Золотая осень на Домбае. Пеший тур

Золотая осень на Домбае
В рамках тура вас ждет знакомство с Бадукскими озёрами и Мухинским перевалом, вершины заснеженных гор и знаменитые термальные воды, в равной степени согревающие и оздоровляющие.

Альпийские луга, целебный воздух и благоприятный
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климат станут вашими верными спутниками на протяжении всего активного отдыха.

Если посчастливится, компанию вам составит и Эльбрус: в благоприятную осеннюю погоду вы сможете любоваться видами на вулкан во время треккингов по горным просторам.

5
3 отзыва
Золотая осень на Домбае. Пеший тур
Золотая осень на Домбае. Пеший тур
Золотая осень на Домбае. Пеший тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Курорт Домбай. Суворовские термальные источники

Внимание! Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).

Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 13:30.

Сбор группы.

12:30 Групповой трансфер без гида в Домбай (в пути 5,5 ч с остановками).

Остановка на обед за доп. плату.

По пути — поездка на Суворовские термальные источники (доп. плата за входной билет от 600 руб. /чел.).

Купание проходит в специально оборудованных бассейнах на улице с разной температурой, водными струями и с гидромассажем, закрытый бассейн, детские секции, имеются раздевалки, душевые кабинки, фен. После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.

Нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце, резиновые тапочки.

18:00 Ориентировочное время прибытия в посёлок Домбай.

Размещение в отелях (на выбор).

Ужин (самостоятельно).

19:00 Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен.

Рекомендуемые кафе: «У Зули», «Кристалл», «Шумка».

Прибытие. Курорт Домбай. Суворовские термальные источникиПрибытие. Курорт Домбай. Суворовские термальные источникиПрибытие. Курорт Домбай. Суворовские термальные источникиПрибытие. Курорт Домбай. Суворовские термальные источники
2 день

Треккинг на Бадукские озера

Продолжительность: 5-6 часов.

Перепад высот: 600 метров.

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Трансфер к началу маршрута.

Переправа через реку Теберда по подвесному мосту.

Маркированная тропа (также её называют «королевской дорогой») проведет вас через заросли пихтовых и лиственных деревьев.

Далее вы посетите одно из Бадуксих озёр (всего их три; они спускаются каскадами и образованы рекой Бадук) — первое, самому маленькое: его диметр составляет 80 м, а глубина не превышает 5 м.

Каскадом озёра поднимаются в гору: второе находится на 260 м выше, и диаметр его составляет 200 м.

Но самое большое озеро — третье: его площадь составляет 3,5 гектара, а глубина достигает 9 м.

Чистота озера и его размеры способствуют фауне: в его водах водится форель.

Обед (сух. паёк)на берегуозера, во время которого вы услышите легенды, связанные с Озёрами.

Возвращение в гостиницу.

Ужин — самостоятельно.

Для гостей отеля «Gold Star»ужин включен.

Для гостей гостевого дома «Ирбис» ужин включен.

Треккинг на Бадукские озераТреккинг на Бадукские озераТреккинг на Бадукские озераТреккинг на Бадукские озера
3 день

Треккинг к озеру Шобайдак, Мухинский перевал

Продолжительность: 6-7 часов.

Перепад высот: 400 метров.

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

На джипах отправляемся из Домбая в Теберду, далее в Мухинское ущелье.

Маршрут проходит по северной границе Тебердинского заповедника по руслу реки с необычным названием Муху́.

Поднимаемся по грунтовой дороге, идущей вдоль реки.

Сначала, с самого въезда, мы попадаем в березовую рощу, а после — в хвойный лес.

На высоте около 2700 метров над уровнем моря, дорога выходит на открытую местность.

Наш путь — выше, к озеру Шобайдак,расположенному на высоте 2930 метров над уровнем моря.

Далее нас ждет небольшой треккинг к озеру и после, подъём на скальный выступ над озером, откуда открывается восхитительный вид на Мухинское ущелье и ущелье Марка́.

В хорошую погоду можно увидеть малое Марки́нское озеро.

Для всех желающих, предлагаем еще подняться на вершину Белая Папаха, которая возвышается прямо над озером.

Обед — сух. паек.

На обратном пути нас ждет подъём на джипах к Мухи́нскому перевалу, откуда открывается великолепный вид на Му́хинское ущелье и ущелье Марка́, но уже в другом ракурсе.

Возвращение в гостиницу.

Ужин — самостоятельно.

Для гостей отеля «Gold Star»ужин включен.

Треккинг к озеру Шобайдак, Мухинский перевалТреккинг к озеру Шобайдак, Мухинский перевалТреккинг к озеру Шобайдак, Мухинский перевалТреккинг к озеру Шобайдак, Мухинский перевал
4 день

Экскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Отъезд

Перепад высот: 600- 1350 метров.

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Подъём на гору Мусса-Ачитара (3 000 м) (с доплатой за билет) на канатной дороге.

С этой высоты открывается великолепный вид на домбайские вершины, сверкающие ледники, бурные реки и звенящие водопады.

А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса.

Дополнительная плата — 2 000 руб. /чел. на месте.

Обед — самостоятельно на курорте.

13:30 Групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам / поездам, отправляющимся после 19:00.

Экскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. ОтъездЭкскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. ОтъездЭкскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. ОтъездЭкскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное размещение1-местное размещениеРазмещение на дополнительном месте (с 12 лет)

«Снежный Барс» 3* / «Снежинка» 3*

завтрак

315003800029000

«Gold Star»3*

завтрак + ужин

350004150031000

«Таурух» 3+*

Номер стандарт

завтрак

3600048000нет

Скидка на основные места для детей с 10 до 14 лет — 5%.

Варианты проживания

Снежный Барс

3 ночи

Гостиничный комплекс «Снежный Барс – Домбай» был открыт в феврале 2008 года и зарекомендовал себя как отель европейского уровня и позиционируется не только как горнолыжный отель, но и как идеальное место для семейного отдыха с детьми, для которых здесь есть все необходимые условия – детская комната, услуги няни, а так же как место для летнего отдыха. На территории отеля есть мангалы, так что Вы можете провести время в кругу друзей у огня. В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.

В номере: двуспальная или две односпальных кровати, мебель, ванная комната, телевизор с плоским экраном, транслирующий спутниковые каналы, мини-бар и балкон.

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ТауРух

3 ночи

Отель «ТауРух» – это прекрасный живописный уголок, который предлагает первоклассный отдых в атмосфере домашнего тепла и уюта. Расположился отель в окружении величественных сосен курорта Домбай и утопает в облаке невероятно чистого воздуха. Гостей ждет радушный прием, качественный сервис и индивидуальный подход к каждому гостю. В ресторане отеля предлагаются блюда местной кухни. По утрам подается континентальный завтрак.

В номере: двуспальная или две односпальных кровати, шкаф, стол, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, холодильник, электрический чайник, собственная ванная комн ата, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, халат, полтенца, тапочки, фен.

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Gold Star

3 ночи

Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.

По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы "аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды -"Суворовские источники " - Домбай - аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды"
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту (трансфер к началу пеших маршрутов осуществляется на УАЗ Патриот или УАЗ Буханка в зависимости от состава группы)
  • Плата за посещение национального парка
  • Услуги горного гида
  • Размещение в гостинице 3* / 3+* на выбор (3 ночи) в поселке Домбай
  • Питание по программе тура: 2 обеда (сух. паёк стандарт) по программе тура
  • Завтраки в отелях - «шведский стол»
  • Ужины в отеле «Gold Star» (ужин - комплекс из 3 блюд)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Оформление приглашения для иностранных граждан - 1 500 руб. /чел
  • Проживание в отелях г. Пятигорск
  • Доплата за сух. пайки веган - 150 руб. /чел
  • Питание, не включенное в программу тура: завтраки в отелях - шведский стол от 600 руб. /чел., оплата и бронирование на месте завтраки в столовых на курорте от 350 руб. /чел
  • Индивидуальные трансферы - от 6 000 руб
  • Входные билеты в «Суворовские термальные источники» - от 600 руб. (оплата наличными на месте)
  • Аренда треккинговых палок - от 350 руб. /сутки, оплата на месте
  • Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
  • Дополнительные экскурсии
  • Спиртные напитки
  • Билеты на канатную дорогу - от 2 000 руб
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитная куртка;
  • треккинговые брюки;
  • треккинговые ботинки;
  • термобелье;
  • кофта (флисовая);
  • перчатки и шапка для подъёма на Эльбрус;
  • рюкзак (объём до 30 литров);
  • накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем (SPF50);
  • индивидуальная аптечка;
  • пенополиуретановая «сидушка»;
  • термос;
  • треккинговые палки от 350 рублей в день.

Для посещения термального комплекса:

  • купальник;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.

Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, для детей – свидетельство о рождении.

Вам также необходимо взять с собой договор, подтверждающий приобретение тура, полис ОМС, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организована встреча и проводы в туре?

Встреча

Групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 13:30. От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 13:00.

Проводы

Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся с 19:00 часов местного времени. Для туристов, приезжающих / уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату в размере 6000 рублей.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужен ли пограничный пропуск?

Важно! Маршрут проходит в приграничной территории.

Гражданам стран СНГ необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов производится за 45 дней до предполагаемого путешествия.

Есть ли особые правила поведения на Кавказе?

Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют карачаево-балкарскую и черкесскую речь соответственно. Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Большая часть населения задействована в туристической индустрии.

Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно. В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).

Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.

Можно ли платить картой в туре?

Денежная единица – российский рубль. На маршруте лучше иметь наличные деньги – расплачиваться карточкой возможно только в городах – Минеральные Воды, и др.

В кафе, ресторанах и магазинах курортов Домбай и Приэльбрусье оплата производится только наличными. В отелях не принимают пластиковые карты. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа. Оплатить по пластиковой карте можно только на новой канатной дороге в Домбае.

Домбай

На курорте работает только отделение Сбербанк. расположено напротив гостиницы «Орион». Режим работы с физическими лицами с 9 до 15.00, суббота и воскресенье – выходные. В районе нижней станции ГКД, от кассы справа расположен банкомат.

Будет ли связь, интернет на маршруте?

Рекомендуем в данном районе пользоваться услугами операторов сотовой связи – Билайн и Мегафон (предпочтительнее). МТС работает не везде и неустойчиво. Но, тем не менее, мобильный интернет лучше работает у операторов Билайн и МТС.

В большинстве мест размещения есть бесплатный Wi-Fi, здесь можно выйти в Интернет.

Все мобильные операторы большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС) прекрасно работают в пос. Домбай и пос. Терскол. Среди местного населения наибольшей популярностью пользуется оператор Мегафон благодаря хорошему уровню приема сигнала и стабильности работы в данной местности.

Официальных представителей / офисов операторов мобильной связи в Домбае нет, симкарты можно приобрести в Аптеке по адресу Пихтовый мыс, 1.

Напоминаем вам, что Домбай находится на территории Карачаево-Черкесской Республики, а это означает, чтов Домбае вы будете находиться в роуминге. Роуминг действует и в Приэльбрусье, в Кабардино-Балкарской Республике. Для уточнения условий услуги роуминга необходимо обратиться к сотовому оператору.

Пополнить счет Вашего мобильного телефона в Домбае также не составит труда. Терминалы оплаты имеются практически во всех гостиницах и кафе поселка. Например: Кафе «У Зули», магазины в пос. Пихтовый, на нижней станции канатной дороги и тд.

Есть ли ограничения по участию в туре?

Возрастное ограничение для участников тура – не моложе 10 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкет. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.

От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).

Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:

Индивидуальная непереносимость недостатка кислорода, стенокардия III-IV функционального класса, гипертоническая болезнь 3 ст., хроническая почечная недостаточность, острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.), сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, стадия обострения хронических воспалительных процессов, острые инфекционные заболевания.

В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.

У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.

Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.

Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки. Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям.

Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.

Какие особенности высокогорья?

В рамках программы мы будем находиться на высоте 800-3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге до высоты 3000 метров над уровнем моря. Проживание по программе – на высоте от 1600 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.

Какие меры предосторожности и правила поведения в активном туре?

Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.

  • Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
  • Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
  • Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
  • Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
  • Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
  • Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
  • Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
  • Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
  • С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
  • Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Какие есть правила поведения во время треккинга?

Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.

  • Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
  • В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им трекинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
  • Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
  • При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
  • На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
Какой состав у сух. пайка?
  • Примерный состав сух. пайка стандарт: вода, сок, 2-3 батончика (в т. ч. злаковые), фрукты по сезону, орехи/сухофрукты, леденцы, печенье, сэндвич (булка или хлеб, листовой салат, мясо, сыр), огурец/помидор, вареное яйцо.
  • Примерный состав веган сух. пайка по согласованию: сэндвич с хумусом, сыр тофу возможно авокадо, огурец/помидор, батончики, хлеб или зерновые хлебцы, фрукты по сезону, вода или сок.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
12 окт 2024
Спасибо!
П
6 окт 2024
Организовано всё очень чётко, трансфер достойный, гиды профессионалы. Рекомендую 👍
Организовано всё очень чётко, трансфер достойный, гиды профессионалы. Рекомендую 👍Организовано всё очень чётко, трансфер достойный, гиды профессионалы. Рекомендую 👍Организовано всё очень чётко, трансфер достойный, гиды профессионалы. Рекомендую 👍Организовано всё очень чётко, трансфер достойный, гиды профессионалы. Рекомендую 👍Организовано всё очень чётко, трансфер достойный, гиды профессионалы. Рекомендую 👍Организовано всё очень чётко, трансфер достойный, гиды профессионалы. Рекомендую 👍Организовано всё очень чётко, трансфер достойный, гиды профессионалы. Рекомендую 👍Организовано всё очень чётко, трансфер достойный, гиды профессионалы. Рекомендую 👍Организовано всё очень чётко, трансфер достойный, гиды профессионалы. Рекомендую 👍Организовано всё очень чётко, трансфер достойный, гиды профессионалы. Рекомендую 👍
А
30 авг 2024
Гиды хорошие, весёлые, эрудированные.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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