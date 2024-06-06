R Raisa Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее Квест действительно хороший. В начале ребенок сопротивлялся, но потом втянулась. Нам немного не повезло, картин Васнецова не увидели к сожалению (зал был закрыт, выставка). Спасибо.

Е Елена Нескучная прогулка по московским переулкам: между Тверской и Петровкой читать дальше двор, поворот и даже люк)))) на одном дыхании!!! Поситили 4 экскурсии (от трипсрера только эта), и понравилась она больше всего, экскурсовод Елена - очень приятная, душу вкладывает, рассказывает интересно, захватывающи. Вернувшись домой, всем советую. Спасибо! Нам очень понравилась экскурсия, прошла неделя, а мы все вспоминаем! Очень познавательно и интересно, хорошо продуман маршрут, задействован каждый дом,

Л Людмила Нескучная прогулка по московским переулкам: между Тверской и Петровкой Экскурсия отличная! Увлекатеный рассказ про интересные места. Экскурсоводу 5+! Эксперт в своем деле. Мы смогли побывать в закаулках и проулках, в которые никогда бы сами не догадались заглянуть, и услышали истории, благодаря которым запомним эти места. Спасибо!

А Арина Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы Отличная экскурсия для тех, кто любит историю и архитектуру! Аминат очень грамотно и плавно рассказывает интересные факты о значимых отелях столицы. Обязательно порекомендую друзьям. Маршрут комфортный, подойдёт для любой погоды. 10/10

С Саша Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)

А Алина Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее читать дальше посоветовала Ксения- там побольше фактов о музее. Узнали новые факты, с азартом отгадывали загадки. Даже младший сын очень интересовался, слушал про картины, делал все задания. Дети в восторге, и мама рада)) Спасибо Ксении! 31 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как

т татьяна Москва: от допетровских палат до ГЭС-2 Экскурсия очень понравилась! Олеся удивительно приятная девушка, мы получили удовольствие от общения! Было комфортно. Порекомендовала знакомым.

А Анна Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины Виктория, спасибо большое за такую интересную экскурсию) мы всегда останавливаемся на Тверской, когда бываем в Москве, и было очень любопытно узнать удивительные факты об этой улице! И какие неожиданные открытия в переулках! Мы в восторге!!!

О Оксана Нескучная прогулка по московским переулкам: между Тверской и Петровкой Действительно, не скучная, интересная экскурсия-прогулка. Спасибо.