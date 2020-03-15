Последние новости коронавируса в Москве на сегодня со статистикой
Заразилось 121 301+5392
Умерло 1179+55
Выздоровело 19 642+1820
Болеют сейчас 100 480+3517
Летальность 0.97%около 10 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Москве находится 52.23%, 121 301 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1179 умерло, 19 642 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 100 480 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Москве
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Москве, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Москве и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Москве от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Москвы по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
121 301+5392+5%
1179+55+5%
19 642+1820+10%
▲100 480+3517
11 мая 2020
115 909+6169+6%
1124+56+5%
17 822+4032+29%
▲96 963+2081
10 мая 2020
109 740+5551+5%
1068+58+6%
13 790+1011+8%
▲94 882+4482
9 мая 2020
104 189+5667+6%
1010+54+6%
12 779+2520+25%
▲90 400+3093
8 мая 2020
98 522+5846+6%
956+51+6%
10 259+1032+11%
▲87 307+4763
7 мая 2020
92 676+6703+8%
905+39+5%
9227+769+9%
▲82 544+5895
6 мая 2020
85 973+5858+7%
866+50+6%
8458+588+7%
▲76 649+5220
5 мая 2020
80 115+5714+8%
816+52+7%
7870+297+4%
▲71 429+5365
4 мая 2020
74 401+5795+8%
764+35+5%
7573+544+8%
▲66 064+5216
3 мая 2020
68 606+5948+9%
729+34+5%
7029+655+10%
▲60 848+5259
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Москве по дням
Москва и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Москве
Более 46 тысяч нарушений карантинного режима совершили зараженные коронавирусом москвичи с начала действия ограничительных мер. За последние сутки в России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом, из них почти половина приходится на Москву —5392. Общее число зараженных превысило 232 тысячи.
В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354) и Петербурге (339). Более сотни новых случаев обнаружили в Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).
В России за минувшие сутки зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. Больше всего новых инфицированных выявили в Москве.
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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