии вы узнаете о флоре и фауне Западного Кавказа, об истории региона и возникновении курорта, о маршрутах в окрестностях Архыза, самого разного формата и продолжительности.
- Конная прогулка по Аланской тропе (от 3 500 рублей с человека).
Прогулка верхом — лучший способ узнать природу Карачаево-Черкесии.
Набор высоты на этом маршруте совсем небольшой, около ста метров.
Во время прогулки вы узнаете об истории региона и возникновении курорта, научитесь опознавать доминирующие вершины.
- Поездка на квадроциклах на реку Белая (от 6 000 рублей за квадроцикл на 2 человек).
Экскурсия на квадроциклах — это идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать экстремальный нестандартный отдых!
В течение всего маршрута вас будет сопровождать опытный инструктор, который расскажет и покажет вам как управлять квадроциклом.
На реке Белая расположился Белореченский водопад — один из наиболее полноводных в архызском районе на высоте 1670 м.
- Поездка на вездеходах (от 6000 рублей за 1 час).
Вездеходы «Сокол» - это мощный двигатель, высокая проходимость, огромные колёса, с помощью которых можно преодолеть маршруты любой сложности.
Перед экскурсией проводится инструктаж. Гид-инструктор будет сопровождать вас в течение всего маршрута.
Вездеход вмещает 3-х взрослых.
- Рафтинг на Архызе (стоимость уточняется),маршруты для новичков и опытных.
- Ночная экскурсия по звездному небу с телескопом «Дорога к звездам» (от 700 рублей с человека при сборной группе + трансфер).
- Скалолазание по скалам – уточнять у гида на месте.
Скалы Пастухова и большой азимутальный телескоп
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Часть маршрута мы проедем на транспорте повышенной проходимости по ущелью р. Большой Зеленчук и поднимемся по серпантину на высоту 2070 метров над уровнем моря. Далее нас ждет простой, но очень видовой трекинг к скалам Пастухова. Перепад высот 700 м, прекрасные виды и возможность восхождения за один день - основные преимущества маршрута, которые делают его доступным для всех физически подготовленных людей. Не требует применения специального снаряжения.
Обед (сух. паек).
После обеда посещение обсерватории.
В Архызе работает уникальная, самая большая в России обсерватория для наблюдения за глубоким космосом. Она была образована во второй половине 1960-х годов и расположена у подножия горы Пастухова (Карачаево-Черкессия).
Обсерватория представляет собой грандиозное сооружение, ее главный купол виден за несколько километров с дороги в Архыз. Наш путь будет проходить по горному серпантину протяженностью 10 км, который соединяет Нижний Архыз с научной площадкой на горе Пастухова.
Главный объект внимания – большой азимутальный телескоп, который является крупнейшим оптическим телескопом во всей Евразии и вторым в мире после телескопа КЕКА (США).
Возвращение в отель.
- Продолжительность: 5-6 часов
- Перепад высот: 700 метров
Треккинг на хребет Абишара-Ахубу
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Хребет Абишира-Ахуба находится вблизи горного поселка Архыз, на территории Карачаево-Черкесской Республики и является одной из визитных карточек этого удивительного по своей красоте района.
Несомненно, главной достопримечательностью этого хребта является большое количество высокогорных озер, их тут насчитывают порядка двух десятков. Средняя высота хребта Абишира-Ахуба составляет 3000 метров над уровнем моря., а его самая высокая вершина – гора Речепста (3214 м).
Обед (сух. паек).
Канатной дорогой поднимаемся на высоту 2400 метров (доп. плата) и отсюда начнется наш трекинг на хребет Абишира-Ахуба.
Пеший переход сначала вдоль южного склона хребта, который относительно пологий и травянистый через красивые альпийские луга. Чтобы добраться до озер, нам нужно перевалить хребет с южной стороны через перевал Федосеева на его северные склоны, которые характеризуются скальными выступами, небольшими ледниками и красивейшими озерами.
Сверху видно, как выглядит хребет с другой стороны: обзор открывается на 360 градусов. Вид не разочарует. За спиной – бескрайние зеленые долины и ущелья с озерами, реками и водопадами.
Пешком около 1.5 км мы дойдем до ближайшего озера – Турье, глубина которого составляет около 20 метров глубины.
Возвращение в отель.
- Продолжительность: 5-6 часов
- Перепад высот: 800 метров
Отъезд. Нижне-Архызское городище. Зеленчукские храмы
Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00. Вещи берем с собой.
Встреча с гидом.
По дороге вас ждет увлекательная экскурсия и двухчасовая прогулка по Нижне-Архызскому городищу, на территории которого сохранились до наших дней христианские храмы, построенные еще до крещения Руси. Так же у вас будет возможность подняться к Лику Христа – монументальной иконе, написанной на скале в Х веке.
Обед.
Групповой трансфер в аэропорт или ж/д Минеральные Воды к рейсам отправляющиеся после 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в п. Архыз.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное*
|Одноместное
|Доп. место
|Доп. сутки
(цена за 2-местный номер)
|Вертикаль SKI&SPA Resort 4*
|59000
|78000
|55000
|5500
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Вертикаль SKI and SPA Resort 4
Отель «Вертикаль» с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в селе Архыз. К услугам гостей номера с видом на горы и помещение для хранения лыж.
В каждом номере установлен платяной шкаф, а в некоторых из них также имеется мини-кухня с микроволновой печью. Среди удобств в номерах гостиницы «Вертикаль» — телевизор и фен.
В ресторане «Барит» подают блюда европейской и кавказской кухонь. В гостинице работает спа-комплекс с фито-бочкой и гидромассажной ванной.
Для гостей организуется прокат лыжного снаряжения, так как окрестности отлично подходят для занятий лыжным спортом. В распоряжении гостей детская игровая площадка.
Расстояние от гостиницы «Вертикаль» до Домбая составляет 42 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы «аэропорт (или ж/д вокзал) Минеральные Воды - Архыз - (или ж/д вокзал) Минеральные воды»
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
- Услуги горного гида
- Размещение в гостинице 4* или аналогичного уровня в п. Архыз 6 ночей
- Посещение спа-центра отеля в часы работы
- Питание: 6 завтраков, 3 сух. пайка, 2 обеда
- Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Приглашение для иностранных граждан - 1500 руб. /чел
- Канатная дорога в Архызе - от 700 рублей
- Посещение термального комплекса - от 550 рублей (оплата наличными на месте)
- Питание, не включенное в программу тура
- Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Аренда личного туристического снаряжения
- Страховка от несчастных случаев
- Рафтинг, конные прогулки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная куртка;
- трекинговые брюки;
- трекинговые ботинки;
- термобелье;
- кофта (флисовая);
- перчатки и шапка для подъёма на Эльбрус;
- рюкзак (объём до 30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка»;
- термос;
- трекинговые палки.
Для посещения термального комплекса:
- купальник;
- резиновые тапочки;
- полотенце.
Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность — паспорт, для детей — свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организована встреча и проводы в туре?
Встреча
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00. Сбор группы.
12:30 — групповой трансфер в Архыз.
Проводы
Групповой трансфер в аэропорт или ж/д Минеральные Воды к рейсам отправляющиеся после 20:00.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужен ли пограничный пропуск?
Маршрут проходит в приграничной территории. Для иностранных граждан, в том числе для граждан стран СНГ необходимо оформить пограничный пропуск, подача документов — за 45 дней. Срок изготовления пропуска для граждан России — 20 дней.
Какая будет погода?
Климат характеризуется относительной прохладой, а также сухостью, чистотой и высокой степенью ионизации воздуха, обилием ультрафиолетовой радиации. Много солнечных дней. Зима мягкая; средняя температура января около -3°C; устойчивый снежный покров с середины декабря до конца февраля. Лето умеренно тёплое; средняя температура августа 15-16°C. Погодные условия в горах изменяются достаточно часто. Температура днем от +10 до +25ºС, ночью от +6 до +15, осенью– от -5 до +10. Летом выпадает максимальное количество осадков.
Программа может измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями.
Есть ли особые правила поведения на Кавказе?
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют карачаево-балкарскую и черкесскую речь соответственно.
Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Большая часть населения задействована в туристической индустрии.
Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно.
В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).
Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице.
На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.
Можно ли платить картой в туре?
Денежная единица – российский рубль. На маршруте лучше иметь наличные деньги – расплачиваться карточкой возможно только в городах – Минеральные Воды, и др.
Что надо знать о гидах?
На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.
Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд – всего лишь преодоление расстояний, с гидом – это уже путешествие.
Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.
Есть ли ограничения по участию в туре?
Возрастное ограничение для участников тура – не моложе 10 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкет. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).
Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:
Индивидуальная непереносимость недостатка кислорода, стенокардия III-IV функционального класса, гипертоническая болезнь 3 ст., хроническая почечная недостаточность, острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.), сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, стадия обострения хронических воспалительных процессов, острые инфекционные заболевания.
В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.
У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.
Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.
Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки. Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.
Какие особенности высокогорья?
В рамках программы мы будем находиться на высоте 800-3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге до высоты 3000 метров над уровнем моря. Проживание по программе – на высоте от 1600 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.
Какие есть меры предосторожности и правила поведения в активном туре?
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
- Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
- Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
- Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
- Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
- Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
- Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
- Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
- Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
- С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
- Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.