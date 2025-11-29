Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Экскурсионная программа тура оставит неизгладимые впечатления от прекрасной природы Адыгеи. Ущелье Мишоко; Конная прогулка по Старым черкесским садам; Хаджохский водопад Скала желаний Скала Чертов палец; Хребет Уна-Коз Маршрут к горе Батарейной Старый заброшенный Турецкий базар Смотровая Азиш-Тау

Проживание:

Предлагается размещение в 8 гостевых домах на выбор:

Гостевой дом Рябиновые Бусы (2х-местные, 3х-местные и 4х-местные номера). Живописная территория; Подогреваемый бассейн в любое время года бассейн под открытым небом, поблизости подвесной мост через реку Белую; дома из срубов; мангал; беседки (крытая и летние) детская площадка, бесплатная парковка.

Гостиничный комплекс Парк Хаджох (2х-местные номера). Уютная территория; обогреваемый в любое время года бассейн под открытым небом; Спа-услуги; хаммам; финская парная; мангал; бильярдная комната; Sonyplaystation; настольный футбол; детская комната; детская площадка; бесплатная парковка.

Гостевой дом Отдых у реки (2х-местные, 3х-местные и 4х-местные номера) расположен прямо на берегу реку Белая. Благоустроенная территория, подогреваемый бассейн с комфортной температурой в любое время года (37), русская банька и игровая зона для детей.

Гостевой дом Горная Лаванда (2х-местные номера). Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. Уютные веранды, баня, хамам, бассейн-купель, бесплатная парковка, вблизи река Белая и живописный подвесной мост.

Гостевой дом На Аминовской (3х-местные номера) Отличный эконом вариант для тех туристов, у кого горы, реки, ущелья и водопады на первом месте. Стандартные 3-х местные номера с удобствами.

Гостевой дом Софья (2х-местные, 3х-местные и 4х-местные номера)На территории: детская игровая площадка, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.

Гостевой дом Дего (2х-местные и 4х-местные номера) Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория. Трехразовое питание туристов организовано в уютной столовой на территории. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка.

Гостевой дом У ручья

На территории гостевого дома бассейн, шезлонги, беседки, мангалы и мангальныепринадлежности. Стоянка на территории под видеонаблюдением. В номерах есть все необходимое для комфортного проживания: душевая (мыльные принадлежности, полотенца, одноразовые тапочки), кондиционер, телевизор, бесплатный wi-fi

В каждом номере есть все удобства.