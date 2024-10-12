1 день

Прибытие. Курорт Домбай. Суворовские термальные источники

Внимание! Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).

Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 13:30.

Сбор группы.

12:30 Групповой трансфер без гида в Домбай (в пути 5,5 ч с остановками).

Остановка на обед за доп. плату.

По пути — поездка на Суворовские термальные источники (доп. плата за входной билет от 600 руб. /чел.).

Купание проходит в специально оборудованных бассейнах на улице с разной температурой, водными струями и с гидромассажем, закрытый бассейн, детские секции, имеются раздевалки, душевые кабинки, фен. После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.

Нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце, резиновые тапочки.

18:00 Ориентировочное время прибытия в посёлок Домбай.

Размещение в отелях (на выбор).

Ужин (самостоятельно).

19:00 Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен.

Рекомендуемые кафе: «У Зули», «Кристалл», «Шумка».