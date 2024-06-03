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Авторский тур
4 дня
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Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
«По пути заедем на красивое высокогорное озеро Гижгит и заглянем в ущелье Адыр-Су, завораживающее природными панорамами»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
«По дороге посмотрим озеро Гижгит и заглянем в ущелье Адыр-Су, завораживающее природными панорамами»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
«Дойдем до водопада Терскол и умоемся свежей водой, стекающей с гор»
11 июня в 12:00
21 июня в 12:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«Вы увидите каменные островки, будто парящие над окрестностью — чем не пейзаж фантастической Пандоры из фильма «Аватар»»
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
«Устроим пикник на природе, отдохнём от города и увидим изумрудное «Футбольное поле 1»»
30 июня в 11:00
7 июля в 11:00
56 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«Ещё в программе экскурсии Китайская беседка на вершине Горячей горы, откуда открывается панорамный вид Пятигорска, символ города — скульптура «Орёл», беседка «Эолова арфа», грот Лермонтова и Академическая галерея»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
«Подъёмы на водопады и по канатке доступны всем людям с хорошим здоровьем»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Здесь устроим обед-пикник, послушаем приятно шумящие потоки воды, звуки природы и сделаем эффектные фотографии»
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
«Невероятные пейзажи рельефных гор и бескрайних безлюдных просторов помогут почувствовать себя словно в другой реальности»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
«Насладившись пейзажами и расслабляющим шумом воды, вернёмся в гостиницу»
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«По пути будем останавливаться в видовых местах, делать фотографии и наслаждаться горными пейзажами»
10 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«После завтрака в гостинице отправляемся на Софийские водопады»
2 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
«Попробуете национальную кухню и целебную воду из минерального источника, зарядитесь эмоциями от общения с животными, а мы поделимся фактами о местной природе, истории и культуре»
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
«Мы будем исследовать горы, водопады и долины через местную кухню: пробовать разные виды шашлыков и сыра, наслаждаться настоящим вином и удивляться необычным сочетаниям в блюдах от шеф-поваров»
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
«Завтраки, обеды и ужины организуются дополнительно — можно питаться в кафе по пути, можно договориться заранее и гид сделает вкуснейшие кавказские шашлыки на природе»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход по горам Архыза
Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Ар...
«Вы забудете о суете городов и ощутите гармонию с природой»
12 июля в 06:00
2 авг в 06:00
12 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«За 7 дней вы увидите самые живописные ущелья, озёра и водопады Домбая, будете просыпаться в окружении снежных вершин и дышать горным воздухом»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Здесь устроим обед-пикник, послушаем приятно шумящие потоки воды, звуки природы и сделаем эффектные фотографии»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
31 400₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«Послушаете о жизни Лермонтова в этих местах и искупаетесь в бассейнах с термальной водой, Также вас ждут невероятные пейзажи Домбая»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Начало: Минеральные Воды
«Мощные потоки каскадных водопадов с огромной силой обрушиваются, разбиваясь о камни ущелья, даря невероятные эмоции от увиденного, а природа превращает это волшебство в совершенное место для релаксации»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 85 920₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Начало: г. Минеральные Воды
«Больше природы и активностей за ограниченный срок»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Начало: Г. Минеральные Воды
«Профессиональный водитель с комфортом доставит вас на поляну Азау, по дороге вы сможете насладиться видами на горы и невероятную природу этих мест»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
73 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Начало: г. Минеральные Воды
«Приглашаем вас в активное путешествие: каждый день этого тура откроет удивительные природные локации, а уютные вечера в отеле позволят в полной мере прочувствовать полученные эмоции»
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 45 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Пройдя цветочные поляны, полюбуемся на водопад, а затем поднимаемся на удивительно ровное плато»
14 июля в 10:00
от 3280029 520₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
«Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Пешеходные маршруты в этих местах проходят по сосновым лесам и живописным ущельям, украшенным ледниками и водопадами»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Чем ближе мы подходим к леднику, тем сильнее видна уникальность пейзажей – контраст животрепещущей природы и застывших ледяных глыб удивляет и завораживает»
8 сен в 10:00
29 сен в 10:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Природа подарила Кавказу 8 вершин, отметка которых превышает 5000 м»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«В данном туре мы собрали самые красивые ущелья, озера и водопады, которые являются визитной карточкой этих мест»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
«5-дневный треккинг в горах для истинных ценителей природы»
14 июля в 10:00
18 авг в 10:00
от 38 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Недельный пеший тур по Домбаю: невероятно красиваяприрода, чистый горный воздух и множество интересных локаций»
17 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 39 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Над ущельем возвышаются древние горные вершины Джантуган, пик Вольной Испании и гора Башкара, покрытые снежными шапками»
23 июня в 10:00
25 авг в 10:00
от 5280047 520₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
«7-дневный треккинг в горах для истинных ценителей природы»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Уникальный природный уголок находится на западе Кавказских гор, в отрогах Главного хребта»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг-тур «Перезагрузка в Домбае»
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«09:00 Поход на Чучхурские водопады»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Архыз PRO. Треккинг по горным озёрам
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Лента реки Малая Дукка завораживает взгляд своими причудливыми изгибами, её каскады небольшими водопадами падают с гранитных глыб, создавая уютные заводи – всё это выглядит словно ландшафтный парк, созданный самой природой»
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
4790043 110₽ за человека
Авторский тур
10 дней
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Тур заключает в себе симбиоз природных прелестей обоих регионов — древние ледники и седые вершины Домбая гармонично дополняются шумными водопадами и кристально чистыми зеркалами архызских озер»
18 июля в 10:00
15 авг в 10:00
61 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь в Архызе. Софийские озёра
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Будете жить на природе в палаточном лагере, а весь треккинг по ущельям совершите налегке, без рюкзаков»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
3140028 260₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Верхней Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вы увидите озеро Гийбашкёль, одно из самых красивых озер Кабардино-Балкарии — настоящее открытие для любителей природы и тишины»
4 авг в 10:00
22 сен в 10:00
5100045 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«В туре в Дигорию можно не только любоваться прекрасной природой, но и прикоснуться к тайнам прошлого»
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
3140028 260₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Природа создала эту гору такой полукруглой, мягкой, приветливой и доброй»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Экскурсионный тур «Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи» на 7 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Количество троп и природных достопримечательностей в Приэльбрусье просто огромно, в этом туре вы посетите как известные локации, так и более удалённые, где количество туристов невелико»
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Семейный горный лагерь в Архызе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Сегодня наш маршрут приведет нас к главным природным достопримечательностям Архыза – Софийским водопадам и Софийскому леднику»
13 июля в 10:00
от 41 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Семейный горный лагерь в Приэльбрусье
Экскурсионный тур «Семейный горный лагерь в Приэльбрусье» на 8 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«За восемь дней вы исследуете множество прекрасных горных пейзажей»
22 июня в 10:00
от 41 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана3 июня 2024Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ДДмитрий27 мая 2024Даже не знаю, как описать восхищение этим туром! Каждый день в туре подарил незабываемые эмоции! Прекрасно подобранные маршруты и локации, сотни фотографий и только восхищение от проведенного времени! Алексей прекрасный инструктор, начитанный, грамотный. Часы увлекательных историй и рассказов не давали заскучать.
- ССветлана23 мая 2024Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ддиана20 мая 2024Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем необходимым 🌞 шикарные виды и воздух
- ССергей19 мая 2024Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
- ССоловьева16 мая 2024Замечательные организаторы. Душевные.
- ЯЯна16 мая 2024Нам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясно, понятно, до тура все объяснили, рассказали, во время тура, если возникали вопросы – быстро решались!
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Природа и пейзажи»
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