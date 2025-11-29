Описание тура
Экскурсионная программа тура оставит неизгладимые впечатления от прекрасной природы Адыгеи. Ущелье Мишоко; Конная прогулка по Старым черкесским садам; Хаджохский водопад Скала желаний Скала Чертов палец; Хребет Уна-Коз Маршрут к горе Батарейной Старый заброшенный Турецкий базар Смотровая Азиш-Тау
Проживание:
Предлагается размещение в 8 гостевых домах на выбор:
Гостевой дом Рябиновые Бусы (2х-местные, 3х-местные и 4х-местные номера). Живописная территория; Подогреваемый бассейн в любое время года бассейн под открытым небом, поблизости подвесной мост через реку Белую; дома из срубов; мангал; беседки (крытая и летние) детская площадка, бесплатная парковка.
Гостиничный комплекс Парк Хаджох (2х-местные номера). Уютная территория; обогреваемый в любое время года бассейн под открытым небом; Спа-услуги; хаммам; финская парная; мангал; бильярдная комната; Sonyplaystation; настольный футбол; детская комната; детская площадка; бесплатная парковка.
Гостевой дом Отдых у реки (2х-местные, 3х-местные и 4х-местные номера) расположен прямо на берегу реку Белая. Благоустроенная территория, подогреваемый бассейн с комфортной температурой в любое время года (37), русская банька и игровая зона для детей.
Гостевой дом Горная Лаванда (2х-местные номера). Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. Уютные веранды, баня, хамам, бассейн-купель, бесплатная парковка, вблизи река Белая и живописный подвесной мост.
Гостевой дом На Аминовской (3х-местные номера) Отличный эконом вариант для тех туристов, у кого горы, реки, ущелья и водопады на первом месте. Стандартные 3-х местные номера с удобствами.
Гостевой дом Софья (2х-местные, 3х-местные и 4х-местные номера)На территории: детская игровая площадка, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.
Гостевой дом Дего (2х-местные и 4х-местные номера) Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория. Трехразовое питание туристов организовано в уютной столовой на территории. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка.
Гостевой дом У ручья
На территории гостевого дома бассейн, шезлонги, беседки, мангалы и мангальныепринадлежности. Стоянка на территории под видеонаблюдением. В номерах есть все необходимое для комфортного проживания: душевая (мыльные принадлежности, полотенца, одноразовые тапочки), кондиционер, телевизор, бесплатный wi-fi
В каждом номере есть все удобства.
Программа тура по дням
Термальные источники
10.30 Встреча в Краснодаре на Жд вокзале Краснодар-1 - трансфер в гостевой дом.
11:00 - 13:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту трансфер в гостевой дом.
14:00 - Встреча в Краснодаре в аэропорту - трансфер в гостевой дом.
13:00 - 13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристов, прибывшими из Краснодара.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни. Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Туристы, проживающие в Гд Отдых у реки завтракают в своём Гд, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды 50 метров, от Отдыха у реки 200 метров, от на Аминовской 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина. Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории этих гостевых домов. Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
14:30 15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник Псыгупс. Для туристов, прибывающих и Минеральных вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.
17:00 - 18.30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод
19:00 Ужин в гостевом доме.
Водопады Руфабго
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго. В переводе с адыгейского Руфабго означает бешеный. Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща. Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса. Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник Псыгупс.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Конная и пешая прогулки
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту Ущелье Мишоко и старые черкесские сады. Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра - шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным - скорость приблизительно 4-5 км/ч. Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами. Важно! Ограничение по весу туриста не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник Псыгупс.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Хаджохская теснина
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину. Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг. Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем. Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя. Но можно представить. А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники. Важно! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям сплав по реке Белой!
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник Псыгупс.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Плато Лаго-Наки
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день. Конечная точка знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи. В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
14:00 Горячий обед в уютном кафе Высота 1512 у Азишской пещеры.
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Высокогорное плато Лаго-Наки уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память. После экскурсии на плато Лаго-Наки, туристы, прибывшие из Минеральных Вод отправляются на геотермальный источник Псыгупс. Ужин в гостевом доме.
18:00 Ужин в гостевом доме.
Святомихайловский Афонский монастырь
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в Святомихайловский Афонский монастырь. Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами. Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю - открывается изумительная панорама гор. Плато Лагонаки, вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони. Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник Псыгупс.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Завершающий день тура
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Что включено
- Вход на термальные источники (5 посещений)
- Трансфер из места прибытия (Жд вокзал, аэропорт) и обратно
- Проживание, 3-х разовое питание
- Сопровождение гидов на всех экскурсионных объектах
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара/Минеральных Вод и обратно Индивидуальный трансфер Краснодар/Минеральные Воды Каменномостский-Краснодар/Минеральные Воды (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: Водопады Руфабго 600 руб взр, 300р - детский (до 14 лет)., Монастырь 500 руб взр, 300 р - детский (до 14 лет)., Хаджохская теснина 600 руб взр, 300р - детский (7-13 лет)., Кавказский заповедник 500 руб взр, 250 руб детский (до 14 лет)., Канатка 900 руб взр, 600 руб детский (7-13 лет)., Азишская пещера 800 руб, 400 руб детский (до 14 лет)., пещера Нежная 500 руб., Конная прогулка 2000 руб, Рафтинг 2000 руб., Экстрим-парк (по желанию) 2000-3000 руб. (в зависимости от маршрута) Цены в праздничные дни могут отличаться (в майские и новогодние праздники)
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Расходы личного характера
- Сауна, баня