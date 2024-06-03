Познавательные туры на природе в Минеральных Водах

Найдено 92 тура в категории «Природа и пейзажи» в Минеральных Водах, цены от 12 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
45 отзывов
Популярное предложение
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
«По пути заедем на красивое высокогорное озеро Гижгит и заглянем в ущелье Адыр-Су, завораживающее природными панорамами»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000 за человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
21 отзыв
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
«По дороге посмотрим озеро Гижгит и заглянем в ущелье Адыр-Су, завораживающее природными панорамами»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000 за человека
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
«Дойдем до водопада Терскол и умоемся свежей водой, стекающей с гор»
11 июня в 12:00
21 июня в 12:00
21 000 за человека
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«Вы увидите каменные островки, будто парящие над окрестностью — чем не пейзаж фантастической Пандоры из фильма «Аватар»»
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655 за человека
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
«Устроим пикник на природе, отдохнём от города и увидим изумрудное «Футбольное поле 1»»
30 июня в 11:00
7 июля в 11:00
56 800 за человека
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«Ещё в программе экскурсии Китайская беседка на вершине Горячей горы, откуда открывается панорамный вид Пятигорска, символ города — скульптура «Орёл», беседка «Эолова арфа», грот Лермонтова и Академическая галерея»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600 за человека
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
14 отзывов
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
«Подъёмы на водопады и по канатке доступны всем людям с хорошим здоровьем»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Здесь устроим обед-пикник, послушаем приятно шумящие потоки воды, звуки природы и сделаем эффектные фотографии»
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200 за человека
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
17 отзывов
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
«Невероятные пейзажи рельефных гор и бескрайних безлюдных просторов помогут почувствовать себя словно в другой реальности»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950 за человека
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
«Насладившись пейзажами и расслабляющим шумом воды, вернёмся в гостиницу»
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900 за человека
Две стороны Эльбруса
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«По пути будем останавливаться в видовых местах, делать фотографии и наслаждаться горными пейзажами»
10 июля в 08:00
45 000 за человека
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«После завтрака в гостинице отправляемся на Софийские водопады»
2 июля в 08:00
52 000 за человека
Верхом по Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
«Попробуете национальную кухню и целебную воду из минерального источника, зарядитесь эмоциями от общения с животными, а мы поделимся фактами о местной природе, истории и культуре»
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
34 500 за человека
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
«Мы будем исследовать горы, водопады и долины через местную кухню: пробовать разные виды шашлыков и сыра, наслаждаться настоящим вином и удивляться необычным сочетаниям в блюдах от шеф-поваров»
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000 за человека
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
«Завтраки, обеды и ужины организуются дополнительно — можно питаться в кафе по пути, можно договориться заранее и гид сделает вкуснейшие кавказские шашлыки на природе»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000 за человека
Поход по горам Архыза
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Поход по горам Архыза
Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Ар...
«Вы забудете о суете городов и ощутите гармонию с природой»
12 июля в 06:00
2 авг в 06:00
12 000 за человека
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«За 7 дней вы увидите самые живописные ущелья, озёра и водопады Домбая, будете просыпаться в окружении снежных вершин и дышать горным воздухом»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900 за человека
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Здесь устроим обед-пикник, послушаем приятно шумящие потоки воды, звуки природы и сделаем эффектные фотографии»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
31 400 за человека
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«Послушаете о жизни Лермонтова в этих местах и искупаетесь в бассейнах с термальной водой, Также вас ждут невероятные пейзажи Домбая»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700 за человека
Чарующий Архыз. Треккинг тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Начало: Минеральные Воды
«Мощные потоки каскадных водопадов с огромной силой обрушиваются, разбиваясь о камни ущелья, даря невероятные эмоции от увиденного, а природа превращает это волшебство в совершенное место для релаксации»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 85 920 за человека
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Начало: г. Минеральные Воды
«Больше природы и активностей за ограниченный срок»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 73 000 за человека
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Начало: Г. Минеральные Воды
«Профессиональный водитель с комфортом доставит вас на поляну Азау, по дороге вы сможете насладиться видами на горы и невероятную природу этих мест»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
73 200 за человека
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Начало: г. Минеральные Воды
«Приглашаем вас в активное путешествие: каждый день этого тура откроет удивительные природные локации, а уютные вечера в отеле позволят в полной мере прочувствовать полученные эмоции»
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 45 000 за человека
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Пройдя цветочные поляны, полюбуемся на водопад, а затем поднимаемся на удивительно ровное плато»
14 июля в 10:00
от 3280029 520 за человека
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
«Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450 за человека
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Пешеходные маршруты в этих местах проходят по сосновым лесам и живописным ущельям, украшенным ледниками и водопадами»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 000 за человека
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Чем ближе мы подходим к леднику, тем сильнее видна уникальность пейзажей – контраст животрепещущей природы и застывших ледяных глыб удивляет и завораживает»
8 сен в 10:00
29 сен в 10:00
49 900 за человека
Треккинг в Безенги без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Природа подарила Кавказу 8 вершин, отметка которых превышает 5000 м»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 800 за человека
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«В данном туре мы собрали самые красивые ущелья, озера и водопады, которые являются визитной карточкой этих мест»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 900 за человека
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
«5-дневный треккинг в горах для истинных ценителей природы»
14 июля в 10:00
18 авг в 10:00
от 38 000 за человека
Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Недельный пеший тур по Домбаю: невероятно красиваяприрода, чистый горный воздух и множество интересных локаций»
17 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 39 000 за человека
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Над ущельем возвышаются древние горные вершины Джантуган, пик Вольной Испании и гора Башкара, покрытые снежными шапками»
23 июня в 10:00
25 авг в 10:00
от 5280047 520 за человека
Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
«7-дневный треккинг в горах для истинных ценителей природы»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 000 за человека
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Уникальный природный уголок находится на западе Кавказских гор, в отрогах Главного хребта»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 200 за человека
Треккинг-тур «Перезагрузка в Домбае»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг-тур «Перезагрузка в Домбае»
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«09:00 Поход на Чучхурские водопады»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000 за человека
Архыз PRO. Треккинг по горным озёрам
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Архыз PRO. Треккинг по горным озёрам
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Лента реки Малая Дукка завораживает взгляд своими причудливыми изгибами, её каскады небольшими водопадами падают с гранитных глыб, создавая уютные заводи – всё это выглядит словно ландшафтный парк, созданный самой природой»
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
4790043 110 за человека
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Тур заключает в себе симбиоз природных прелестей обоих регионов — древние ледники и седые вершины Домбая гармонично дополняются шумными водопадами и кристально чистыми зеркалами архызских озер»
18 июля в 10:00
15 авг в 10:00
61 800 за человека
Горный лагерь в Архызе. Софийские озёра
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь в Архызе. Софийские озёра
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Будете жить на природе в палаточном лагере, а весь треккинг по ущельям совершите налегке, без рюкзаков»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
3140028 260 за человека
Треккинг в Верхней Балкарии
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Верхней Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вы увидите озеро Гийбашкёль, одно из самых красивых озер Кабардино-Балкарии — настоящее открытие для любителей природы и тишины»
4 авг в 10:00
22 сен в 10:00
5100045 900 за человека
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«В туре в Дигорию можно не только любоваться прекрасной природой, но и прикоснуться к тайнам прошлого»
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
3140028 260 за человека
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Природа создала эту гору такой полукруглой, мягкой, приветливой и доброй»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
32 800 за человека
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Экскурсионный тур «Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи» на 7 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Количество троп и природных достопримечательностей в Приэльбрусье просто огромно, в этом туре вы посетите как известные локации, так и более удалённые, где количество туристов невелико»
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 000 за человека
Семейный горный лагерь в Архызе
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Семейный горный лагерь в Архызе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Сегодня наш маршрут приведет нас к главным природным достопримечательностям Архыза – Софийским водопадам и Софийскому леднику»
13 июля в 10:00
от 41 000 за человека
Семейный горный лагерь в Приэльбрусье
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Семейный горный лагерь в Приэльбрусье
Экскурсионный тур «Семейный горный лагерь в Приэльбрусье» на 8 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«За восемь дней вы исследуете множество прекрасных горных пейзажей»
22 июня в 10:00
от 41 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
    читать дальше

    насыщен и интересен. Было много различных интересных локаций. На Кавказ хочется возвращаться снова и снова!! Так как покоряет радушие и гостеприимство местных жителей. Да и на Кавказе очень много красивых локаций. Все-таки природа и горы лечат душу.

    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
    Даже не знаю, как описать восхищение этим туром! Каждый день в туре подарил незабываемые эмоции! Прекрасно подобранные маршруты и локации, сотни фотографий и только восхищение от проведенного времени! Алексей прекрасный инструктор, начитанный, грамотный. Часы увлекательных историй и рассказов не давали заскучать.
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
    Все здорово, отлажено, всем рекомендую!Все здорово, отлажено, всем рекомендую!Все здорово, отлажено, всем рекомендую!Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • д
    диана
    20 мая 2024
    Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
    Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем необходимым 🌞 шикарные виды и воздух
    Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем
  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
  • С
    Соловьева
    16 мая 2024
    Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Замечательные организаторы. Душевные.
    Замечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. Душевные
  • Я
    Яна
    16 мая 2024
    Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Нам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясно, понятно, до тура все объяснили, рассказали, во время тура, если возникали вопросы – быстро решались!
    Нам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясноНам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясноНам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясноНам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясно
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
  2. Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
  3. Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
  4. Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
  5. Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 92 тура от 12 000 до 85 920 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 92 туров в Минеральных Водах на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 227 ⭐ отзывов, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам