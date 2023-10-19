1 день

Встреча. Домбай

Первый день тура в Домбай начинается с трансфера в поселок Домбай.

Если успеваете на трансфер на 12:00, то Вы прибудете в Домбай ближе к вечеру.

По приезду заселитесь в отель.

А затем Вы сможете насладиться свободным временем и исследовать поселок.

В этот день можно полюбоваться красивыми видами, попробовать местные блюда или посетить местный рынок с сувенирами.

Если время трансфера назначено на 18:00, то Вы прибудете в Домбай уже поздно вечером.

В этом случае, после заселения, можете в отеле отдохнуть после долгой поездки и подготовиться к будущим приключениям.

Информация по встрече: 12:00 и 18:00 сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды и в аэропорту г. Минеральные Воды (время в пути 3.5-4 часа).

Размещение: пос. Домбай

Питание: ужин в гостинице.