Архитектурное чудо

В ходе экскурсии 🧭 мы пройдём по пешеходному мосту «Багратион», который связывает комплекс с набережной Тараса Шевченко. Смотровая площадка набережной позволит оценить размах делового квартала и полюбоваться разнообразием форм небоскребов. Поговорим об авторе и идеологе архитектурного чуда, а также о сооружениях и объектах Москва-Сити, внесённых в книгу рекордов Гиннеса.

Москва с высоты 327 метров

Многие башни имеют свои смотровые площадки, и мы, на скоростном лифте, поднимемся на самую высокую из них, на 89 этаже. С высоты 327 метров открываются завораживающие виды Москвы, а круговое остекление, позволяет рассмотреть многие достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ в необычном ракурсе. Вас ждёт увлекательная экскурсия ⛳ с аккредитованным гидом-экскурсоводом, который расскажет историю 📖 главных достопримечательностей нашего любимого города — Москвы.

Организационные детали:

Приятный бонус: бесплатное мороженное и шоколад каждому туристу;

Продолжительность экскурсии: 2 часа. После экскурсии вы сможете остаться на смотровой площадке для самостоятельного осмотра и фото;

Посещение смотровой площадки возможно только в масках и перчатках.

Берегите себя!