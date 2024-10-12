Альпийские луга, целебный воздух и благоприятный
Программа тура по дням
Прибытие. Курорт Домбай. Суворовские термальные источники
Внимание! Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).
Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 13:30.
Сбор группы.
12:30 Групповой трансфер без гида в Домбай (в пути 5,5 ч с остановками).
Остановка на обед за доп. плату.
По пути — поездка на Суворовские термальные источники (доп. плата за входной билет от 600 руб. /чел.).
Купание проходит в специально оборудованных бассейнах на улице с разной температурой, водными струями и с гидромассажем, закрытый бассейн, детские секции, имеются раздевалки, душевые кабинки, фен. После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.
Нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце, резиновые тапочки.
18:00 Ориентировочное время прибытия в посёлок Домбай.
Размещение в отелях (на выбор).
Ужин (самостоятельно).
19:00 Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен.
Рекомендуемые кафе: «У Зули», «Кристалл», «Шумка».
Треккинг на Бадукские озера
Продолжительность: 5-6 часов.
Перепад высот: 600 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер к началу маршрута.
Переправа через реку Теберда по подвесному мосту.
Маркированная тропа (также её называют «королевской дорогой») проведет вас через заросли пихтовых и лиственных деревьев.
Далее вы посетите одно из Бадуксих озёр (всего их три; они спускаются каскадами и образованы рекой Бадук) — первое, самому маленькое: его диметр составляет 80 м, а глубина не превышает 5 м.
Каскадом озёра поднимаются в гору: второе находится на 260 м выше, и диаметр его составляет 200 м.
Но самое большое озеро — третье: его площадь составляет 3,5 гектара, а глубина достигает 9 м.
Чистота озера и его размеры способствуют фауне: в его водах водится форель.
Обед (сух. паёк)на берегуозера, во время которого вы услышите легенды, связанные с Озёрами.
Возвращение в гостиницу.
Ужин — самостоятельно.
Для гостей отеля «Gold Star»ужин включен.
Для гостей гостевого дома «Ирбис» ужин включен.
Треккинг к озеру Шобайдак, Мухинский перевал
Продолжительность: 6-7 часов.
Перепад высот: 400 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
На джипах отправляемся из Домбая в Теберду, далее в Мухинское ущелье.
Маршрут проходит по северной границе Тебердинского заповедника по руслу реки с необычным названием Муху́.
Поднимаемся по грунтовой дороге, идущей вдоль реки.
Сначала, с самого въезда, мы попадаем в березовую рощу, а после — в хвойный лес.
На высоте около 2700 метров над уровнем моря, дорога выходит на открытую местность.
Наш путь — выше, к озеру Шобайдак,расположенному на высоте 2930 метров над уровнем моря.
Далее нас ждет небольшой треккинг к озеру и после, подъём на скальный выступ над озером, откуда открывается восхитительный вид на Мухинское ущелье и ущелье Марка́.
В хорошую погоду можно увидеть малое Марки́нское озеро.
Для всех желающих, предлагаем еще подняться на вершину Белая Папаха, которая возвышается прямо над озером.
Обед — сух. паек.
На обратном пути нас ждет подъём на джипах к Мухи́нскому перевалу, откуда открывается великолепный вид на Му́хинское ущелье и ущелье Марка́, но уже в другом ракурсе.
Возвращение в гостиницу.
Ужин — самостоятельно.
Для гостей отеля «Gold Star»ужин включен.
Экскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Отъезд
Перепад высот: 600- 1350 метров.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Подъём на гору Мусса-Ачитара (3 000 м) (с доплатой за билет) на канатной дороге.
С этой высоты открывается великолепный вид на домбайские вершины, сверкающие ледники, бурные реки и звенящие водопады.
А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса.
Дополнительная плата — 2 000 руб. /чел. на месте.
Обед — самостоятельно на курорте.
13:30 Групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам / поездам, отправляющимся после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|Размещение на дополнительном месте (с 12 лет)
«Снежный Барс» 3* / «Снежинка» 3*
завтрак
|31500
|38000
|29000
«Gold Star»3*
завтрак + ужин
|35000
|41500
|31000
«Таурух» 3+*
Номер стандарт
завтрак
|36000
|48000
|нет
Скидка на основные места для детей с 10 до 14 лет — 5%.
Варианты проживания
Снежный Барс
Гостиничный комплекс «Снежный Барс – Домбай» был открыт в феврале 2008 года и зарекомендовал себя как отель европейского уровня и позиционируется не только как горнолыжный отель, но и как идеальное место для семейного отдыха с детьми, для которых здесь есть все необходимые условия – детская комната, услуги няни, а так же как место для летнего отдыха. На территории отеля есть мангалы, так что Вы можете провести время в кругу друзей у огня. В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.
В номере: двуспальная или две односпальных кровати, мебель, ванная комната, телевизор с плоским экраном, транслирующий спутниковые каналы, мини-бар и балкон.
ТауРух
Отель «ТауРух» – это прекрасный живописный уголок, который предлагает первоклассный отдых в атмосфере домашнего тепла и уюта. Расположился отель в окружении величественных сосен курорта Домбай и утопает в облаке невероятно чистого воздуха. Гостей ждет радушный прием, качественный сервис и индивидуальный подход к каждому гостю. В ресторане отеля предлагаются блюда местной кухни. По утрам подается континентальный завтрак.
В номере: двуспальная или две односпальных кровати, шкаф, стол, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, холодильник, электрический чайник, собственная ванная комн ата, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, халат, полтенца, тапочки, фен.
Gold Star
Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.
По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы "аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды -"Суворовские источники " - Домбай - аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды"
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту (трансфер к началу пеших маршрутов осуществляется на УАЗ Патриот или УАЗ Буханка в зависимости от состава группы)
- Плата за посещение национального парка
- Услуги горного гида
- Размещение в гостинице 3* / 3+* на выбор (3 ночи) в поселке Домбай
- Питание по программе тура: 2 обеда (сух. паёк стандарт) по программе тура
- Завтраки в отелях - «шведский стол»
- Ужины в отеле «Gold Star» (ужин - комплекс из 3 блюд)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не включенное в программу тура
- Оформление приглашения для иностранных граждан - 1 500 руб. /чел
- Проживание в отелях г. Пятигорск
- Доплата за сух. пайки веган - 150 руб. /чел
- Питание, не включенное в программу тура: завтраки в отелях - шведский стол от 600 руб. /чел., оплата и бронирование на месте завтраки в столовых на курорте от 350 руб. /чел
- Индивидуальные трансферы - от 6 000 руб
- Входные билеты в «Суворовские термальные источники» - от 600 руб. (оплата наличными на месте)
- Аренда треккинговых палок - от 350 руб. /сутки, оплата на месте
- Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Билеты на канатную дорогу - от 2 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная куртка;
- треккинговые брюки;
- треккинговые ботинки;
- термобелье;
- кофта (флисовая);
- перчатки и шапка для подъёма на Эльбрус;
- рюкзак (объём до 30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка»;
- термос;
- треккинговые палки от 350 рублей в день.
Для посещения термального комплекса:
- купальник;
- резиновые тапочки;
- полотенце.
Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, для детей – свидетельство о рождении.
Вам также необходимо взять с собой договор, подтверждающий приобретение тура, полис ОМС, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организована встреча и проводы в туре?
Встреча
Групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 13:30. От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 13:00.
Проводы
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся с 19:00 часов местного времени. Для туристов, приезжающих / уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату в размере 6000 рублей.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужен ли пограничный пропуск?
Важно! Маршрут проходит в приграничной территории.
Гражданам стран СНГ необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов производится за 45 дней до предполагаемого путешествия.
Есть ли особые правила поведения на Кавказе?
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют карачаево-балкарскую и черкесскую речь соответственно. Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Большая часть населения задействована в туристической индустрии.
Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно. В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).
Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.
Можно ли платить картой в туре?
Денежная единица – российский рубль. На маршруте лучше иметь наличные деньги – расплачиваться карточкой возможно только в городах – Минеральные Воды, и др.
В кафе, ресторанах и магазинах курортов Домбай и Приэльбрусье оплата производится только наличными. В отелях не принимают пластиковые карты. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа. Оплатить по пластиковой карте можно только на новой канатной дороге в Домбае.
Домбай
На курорте работает только отделение Сбербанк. расположено напротив гостиницы «Орион». Режим работы с физическими лицами с 9 до 15.00, суббота и воскресенье – выходные. В районе нижней станции ГКД, от кассы справа расположен банкомат.
Будет ли связь, интернет на маршруте?
Рекомендуем в данном районе пользоваться услугами операторов сотовой связи – Билайн и Мегафон (предпочтительнее). МТС работает не везде и неустойчиво. Но, тем не менее, мобильный интернет лучше работает у операторов Билайн и МТС.
В большинстве мест размещения есть бесплатный Wi-Fi, здесь можно выйти в Интернет.
Все мобильные операторы большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС) прекрасно работают в пос. Домбай и пос. Терскол. Среди местного населения наибольшей популярностью пользуется оператор Мегафон благодаря хорошему уровню приема сигнала и стабильности работы в данной местности.
Официальных представителей / офисов операторов мобильной связи в Домбае нет, симкарты можно приобрести в Аптеке по адресу Пихтовый мыс, 1.
Напоминаем вам, что Домбай находится на территории Карачаево-Черкесской Республики, а это означает, чтов Домбае вы будете находиться в роуминге. Роуминг действует и в Приэльбрусье, в Кабардино-Балкарской Республике. Для уточнения условий услуги роуминга необходимо обратиться к сотовому оператору.
Пополнить счет Вашего мобильного телефона в Домбае также не составит труда. Терминалы оплаты имеются практически во всех гостиницах и кафе поселка. Например: Кафе «У Зули», магазины в пос. Пихтовый, на нижней станции канатной дороги и тд.
Есть ли ограничения по участию в туре?
Возрастное ограничение для участников тура – не моложе 10 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкет. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).
Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:
Индивидуальная непереносимость недостатка кислорода, стенокардия III-IV функционального класса, гипертоническая болезнь 3 ст., хроническая почечная недостаточность, острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.), сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, стадия обострения хронических воспалительных процессов, острые инфекционные заболевания.
В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.
У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.
Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.
Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки. Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям.
Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.
Какие особенности высокогорья?
В рамках программы мы будем находиться на высоте 800-3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге до высоты 3000 метров над уровнем моря. Проживание по программе – на высоте от 1600 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.
Какие меры предосторожности и правила поведения в активном туре?
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
- Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
- Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
- Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
- Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
- Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
- Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
- Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
- Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
- С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
- Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Какие есть правила поведения во время треккинга?
Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.
- Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
- В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им трекинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
- Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
- При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
- На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
Какой состав у сух. пайка?
- Примерный состав сух. пайка стандарт: вода, сок, 2-3 батончика (в т. ч. злаковые), фрукты по сезону, орехи/сухофрукты, леденцы, печенье, сэндвич (булка или хлеб, листовой салат, мясо, сыр), огурец/помидор, вареное яйцо.
- Примерный состав веган сух. пайка по согласованию: сэндвич с хумусом, сыр тофу возможно авокадо, огурец/помидор, батончики, хлеб или зерновые хлебцы, фрукты по сезону, вода или сок.