1 чел.
По популярности
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
«👩🎓 Квест авторский, разработан мной — дипломированным гидом, влюблённым в своё дело»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463₽ за всё до 50 чел.
Групповая
2 часа
Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
«Авторская экскурсия «Скрытое от глаз на Тверской»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Историческая прогулка с дегустацией настоек по Ивановской горке и Хитровке
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, открывая секреты её улиц и наслаждаясь традиционными настойками
Начало: В районе метро Китай-город
«во втором секретами авторских наливок с нами поделится сам бармен»
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
96328 669₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
«Во время авторской прогулки мы исследуем центр и увидим множество достопримечательностей»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
Научиться говорить с городом на его языке и исследовать уютный район в компании гида-лингвиста
Начало: В районе метро «Чистые пруды»
«В названии моей авторской экскурсии — строчка из знаменитой и трогательной песни Игоря Талькова»
14 июня в 17:00
15 июня в 19:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Переделкино и «шестидесятники»
Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка
Начало: У Дома Творчества «Переделкино»
«На моей авторской экскурсии вы услышите известные стихи и песни шестидесятников, посмотрите на их дома и узнаете связанные с ними истории»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Начало: в районе метро Выставочная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
4 270₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Авторская экскурсия по историческому центру Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 980₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Мастер и Маргарита»: живая история Москвы 20-30-х годов
Встречайте Москву Булгакова: от МАССОЛИТа до Большой Садовой. Экскурсия, где каждый шаг - это страница из «Мастера и Маргариты»
Начало: На Триумфальной площади, 2
«Эта авторская экскурсия без остатка погрузит вас в атмосферу Москвы 20-х — 30-х годов»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
18 500₽ за всё до 17 чел.
Мини-группа
2 часа
С книжкой под мышкой: литературная прогулка по Москве
Ощутить, как герои произведений оживают на улицах столицы, и услышать истории старинных домов
Начало: У м. Арбатская (Арбатско-Покровская)
«Для этого я и создала, друзья, свой авторский маршрут»
9 июня в 14:00
7 июля в 12:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
Через переписки из прошлого узнать об истории одной улицы и её жителей - на авторской экскурсии
Начало: в районе метро «Красные ворота»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино
Начало: На улице Забелина
«В течение недели после фотопрогулки вы получите 24 кадра в авторской обработке на Яндекс»
11 июня в 10:30
14 июня в 10:00
70005 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии
Начало: У м. Китай-город
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Историческая прогулка по Коломне в мини-группе
На экскурсии по Коломне вы исследуете уникальные уголки города, познакомитесь с его историей и культурой
Начало: Г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
«Приглашаю вас на авторскую прогулку по историческому центру Коломны, который откроется перед вами с разных ракурсов»
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
770693₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы
Начало: У м. Библиотека имени Ленина
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Как самые старинные и фешенебельные гостиницы Москвы держались последние 100 лет
Начало: На Манежной площади
«На своей авторской экскурсии я познакомлю вас с лучшими гостиницами столицы, которые по совместительству архитектурно украшают облик Москвы»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Погулять по центру города и раскрыть культурные слои разных эпох с гидом-искусствоведом
Начало: У м. Кропоткинская
«На моей авторской экскурсии мы пройдем по живописному маршруту близ Москвы-реки, рассматривая знаковые дома разных столетий»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
1 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Таинственная страсть в Переделкине
Узнать о любви поэтической и писательской на уютной прогулке
Начало: В сквере им. Пастернака
«Приглашаю на авторскую экскурсию, посвящённую любви трёх известных советских пар»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Москве с гидом-старообрядцем
О династиях и утраченном наследии древлеправославия на авторской экскурсии
Начало: В шаговой доступности от метро «Площадь Ильича»
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва от купцов до бизнесменов
История русского предпринимательства на прогулке по району Китай-город
Начало: Памятник Маршалу Жукову
«Эта авторская экскурсия познакомит вас с непростой историей русского купечества и поможет по-новому осмыслить выражение "богатые тоже плачут"»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 400₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломенское: история, мистика и загадки
Старинные храмы, древние овраги и сказочный дворец на авторской экскурсии с гидом-журналистом
Начало: В районе метро Каширская
«Обо всём этом мы и поговорим на моей авторской экскурсии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Большой бизнес в старом Китай-городе
Узнать, как деньги определяли характер и облик московского района, на авторской экскурсии
Начало: в районе метро Китай-город
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
Познакомиться с историей старинного района и узнать об удивительных людях, сформировавших его облик
Начало: У метро Чистые пруды
«От Мясницкой улицы до Огородной слободы: авторская прогулка»
Завтра в 14:00
9 июня в 17:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Московские рюмочные: все грани стакана
Групповая прогулка по заведениям, ставшим культурным феноменом, с дегустацией в каждом
Начало: у метро «Тургеневская»
«И, разумеется, не забудем о главном — дегустации авторских настоек»
14 июня в 19:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Москва дворянская
Погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи на экскурсии по особнякам, дворцам и зданиям Хамовников
Начало: в районе метро Фрунзенская
«На авторской прогулке по району, который сохранил отголоски старой дворянской жизни, вы услышите историю родовых поместий Долгоруких, Волконских и Трубецких»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Французский променад в Москве
Погулять по центру города и раскрыть его многовековую связь с французской культурой
Начало: У метро Красные ворота
«А также: где в Москве проходят службы на французском языке и кто их посещает, как аромат Шанель № 5 связан с Заполярьем и кому принадлежит авторство салата Оливье»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Увидеть, где жили, работали и любили великие русские писатели
Начало: на улице Новый Арбат
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи
Проникнуться духом Старой Москвы и разобраться в многослойной столичной архитектуре
Начало: В районе метро Смоленская
«На моей авторской экскурсии мы погуляем по Плющихе и окрестностям»
9 июня в 12:30
14 июня в 17:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Молодой Петр I и неизведанная Москва
Погрузиться в атмосферу эпохи и узнать о людях, повлиявших на становление личности императора
Начало: В районе метро Красные ворота
«Мой авторский маршрут интересен тем, что за 2 часа объединяет истории о тех, кто сыграл ключевые роли в становлении личности первого императора Российского государства»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Покровка cо вкусом - увидеть и распробовать
Прогуляться уютным московским маршрутом и заскочить в бар за «архитектурным» коктейлем
Начало: В районе начала улицы Покровки
«Знаковые здания района вдохновили команду проекта на три авторских напитка»
Завтра в 16:30
9 июня в 16:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Как разбогатеть на ситце? Прогулка по Трёхгорной мануфактуре
Исследовать старинную фабрику, представить себя её рабочими и узнать секреты производства
Начало: у ст. метро 1905 года
«Моя авторская прогула по недооценённому уголку столицы — Трёхгорной мануфактуре»
15 июня в 11:00
16 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства
Начало: в районе станции метро
«В каждом баре вы по сможете попробовать авторские коктейли и вкусные закуски»
20 июня в 19:00
21 июня в 19:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
От Извозной до Студенческой: авторская экскурсия по задворкам Кутузовского проспекта
Пополнить копилку знаний о Москве на прогулке по району Дорогомилово
Начало: В районе метро «Студенческая»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гении и безумцы Серебряного века - философская прогулка по Арбату
Задать вечные вопросы и узнать, как на них ответила русская интеллигенция на рубеже 19-20 веков
Начало: В районе метро Смоленская
«кому приписывают авторство термина «Серебряный век»»
9 июня в 14:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Москва хлебосольная: забытая и популярная русская кухня
Познакомиться с гастрономической культурой столицы - на словах и на деле
Начало: Точное место встречи мы обговорим отдельно, оно за...
«Вы посетите несколько модных ресторанов русской и авторской кухни, а я расскажу о концепции каждого заведения и его фирменных фишках»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь - портал в историю Москвы
Раскрыть главные места города как оживший фолиант со своими увлекательными рассказами
Начало: у библиотеки имени Ленина
«Моя авторская экскурсия по Красной площади и Александровскому саду поможет взглянуть на историю Москвы с точки зрения горожан, живших в ту или иную эпоху, начиная со средневековой Руси»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По следам романа «12 стульев»
Авторская экскурсия по местам легендарной книги Ильфа и Петрова
Начало: У м. Комсомольская
11 июня в 15:00
18 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономический день в Москве: авторская кухня
Окунуться в гастрономическую культуру столицы и попробовать блюда от шефов в 4 стильных заведениях
Начало: Театральная площадь, у фонтана напротив Большого т...
«Мы посетим 4 модных ресторана авторской кухни, которые популярны у москвичей и гостей столицы»
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Узнать эстетичный московский район получше и заодно получить живые фото в пленочном стиле
Начало: в районе метро Маяковская
«В течение недели после прогулки вы получите от 30 фотографий в моей авторской обработке»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по линогравюре «В мастерской Пикассо»
Почувствовать себя первопечатником и поработать на старинном прессе в центре Москвы
Начало: возле метро «Красные ворота»
«Однако если вы захотите создать авторский оттиск, только поприветствуем ваш порыв»
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Театральная площадь Москвы в 19-21 веках
Детально познакомиться с историей и архитектурой театров на авторской экскурсии с театроведом
Начало: На Театральной площади
17 июня в 18:30
18 июня в 18:30
4 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лесная сказка в Подосинках
Неторопливая пешая прогулка по местам туристических слётов и фестивалей авторской песни
Начало: у платформы Подосинки
11 июня в 10:00
16 июня в 15:00
3 600₽ за всё до 20 чел.
Групповая
3 часа
Династия Романовых
«Одна из самых интересных по содержанию авторская экскурсия о величайшей правящей династии Российской империи»
Расписание: Воскресенье в 15:00
1 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Московское метро: 7 станций, 7 чудес
«Авторская экскурсия по Московскому метро понравится и москвичам, и гостям столицы»
Расписание: Среда, пятница, суббота в 18:00
990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- RRaisa6 июня 2024Квест действительно хороший. В начале ребенок сопротивлялся, но потом втянулась. Нам немного не повезло, картин Васнецова не увидели к сожалению (зал был закрыт, выставка). Спасибо.
- ЕЕлена6 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия, прошла неделя, а мы все вспоминаем! Очень познавательно и интересно, хорошо продуман маршрут, задействован каждый дом,
- ЛЛюдмила5 июня 2024Экскурсия отличная! Увлекатеный рассказ про интересные места. Экскурсоводу 5+! Эксперт в своем деле. Мы смогли побывать в закаулках и проулках, в которые никогда бы сами не догадались заглянуть, и услышали истории, благодаря которым запомним эти места. Спасибо!
- ААрина5 июня 2024Отличная экскурсия для тех, кто любит историю и архитектуру! Аминат очень грамотно и плавно рассказывает интересные факты о значимых отелях столицы. Обязательно порекомендую друзьям. Маршрут комфортный, подойдёт для любой погоды. 10/10
- ССаша4 июня 2024Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
- ААлина4 июня 202431 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
- ттатьяна3 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Олеся удивительно приятная девушка, мы получили удовольствие от общения! Было комфортно. Порекомендовала знакомым.
- ААнна2 июня 2024Виктория, спасибо большое за такую интересную экскурсию) мы всегда останавливаемся на Тверской, когда бываем в Москве, и было очень любопытно узнать удивительные факты об этой улице! И какие неожиданные открытия в переулках! Мы в восторге!!!
- ООксана1 июня 2024Действительно, не скучная, интересная экскурсия-прогулка. Спасибо.
- ММарина29 мая 2024Наталья провела очень интересную экскурсию по Переделкино, позволила окунуться в атмосферу творчества великих литераторов, была внимательна к нашим вопросам и с удовольствием на них отвечала. Экскурсия была познавательна, неспешна, очень комфортна.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Авторские»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Авторские" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 693 до 18 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 882 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 45 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Авторские», 882 ⭐ отзыва, цены от 693₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август