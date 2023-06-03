Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360

Полюбоваться просторами столицы с 89 этажа и посетить уникальные фабрики на башне

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Высота, с которой вы увидите достопримечательности Москвы как на ладони, — больше 300 метров. Следующая планка уже, пожалуй, — только вертолетный тур над городом.

Но шикарные виды — это еще не все! Здесь же вы познакомитесь с процессом производства шоколада и мороженного, сможете полакомиться продукцией и посмотрите проекционное шоу о Москве в кинозале.
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Захватывающий вид на ключевые достопримечательности столицы

Первыми яркими впечатлениями станет сам подъем на сверхскоростном лифте на 89 этаж башни «Федерация. Восток». А оказавшись наверху, в ясную погоду вы откроете чудесные пейзажи столицы и ее центра — ведь башня расположена всего в 4 км от Кремля. Благодаря панорамному обзору и 6-метровым окнам вы увидите МГУ, Лужники, Кремль и ещё 30 архитектурных шедевров с нового ракурса.

Мороженое и шоколад, сделанные на высоте;)

Одна из самых удивительных зон PANORAMA360 — самая высокая фабрика мороженого в мире «Чистая Линия». Линию производства создали эксклюзивно для PANORAMA360. Вы увидите сам процесс и продегустируете свежее мороженое. А также попробуете молочный шоколад, изготовленный по уникальной итальянской рецептуре. В 2019 году «Самое высокое производство шоколада в мире» внесли в Книгу рекордов России.

Экспресс-погружение в историю Москвы

В дополнение вы сможете посетить небольшой кинозал, где посетителям показывают 3-минутное проекционное световое шоу. Оно не только познакомит вас с историей Москвы, но и позволит самим оказаться в центре ярких событий. Изображение, создаваемое на стенах и полу площадки, максимально реалистично и почти осязаемо. Имейте, пожалуйста, в виду, что кинозал может быть закрыт по усмотрению руководства смотровой площадки.

Кроме того, с 20:00 до 22:00 для гостей играет живая музыка и весь день работает сувенирный магазин.

Организационные детали

Детали бронирования и посещения

  • Входной билет оплачивается на месте при предъявлении электронного письма после оформления услуги на сайте
  • Данный билет не включает экскурсионное обслуживание. Экскурсию можно приобрести дополнительно на месте — стоимость за одного человека 500 рублей.
  • Вход осуществляется по сеансам ежедневно каждый час
  • Время нахождения на площадке не ограничено

Условия посещения с детьми

  • Дети до 5 лет включительно проходят без билета, бесплатно (только при наличии документа, подтверждающего возраст ребенка)
  • Дети до 14 лет проходят только в сопровождении взрослого от 18 лет
  • На всех детей должен быть документ, подтверждающий возраст (0-14 лет включительно)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в ТЦ «Афимолл», 2 этаж, касса PANORAMA360
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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