1 день

Термальные источники

10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале Краснодар-1 - трансфер в гостевой дом.

11:00 - 13:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту – трансфер в гостевой дом.

Для заездов до 08.11 — ж/д вокзал Армавира (Армавир-1) трансфер в 10:50 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ж/д вокзала. Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:50

13:00 - 13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристов, прибывшими из Краснодара.

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни. *Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и "на Аминовской" питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Туристы, проживающие в ГД "Отдых у реки" завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. Питание туристов, проживающих в гд «У ручья» происходит в гостевом доме «Рябиновые бусы», около 400 метров расстояние друг от друга.

На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина. ***Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох, Софья и Дего питаются на территории этих гостевых домов. *** Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.

14:30 – 15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс». Для туристов, прибывающих и Минеральных вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.

17:00 - 18.30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод. После размещения в ГД, туристы прибывшие из Минеральных Вод отправляются на обед по прибытию и ужин им выдают с собой собранным в ланч боксы.

19:00 Ужин в гостевом доме. В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.