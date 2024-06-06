1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
«Затем посетим смотровую площадку «Москва-Сити» и сделаем отменные фото на память»
Сегодня в 22:00
Завтра в 17:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
«Москва-Сити с любовью: прошлое, настоящее и будущее»
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Москва-Сити: эксклюзивное путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальный мир Москва-Сити, где каждый небоскреб расскажет свою историю. Откройте для себя невиданные ранее аспекты знаменитого комплекса
Начало: У моста Багратион
«Посмотрим, как будет выглядеть Москва-Сити в окончательном варианте и как будет развиваться пространство вокруг»
12 июня в 11:00
13 июня в 15:30
800600₽ за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Около Башни-2000
«Архитектура будущего, небанальная геометрия, манящая высота — мы поможем вам не просто рассмотреть красоту башен «Москва-Сити», но и открыть историю комплекса»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
80006 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
Начало: Вблизи метро Выставочная
«Сделав впечатляющие фотографии башен Москва-Сити с набережной, мы отправимся исследовать лабиринты небоскребов комплекса»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 850₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс
«Кардинально изменившие столицу небоскрёбы Москва-Сити — это красота, от которой порой захватывает дух»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Начало: в районе метро Выставочная
«Вместе мы посмотрим на высотки Москва-Сити с нетривиального угла»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
4 270₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
История Москва-Сити: экскурсия по небоскребам и панорамам
Погрузитесь в мир высоток Москва-Сити, исследуйте архитектурные шедевры и насладитесь видами столицы с высоты
Начало: Метро Выставочная
«Москва-Сити: история и современность»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 300₽ за всё до 6 чел.
Билеты
2 часа
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
«Восток комплекса Москва-Сити, высота площадки 327 м»
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
«Сделаем две остановки: на смотровой площадке «Воробьёвы горы» и на фоне «хрустальных» небоскрёбов делового центра «Москва-Сити»»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Групповая
4 часа
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек
Начало: В районе станции метро «Охотный ряд»
«Москва-Сити — место, где вас ждут современные небоскрёбы, необычные ракурсы и яркие впечатления»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
1 960₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Вы полюбуетесь топ-достопримечательностями: небоскрёбами Москвы-Сити, парящим мостом парка «Зарядье», Кремлём, парком им»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890₽ за человека
Групповая
3 часа
От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
Полюбоваться небоскрёбами Москва-Сити с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: У причала «Сити-Экспоцентр»
«Начало прогулки — от причала «Сити-Экспоцентр» (Москва-Сити)»
Завтра в 13:20
9 июня в 13:20
1 490₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Москва-Сити: история и современность в кадре
Откройте для себя величие Москва-Сити через объектив камеры: профессиональные фото и увлекательные истории
Начало: Башня 2000/набережная Тараса Шевченко 23а
«Что вас ожидает: Обойдем все небоскребы Москва-сити и выберем лучший ракурс для фотографии»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 300₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Москва-Сити: город в городе
Узнать о комплексе небоскребов самое любопытное и понять, как здесь живется и работается
Начало: На Кутузовском проспекте
«Вы сможете сопоставить удобство жизни в самом современном районе столицы России (Москва-Сити) и в одном из самых элитных (Кутузовский проспект)»
Завтра в 15:30
19 июня в 09:00
4 750₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия-квест Москва-Сити: приключение для юных
Погрузитесь в мир загадок и приключений с экскурсией-квестом по величественным небоскрёбам Москва-Сити
«С высоты 89 этажа мы рассмотрим всю Москву и объекты Москва-Сити»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 9 000₽ за всё до 9 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Исследовать один из самых эклектичных районов столицы и получить на память профессиональные снимки
Начало: У метро Парк Победы
«Сфотографируемся на фоне фонтанов, Москва-Сити и прогуляемся по Поклонной горе — я расскажу, когда она впервые упоминается в письменных источниках, какая дорога здесь проходила и какие важные гости приезжали по ней в город»
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
79005 530₽ за всё до 2 чел.
Квест
2 часа
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы
Начало: На мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос...
«Любуясь открывшейся панорамой, дети узнают о строительстве Москва-Сити: каким был изначальный проект и как он изменялся»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Москва-Сити с видом из башни Око
Погрузитесь в атмосферу делового центра Москвы и насладитесь видом столицы с высоты 87 этажа
Начало: В районе метро Выставочная
«В теплое время года мы можем подняться на любую из двух смотровых Москва-сити»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Московские набережные: история и архитектура
Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика
Начало: У м. Киевская
«Затем мы перенесемся в современность и обсудим комплекс небоскребов Москва-Сити»
25 июня в 11:00
26 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Билеты
1 час
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м
Начало: в районе станции метро «Охотный ряд»
«Москва-Сити — отсюда вы отправитесь на самую высокую в Европе обзорную площадку (билет входит в стоимость)»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
5 350₽ за человека
Групповая
3 часа
Очарование вечерней Москвы
«Вы прогуляетесь по Красной площади и узнаете ее сложную и загадочную историю, полюбуетесь Величественным зданием большого театра, сможете сделать фото на фоне знаменитых небоскребов Москва-Сити»
Расписание: Ежедневно в 18:00
1 200₽ за человека
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия «Огни вечерней Москвы»: путешествие по ночной столице
Откройте для себя волшебство вечерней Москвы, погрузитесь в атмосферу света и красоты с эксклюзивной экскурсией
Начало: У парка Зарядье
«Вы увидите из окна все самые красивые места и сделаете три остановки: у Новодевичьего монастыря, Воробьёвых гор и Москвы-Сити»
15991 520₽ за человека
Групповая
2 часа
Москва-Сити
«Деловой центр «Москва-Сити» - один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России в последние десятилетия»
Расписание: Среда, пятница, суббота в 17:30
1 600₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Увидеть визитные карточки города и прокатиться по центру на однопалубном теплоходе
Начало: в гостинице Лесная Сафмар
Расписание: в пятницу в 17:00
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
Изучить Москву от Кремля до современных небоскрёбов Сити за 3 часа
«Проедем мимо башен Москва-Сити по набережной или остановимся на смотровой площадке напротив Москва-Сити — маршрут определим по вашему желанию»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЧЧадамба6 июня 2024Детям экскурсия очень понравилась, хорошо провели время
- ЮЮлия5 июня 2024Очень понравилось
- ЕЕвгения4 июня 2024Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно. Муж «сдал экзамен на сопромат, усталость металла и износ бетона») Скинула ссылку на экскурсию своим друзьям! В общем, рекомендую 👍🏻
- ББахеддин4 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ИИрина4 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити не понимала восторженных отзывов,
- ТТатьяна4 июня 2024Все очень понравилось. Это был самый лучший гид которого я встречала. Рекомендую всем попасть на эту экскурсию. Особое спасибо за сделанные фото! Я просто в восторге!
- ИИрина3 июня 2024Интересная экскурсия, отличный экскурсовод 👍🏻
- ААнгелина3 июня 2024Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.
- ИИрина3 июня 2024Понравилась экскурсовод Юлия. Очень интересно и грамотно преподнесла материал с юмором.
- ТТатьяна2 июня 2024Сразу скажу, очень сильно хочется повторить! Камфортный, красивый, мощный мотоцикл, очень приятный пилот, интересный рассказчик, ночная Москва, всё вместе сложилось в отличный вечер. Два часа пролетели очень быстро, берите экскурсию на большее время) Спасибо огромное, что впечатления отличные! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Москва-Сити»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Москва-Сити" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 600 до 15 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1914 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 28 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Москва-Сити», 1914 ⭐ отзывов, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август