Мы отправимся в путешествие по старинной Окружной железной дороге — узнаем о её строительстве, передовых инженерных решениях и удивительных ошибках проекта.
Поговорим, почему она так много значила для государства и как стала современным Московским центральным кольцом.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по открытым для посещения уголкам Московского метрополитена — и вы узнаете:
- какое значение имело МЦК для решения транспортных и экологических задач города на стыке 19 и 20 веков
- как украшение городской среды помогало уменьшить транспортную суету
- что стояло за символикой прогрессивности прошлого
- почему первых станций Московской кольцевой было всего 14 и при чём здесь почтовые открытки
- как всё это связано с эпохой модерна и зачем Москве понадобились элегантные ажурные мосты
Организационные детали
Экскурсия проходит с использованием радиогидов.
Ответы на вопросы
Экскурсия длится около 2.5 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Лера — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 727 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России.
