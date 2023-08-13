Окунуться в гастрономическую культуру столицы и попробовать блюда от шефов в 4 стильных заведениях
Я проведу вас в рестораны, где кулинария — это не только ремесло, но и настоящее искусство. Расскажу о различных вариантах авторской кухни и поделюсь историями появления таких мест.
За 3 часа вы проникнете в тонкости ресторанной сферы, оцените неожиданные вкусовые сочетания и яркую подачу блюд.
За 3 часа вы проникнете в тонкости ресторанной сферы, оцените неожиданные вкусовые сочетания и яркую подачу блюд.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите 4 модных ресторана авторской кухни, которые пользуются популярностью у москвичей и гостей столицы. Я расскажу о концепции каждого заведения и его фирменных фишках. А вы попробуете необыкновенные блюда, которые больше нигде не найти.
В нашем маршруте:
- Ресторан с концепцией comfort food на Тверской. Comfort food — это привычная еда на каждый день, которая долго не теряет своей актуальности. Кухня смешанная, с авторским подходом шеф-повара.
- Изысканное бистро на Остоженке. Кухня с отсылками к Италии. Блюда готовят в уникальной печи, а ещё там богатая винная карта. Ресторан продвигает идею важности наслаждения каждым моментом.
- Гастробистро на Большой Дмитровке. Тут приятно пообедать по доступной для своего местоположения цене или неспешно поужинать. В меню понятные позиции, но с модным «налётом». В баре большой выбор коктейлей и вина, а атмосфера располагает к расслабленному веселью.
- Ресторан-сад на Большой Дмитровке. Интерьер оформлен в экостиле, кухня — европейская в авторской интерпретации. Шеф-повар называет своим главным вдохновением природу и её гармонию, поэтому каждое блюдо — это баланс вкуса, текстуры и цвета.
Организационные детали
- Блюда и напитки оплачиваются отдельно. Средний чек на человека в каждом заведении — 600–900 рублей.
- Все заведения находится в пешей доступности друг от друга
- По запросу путешественников рестораны можно заменить
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 124 туристов
Меня зовут Дмитрий и я всю жизнь учусь: психолог, учитель, журналист, сейчас гид-экскурсовод. Путешествия — это моя стихия. Мне нравятся открывать новые места и делиться ими с друзьями. Удалось посетить 57 стран по разным программам. В этот год своё внимание сосредоточил на Подмосковье. Это уникальный регион с интересной историей, красивой природой, усадьбами, церквями, монастырями.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
ДАРЬЯ
13 авг 2023
Суперская экскурсия.
Вкусно, сытно, пьяно и познавательно) посетили 3 ресторана, нам было достаточно.
Гид отличный собеседник, много знает неочевидных фактов.
Нам понравилось👍🏻
Вкусно, сытно, пьяно и познавательно) посетили 3 ресторана, нам было достаточно.
Гид отличный собеседник, много знает неочевидных фактов.
Нам понравилось👍🏻
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