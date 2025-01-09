4 день

Конная прогулка и национальная кухня

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Конная прогулка в седле на 1 час по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады». Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра - шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным - скорость приблизительно 4-5 км/ч. Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами. ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется. Стоимость конной прогулки 3000 руб с человека.

14:00 Обед.

15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко. Мы начнём путь с панорамных точек, скрытых от посторонних глаз, откуда открываются завораживающие виды на ущелье Мишоко. Здесь природа словно приоткрывает свои тайны: отвесные скалы, лесные тропы и журчание горных ручьёв создают особую атмосферу уединения и вдохновения. После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут. Стоимость экскурсии в Ущелье Мишоко - бесплатно.

Во время экскурсии по ущелью Мишоко, у Вас будет прекрасная возможность посетить экстрим парк Мишоко, где находится самый длинный зиплайн в Адыгее, протяженность полета над ущельем около 700 метров, глубина ущелья 180 метров. Маршрут состоит из двух перелетов над ущельем Мишоко, а так же подъемом по виа-феррате (оборудованный скальный участок высотой около 60 метров). Стоимость данного аттракциона - от 3000-4000 руб с человека (Все зависит от выбранного Вами маршрута, более легкого или более сложного). Так же вы можете покататься на "Парящих качелях", которые находятся на обрыве ущелья, катание происходит со страховочной системой. Стоимость качелей - 1000 руб.

19:00 Сегодня вместо ужина нас ждет кое-что интересное, а именно: «Бысым гуащ» Добро пожаловать на гастрономическое мероприятие, где вы попробуете адыгейские блюда во всем многообразии вкуса! Ощутите на себе адыгейское гостеприимство и окунитесь в её кухню…

На данном мероприятии Вы узнаете:

- как варить самый вкусный бренд Адыгеи, адыгейский сыр; - изготовление национальной выпечки хьалыжъо (Халюжи); - познакомитесь с обычаями и традициями адыгов; - оцените вкус традиционных блюд: шыпс, пlастэ, (мамалыга), тхьачэтыл, къурамбий, хьалыжъо. - травяной чай - ⁠мёд - сможете приобрести самые вкусные и свежие сыры: классический, копченый, сушеный, косички. - рецепт теста обязательно в Подарок! (Хъяркlэ, шlуklэ тызэlокl).

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160