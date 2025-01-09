В экскурсионной программе вас ждут: знаменитое плато Лаго-Наки, пещеры, термальные источники и водопады. А главная ночь в году не обойдётся без потрясающего праздничного ужина!
Программа тура по дням
Встреча. Размещение. Банкет
11:30-13:00 Встреча (трансфер) туристов в Аэропорту Минеральных Вод.
14:00-14:30 Встреча (трансфер) туристов на ЖД вокзале Краснодар-1.
14:00-14:30 Встреча (трансфер) туристов в аэропорту Краснодар.
18:00 Ужин.
19:00 Подготовка к празднованию Нового года.
22:00 Начало программы и встреча Нового года.
Термальные источники и Хаджохская теснина
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление туристов, на геотермальный источник «Псыгупс». 1 января, после весёлого новогоднего празднования, мы отправляемся с вами на термальные источники. Тёплая вода, свежий воздух и атмосфера полного релакса помогут восстановить силы, наполниться энергией и встретить новый год в гармонии. (Стоимость трехчасового купания – 1500 руб. - взрослый и 750руб - детский до 11 лет билеты)
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину. Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг. Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем. Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя. Но можно представить. А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники. (Стоимость билетов 800 руб. -взрослый и 400руб. – детский до 14 лет).
19:00 Ужин в гостевом доме.
Водопады Руфабго и скала «Чертов Палец»
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
Стоимость посещения термальных источников (3-часовое купание) — 1200 руб. /взр., 600 руб. /детский (до 11 лет).
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Канатная дорога.
На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз.
Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.
А с самого хребта Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.
Стоимость входных билетов — 900 руб. /взрослый, 600 руб. /детский (до 14 лет).
19:00 Ужин в гостевом доме.
Конная прогулка и национальная кухня
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Конная прогулка в седле на 1 час по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады». Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра - шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным - скорость приблизительно 4-5 км/ч. Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами. ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется. Стоимость конной прогулки 3000 руб с человека.
14:00 Обед.
15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко. Мы начнём путь с панорамных точек, скрытых от посторонних глаз, откуда открываются завораживающие виды на ущелье Мишоко. Здесь природа словно приоткрывает свои тайны: отвесные скалы, лесные тропы и журчание горных ручьёв создают особую атмосферу уединения и вдохновения. После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут. Стоимость экскурсии в Ущелье Мишоко - бесплатно.
Во время экскурсии по ущелью Мишоко, у Вас будет прекрасная возможность посетить экстрим парк Мишоко, где находится самый длинный зиплайн в Адыгее, протяженность полета над ущельем около 700 метров, глубина ущелья 180 метров. Маршрут состоит из двух перелетов над ущельем Мишоко, а так же подъемом по виа-феррате (оборудованный скальный участок высотой около 60 метров). Стоимость данного аттракциона - от 3000-4000 руб с человека (Все зависит от выбранного Вами маршрута, более легкого или более сложного). Так же вы можете покататься на "Парящих качелях", которые находятся на обрыве ущелья, катание происходит со страховочной системой. Стоимость качелей - 1000 руб.
19:00 Сегодня вместо ужина нас ждет кое-что интересное, а именно: «Бысым гуащ» Добро пожаловать на гастрономическое мероприятие, где вы попробуете адыгейские блюда во всем многообразии вкуса! Ощутите на себе адыгейское гостеприимство и окунитесь в её кухню…
На данном мероприятии Вы узнаете:
- как варить самый вкусный бренд Адыгеи, адыгейский сыр; - изготовление национальной выпечки хьалыжъо (Халюжи); - познакомитесь с обычаями и традициями адыгов; - оцените вкус традиционных блюд: шыпс, пlастэ, (мамалыга), тхьачэтыл, къурамбий, хьалыжъо. - травяной чай - мёд - сможете приобрести самые вкусные и свежие сыры: классический, копченый, сушеный, косички. - рецепт теста обязательно в Подарок! (Хъяркlэ, шlуklэ тызэlокl).
Плато Лаго-Наки и пещеры
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день. Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи. В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке. Стоимость посещения Азишской пещеры – 1000 руб. – взрослый 500 руб. – детский) Стоимость посещения Нежной пещеры – 800 руб. – взрослый 400 руб. – детский).
14:00 Горячий обед в уютном кафе "Высота 1512" у Азишской пещеры.
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Отъезд
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Гостевой дом
|Номер категория
|31.12.2025 - 05.01.2026
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|78900
|Трехместный улучшенный номер комфорт
|72900
|Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт
|72900
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|72900
|Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку
|72900
|Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс
|72900
|Двухместный номер стандарт-мини
|61400
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|57600
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|26000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт +
|83900
|Двухместный номер улучшенный
|86500
|Двухместный номер комфорт
|91400
|Трехместный номер студия
|102900
|Четырехместный семейный номер
|79400
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (кресло-кровать) и студия
|62900
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт
|нет
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере улучшенный
|нет
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт
|нет
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|63400
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|49900
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|18000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|68400
|Двухместный номер стандарт (мини)
|68400
|Трехместный номер стандарт
|68400
|Четырехместный номер стандарт
|68400
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|49900
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|26000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|52400
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|12000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Дего
|Дего 2-х местный стандарт
|60900
|Дего 2-х местный комфорт
|63900
|Дего 4-х местный 2-х комн
|58400
|Дего сем 4-х мест 2-х комн
|58400
|Дего комфорт барнхаус 2-местный
|70900
|Доп место стандарт и комфорт
|48900
|Доп место комфорт барнхаус (2-местный)
|48900
|Доплата за одноместное размещение в номере стандарт (кресло-кровать)
|19000
|Доплата за одноместное размещение в номере комфорт (кресло-кровать)
|23500
|Доплата за одноместное размещение в номере комфорт барнхаус (диван-кровать)
|29000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
В ГД Горная Лаванда подселение невозможно.
Туристы проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Дего питаются на территории этого гостевого дома.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции. Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В качестве доп. места предоставляется евро- раскладушка. В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост. Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «На Аминовской»
Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!
Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.
Гостевой дом «Дего»
Гостевой дом "Дего". Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория. Трехразовое питание туристов организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка.
Гостевой дом «Отдых у реки»
(2х-местные, 3х-местные и 4х-местные номера) расположен прямо на берегу реку Белая. Благоустроенная территория, подогреваемый бассейн с комфортной температурой в любое время года (37), русская банька и игровая зона для детей.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер г. Краснодар/Минеральные Воды - пос. Каменномостский - г. Краснодар/Минеральные Воды
- Проживание в гостевых домах "Рябиновые бусы", "Горная Лаванда", "Парк Хаджох", "Отдых у реки", "Софья", "на Аминовской" или "Дего" в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед)
- Новогодний банкет (без алкогольных напитков) и развлекательная программа (кроме гд Софья и Дего - тут будет только банкет)
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара/Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте. Указаны примерные цены. В праздничные и предпраздничные дни цены могут изменяться, это не зависит от организатора тура, Т.К. цены устанавливается собственниками/арендодателями объектов: водопады Руфабго - 800 руб. /взр., 400 руб. /детский (до 14 лет) канатка - 1500 руб. /взр, 750 руб. /детский (до 11 лет) Хаджохская теснина - 800 руб. Азишская пещера - 1000 руб. /взр., 500 руб. /детск. Нежная пещера - 800 руб. /взр., 400 руб. /детск. конная прогулка (1 час) - 3 000 руб. (ограничения по весу туриста - 95 кг) термальные источники (3 часа) - 1 500 руб. /взр. и дети от 11 лет, 750 руб. /дети до 11 лет
- Водопады Руфабго - 800 руб. /взр., 400 руб. /детский (до 14 лет)
- Канатка - 1500 руб. /взр, 750 руб. /детский (до 11 лет)
- Хаджохская теснина - 800 руб
- Азишская пещера - 1000 руб. /взр., 500 руб. /детск
- Нежная пещера - 800 руб. /взр., 400 руб. /детск
- Конная прогулка (1 час) - 3 000 руб. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
- Термальные источники (3 часа) - 1 500 руб. /взр. и дети от 11 лет, 750 руб. /дети до 11 лет
- Алкогольные напитки
- Расходы личного характера
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Сауна, баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор по сезону;
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- дождевик (можно купить на месте);
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- одежда по сезону;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет скидка 10%.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
Как организован трансфер?
- 14:00-14:30 – Встреча (трансфер) туристов на ЖД вокзале Краснодар-1;
- 14:00-14:30 – Встреча (трансфер) туристов в аэропорту Краснодар;
- 15:00-15:30 – Встреча (трансфер) туристов в Аэропорту Минеральных Вод.
Как происходит питание в туре?
Гости, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.
Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров по грунтовой дороге.
На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Дего питаются на территории этих гостевых домов.
Туристы, прибывающие из Минеральных Вод, в первый день обедают в гостевом доме, а также получают с собой в номер ужин в ланч-боксах.
Может ли программа быть изменена?
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура, но без уменьшения общего объема и качества предоставляемых услуг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
