Заразилось 121 301 +5392

Умерло 1179 +55

Выздоровело 19 642 +1820

Болеют сейчас 100 480 +3517

Летальность 0.97% около 10 чел. на 1000 заболевших

В Москве находится 52.23%, 121 301 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1179 умерло, 19 642 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 100 480 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Москве График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Москве, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.17 раза в Москве летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 10 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 8 человек в среднем умирает в Москве

Карта распространения коронавируса в Москве и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Москве от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Москвы по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 121 301 +5392+5% 1179 +55+5% 19 642 +1820+10% ▲ 100 480+3517 11 мая 2020 115 909 +6169+6% 1124 +56+5% 17 822 +4032+29% ▲ 96 963+2081 10 мая 2020 109 740 +5551+5% 1068 +58+6% 13 790 +1011+8% ▲ 94 882+4482 9 мая 2020 104 189 +5667+6% 1010 +54+6% 12 779 +2520+25% ▲ 90 400+3093 8 мая 2020 98 522 +5846+6% 956 +51+6% 10 259 +1032+11% ▲ 87 307+4763 7 мая 2020 92 676 +6703+8% 905 +39+5% 9227 +769+9% ▲ 82 544+5895 6 мая 2020 85 973 +5858+7% 866 +50+6% 8458 +588+7% ▲ 76 649+5220 5 мая 2020 80 115 +5714+8% 816 +52+7% 7870 +297+4% ▲ 71 429+5365 4 мая 2020 74 401 +5795+8% 764 +35+5% 7573 +544+8% ▲ 66 064+5216 3 мая 2020 68 606 +5948+9% 729 +34+5% 7029 +655+10% ▲ 60 848+5259 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Москве по дням