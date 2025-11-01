Московские дворы и тихие улочки хранят много историй, скрытых от глаз прохожих. Хотите увидеть живую, но вместе с тем уютную, домашнюю и милую Москву, тогда эта прогулка для вас.
Описание экскурсииИстории московских дворов и улиц Московские дворы и тихие улочки хранят много историй, скрытых от глаз прохожих. Хотите увидеть живую, но вместе с тем уютную, домашнюю и милую Москву, тогда эта прогулка для вас. Улицы, по которым мы с вами погуляем, уместили в себе прекрасные особняки и дворцы прошлых веков вперемешку с тихими московскими дворами нашего детства, в которых по сей день соседи собираются поиграть в шахматы или на гитаре, разводят голубей, а по праздникам собирают друзей на обед и создают историю города для будущих поколений. Вы услышите истории, в которых москвичи занимаются житейскими делами, грустят, смеются, влюбляются и вдохновляю, а это и есть жизнь.
По субботам 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Юсуповых
- Самый узкий дом в Москве
- Тайный зоопарк
- Доходный дом И.Е. Пономарева - Е.Н. Вейхельт - Н.Ф. Грибова
- Дом-яйцо
- Доходный дом Ф.С. Рахманова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча на площади Красные ворота, у палатки "Печать". Выход 1 из метро "Красные ворота"
Завершение: Чистопрудный бульвар, д. 21
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
1 ноя 2025
Отличная экскурсия! Время пролетело незаметно
E
Esimanenkov
25 окт 2025
Е
Екатерина
25 окт 2025
Экскурсия понравилась - много интересной информации
Т
Татьяна
30 авг 2025
О
Ольга
16 авг 2025
Очень интересная экскурсия! Все понравилось! Отправлю маму на эту экскурсию:)
О
Оксана
15 июл 2025
Огромное спасибо Вере за интересную экскурсию. Очень понравилось. Рекомендую.
Е
Елена
5 июл 2025
Прекрасный человек и экскурсовод Вера и прекрасно организованные экскурсии. Очень ждем новые экскурсии.
М
Марина
4 июл 2025
Отличная экскурсия, удалось погрузиться в историю, было очень интересно и время пролетело быстро. Спасибо экскурсоводу!
А
Александр
23 июн 2025
Вера - просто топ-экскурсовод! В прошлую пятницу, несмотря на дождь, было очень интересно и познавательно🔥 Дети тоже в восторге! Ходили на все 2 экскурсии и обе зашли. Вера, ждем новых экскурсионных маршрутов.
Л
Лейла
11 мая 2025
Вера очень приятный и душевный человек. Экскурсия очень понравилась. Информация преподносилась легко и интересно. Однозначно рекомендую!! 💖
