Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях

Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...

«Здесь устроим обед-пикник, послушаем приятно шумящие потоки воды, звуки природы и сделаем эффектные фотографии»