Полезная информация о Москве
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Местное время в Москве
23:5340
5 марта 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Москва
|По-английски
|Moscow
|Это столица
|Москва является столицей России
|Статья о городе
|Статья о Москве
|Население города
|10 381 222 чел.
|Аэропорты
|Жуковский ZIA, Шереметьево SVO, Домодедово DME, Быково BKA, Внуково VKO
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|144 м. от уровня моря
Подробная статья
Москва — о столице России
Чем примечательна и чем славится столица Российской Федерации – Москва. Она является самым большим городом Европы и здесь всегда есть чем заняться, куда сходить и что посмотреть
Где находится Москва на карте
Москва
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