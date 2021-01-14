Совершая легкие прогулки, вдыхая невероятно чистый
Программа тура по дням
Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (перечень городов из которых организован трансфер до места вашего проживания на туре смотрите в разделе Важно знать).
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами.
14:00 Обедаем и отдыхаем.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет три больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
Для тех, кто прибывает из Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Пешеходная экскурсия в "Хаджохскую теснину" или несложный сплав по реке "Белая"
8:30-10:00 Завтрак.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван Хаджохская теснина.
Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
В Хаджохкую теснину даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды: зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.
- При желании, в качестве альтернативного маршрута, вы сможете совершить сплав на рафте.
Очень несложный захватывающий зимний сплав по реке Белой (время сплава 1,5 часа).
Сплав проходит на красивейшем участке реки Белой, по территории, граничащей с государственным биосферным заповедником.
Маршрут доступен для туристов любого возраста и уровня подготовки.
Активный, красивый маршрут. Характер препятствий сильно меняется при перемене уровня воды. Выдаются гидрокостюмы и другое необходимое зимнее снаряжение.
13:30-15:00 Обед.
Во второй половине дня — поездка на геотермальный источник.
18:00-19:00 Ужин.
Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
8:30-10:00 Завтрак.
10:00 Выход на пешеходный маршрут, где вы познакомитесь с природной архитектурой горного ущелья Руфабго с его водной феерией: водопадами Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
По желании, в качестве альтернативного маршрута — треккинг по ущелью водопадов Руфабго и спуск в пещеру Сквозная.
На данном маршруте, на природном скалодроме, с помощью опытного наставника вы сможете освоить технику спуска по веревке и с помощью альпинистского снаряжения осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 метров).
Спуск в пещеру возможен для детей с 12 лет.
Маршрут на целый день с ланч-боксом на обед, посещение термального источника будет после ужина.
13:30-15:00 Обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купаемся в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19:00 Ужин.
Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки" с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещеры "Большая Азишская"
8:30-10:00 Завтрак.
10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию Сад камней.
На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
После осмотра коллекции и древнего мегалита — дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.
Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.
Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.
По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.
Катание на лыжах, санках и тюбингах (в программу не входит, оплачивается отдельно).
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру «Большая Азишская».
Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.
18:00 Ужин.
Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона
8:30-10:00 Завтрак.
10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято-Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части Свято-Михайловского монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер — келий (входные билеты оплачиваются отдельно).
Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию, излечивающий страждущих от болезней.
13:30-15:00 Обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
19:00 Встречаемся за рождественским ужином с индейкой.
Общаемся, делимся впечатлениями.
Экскурсия в кавказский биосферный заповедник. Древние мегалиты. Геотермальный источник
8:00-10:00 Завтрак.
По живописной долине реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая, доедем до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин с шашлыком.
Адыгейский сыр в подарок.
Отъезд
07:00 Отъезд.
Завтрак — ланч-бокс.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в 2-,3-местных номерах со всеми удобствами:
- Гостевой дом «Базы Земля»:
- коттедж «Замок Грез»: двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином. В номере: ТВ, Wi-fi, холодильник, микроволновка, теплый пол, фен — 51 000 руб. /чел.;
- коттедж «Аквариум». Отдельный коттедж на берегу горной реки. Коттедж «Аквариум», номер на 2-ом этаже: двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв. м. В номере: ТВ, Wi-fi, холодильник, микроволновка, теплый пол, фен — 51 000 руб. /чел.;
- 2 номера на 1 этаже. Двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином. В номере: ТВ, Wi-fi, холодильник, теплый пол, фен — 49 500 руб. /чел.;
- Гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный». Номера со всеми удобствами. в номере: ТВ, холодильник, фен — 48 000 руб. /чел.;
- Гостиница «Графство Хаджох. Стандарт». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник фен — 48 000 руб. /чел.;
- Гостевой дом «У Сергея». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник, фен — 48 000 руб. /чел.;
- Гостевой дом «На Аминовской». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник. фен — 47 000 руб. /чел.;
Размещение со скидкой по 4 человека в номере:
- Гостевой дом «База Земля». Номер коттеджа «Замок Грез» — 47 000 руб. /чел.;
- Гостевой дом «Деревянные коттеджи» – 47 000 руб. /чел.;
Хостел:
Гостиница «Графство Хаджох. Хостел». Общий санузел и душ — 39 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Замок Грез
Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри – единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.
Внутри коттеджа «Замок грез» также чувствуется атмосфера настоящего старинного замка – это выражается в интерьере здания: кованная бронзовая люстра, свисающая на длинных цепях, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.
В Замке:
- настоящий камин на дровах;
- фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами;
- круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров;
- центральное окно высотой 4 метра;
- 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
- кресло-кровать (на внутреннем балконе);
- 2-спальный диван (около камина);
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
- теплые полы;
- электрочайник, посуда;
- фен.
Возможность размещения до 5 человек.
Аквариум
Коттедж «Аквариум включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.
1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек.
1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала.
В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек
2 -ой этаж, номер «Аквариум» – с отдельным входом, большой, двухкомнатный номер, в замковом стиле (44 кв. м.), с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды.
В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Возможность проживания до 6 человек.
На Аминовской
Номера в гостевом доме "На Аминовской" находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы.
В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.
Деревянные коттеджи
Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;\
- электрический чайник.
Графство Хаджох
Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.
- Номера категории "Люкс". Просторные номера со всеми удобствами, оригинальный дизайн;
- Номера категории "Полулюкс". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник;
- Номера категории "Стандарт». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
У Сергея
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах или гостинице
- Питание 3-разовое, полноценное. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение с маршрута только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает первое блюдо
- Праздничный ужин с индейкой и ужин с шашлыком
- Купание в геотермальных бассейнах в соответствии с программой тура
- Работа гидов-инструкторов в соответствии с программой тура
- Все трансферы в соответствии с программой тура
- Трансфер из Краснодара, Армавира, Минеральных Вод до места проведения тура (пос. Каменномостский)
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара, Армавира, Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансфер до п. Каменномостский раньше или позже назначенного по программе времени
- Обратный трансфер в заключительный день: обратный трансфер до Краснодара - 500 руб. /чел. обратный трансфер до Минеральных Вод - 800 руб. /чел. обратный трансфер до Армавира - 500 руб. /чел
- Обратный трансфер до Краснодара - 500 руб. /чел
- Обратный трансфер до Минеральных Вод - 800 руб. /чел
- Обратный трансфер до Армавира - 500 руб. /чел
- Сувениры, горный мёд и адыгейский сыр
- Билет на подъемник: подъем - 800 руб., детский с 6 до 13 лет - 500 руб
- Конная прогулка - 1000 руб. (35 мин), 1 400 руб. (1 час), 1 900 руб. (1,5 часа), 2 500 руб. (2 часа) (оплачивается на месте, доставка к месту прогулки и обратно входит в стоимость)
- Сплав - стоимость уточняется
- Билеты на экскурсионные объекты: "Хаджохская теснина" - 500 руб. /взр., дет. с 7 до 14 лет - 200 руб. пещеры "Большая Азишская" - 700 руб. /взр., дет. с 7 до 14 лет - 350 руб. посещение древних пещер - келий монахов - 200 руб. "Водопады Руфабго" - 500 руб. /взр., дет. с 5 до 13 лет - 200 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб. /взр., дет. с 5 до 13 лет - 600 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. /взр., дет. с 7 до 10 лет - 100 руб., с 10 до 14 лет - 150 руб. частная коллекция "Беловодье" - 200 руб. посещение веревочного парка - от 300 до 1 400 руб. страховкапо запросу: спортивная страховка
- «Хаджохская теснина» - 500 руб. /взр., дет. с 7 до 14 лет - 200 руб
- Пещеры «Большая Азишская» - 700 руб. /взр., дет. с 7 до 14 лет - 350 руб
- Посещение древних пещер - келий монахов - 200 руб
- «Водопады Руфабго» - 500 руб. /взр., дет. с 5 до 13 лет - 200 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб. /взр., дет. с 5 до 13 лет - 600 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб. /взр., дет. с 7 до 10 лет - 100 руб., с 10 до 14 лет - 150 руб
- Частная коллекция «Беловодье» - 200 руб
- Посещение веревочного парка - от 300 до 1 400 руб
- Страховка
- По запросу: спортивная страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30 л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
- теплая куртка, свитер;
- купальник;
- куртка-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
- треккинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
- фонарик;
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся в тур в сопровождении ответственного лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- одежду, подходящую для активных приключений.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер до места начала тура и обратно?
Трансфер осуществляется в день заезда 2 января.
- Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский:
Время отправления автобуса из аэропорта г. Минеральные воды — 13:00.
- Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:
Время отправления автобуса с ж/д вокзала г. Краснодара — 12:15.
Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:15 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из ж/д вокзала г. Армавир в 15:00-15:20.
- В случае, вашего прибытия в г. Сочи мы вас встретим на ж/д вокзале г. Майкоп в 22:00.
Добраться до Майкопа Вы сможете на электричке Ласточка Сочи — Майкоп.
Время отправления электрички из Адлера — 16:18.
В исключительных случаях при задержке рейса или опоздании прибытия поезда туристов трансфер может быть задержан, но не более, чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов и прибытия поездов: на неограниченное разумное время.
Оплачиваются самостоятельно на месте:
Стоимость обратного трансфера:
- в г. Кавказские Минеральные воды - 800 руб. Автобус из п. Каменномостского отправляется в 7:00. Выдается ланч-бокс на завтрак
- в г. Краснодар - 500 руб. /чел. Автобус из п. Каменномостского отправляется в 10:00.
- в г. Армавир - 500 руб. Автобус из п. Каменномостского отправляется в 7:00. Выдается ланч-бокс на завтрак
Для тех, кто едет в Сочи на электричке Ласточка:
- Трансфер из Каменномостского до Майкопа и в г. Майкоп в 5:45 (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.
Для тех, кто едет из Москвы до места проведения тура и обратно в Москву на автобусе:
- Трансфер из г. Майкопа в п. Каменномостский и из п. Каменномостского в Майкоп. Время по согласованию Стоимость 500 руб. (не менее 2 человек)
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа маршрута?
Организатор окончательно формирует маршруты дня и определяет время начала и окончания мероприятий на туре в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень, аномальное понижение температуры воздуха.
Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Есть ли в туре ограничения по здоровью?
В программе тура не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с горячей геотермальной или холодной водой ему не противопоказаны и состояние здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Организатор освобождается от любой ответственности, если состояние здоровья туриста не позволяет ему участвовать в программе тура.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Какие скидки есть в туре?
Скидка 10% для детей до 16 лет.