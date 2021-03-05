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Местное время в Москве
23:5340
5 марта 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаМосква
По-английскиMoscow
Это столицаМосква является столицей России
Статья о городеСтатья о Москве
Население города10 381 222 чел.
АэропортыЖуковский ZIA, Шереметьево SVO, Домодедово DME, Быково BKA, Внуково VKO
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота144 м. от уровня моря

Подробная статья

Москва
Москва — о столице России
Чем примечательна и чем славится столица Российской Федерации – Москва. Она является самым большим городом Европы и здесь всегда есть чем заняться, куда сходить и что посмотреть

Где находится Москва на карте

Москва фото города
Москва

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