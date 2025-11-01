Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Московские дворы и тихие улочки хранят много историй, скрытых от глаз прохожих. Хотите увидеть живую, но вместе с тем уютную, домашнюю и милую Москву, тогда эта прогулка для вас.



Описание экскурсии Истории московских дворов и улиц Московские дворы и тихие улочки хранят много историй, скрытых от глаз прохожих. Хотите увидеть живую, но вместе с тем уютную, домашнюю и милую Москву, тогда эта прогулка для вас. Улицы, по которым мы с вами погуляем, уместили в себе прекрасные особняки и дворцы прошлых веков вперемешку с тихими московскими дворами нашего детства, в которых по сей день соседи собираются поиграть в шахматы или на гитаре, разводят голубей, а по праздникам собирают друзей на обед и создают историю города для будущих поколений. Вы услышите истории, в которых москвичи занимаются житейскими делами, грустят, смеются, влюбляются и вдохновляю, а это и есть жизнь.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дворец Юсуповых

Самый узкий дом в Москве

Тайный зоопарк

Доходный дом И.Е. Пономарева - Е.Н. Вейхельт - Н.Ф. Грибова

Дом-яйцо

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Встреча на площади Красные ворота, у палатки "Печать". Выход 1 из метро "Красные ворота" Завершение: Чистопрудный бульвар, д. 21 Когда и сколько длится? Когда: По субботам 14:00 Экскурсия длится около 2 часов