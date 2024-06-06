Экскурсии в Москва-Сити

Найдено 28 экскурсий в категории «Москва-Сити» в Москве, цены от 600 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная байкерская мотоэкскурсия
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
«Затем посетим смотровую площадку «Москва-Сити» и сделаем отменные фото на память»
Сегодня в 22:00
Завтра в 17:00
7 500 за человека
Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
551 отзыв
Популярное предложение
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
«Москва-Сити с любовью: прошлое, настоящее и будущее»
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660 за человека
Москва-Сити: вчера, сегодня, завтра
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
2 часа
548 отзывов
Москва-Сити: эксклюзивное путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальный мир Москва-Сити, где каждый небоскреб расскажет свою историю. Откройте для себя невиданные ранее аспекты знаменитого комплекса
Начало: У моста Багратион
«Посмотрим, как будет выглядеть Москва-Сити в окончательном варианте и как будет развиваться пространство вокруг»
12 июня в 11:00
13 июня в 15:30
800600 за человека
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
51 отзыв
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Около Башни-2000
«Архитектура будущего, небанальная геометрия, манящая высота — мы поможем вам не просто рассмотреть красоту башен «Москва-Сити», но и открыть историю комплекса»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
80006 000 за всё до 4 чел.
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
Начало: Вблизи метро Выставочная
«Сделав впечатляющие фотографии башен Москва-Сити с набережной, мы отправимся исследовать лабиринты небоскребов комплекса»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 850 за всё до 5 чел.
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
25 отзывов
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс
«Кардинально изменившие столицу небоскрёбы Москва-Сити — это красота, от которой порой захватывает дух»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 000 за всё до 9 чел.
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
150 отзывов
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Начало: в районе метро Выставочная
«Вместе мы посмотрим на высотки Москва-Сити с нетривиального угла»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
4 270 за всё до 5 чел.
Москва-Сити - история столичных небоскребов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
История Москва-Сити: экскурсия по небоскребам и панорамам
Погрузитесь в мир высоток Москва-Сити, исследуйте архитектурные шедевры и насладитесь видами столицы с высоты
Начало: Метро Выставочная
«Москва-Сити: история и современность»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 300 за всё до 6 чел.
Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
Билеты
2 часа
36 отзывов
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
«Восток комплекса Москва-Сити, высота площадки 327 м»
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
«Сделаем две остановки: на смотровой площадке «Воробьёвы горы» и на фоне «хрустальных» небоскрёбов делового центра «Москва-Сити»»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197 за человека
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
44 отзыва
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек
Начало: В районе станции метро «Охотный ряд»
«Москва-Сити — место, где вас ждут современные небоскрёбы, необычные ракурсы и яркие впечатления»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
1 960 за человека
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
3 отзыва
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Вы полюбуетесь топ-достопримечательностями: небоскрёбами Москвы-Сити, парящим мостом парка «Зарядье», Кремлём, парком им»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890 за человека
От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
2 отзыва
От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
Полюбоваться небоскрёбами Москва-Сити с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: У причала «Сити-Экспоцентр»
«Начало прогулки — от причала «Сити-Экспоцентр» (Москва-Сити
Завтра в 13:20
9 июня в 13:20
1 490 за человека
Фотопрогулка по Москва-Сити
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
14 отзывов
Фотопрогулка в Москва-Сити: история и современность в кадре
Откройте для себя величие Москва-Сити через объектив камеры: профессиональные фото и увлекательные истории
Начало: Башня 2000/набережная Тараса Шевченко 23а
«Что вас ожидает: Обойдем все небоскребы Москва-сити и выберем лучший ракурс для фотографии»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 300 за всё до 4 чел.
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
10 отзывов
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Москва-Сити: город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Москва-Сити: город в городе
Узнать о комплексе небоскребов самое любопытное и понять, как здесь живется и работается
Начало: На Кутузовском проспекте
«Вы сможете сопоставить удобство жизни в самом современном районе столицы России (Москва-Сити) и в одном из самых элитных (Кутузовский проспект)»
Завтра в 15:30
19 июня в 09:00
4 750 за всё до 5 чел.
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
🚶 Пешая
Квест
2 часа
127 отзывов
Экскурсия-квест Москва-Сити: приключение для юных
Погрузитесь в мир загадок и приключений с экскурсией-квестом по величественным небоскрёбам Москва-Сити
«С высоты 89 этажа мы рассмотрим всю Москву и объекты Москва-Сити»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 9 000 за всё до 9 чел.
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Исследовать один из самых эклектичных районов столицы и получить на память профессиональные снимки
Начало: У метро Парк Победы
«Сфотографируемся на фоне фонтанов, Москва-Сити и прогуляемся по Поклонной горе — я расскажу, когда она впервые упоминается в письменных источниках, какая дорога здесь проходила и какие важные гости приезжали по ней в город»
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
79005 530 за всё до 2 чел.
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы
Начало: На мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос...
«Любуясь открывшейся панорамой, дети узнают о строительстве Москва-Сити: каким был изначальный проект и как он изменялся»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000 за всё до 7 чел.
Москва-Сити + смотровая в башне «Око»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Экскурсия по Москва-Сити с видом из башни Око
Погрузитесь в атмосферу делового центра Москвы и насладитесь видом столицы с высоты 87 этажа
Начало: В районе метро Выставочная
«В теплое время года мы можем подняться на любую из двух смотровых Москва-сити»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Московские набережные: история и архитектура
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Московские набережные: история и архитектура
Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика
Начало: У м. Киевская
«Затем мы перенесемся в современность и обсудим комплекс небоскребов Москва-Сити»
25 июня в 11:00
26 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
🚶 Пешая
Билеты
1 час
26 отзывов
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
13 отзывов
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м
Начало: в районе станции метро «Охотный ряд»
«Москва-Сити — отсюда вы отправитесь на самую высокую в Европе обзорную площадку (билет входит в стоимость)»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
5 350 за человека
Очарование вечерней Москвы
Групповая
3 часа
6 отзывов
Очарование вечерней Москвы
«Вы прогуляетесь по Красной площади и узнаете ее сложную и загадочную историю, полюбуетесь Величественным зданием большого театра, сможете сделать фото на фоне знаменитых небоскребов Москва-Сити»
Расписание: Ежедневно в 18:00
1 200 за человека
Автобусная экскурсия «Огни вечерней Москвы»
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
23 отзыва
Экскурсия «Огни вечерней Москвы»: путешествие по ночной столице
Откройте для себя волшебство вечерней Москвы, погрузитесь в атмосферу света и красоты с эксклюзивной экскурсией
Начало: У парка Зарядье
«Вы увидите из окна все самые красивые места и сделаете три остановки: у Новодевичьего монастыря, Воробьёвых гор и Москвы-Сити»
15991 520 за человека
Москва-Сити
Групповая
2 часа
Москва-Сити
«Деловой центр «Москва-Сити» - один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России в последние десятилетия»
Расписание: Среда, пятница, суббота в 17:30
1 600 за человека
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5.5 часов
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Увидеть визитные карточки города и прокатиться по центру на однопалубном теплоходе
Начало: в гостинице Лесная Сафмар
Расписание: в пятницу в 17:00
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
3 500 за человека
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
Изучить Москву от Кремля до современных небоскрёбов Сити за 3 часа
«Проедем мимо башен Москва-Сити по набережной или остановимся на смотровой площадке напротив Москва-Сити — маршрут определим по вашему желанию»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ч
    Чадамба
    6 июня 2024
    От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
    Детям экскурсия очень понравилась, хорошо провели время
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Москва-Сити: вчера, сегодня, завтра
    Очень понравилось
  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно. Муж «сдал экзамен на сопромат, усталость металла и износ бетона») Скинула ссылку на экскурсию своим друзьям! В общем, рекомендую 👍🏻
    Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно
  • Б
    Бахеддин
    4 июня 2024
    Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
    Все отлично, рекомендую!
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити не понимала восторженных отзывов,
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    но после экскурсии осталась в восторге. Гид очень интересно, информативно и с юмором провела экскурсию. Очень рекомендую. Да, и цена тоже приятно удивила. Очень рекомендую. Повторюсь, хотя не горела желанием идти и в первый раз, но после увиденного хочу увидеть небоскрёбы в свете ночных огней. Спасибо большое. Однозначно рекомендую 👍

    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-СитиХочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-СитиХочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Все очень понравилось. Это был самый лучший гид которого я встречала. Рекомендую всем попасть на эту экскурсию. Особое спасибо за сделанные фото! Я просто в восторге!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Москва-Сити: вчера, сегодня, завтра
    Интересная экскурсия, отличный экскурсовод 👍🏻
  • А
    Ангелина
    3 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Москва-Сити: вчера, сегодня, завтра
    Понравилась экскурсовод Юлия. Очень интересно и грамотно преподнесла материал с юмором.
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Сразу скажу, очень сильно хочется повторить! Камфортный, красивый, мощный мотоцикл, очень приятный пилот, интересный рассказчик, ночная Москва, всё вместе сложилось в отличный вечер. Два часа пролетели очень быстро, берите экскурсию на большее время) Спасибо огромное, что впечатления отличные! Рекомендую!
    Сразу скажу, очень сильно хочется повторить! Камфортный, красивый, мощный мотоцикл, очень приятный пилот, интересный рассказчик, ночная

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Москва-Сити»

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  1. Ночная байкерская мотоэкскурсия
  2. Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
  3. Москва-Сити: вчера, сегодня, завтра
  4. Москва-Сити: экскурсия с фотографом
  5. Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Москва-Сити" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 600 до 15 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1914 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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