1 день

Встреча. Трансфер на курорт Архыз, термальные источники

Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.

Обратите внимание: если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске.

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00. Сбор группы.

12:30 Групповой трансфер в Архыз без гида.

Остановка на обед (доп. плата).

По пути — посещение термального комплекса «Жемчужина Кавказа», состоящего из 8 бассейнов с гидромассажными установками. Вода в бассейнах разной температуры: от + 25 до +41 градусов (доп. плата за билет).

На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе. В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.

Размещение в отеле «Вертикаль SKI&SPA Resort» 4*п. Архыз.

Ужин – самостоятельно.