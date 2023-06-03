Полюбоваться просторами столицы с 89 этажа и посетить уникальные фабрики на башне
Но шикарные виды — это еще не все! Здесь же вы познакомитесь с процессом производства шоколада и мороженного, сможете полакомиться продукцией и посмотрите проекционное шоу о Москве в кинозале.
Описание
Что вас ожидает
Захватывающий вид на ключевые достопримечательности столицы
Первыми яркими впечатлениями станет сам подъем на сверхскоростном лифте на 89 этаж башни «Федерация. Восток». А оказавшись наверху, в ясную погоду вы откроете чудесные пейзажи столицы и ее центра — ведь башня расположена всего в 4 км от Кремля. Благодаря панорамному обзору и 6-метровым окнам вы увидите МГУ, Лужники, Кремль и ещё 30 архитектурных шедевров с нового ракурса.
Мороженое и шоколад, сделанные на высоте;)
Одна из самых удивительных зон PANORAMA360 — самая высокая фабрика мороженого в мире «Чистая Линия». Линию производства создали эксклюзивно для PANORAMA360. Вы увидите сам процесс и продегустируете свежее мороженое. А также попробуете молочный шоколад, изготовленный по уникальной итальянской рецептуре. В 2019 году «Самое высокое производство шоколада в мире» внесли в Книгу рекордов России.
Экспресс-погружение в историю Москвы
В дополнение вы сможете посетить небольшой кинозал, где посетителям показывают 3-минутное проекционное световое шоу. Оно не только познакомит вас с историей Москвы, но и позволит самим оказаться в центре ярких событий. Изображение, создаваемое на стенах и полу площадки, максимально реалистично и почти осязаемо. Имейте, пожалуйста, в виду, что кинозал может быть закрыт по усмотрению руководства смотровой площадки.
Кроме того, с 20:00 до 22:00 для гостей играет живая музыка и весь день работает сувенирный магазин.
Организационные детали
Детали бронирования и посещения
- Входной билет оплачивается на месте при предъявлении электронного письма после оформления услуги на сайте
- Данный билет не включает экскурсионное обслуживание. Экскурсию можно приобрести дополнительно на месте — стоимость за одного человека 500 рублей.
- Вход осуществляется по сеансам ежедневно каждый час
- Время нахождения на площадке не ограничено
Условия посещения с детьми
- Дети до 5 лет включительно проходят без билета, бесплатно (только при наличии документа, подтверждающего возраст ребенка)
- Дети до 14 лет проходят только в сопровождении взрослого от 18 лет
- На всех детей должен быть документ, подтверждающий возраст (0-14 лет включительно)
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в ТЦ «Афимолл», 2 этаж, касса PANORAMA360
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.