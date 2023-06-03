Высота, с которой вы увидите достопримечательности Москвы как на ладони, — больше 300 метров. Следующая планка уже, пожалуй, — только вертолетный тур над городом. Но шикарные виды — это еще не все! Здесь же вы познакомитесь с процессом производства шоколада и мороженного, сможете полакомиться продукцией и посмотрите проекционное шоу о Москве в кинозале.

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Описание

Что вас ожидает

Захватывающий вид на ключевые достопримечательности столицы

Первыми яркими впечатлениями станет сам подъем на сверхскоростном лифте на 89 этаж башни «Федерация. Восток». А оказавшись наверху, в ясную погоду вы откроете чудесные пейзажи столицы и ее центра — ведь башня расположена всего в 4 км от Кремля. Благодаря панорамному обзору и 6-метровым окнам вы увидите МГУ, Лужники, Кремль и ещё 30 архитектурных шедевров с нового ракурса.

Мороженое и шоколад, сделанные на высоте;)

Одна из самых удивительных зон PANORAMA360 — самая высокая фабрика мороженого в мире «Чистая Линия». Линию производства создали эксклюзивно для PANORAMA360. Вы увидите сам процесс и продегустируете свежее мороженое. А также попробуете молочный шоколад, изготовленный по уникальной итальянской рецептуре. В 2019 году «Самое высокое производство шоколада в мире» внесли в Книгу рекордов России.

Экспресс-погружение в историю Москвы

В дополнение вы сможете посетить небольшой кинозал, где посетителям показывают 3-минутное проекционное световое шоу. Оно не только познакомит вас с историей Москвы, но и позволит самим оказаться в центре ярких событий. Изображение, создаваемое на стенах и полу площадки, максимально реалистично и почти осязаемо. Имейте, пожалуйста, в виду, что кинозал может быть закрыт по усмотрению руководства смотровой площадки.

Кроме того, с 20:00 до 22:00 для гостей играет живая музыка и весь день работает сувенирный магазин.

Организационные детали

Детали бронирования и посещения

Входной билет оплачивается на месте при предъявлении электронного письма после оформления услуги на сайте

Данный билет не включает экскурсионное обслуживание. Экскурсию можно приобрести дополнительно на месте — стоимость за одного человека 500 рублей.

Вход осуществляется по сеансам ежедневно каждый час

Время нахождения на площадке не ограничено

Условия посещения с детьми