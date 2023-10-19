Домбай и его окрестности
Расположенный в Карачаево-Черкесской Республике, Домбай является настоящим райским местом для туристов, которые любят горные пейзажи, ландшафтные красоты и активный отдых.
В этом туре Вы сможете искупаться в горных озерах, пройтись по подвесному мосту через бурлящую реку, увидеть ту самую загадочную летающую тарелку и прогуляться по живописным ущельям.
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Программа тура по дням
Встреча. Домбай
Первый день тура в Домбай начинается с трансфера в поселок Домбай.
- Если успеваете на трансфер на 12:00, то Вы прибудете в Домбай ближе к вечеру.
По приезду заселитесь в отель.
А затем Вы сможете насладиться свободным временем и исследовать поселок.
В этот день можно полюбоваться красивыми видами, попробовать местные блюда или посетить местный рынок с сувенирами.
- Если время трансфера назначено на 18:00, то Вы прибудете в Домбай уже поздно вечером.
В этом случае, после заселения, можете в отеле отдохнуть после долгой поездки и подготовиться к будущим приключениям.
Информация по встрече: 12:00 и 18:00 сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды и в аэропорту г. Минеральные Воды (время в пути 3.5-4 часа).
Размещение: пос. Домбай
Питание: ужин в гостинице.
Ущелье Домбай-Ульген, Чучхурские водопады
Сегодня наша дорога будет идти в ущелье Домбай-Ульген вдоль бурлящих горных рек, в окружении величественных гор и живописных лесов.
После примерно трех часов пути нас ждут Чучхурские водопады — каскады из трех водопадов, окруженных скалами и зеленью.
Здесь у нас будет возможность отдохнуть, насладиться природой и сделать замечательные фотографии.
Тайминг дня:
- 08:00-09:20 Вкусный завтрак в отеле.
- 09:30 Выход из гостиницы на маршрут.
- 13:00 Пикник на маршруте.
- 16:00 Возвращение в гостиницу.
- 19:00 Ужин — знакомство в кафе.
Размещение: пос. Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте.
Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 16 км.
Уровень сложности: средний.
Ущелье Аманауз, Суфруджинский водопад
Сегодня у нас захватывающий дух маршрут, который позволяет познакомиться с прекрасной природой Кавказа.
По пути к Суфруджинским водопадам мы сможем насладиться красотой ущелья Аманауз, ощущая аромат пихтового леса и слушая шум реки.
Спустя полчаса ходьбы мы выйдем к водовороту Чертова мельница, отсюда открывается захватывающее зрелище и потрясающий вид на горы.
После этого отправляемся к Суфруджинским водопадам, где можно погрузиться в атмосферу красоты и спокойствия, наслаждаясь шумом воды и окружающей природой.
Тайминг дня:
- 08:00-09:20 Вкусный завтрак в отеле.
- 09:30 Выход из гостиницы на маршрут.
- 13:00 Пикник на маршруте.
- 16:00 Возвращение в гостиницу.
- 19:00 Ужин в гостинице.
Размещение: пос. Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте. Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 12 км.
Уровень сложности: средний.
Ущелье Алибек, Алибекский водопад
День треккинга начнется с прогулки по живописному Алибекскому ущелью, наслаждаясь потрясающими видами горных вершин, мы выйдем на поляну, где откроется вид на Алибекский ледник, который точно покажет свою мощь и красоту.
Затем мы продолжим путь и доберемся до величественного водопада Алибек.
Тайминг дня:
- 08:00-09:20 Вкусный завтрак в отеле.
- 09:30 Выход из гостиницы на маршрут.
- 12:00 Пикник на маршруте.
- 16:00 Возвращение в гостиницу.
- 19:00 Ужин в гостинице.
Размещение: пос. Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте.
Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 14 км.
Уровень сложности: средний.
Реки Бадук и Хаджибей, Бадукские озера
Поход к Бадукским озерам — это красивейший маршрут Домбая!
Сегодняшний день подарит возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться природой.
Мы сможем искупаться в одном из озер, а также посидеть на берегу и насладиться вкусным пикником.
Тайминг дня:
- 08:00 - 09:20 Вкусный завтрак в отеле.
- 09:30 Подвоз к месту старта маршрута.
- 10:00 Начало треккинга.
- 12:30 Пикник на маршруте.
- 16:00 Возвращение в гостиницу.
- 19:00 Ужин в гостинице.
Размещение: пос. Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте.
Перепад высот: 550 м. Пешая часть маршрута: 10 км. Автомобильная часть маршрута: 13 км.
Уровень сложности: средний.
Канатный подъем, гора Мусса-Ачитара
Наш день начнется с подъема на канатной дороге на гору Мусса Ачитара, где мы сможем насладиться потрясающим видом на величественные Кавказские горы, в том числе на самую высокую точку России — Эльбрус, а также на символ Домбая — гору Белалакая.
А после мы отправимся в Гоначхирское ущелье, где нас ждет озеро Туманлы Кель.
Это место просто восхитительно – спокойная вода озера отражает окружающую природу и создает неповторимую атмосферу.
Тайминг дня:
- 08:00-09:20 Вкусный завтрак в отеле.
- 09:30 Выход на экскурсию.
- 17:00 Возвращение в гостиницу.
- 19:00 Ужин в гостинице.
Размещение: Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Перепад высоты: 1600 м. Автомобильная часть маршрута: 40 км.
Уровень сложности: легкий.
Кругозор Семенов-Баши
Последний день нашего тура начинается с прогулки через тенистый хвойный лес.
Деревья создают заслон от солнца, а прохладный воздух и запах хвои создают уютную атмосферу.
А на самом верху Кругозора Семенова Баши, вас ожидает захватывающие и фантастический вид на окружающую природу.
Вечером по приезду в Домбай, соберемся все вместе, чтобы приготовить вкуснейший шулюм и шашлык.
Работа командная, и мы весело проведем время, готовя мясо на углях и делясь друг с другом историями и впечатлениями от нашего путешествия.
Вместе мы создадим незабываемые воспоминания, вкусную еду и прекрасное настроение.
Тайминг дня:
- 08:00-09:20 Вкусный завтрак в отеле.
- 09:30 Выход на маршрут.
- 10:00 Начало треккинга.
- 12:30 Пикник на маршруте.
- 17:00 Возвращение в гостиницу.
- 19:00 Ужин.
Размещение: Домбай.
Питание: завтрак, ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высоты: 900 м. Пешая часть маршрута: 10 км.
Уровень сложности: выше среднего.
Домбай - Минеральные воды
Сегодня вас ожидает групповой трансфер из Домбая в Минеральные Воды.
Напоминаю, что есть два варианта отправления: один в 12:00 и другой в 16:00.
Просим вас быть готовыми к отъезду в указанные сроки.
Мы предоставим вам комфортабельный транспорт, чтобы весь этот путь был приятным и безопасным. Время в дороге занимает 4 часа.
Питание: завтрак.
Перепад высот: 1300 м. Автомобильная часть маршрута: 201 км.
Проживание
Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение – 11 500 руб. /весь период тура.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Скидка для пенсионеров — 5%.
Варианты проживания
Gold Star
Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.
По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.
Отель «ТауРух»
Отель «ТауРух» находится в 100 метрах от центра города Домбая. Окружен горными и лесными массивами.
Номера для проживания оформлены в приятной для глаза цветовой гамме. В некоторых есть терраса, с которой можно любоваться на красивые виды природы, а также оборудован гостиный уголок.
Бесплатно предоставляется частная парковка и Wi-Fi. Оказываются услуги прачечной и глаженья одежды. Для некурящих имеются специальные предложения. Чистота поддерживается с помощью ежедневной уборки.
Рядом с заведением находятся Домбайская поляна, водопад и ущелье. Неподалеку, всего в 5 минутах есть канатная дорога.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Услуги гида-проводника
- Услуги по оформлению пограничных пропусков
- Экологические сборы
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Питание: завтраки, пикники на маршрутах (кроме 6-го дня), ужины
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Одноместное размещение - 11 500 руб. за весь период тура
- Подъем по канатной дороге
- Питание, не указанное в программе
- Обед в 6-й день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Наличные деньги (в горах плохо ловит сеть)
- Личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
- Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- Кепка / панамка;
- Удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!)
- Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии;
- Плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- Солнцезащитные очки;
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Пластиковая бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте)
- Треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой!
- Треккинговые палки (у кого нет - можно взять лыжные)
- Рюкзак и «сидушку»
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформление пограничного пропуска
Тур проходит на территории Тебердинского заповедника. На всех маршрутах в Тебердинском заповеднике стоят КПП, туристы не посещают приграничную зону, но находятся на охраняемой территории. Гражданам РФ можно оформить пропуск на месте, но лучше заранее, направив копию паспорта своему менеджеру для своевременного оформления, не позднее, чем за неделю до тура.
Иностранным гражданам пропуска оформляются только при подаче документов не позднее, чем за 30 дней до тура. Для оформления всех пропусков требуется: копия паспорта, перевод заверенный нотариусом.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Места сбора группы
г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, встреча в 12:00 и в 18:00 часов трансфер в пос. Домбай (ориентировочно 4 часа)
Места отъезда группы
пос. Домбай, воскресенье, в 12:00 и в 16:00 часов
трансфер в г. Минеральные Воды аэропорт или ж/д вокзал
Можно ли взять в аренду треккинговые палки?
Да, можно, но прокат будет стоить как покупка новых палок практически, поэтому всегда рекомендуем брать свои.
Где и в какое время мы будем?
|Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из него
|Наименование объектов размещения
|Запланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показа
|Внутримаршрутные перевозки
|Встреча туристов:
Трансфер на 12:00 - приезд в пос. Домбай в 16:00
Трансфер на 18:00 - приезд в пос. Домбай в 22:00
|пос. Домбай
Голд Стар/Таурух
|организация трансфера в пос. Домбай, ужин в гостинице.
|Автобус - 18/20 местный
|пос. Домбай
Голд Стар/Таурух
|Ущелье Домбай Ульген, Русская поляна, Чучхурские водопады.
Услуги гида проводника, входные билеты, завтрак, пикник на маршруте, Ужин - знакомство в кафе,
09:30 Выход из гостиницы на маршрут
|пос. Домбай
Голд Стар/Таурух
|Ущелье Аманауз. Чертова мельница. Суфруджинский водопад
Услуги гида проводника, входные билеты, завтрак, пикник на маршруте, Ужин - знакомство в кафе,
09:30 Выход из гостиницы на маршрут
|пос. Домбай
Голд Стар/Таурух
|Алибекское ущелье, Алибекский водопад.
Услуги гида проводника, входные билеты, завтрак, пикник на маршруте, Ужин в гостинице
09:30 Выход из гостиницы на маршрут
|пос. Домбай
Голд Стар/Таурух
|Реки Бадук и Хаджибей. Бадукские озера.
Услуги гида проводника, входные билеты, завтрак, пикник на маршруте, Ужин в гостинице
|Автомобиль высокой проходимости
09:30 Выход из гостиницы на маршрут
|пос. Домбай
Голд Стар/Таурух
|Канатный подъемник на гору Мусса Ачитара. Гоначхирское ущелье. Озеро Туманлы Кель.
Услуги гида проводника, входные билеты, завтрак, Ужин в гостинице
|Автобус/Автомобиль высокой проходимости
09:30 Выход из гостиницы на маршрут
|пос. Домбай
Голд Стар/Таурух
Кругозор Семенов-Баши
Обратный трансфер:
|пос. Домбай
Голд Стар/Таурух
|Трансфер в аэропорт и ж/д г. Минеральные Воды, завтрак в отеле
|Автобус - 18/20 местный