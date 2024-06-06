Москва-Сити

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но после экскурсии осталась в восторге. Гид очень интересно, информативно и с юмором провела экскурсию. Очень рекомендую. Да, и цена тоже приятно удивила. Очень рекомендую. Повторюсь, хотя не горела желанием идти и в первый раз, но после увиденного хочу увидеть небоскрёбы в свете ночных огней. Спасибо большое. Однозначно рекомендую 👍