Вы увидите Чучхурские водопады, пройдете по краю ледника Алибек и, возможно, увидите настоящих туров, спускающихся к озеру, с которым они разделили своё имя, продегустируете воды целебного нарзана.
А еще Вас ждет «королевский подъем», и как только он окажется за вашими плечами, вам откроется каскад Бадукских озёр.
Вы обязательно узнаете, как в домбайских лесах появилась Чертова мельница, и, конечно же, насладитесь невероятными видами с горы Мусса-Ачитара и одноименными озерами.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер на курорт Домбай. Суворовские термальные источники
Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.
Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00.
Сбор группы.
12:30 Групповой трансфербез гида в Домбай (в пути 5,5 ч., с остановками).
Остановка на обед за доплату.
По пути — поездка на Суворовские термальные источники.
Купание проходит в специально оборудованных бассейнах на улице с разной температурой, водными струями и с гидромассажем, закрытый бассейн, детские секции, имеются раздевалки, душевые кабинки, фен. После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом. Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ. Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце, резиновые тапочки.
Дополнительно оплачивается входной билет от 600 рублей с человека (оплата наличными на месте).
18:00 Ориентировочное время прибытия в посёлок Домбай.
Размещение в отелях (на выбор).
Ужин (самостоятельно).
19:00 Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен.
Треккинг на Русскую Поляну и к Чучхурским водопадам
Продолжительность: 5 часов.
Перепад высот: 500 метров.
Завтрак в отеле.
09:00 Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Главными спутниками сегодняшнего путешествия станут хвойные леса, субальпийские луга, чистейшие горные родники.
С Русской поляны открывается вид на величественные горы, покрытые снегом и льдом.
Популярность Домбая среди горнолыжников началась именно в этой точке: первые любители данного вида спорта катались только на Русской поляне, о чём напоминают остатки прежних бугельных подъемников.
Уже в позднее время началось освоение склонов Мусса-Ачитара.
Путь через ущелье Домбай-Ульген, по высокогорному лугу среди горных массивов — к Чучхурским водопадам: они состоят из трёх каскадов, что обрушиваются к земле с высоты 12 м.
Вы услышите песнь бушующей стихии и попробуете настоящую ледниковую воду.
Обед (сух. паёк).
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
19:00 Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен.
Ущелье Алибек, треккинг
Продолжительность: 6-7 часов.
Перепад высот: 300 метров.
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер к Алибекскому ущелью, пешая прогулка-треккинг.
Вы увидите Алибекский водопад, а также одноименный ледник (проход к леднику ограничен — о возможности подойти к леднику будет известно только по факту, в день программы, так как решение принимают пограничные органы и управление Национального Парка) и выйдете к берегу Турьего озера (2 200 м).
Вам откроется панорама главного кавказского хребта с вершинами Эрцог, Белала-Кая и Сулахат.
Если посчастливится, вы также увидите местных туров: они выходят к воде, когда не чувствуют опасности; именно этот факт дал озеру его современное название.
Обед (сух. паёк).
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
19:00 Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен.
Треккинг на Бадукские озера
Продолжительность: 5-6 часов.
Перепад высот: 600 метров.
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер к началу маршрута.
Переправа через реку Теберда по подвесному мосту. Маркированная тропа (также её называют «королевской дорогой») проведет вас через заросли пихтовых и лиственных деревьев.
Путь непрост, но каждый путешественник способен преодолеть его.
По его завершении, на вершине горы, вы сможете почувствовать себя «королём» или «королевой», покорившим дикие горные пространства.
Далее вы посетите одно из Бадуксих озёр (всего их три; они спускаются каскадами и образованы рекой Бадук) — первое, самое маленькое: его диметр составляет 80 м, а глубина не превышает 5 м.
Каскадом озёра поднимаются в гору: второе находится на 260 м. выше, и диаметр его составляет 200 м.
Но самое большое озеро — третье: его площадь составляет 3,5 гектара, а глубина достигает 9 м.
Обед (сух. паёк)на берегуозера, во время которого вы услышите легенды, связанные с озёрами.
Возвращение в гостиницу.
Вечером — совместная встреча на ужине, во время которого вы поделитесь впечатлениями от путешествия на Домбае.
Экскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и каньон «Чёртовой мельницей»
Продолжительность: 6-7 часов.
Перепад высот: 600- 1350 метров.
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Подъём на гору Мусса-Ачитара (3 000 м) на канатной дороге (с доплатой за билет)*.
С этой высоты открывается великолепный вид на домбайские вершины, сверкающие ледники, бурные реки и звенящие водопады.
А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса.
Дополнительная плата — 2 000 руб. /чел. на месте.
Обед на курорте (самостоятельно).
Во второй половине дня вас ждет прогулка на каньон «Чёртовой мельницей».
Путь начинается от Аманауз — основной реки, протекающей по территории Домбайской поляны.
В одном месте даже образовался водоворот, который местные жители называют «Чёртовой мельницей».
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
19:00 Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен.
Живописные озера Домбая. Мусса-Ачитарские озера
Продолжительность: 6-7 часов.
Перепад высот: 600 - 1500 метров.
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Заброска к началу маршрута к стыку ущелья Гоначхир с долиной реки Аманауз, где образуется река Теберда.
Маршрут проходит по тропе через живописный реликтовый пихтовый лес.
Подъем по тропе занимает примерно 1-1.5 часа.
Наша конечная цель — два живописнейших озера карстового происхождения, находящихся на границе субальпийской и альпийской зон.
Первое озеро, которое называется “Кёк-кёль” или по-другому “Павлиний глаз”.
Площадь озера 0,63 га (длина — 117 метров, ширина — 70 метров.).
Второе озеро — проточное и почти в два раза меньше, чем Павлиний глаз.
Обед (сух. паёк).
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
19:00 Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен.
Завершение программы. Джамагатские нарзаны. Трансфер в Минеральные Воды
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Продолжительность: 4-5 часов.
Перепад высот: 1440-1790 метров.
Ущелье Джамагат находится в 8 км от Теберды.
Вас ждет прогулка по невероятным местам с незабываемыми природными красотами — журчащими ручьями, густыми лесами и бархатными полянами.
По пути вы обязательно увидите уникальное селение ущелья Джамагат — аул Джемат.
Этот старинный поселок полностью вымер во время жесточайшей эпидемии чумы, но память о нем навеки сохранил великий поет и прозаик Михаил Юрьевич Лермонтов — некогда он увековечил аул в знаменитой поэме «Хаджи Абрек».
Остановка на обед (за доп. плату) — местные жители предлагают вкуснейшие хичины, освежающий айран и целебный горный чай.
Конечная цель путешествия — Джамагатские нарзаны – это природные источники холодной минеральной воды в ущелье Джамагат, тянущемся вдоль реки Джемагат.
Групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам / поездам, отправляющимся после 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Размещение на дополнительном месте (с 12 лет)
Домбай:
«Снежный Барс» 3*
Без завтрака
|55000
|69000
|53000
Домбай:
«Снежный Барс»3*/Снежинка 3*
Завтрак
|59000
|70000
|56000
Домбай:
«Gold Star»3*
завтрак + ужин
|63500
|78000
|59000
Домбай:
«Таурух» 3+*
Номер стандарт
Завтрак
67 000 стандарт
69 000 делюкс
|89000
|68000 делюкс
Скидка на основные места для детей с 10 до 14 лет — 5%.
Варианты проживания
Отель «Снежный Барс»
Гостиничный комплекс «Снежный Барс – Домбай» был открыт в феврале 2008 года и зарекомендовал себя как отель европейского уровня и позиционируется не только как горнолыжный отель, но и как идеальное место для семейного отдыха с детьми, для которых здесь есть все необходимые условия – детская комната, услуги няни, а так же как место для летнего отдыха. На территории отеля есть мангалы, так что Вы можете провести время в кругу друзей у огня. В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.
В номере: двуспальная или две односпальных кровати, мебель, ванная комната, телевизор с плоским экраном, транслирующий спутниковые каналы, мини-бар и балкон.
Отель «ТауРух»
Отель «ТауРух» – это прекрасный живописный уголок, который предлагает первоклассный отдых в атмосфере домашнего тепла и уюта. Расположился отель в окружении величественных сосен курорта Домбай и утопает в облаке невероятно чистого воздуха. Гостей ждет радушный прием, качественный сервис и индивидуальный подход к каждому гостю. В ресторане отеля предлагаются блюда местной кухни. По утрам подается континентальный завтрак.
В номере: двуспальная или две односпальных кровати, шкаф, стол, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, холодильник, электрический чайник, собственная ванная комн ата, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, халат, полтенца, тапочки, фен.
Отель «Gold Star»
Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.
По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы "аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды -"Суворовские источники " - Домбай - аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды"
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту (трансфер к началу пеших маршрутов осуществляется на УАЗ Патриот или УАЗ Буханка в зависимости от состава группы)
- Плата за посещение национального парка
- Услуги горного гида
- Размещение в гостинице 3* / 3+* на выбор (4 ночи) в поселке Домбай
- Питание по программе тура: 5 обедов (сух. паёк стандарт) по программе тура
- Завтраки в отелях - «шведский стол» согласно бронированию
- Ужины в отеле «Gold Star» (ужин - комплекс из 3 блюд)
- Праздничный ужин без алкогольных напитков
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не включенное в программу тура
- Оформление приглашения для иностранных граждан - 1 500 руб. /чел
- Проживание в отелях г. Пятигорск (от 4 500 руб. - двухместный номер с завтраком, от 4 000 руб. - одноместный с завтраком), уточнять при бронировании
- Доплата за сух пайки веган - 150 руб. /чел
- Питание, не включенное в программу тура (завтраки в отелях - шведский стол от 600 руб. /чел., оплата и бронирование на месте завтраки в столовых на курорте от 350 руб. /чел.)
- Индивидуальные трансферы - от 6 000 руб
- Входные билеты в «Суворовские термальные источники» - от 600 руб
- Аренда треккинговых палок - от 350 руб. /сутки, оплата на месте
- Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Билеты на канатную дорогу - от 2 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная куртка;
- трекинговые брюки;
- трекинговые ботинки;
- термобелье;
- кофта (флисовая);
- перчатки и шапка для подъёма на Эльбрус;
- рюкзак (объём до 30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка»;
- термос;
- трекинговые палки от 350 рублей в день.
Для посещения термального комплекса:
- купальник;
- резиновые тапочки;
- полотенце.
Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, для детей – свидетельство о рождении.
Вам также необходимо взять с собой договор, подтверждающий приобретение тура, полис ОМС, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организована встреча и проводы в туре?
Встреча:
Групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала г. Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту на выходе из зала прилёта туристов встречает гид с табличкой с названием тура.
От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 12:00 утра.
Проводы:
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж / д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся после 20:00 часов по местному времени. Автобус отправляется за 6 часов до вылета. Для туристов, приезжающих / уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату — от 6000 рублей.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужен ли пограничный пропуск?
Важно! Маршрут проходит в приграничной территории.
Гражданам стран СНГ необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов производится за 45 дней до предполагаемого путешествия.
Какая будет погода?
Климат характеризуется относительной прохладой, а также сухостью, чистотой и высокой степенью ионизации воздуха, обилием ультрафиолетовой радиации. Много солнечных дней. Зима мягкая; средняя температура января около -3°C; устойчивый снежный покров с середины декабря до конца февраля. Лето умеренно тёплое; средняя температура августа 15-16°C. Погодные условия в горах изменяются достаточно часто. Температура днем от +10 до +25ºС, ночью от +6 до +15, осенью– от -5 до +10. Летом выпадает максимальное количество осадков.
Программа может измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями.
Есть ли особые правила поведения на Кавказе?
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют карачаево-балкарскую и черкесскую речь соответственно. Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Большая часть населения задействована в туристической индустрии.
Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно. В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).
Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.
Можно ли платить картой в туре?
Денежная единица – российский рубль. На маршруте лучше иметь наличные деньги – расплачиваться карточкой возможно только в городах – Минеральные Воды, и др.
В кафе, ресторанах и магазинах курортов Домбай и Приэльбрусье оплата производится только наличными. В отелях не принимают пластиковые карты. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа. Оплатить по пластиковой карте можно только на новой канатной дороге в Домбае.
Домбай
На курорте работает только отделение Сбербанк. расположено напротив гостиницы «Орион». Режим работы с физическими лицами с 9 до 15.00, суббота и воскресенье – выходные. В районе нижней станции ГКД, от кассы справа расположен банкомат.
Будет ли связь, интернет на маршруте?
Рекомендуем в данном районе пользоваться услугами операторов сотовой связи – Билайн и Мегафон (предпочтительнее). МТС работает не везде и неустойчиво. Но, тем не менее, мобильный интернет лучше работает у операторов Билайн и МТС.
В большинстве мест размещения есть бесплатный Wi-Fi, здесь можно выйти в Интернет.
Все мобильные операторы большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС) прекрасно работают в пос. Домбай и пос. Терскол. Среди местного населения наибольшей популярностью пользуется оператор Мегафон благодаря хорошему уровню приема сигнала и стабильности работы в данной местности.
Официальных представителей / офисов операторов мобильной связи в Домбае нет, симкарты можно приобрести в Аптеке по адресу Пихтовый мыс, 1.
Напоминаем вам, что Домбай находится на территории Карачаево-Черкесской Республики, а это означает, чтов Домбае вы будете находиться в роуминге. Роуминг действует и в Приэльбрусье, в Кабардино-Балкарской Республике. Для уточнения условий услуги роуминга необходимо обратиться к сотовому оператору.
Пополнить счет Вашего мобильного телефона в Домбае также не составит труда. Терминалы оплаты имеются практически во всех гостиницах и кафе поселка. Например: Кафе «У Зули», магазины в пос. Пихтовый, на нижней станции канатной дороги и тд.
Что надо знать о гидах?
На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.
Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд – всего лишь преодоление расстояний, с гидом – это уже путешествие.
Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.
Есть ли ограничения по участию в туре?
Возрастное ограничение для участников тура – не моложе 10 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкет. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).
Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:
Индивидуальная непереносимость недостатка кислорода, стенокардия III-IV функционального класса, гипертоническая болезнь 3 ст., хроническая почечная недостаточность, острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.), сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, стадия обострения хронических воспалительных процессов, острые инфекционные заболевания.
В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.
У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.
Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.
Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки. Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям.
Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.
Какие особенности высокогорья?
В рамках программы мы будем находиться на высоте 800-3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге до высоты 3000 метров над уровнем моря. Проживание по программе – на высоте от 1600 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.
Меры предосторожности и правила поведения в активном туре
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
- Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
- Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
- Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
- Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
- Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
- Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
- Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
- Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
- С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
- Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Правила поведения во время треккинга
Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.
- Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
- В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им трекинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
- Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
- При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
- На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
Если мы хотим приехать на несколько дней раньше тура или задержаться позже, где лучше жить?
Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).
Проживание в отелях г. Пятигорск: от 3500 рублей – двухместный номер с завтраком, от 3000 рублей – одноместный с завтраком.
Какой состав у сух. пайка?
Примерный состав сух. пайка стандарт: вода, сок, 2-3 батончика (в т. ч. злаковые), фрукты по сезону, орехи/сухофрукты, леденцы, печенье, сэндвич (булка или хлеб, листовой салат, мясо, сыр), огурец/помидор, вареное яйцо;
Примерный состав веган сух. пайка по согласованию: сэндвич с хумусом, сыр тофу возможно авокадо, огурец/помидор, батончики, хлеб или зерновые хлебцы, фрукты по сезону, вода или сок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Программа хорошая, правда, хотелось бы несколько большей нагрузки и более длительных треков. По разным причинам (перекрытие маршрута из соображений безопасности и времени года) не попали в несколько мест. Возможно, если бы попали и дошли до них, чувствовалась бы та самая нагрузка. Но нам всегда находили интересную и красивую альтернативу. Не жалею, что поехала именно в это время - в осени есть своя изюминка и романтика. Свежо и ярко.
По организации - всё четко.
Жили в Снежном Барсе. В целом, отвечает 3*. Но несколько раз отключали любую воду или горячую воду (на два дня), отопление, свет. Хочется надеяться, что это только нам не повезло и это были разовые неполадки.
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.