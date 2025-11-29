Мои заказы

Тур «Водная ривьера»

Экскурсионная программа тура оставит неизгладимые впечатления от прекрасной природы Адыгеи
Тур «Водная ривьера»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур «Водная ривьера»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур «Водная ривьера»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Экскурсионная программа тура оставит неизгладимые впечатления от прекрасной природы Адыгеи. Ущелье Мишоко; Конная прогулка по Старым черкесским садам; Хаджохский водопад Скала желаний Скала Чертов палец; Хребет Уна-Коз Маршрут к горе Батарейной Старый заброшенный Турецкий базар Смотровая Азиш-Тау

Проживание:

Предлагается размещение в 8 гостевых домах на выбор:

Гостевой дом Рябиновые Бусы (2х-местные, 3х-местные и 4х-местные номера). Живописная территория; Подогреваемый бассейн в любое время года бассейн под открытым небом, поблизости подвесной мост через реку Белую; дома из срубов; мангал; беседки (крытая и летние) детская площадка, бесплатная парковка.

Гостиничный комплекс Парк Хаджох (2х-местные номера). Уютная территория; обогреваемый в любое время года бассейн под открытым небом; Спа-услуги; хаммам; финская парная; мангал; бильярдная комната; Sonyplaystation; настольный футбол; детская комната; детская площадка; бесплатная парковка.

Гостевой дом Отдых у реки (2х-местные, 3х-местные и 4х-местные номера) расположен прямо на берегу реку Белая. Благоустроенная территория, подогреваемый бассейн с комфортной температурой в любое время года (37), русская банька и игровая зона для детей.

Гостевой дом Горная Лаванда (2х-местные номера). Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. Уютные веранды, баня, хамам, бассейн-купель, бесплатная парковка, вблизи река Белая и живописный подвесной мост.

Гостевой дом На Аминовской (3х-местные номера) Отличный эконом вариант для тех туристов, у кого горы, реки, ущелья и водопады на первом месте. Стандартные 3-х местные номера с удобствами.

Гостевой дом Софья (2х-местные, 3х-местные и 4х-местные номера)На территории: детская игровая площадка, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.

Гостевой дом Дего (2х-местные и 4х-местные номера) Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория. Трехразовое питание туристов организовано в уютной столовой на территории. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка.

Гостевой дом У ручья

На территории гостевого дома бассейн, шезлонги, беседки, мангалы и мангальныепринадлежности. Стоянка на территории под видеонаблюдением. В номерах есть все необходимое для комфортного проживания: душевая (мыльные принадлежности, полотенца, одноразовые тапочки), кондиционер, телевизор, бесплатный wi-fi

В каждом номере есть все удобства.

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники

10.30 Встреча в Краснодаре на Жд вокзале Краснодар-1 - трансфер в гостевой дом.

11:00 - 13:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту трансфер в гостевой дом.

14:00 - Встреча в Краснодаре в аэропорту - трансфер в гостевой дом.

13:00 - 13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристов, прибывшими из Краснодара.

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни. Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Туристы, проживающие в Гд Отдых у реки завтракают в своём Гд, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды 50 метров, от Отдыха у реки 200 метров, от на Аминовской 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина. Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории этих гостевых домов. Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.

14:30 15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник Псыгупс. Для туристов, прибывающих и Минеральных вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.

17:00 - 18.30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод

19:00 Ужин в гостевом доме.

Термальные источникиТермальные источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Водопады Руфабго

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго. В переводе с адыгейского Руфабго означает бешеный. Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща. Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса. Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник Псыгупс.

19:00 Ужин в гостевом доме.

Водопады РуфабгоВодопады Руфабго
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Конная и пешая прогулки

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту Ущелье Мишоко и старые черкесские сады. Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра - шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным - скорость приблизительно 4-5 км/ч. Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами. Важно! Ограничение по весу туриста не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник Псыгупс.

19:00 Ужин в гостевом доме.

4 день

Хаджохская теснина

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину. Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг. Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем. Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя. Но можно представить. А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники. Важно! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям сплав по реке Белой!

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник Псыгупс.

19:00 Ужин в гостевом доме.

Хаджохская теснина
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Плато Лаго-Наки

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день. Конечная точка знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи. В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

14:00 Горячий обед в уютном кафе Высота 1512 у Азишской пещеры.

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Высокогорное плато Лаго-Наки уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память. После экскурсии на плато Лаго-Наки, туристы, прибывшие из Минеральных Вод отправляются на геотермальный источник Псыгупс. Ужин в гостевом доме.

18:00 Ужин в гостевом доме.

Плато Лаго-НакиПлато Лаго-Наки
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Святомихайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в Святомихайловский Афонский монастырь. Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами. Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю - открывается изумительная панорама гор. Плато Лагонаки, вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони. Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник Псыгупс.

19:00 Ужин в гостевом доме.

Святомихайловский Афонский монастырь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Завершающий день тура

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вход на термальные источники (5 посещений)
  • Трансфер из места прибытия (Жд вокзал, аэропорт) и обратно
  • Проживание, 3-х разовое питание
  • Сопровождение гидов на всех экскурсионных объектах
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара/Минеральных Вод и обратно Индивидуальный трансфер Краснодар/Минеральные Воды Каменномостский-Краснодар/Минеральные Воды (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: Водопады Руфабго 600 руб взр, 300р - детский (до 14 лет)., Монастырь 500 руб взр, 300 р - детский (до 14 лет)., Хаджохская теснина 600 руб взр, 300р - детский (7-13 лет)., Кавказский заповедник 500 руб взр, 250 руб детский (до 14 лет)., Канатка 900 руб взр, 600 руб детский (7-13 лет)., Азишская пещера 800 руб, 400 руб детский (до 14 лет)., пещера Нежная 500 руб., Конная прогулка 2000 руб, Рафтинг 2000 руб., Экстрим-парк (по желанию) 2000-3000 руб. (в зависимости от маршрута) Цены в праздничные дни могут отличаться (в майские и новогодние праздники)
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Расходы личного характера
  • Сауна, баня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Виктор
Виктор — Тревел-эксперт
Могу ли я сказать что организация туров это просто работа? Определенно нет. Сначала это был некий вызов, хотелось проверить себя, сделать проект с нуля, ворваться в нишу туристического бизнеса. Но чем больше
читать дальше

мы развивались, чем с большим количеством туристов общались, получали от них обратную связь, тем более четкой и ясной стала картинка. Главная задача в том, чтобы угодить всем туристам, показать всю красоту природы, сделать так, чтобы отдых был комфортным для каждого. Практика показывает, что мы движемся в правильном направлении. Поэтому, однозначно, наш проект это больше, чем просто работа, это новые достижения, это настоящие радостные эмоции туристов, это уверенность сотрудников в завтрашнем дне. Это стиль жизни.

