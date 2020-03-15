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Последние новости коронавируса в Москве на сегодня со статистикой

  • Заразилось 121 301+5392
  • Умерло 1179+55
  • Выздоровело 19 642+1820
  • Болеют сейчас 100 480+3517
  • Летальность 0.97%около 10 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Москве находится 52.23%, 121 301 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1179 умерло, 19 642 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 100 480 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Москве

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Москве, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.17 разав Москве летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
10 человекв среднем умирает в Москве на 1000 зараженных.
В других регионах России, 8 человек

Карта распространения коронавируса в Москве и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Москве от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Москвы по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020121 301+5392+5%1179+55+5%19 642+1820+10%100 480+3517
11 мая 2020115 909+6169+6%1124+56+5%17 822+4032+29%96 963+2081
10 мая 2020109 740+5551+5%1068+58+6%13 790+1011+8%94 882+4482
9 мая 2020104 189+5667+6%1010+54+6%12 779+2520+25%90 400+3093
8 мая 202098 522+5846+6%956+51+6%10 259+1032+11%87 307+4763
7 мая 202092 676+6703+8%905+39+5%9227+769+9%82 544+5895
6 мая 202085 973+5858+7%866+50+6%8458+588+7%76 649+5220
5 мая 202080 115+5714+8%816+52+7%7870+297+4%71 429+5365
4 мая 202074 401+5795+8%764+35+5%7573+544+8%66 064+5216
3 мая 202068 606+5948+9%729+34+5%7029+655+10%60 848+5259
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Москве по дням

Москва и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Москве

Названо число нарушивших карантин москвичей с коронавирусом
Названо число нарушивших карантин москвичей с коронавирусом
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12.05.2020 10:56
Более 46 тысяч нарушений карантинного режима совершили зараженные коронавирусом москвичи с начала действия ограничительных мер. За последние сутки в России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом, из них почти половина приходится на Москву —5392. Общее число зараженных превысило 232 тысячи.
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
12.05.2020 10:43
В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354) и Петербурге (339). Более сотни новых случаев обнаружили в Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).
В России зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
lenta.ru
12.05.2020 10:35
В России за минувшие сутки зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. Больше всего новых инфицированных выявили в Москве.
Еще 1820 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Еще 1820 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
РБК
12.05.2020 09:49
Названо число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве
Названо число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве
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12.05.2020 09:42
За прошедшие сутки число выздоровевших после заражения коронавирусом пациентов в Москве увеличилось на 1820 человек. Такое число назвала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Таким образом, в столице общее число выздоровевших от инфекции достигло 19 642, уточнила Ракова.
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12.05.2020 09:00
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условия для нормальной жизни в «новой реальности с учетом ограничений», введенных из-за эпидемии коронавируса. Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно.
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Коронавирус обвалил цены на нефть
Коронавирус обвалил цены на нефть
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Вероятность второй волны коронавирусной инфекции обвалила цены на нефть. Так, цена на нефть марки Brent на 21:19 по московскому времени упала на 5,23 процента и достигла 29,35 доллара за баррель. Ранее в Еврокомиссии предупредили о возможном начале второй волны распространения коронавируса.
Брат Малышевой заразился коронавирусом
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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